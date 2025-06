Foarte lume spune ca jocul de poker este unul pur si simplu de noroc, insa in realitate lucrurile nu stau deloc asa. Pokerul este un joc extrem de complex, in care strategia, pozitia la masa, psihologia si alte aspecte contribuie enorm la desfasurarea unui joc.

Jocul de poker este disponibil atat in cazinouri din intreaga lume, cat si pe platforme online. Chiar si la noi in tara, exista foarte multe platforme de poker online, unde poti participa la turnee cash, turnee Texas Hold’Em, Omaha, dar si la turnee cu premii de chiar si peste 1 milion de dolari.

Insa in cele ce urmeaza, nu ne vom axa pe jocuri de cazino de tip slot, ci iti vom explica cei mai folositi 15 termeni in jocul de poker.

Bet – inseamna ca trebuie sa platesti o anumita suma de bani pentru a participa la runda initiala de joc. Bet-ul este primul pariu care poate fi facut dupa ce dealer-ul distribuie cartile de joc. Cand primul jucator de la masa face bet, ceilalti prezenti trebuie sa decida daca platesc pariul, daca refuza sau daca maresc miza

Call – termenul de call se refera la acel moment cand trebuie sa platesti un anumit pariu stabilit de jucatorul de dinaintea ta. Nu trebuie sa platesti in plus, ci doar suma pe care a pariat-o initial

Raise – este termenul care se refera la faptul ca vrei sa maresti pariul initial facut de un alt jucator. Este recomandat sa faci raise atunci cand ai o mana puternica de poker, de exemplu A-A, K-K, Q-Q, A-K, etc

Fold – fold este termenul care se refera la faptul ca nu vrei sa mai continui la runda de joc. Daca in mana de joc ai carti foarte slabe sau un alt jucator a facut un pariu despre care consideri ca nu merita sa-ti asumi riscurile, cel mai bine este sa „dai fold”. Asadar, te retragi din mana curenta de joc

Check – este termenul care se refera la faptul ca nici nu „dai fold”, dar nici nu maresti miza. Daca jucatorul de dinaintea ta nu a facut „bet”, atunci poti da check. Daca un alt jucator face bet dupa check-ul tau, nu vei mai putea da check runda urmatoare

All-in – termenul de all in se foloseste atunci cand jucator pariaza toate fisele pe care le mai are disponibile intr-un joc de poker. Este o mana extrem de riscanta si ar trebui facuta doar atunci cand ai o mana de joc extrem de puternica

Blinds – blind-urile sunt pariurile obligatorii pe care jucatorii trebuie sa le faca atunci cand incepe o noua runda de joc. Exista small blind si big blind, iar pozitia se roteste de la o runda la alta

Pot – potul este suma de bani care se strange intr-o anumita runda de joc. Contine atat small blind si big blind cat si pariurile efectuate pe flop, turn sau river

Hand – este practic termenul din engleza si se refera la mana de joc. O mana este formata din 2 carti proprii si 3 carti de pe masa (flop, turn si river)

Flop – flop-ul este reprezentat de primele 3 carti comune pe care dealerul le pune pe masa joc

Turn – turn-ul este reprezentat de a 4-a carte comuna pusa pe masa de dealer

River – river-ul este ultima carte din cele 5 comune, pusa pe masa de poker de dealer

Stack – termenul de stack se refera la numarul de fise pe care un jucator le are disponibile. In general, jucatorii cu un stack mare de fise tind sa fie mai agresivi, in timp ce jucatorii cu un stack mic de fise sunt mai cumpatati

Bluff – este termenul folosit pentru un jucator care a mintit. De exemplu, un jucator face bluff in momentul in care are o mana slaba, de genul 2-7. Zic bluff deoarece sansa reala de a castiga cu acea mana este extrem de mica, insa daca se face un pariu mare, jucatorii cu maini mai bune pot folda