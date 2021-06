Cel mai bun antivirus 2021: Top cele mai bune antivirusuri

Cel mai bun antivirus – Daca pe Linux nu avem probleme cu virusii pentru ca nimeni nu se gandeste sa atace Ubuntu sau alte distributii populare, pe Windows si chiar pe Mac OS avem nevoie de o solutie de protectie, pe langa celebrul firewall integrat in OS. Cea mai simpla si mai eficienta solutie de protectie pe calculator, laptop sau pe telefon este antivirusul. E un software special care previne si elimina virusii de computer, troieni si alte tipuri de coduri malitioase, detecteaza si elimina rapid adware, spyware sau malware.

Windows are deja un antivirus destul de puternic, Windows Defender, care in ultima perioada face o treaba foarte buna si asigura o protectie de cel putin 95-98%. Dar nu e perfect si e departe de a fi cel mai bun. La o simpla analiza a ofertelor de antivirus de pe piata vom vedea ca sunt o multime de solutii care pretind ca sunt „cele mai bune”. Cum stim care e intr-adevar Cel mai bun antivirus?

Sunt cateva criterii de luat in seama. Unul ar fi rata de detectie, adica viteza de detectie si cat de multi virusi „prinde” solutia respectiva la o scanare obisnuita. Cu cat e mai mare, cu atat protectia sistemului e mai mare. Alt criteriu important: resurse utilizate. Degeaba avem un antivirus care e excelent la protectie daca ne ingreuneaza reteaua si sistemul si nu putem face aproape nimic cu un sistem nou-nout.

Mai conteaza si periodicitatea actualizarilor solutiei si bazelor de semnaturi, cat de des isi face verificarile si se actualizeaza in intregime, pe module sau cum e programat sa isi faca aceste actualizari. Foarte important: accesibilitatea si simplitatea interfetei. Da, un antivirus e gandit sa ruleze undeva in fundal si sa uiti de el, dar unii useri vor avea nevoie sa seteze diverse lucruri si vor da de interfete foarte greu de descifrat, ceea ce nu e in regula. Un antivirus bun are interfata simpla si usor de folosit indiferent ce nivel de cunostinte ai.

In fine, un antivirus bun il detectezi usor daca are mai multe functionalitati, module, instrumente integrate. Sunt deja la moda si foarte cautate solutiile complete, suitele de securitate de la marile companii care produc antivirusi, ele sunt si cele mai puternice si mai bune-ai antivirus, firewall, scannere de tot felul, antimalware si spyware si multe alte modele deja integrate, fara sa ai nevoie de n programe ca sa ai protectie foarte buna.

Si pana la urma care este Cel mai bun antivirus? Vei descoperi raspunsul in randurile urmatoare. Avem pentru tine topul celor mai bune antivirusuri de pe piata.

Cel mai bun antivirus pentru Windows sau Mobil

Kaspersky Free -e varianta gratuita, ruleaza mai nou din Cloud, ceea ce inseamna ca va consuma mai putine resurse. Da, nu are protectia datelor personale si securizarea platilor, dar e o solutie foarte puternica si e gratuita. Alte solutii propuse de Kaspersky si la fel de bune sunt Anti-virus, Internet Security cu Firewall foarte puternic inclus si Total Security cu manager de parole automat, control parental, backup pentru servicii;

Avast Free Antivirus -are si mod gaming, care nu foloseste atat de multe resurse ca sa te poti juca cat vrei in siguranta, are manager de parole, interfata intuitiva si actualizari foarte dese. Nu e chiar atat de rapid, dar rata de detectie este excelenta, scapi rapid de orice virusi si troieni si nu vei fi invadat de malware, spyware si virusi foarte puternici;

-daca vrei o solutie romaneasca si de departe cel mai puternic si alegi acest Antivirus. El te protejeaza si cand faci plati bancare in versiunea Plus, are scanner pentru vulnerabilitati, verifica mereu daca ai actualizarile la zi pentru OS. Solutie Internet Security vine cu firewall, filtru spam, control parental, Total Security e si mai puternica, are si instrumente de mentenanta pentru orice, pc, Mac, telefoane cu orice sistem de operare; Norton Antivirus-are variantele Plus, cu firewall smart, protectie la navigare, mentenanta pc si 2GB cloud backup, VPN, Standard, cu VPN si 10GB cloud backup si aplicatii de mobil dedicate si Deluxe si Premium cu pana la cinci dispozitive protejate, control parental.

Pe piata sunt si variante de antivirus pentru Mac, Intego, Iase, Mac Internet Security X9, antivirus si securitate, Mac Premium Bundle X9 sau Mac Washing Machine Secure X9, cu protectie completa si chiar si un cleaner pentru registrii Mac-urilor. Mai e si Mackeeper, un instrument anti-malware, cu protecite real-time, detectie ranswomware, anti-spyware, VPN, disk cleaning, optimizarea performantei sistemului.