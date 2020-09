Withings este expert in conceperea de obiecte conectate care monitorizeaza sanatatea. Ceasul Withings Move ECG propune majoritatea functionalitatilor si senzorilor regasiti pe un ceas inteligent clasic, insa pastreaza totodata alura unui ceas clasic cu un veritabil cadran. Si se afla la o reducere de pret pe Amazon, de la 129 euro la 95 de euro.

Idi doresti si tu sa ai un ceas inteligent care sa iti monitorizeze sanatatea si un tracker de activitate cu un cadran de ceas clasic ? Withings beneficiaza de toate aceste atuuri. La sub 100 de euro pe Amazon, vei beneficia de un ceas inteligent hybrid excelent.

Pe scurt :

un tracker de activitate complet ;

o electrocardiograma integrata ;

o autonomie de 12 luni ;

Ceasul Withings este disponibil la un pret de 95 de euro pe Amazon in loc de 129 euro in culoarea alba, cu bratara albastra, pentru versiunea neagra, va trebui sa platesti cu doi euro in plus, adica 97 euro.

Cu acest ceas, Withings si-a dorit sa creeze un produs elegant. Cadranul are 38mm si este ornat cu ace fine si cu o scriere destul de sobra. Bratara din silicon se poate inlocui cu numeroase modele regasite online. O bratara din silicon care se va dovedi eficienta atat pentru inot, scufundari sau orice alta activitate acvatica deoarece este rezistent la apa pana la 50 de metri adancime.