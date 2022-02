Cel mai bun amplificator WiFi – Top 5 WiFi extendere în 2022

Dacă aveți probleme cu semnalul rețelei wi-fi în anumite locuri sau camere în care internetul pur și simplu nu pare să existe, să știți că nu sunteți singurul care vă confruntați cu această problemă, deoarece aceasta este foarte frecventă.

Internetul a devenit o unealtă esențială în viața noastră și, uneori, semnalul din rețea nu se ridică la așteptările noastre, așa cum ne-am dori. Prin urmare, calitatea semnalului lasă de dorit, căzând constant și neprezentând o bună stabilitate. Însă, există o soluție, și anume amplificatorul wifi. Iar în acest articol te ajutăm să alegi cel mai bun amplificator WiFi din 2022! Să începem!

Înainte de toate:

ar trebui să știi că un amplificator wifi este folosit pentru a stimula un semnal wireless existent și îl potențează ca să acopere o suprafață mai mare. Colțurile camerei în care semnalul nu ajunge vor fi în cele din urmă acoperite prin intermediul unui amplificator wifi bun.

un extender wifi funcționează conectându-se la rețeaua principală. Prin urmare, ar trebui să aveți un router care vă oferă internet înainte de a vă gândi să cumpărați cel mai bun amplificator WiFi.

puterea semnalului devine mai slabă pe măsură ce vă deplasați mai departe de router, deci dacă routerul are un semnal slab, amplificatorul WiFi va extinde semnalul. Prin urmare, este important să-l puneți într-un loc în care va putea să-și facă treaba în cel mai bun mod posibil.

Cele mai bune amplificatoare WiFi

Range Extender Xiaomi Mi Pro

Range Extender Xiaomi Mi Pro, putere 2.4Ghz pana la 300 Mbs

Xiaomi are propriul amplificator wifi care acceptă până la 24 de dispozitive diferite. Deține două antene externe și funcționează pe o singură bandă de 2,4 GHz. Este un dispozitiv care poate fi conectat la orice priză, are dimensiuni de 80 x 54 x 70 milimetri care ne vor face să și uităm că există. În plus, promite să fie simplu de configurat: nu necesită instalare și are tehnologie plug and play care va începe să funcționeze în momentul în care îl conectați.

Poate fi controlat din aplicația Xiaomi și permite să creșteți acoperirea semnalului wireless la un preț scăzut. Din această aplicație putem vedea diferitele dispozitive conectate dar putem și semnalul acestora în orice moment.

Xiaomi Mi WiFi Repeater 2

Range Extender Wireless Xiaomi Mi WiFi Repeater 2, 300 Mbps

Un alt amplificator WiFi de la Xiaomi este și Mi 2. Acesta e un extender wifi mic perfect pentru cei care se află în căutarea unui extender wifi care ocupă foarte puțin spațiu. Xiaomi oferă acest mic amplificator WiFi pentru mai puțin de aproximativ 50 de lei. Este compact, funcționează cu portul USB 2.0 și cântărește doar 30 de grame, deci este perfect pentru a-l lua oriunde. Are două antene de configurație MIMO 2T2R și o viteză de până la 300 Mbps.

Permite până la 16 dispozitive conectate simultan și funcționează fără a instala niciun driver, doar conectați-l și va începe să funcționeze. În plus, este compatibil cu orice router wireless și poate fi controlat din aplicația Xiaomi unde se pot înregistra parametrii care ne interesează în rețeaua WiFi.

TP-Link RE450 (AC1750)

AC1750 TP-Link RE450, Moduri RE/AP, Dual Band

Intrăm deja în zona de performanță medie și înaltă cu acest RE450, un repetor WiFi de la TP-Link care oferă capacitate Dual-Band. Cele trei antene externe duale vor oferi o lățime de bandă de 1300 Mbps pe 5 GHz și 450 Mbps pe 2,4 GHz. Acest amplificator WiFi de capacitate mai mare ne va oferi posibilități mai bune de a reda conținut 4K pe un televizor sau pe un computer și o latență mai bună.

De asemenea, conectorul RJ45 crește performanța până la 1000 Mbps. Ca și alte produse TP-Link, îi putem gestiona funcțiile din aplicația Tether. Criptarea acceptată se ridică la WPA și WPA2.

