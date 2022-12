Jocurile de noroc sunt o ramură în plină dezvoltare, anual apărând titluri noi pe piață. Din punct de vedere al ofertelor, a caracteristicilor și a temelor abordate, furnizorii de pe piață sunt mereu în competiție, unii reușind să iasă în evidență mai mult decât alții.

Unii includ sub formă de bonus casino free spins, iar alții oferă jackpot-uri consistente.

Care sunt cei mai buni furnizori de jocuri de noroc de anul acesta?

Ținând cont de portofoliul de produse lansat pe piață, de recenziile jucătorilor și de caracteristicile incluse în structura de joc am stabilit că cei mai buni furnizori de jocuri de noroc sunt următorii:

1. Playtech

De la lansarea sa pe piață, în anul 1999, Playtech și-a dezvoltat considerabil portofoliul, în prezent acesta având jocuri din toate categoriile. Printre cele mai cunoscute nume de jocuri se numără The Mummy, Gold Rally și The Fantastic Four.

2. Yggdrasil

Furnizorul a apărut pe piață în anul 2013, în anii următori primind diverse distincții pentru inovație. Yggdrasil include în jocurile sale caracteristici speciale precum multiplicatori și simboluri Wild și Scatter. Dintre produsele sale se disting Legend of the White Snake Lady și Double Dragons, două sloturi cu RTP mare și grafică impecabilă.

3. NetEnt

NetEnt face parte din categoria furnizorilor de jocuri de noroc care au primit cele mai multe premii. Fondat în anul 1996, furnizorul a fost premiat pentru inovație și pentru calitate. Mare parte a sloturilor sale au un RTP de aproximativ 96%-97%. Acesta promovează și sloturi cu jackpot progresiv, exemple fiind sloturile Divine Fortune și Mega Fortune.

4. Microgaming

Furnizorul are jocurile sale traduse în peste 25 de limbi, portofoliul său fiind divers și conținând de la clasicele sloturi cu fructe, până la sloturile ce conțin jackpoturi progresive, precum Major Millions.

5. Novomatic

Nici Novomatic nu s-a lăsat mai prejos anul acesta, jocurile sale fiind prezente în aproape toate cazinourile online licențiate. Companie este una cu tradiție, fiind înființată în anul 1870, în prezent promovându-și produsele în peste 75 de țări.

Piața jocurilor de noroc e în plină dezvoltare, furnizorii de joc reușind mereu să țină pasul cu trendurile și cu dorințele jucătorilor. Am prezentat doar câțiva furnizori de jocuri de noroc, însă în realitate există mai mulți furnizori care se disting prin produse, profesionalism și calitate. Totuși, părerile pot fi diferite, deci putem spune că lista e oarecum incompletă.