TP-Link RE650 (AC2600)

Cu acest model ajungem la amplificatoarele wifi de top. AC2600 oferă o acoperire excelentă și superioară multor routere de pe piață datorită celor 4 antene extensibile care pot acoperi până la 1000 m2 lângă router.

Acesta oferă conectivitate dual-band, așa cum este logic, cu o capacitate de 1733 Mbps pe 5 GHz și 800 Mbps pe 2.4 GHz, ideal pentru un număr mare de utilizatori, de exemplu, în instituțiile publice. Nici portul său RJ45 de 1000 Mbps nu lipsește, mai ales că poate fi gestionat de tehnologia Tether sau MU-MIMO.

ASUS RP-AX56 (AX1800)

Până acum am prezentat wifi repeatere care se încadrează în standardul 802.11ax, așa că, de data aceasta, am introdus în listă și un wifi extender bazat pe Wi-Fi 6.

Asus ne oferă prin intermediul lui ASUS RP-AX56 o lățime de bandă totală de 1800 Mbps. Capabil să funcționeze în benzile de 5 și 2,4 GHz, promite transferuri de 1201 Mbps, respectiv 574 Mbps la maximum 80 MHz. Singurul său punct slab este, prin urmare, tocmai incapacitatea de a utiliza 160 MHz.

Este un amplificator wifi excelent pentru dispozitive cum ar fi laptopuri sau smartphone-uri, care suportă Asus AiMesh și, prin urmare, posibilitatea de a se integra în rețeaua de routere a mărcii cu funcțiile inerente ale acesteia.

Ce trebuie să știi înainte de a alege cel mai bun amplificator WiFi

Atunci când cumpărați un amplificator wifi, trebuie să luați în considerare mai mulți factori care pot fi decisivi în luarea deciziilor, factori precum următorii:

Distanța

Unul dintre primii factori de cumpărare, în opinia noastră, este distanța pe care dispozitivul o poate acoperi. Se recomandă ca acel amplificator semnal wifi pe care-l alegi să aibă antene externe, fiindcă ele sunt o parte fundamentală a unui semnal bun. Vă recomandăm să le focalizați în direcția corectă pentru a extinde semnalul până în acel punct în care semnalul este slab.

Viteza de transmisie

Funcția pe care un wifi repeater o realizează este de a acționa ca intermediar între dispozitivul pe care navigăm și router, din acest motiv ar trebui ca cele două să fie compatibile, adică dacă aveți o lățime de bandă de 100 Mbps, amplificatorul wifi să nu fie limitat în a transmite doar 20 Mbps.

Pentru a alege fără griji un amplificator wifi bun, cel mai bine este să vă orientați spre amplificatoare wifi cu o viteză de transmisie de 300 Mbps.

Stabilizare

Un wifi extender pentru casă se montează diferit față de unul care este necesar pentru un birou sau restaurant. Spre exemplu, modul în care spațiul e compartimentat, va avea un impact în alegerea unui amplificator wifi bun.

Este normal să găsiți aceste dispozitive în case cu mai multe etaje sau case mari, birouri sau orice altă cameră de dimensiuni considerabile. De aceea este important să țineți cont de modul în care vreți să-l montați și stabilizați în puncte intermediare între router și gadget-urile care va avea nevoie de semnal.

Dual band

Benzile prin care este conectat un wifi extender sunt de obicei de 2,4 GHz sau dual band. Adică conexiuni de 2,4 GHz și 5 GHz.

Vă recomandăm ca atunci când cumpărați un wifi repeater, acesta să fie dual band. Pentru că, pe de o parte, 5 GHz permite viteze mai mari și mai puține interferențe, iar 2.4 GHz este o frecvență cu interferențe mai mari.

Raport preț-calitate

În cele din urmă, un alt factor care trebuie luat în considerare atunci când cumpărați un amplificator semnal wifi, este relația pe care o găsiți între calitatea și prețul dispozitivului.

Deși este adevărat că un wifi extender care costă mai mult ar fi un amplificator extrem de puternic, ergonomic și de bună calitate, nu ar avea un raport calitate-preț bun.

Modelul de amplificator wifi

Putem găsi două tipuri de amplificatoare wifi: desktop și plug-in. Un wifi repeater desktop este foarte asemănător cu routerele, cu dispozitive mai mari și mai late care au antene reglabile, mai multe porturi Ethernet pentru a vă conecta dispozitivele prin cablu și chiar intrări USB.

Celălalt tip găsit sunt modelele plug-in, care sunt amplificatoare wifi mai mici și care au de obicei o singură intrare ethernet. Deoarece sunt dispozitive mai simple, ele sunt, de asemenea, mai accesibile și mult mai ieftine decât modelele desktop.

Întrebări și răspunsuri

Pentru a vă ajuta în procesul de cumpărare al celui mai bun amplificator de semnal wifi, am selectat o serie de întrebări pe care le considerăm vitale și care stau la baza cunoștințelor ce fac alegerea unui wifi extender mult mai ușoară.

Ce este un amplificator semnal wifi?

Un amplificator wifi este un dispozitiv a cărui funcție este de a extinde acoperirea rețelei de domiciliu. Acesta poate fi instalat în diverse unități, fie că este vorba de case particulare, întreprinderi etc. Amplificatorul wifi este una dintre marile „invenții” care au făcut internetul accesibil tuturor.

Acest dispozitiv are câteva avantaje evidente, începând cu facilitarea conectivității și fluidității conexiunilor pe care fiecare dintre noi le are între dispozitivul nostru și router. O conexiune proastă poate provoca dureri de cap, în zilele noastre având o conexiune bună este o necesitate.

Cum se utilizează un wifi extender?

Înainte de a instala un wifi extender, este recomandabil să studiați zonele în care este necesar wifi-ul din casă. În acest fel veți ști dacă aveți puncte oarbe sau camere cu semnale foarte slabe. Puteți efectua studiul semnalului descărcând o aplicație gratuită numită Wifi Heatmap, care este simplă de utilizat și foarte eficientă.

Deplasându-te în jurul camerei, acesta va determina puterea semnalului în fiecare punct. Odată ce ați decis să instalați amplificatorul wifi, dispozitivul ia semnalul de la router și îl amplifică. Va avea același nume al rețelei wifi, cu același nume de utilizator și aceeași parolă.

Câți metri poate acoperi un amplificator wifi?

Pe de o parte, amplificatoarele wifi performante pot transmite până la o distanță de 30 de kilometri, dar un amplificator wifi obișnuit poate ajunge până la 350 de metri. În cele mai multe cazuri, aceste dispozitive sunt necesare pentru a acoperi distanțe de aproximativ 25 de metri.

Care sunt avantajele unui amplificator wifi?

Ca orice dispozitiv, un amplificator wifi are dezavantaje, în cazul amplificatorului wifi este suprafața sa limitată pe care o acoperă în unele cazuri. Chiar și în case mici sau birouri, cu doar câteva obstacole, cum ar fi o ușă sau un perete, wifi-ul pierde din semnal și nu ajunge foarte bine la dispozitive. Iată o listă cu avantaje și dezavantaje:

Avantaje Dezavantaje Ușor de configurat

Crește puterea semnalului Wifi

Funcțional și economic Poate fi incompatibil cu routerul

Performanța poate fi insuficientă

Riscul de încălcare a securității dvs., ce duce la posibilitatea altor utilizatori să utilizeze semnalul

Concluzii

În acest articol, criteriile noastre s-au concentrat în principal pe gama, puterea, calitatea și stabilitatea semnalului transmis de un amplificator wifi. În urma acestui fapt, am realizat o listă cu cele mai bune amplificatoare Wifi de pe piață raportate la aceste criterii.

Pentru a încheia acest articol, putem spune că dacă semnalul din rețeaua wifi nu este bun peste tot unde ți-ai dori, încearcă mai întâi să schimbi locul routerului și, dacă acest lucru nu este posibil sau nu rezolvă problema, atunci alege cel mai bun amplificator wifi care crezi că ți se potrivește cel mai bine din lista noastră și instalează-l pentru a beneficia de semnalul wifi pe care ți-l dorești în orice loc al clădirii tale.