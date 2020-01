Care este cel mai bun hosting / gazduire web din Romania, şi cum iti alegi un web host bun, un serviciu web de calitate pentru un site a cărui trafic ţinta este traficul din frumoasa noastră ţară.

Bineînţeles, am examinat piaţă, hosturile web populare au fost examinate de către mine iar rezultatele au fost pe aproape, adică în 2019 – 2020. Trebuie să fiu sincer, cam toate hosturile web sunt la fel, nu mai este nici o surpriză să vedem cam toate serviciile la aceleaşi preţuri şi aceleaşi nivel de randament. Totuşi sunt anumite criterii pentru care nu trebuie să lăsăm garda jos. Hosting Romania

REZUMAT GAZDUIRE WEB

Oferte Web Hosting

NameBox

In momentul de fata avem oferta la NameBox 30% reducere prin folosirea codului 30HOSTOFF la pachetele WordPress Hosting.

Sunt o mulţime de site-uri de hosting Romania iar eu în acest articol voi enumera 10 dintre cele mai recomandat de mine, lucrez şi în momentul de faţă cu aceştia iar rezultatele sunt foarte bune.

După cum am spus, nu voi spune vrăjeli precum că firmele de hosting Romania recomandate de mine vin cu cele mai bune preţuri sau cel mai bun hosting Romania uptime, pentru că deşi este un lucru ce interesează aproape pe toată lumea, cam toate firmele de hosting au un uptime foarte bun şi preţuri bune datorită competiţiei, repet, acest articol este făcut în 2019 deci nu ar trebuii să avem surprize şi aici mă refer la firme mari de hosting precum Hosting, MXHost, etc.

Mai jos aveţi cele 4 recomandări, urmate de câteva criterii pentru care putem alege o gazduire web bună.

Cel mai bun hosting Romania

WordPress Hosting Dedicat: DA | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: La plata anuala | Suport 24/7: DA

Am colaborat si inca colaborez cu cei de la NameBox, acestia ofera cel mai bun serviciu de web hosting din Romania. Recomand cu cea mai mare incredere, stiu tot istoricul acestei compani de gazduire web au invatat din greseli, au vechime si foarte multa experienta in domeniu.

Foarte multe firme apeleaza sa fie gazduite de catre NameBox din cauza faptului ca ofera un suport exceptional iar aproape toti clienti apeleaza la acesta in mod regulat pentru a rezolva probleme simple dar si mai complicate iar staff-ul NameBox le sta la dispozitie cu mare placere.

NameBox oferă servicii de calitate, pachete optimizate pe fiecare segment de site pe care îl doreşti, pachete custom dacă contactezi compania, deci totul este ok dar eu şi acum îmi salvez lunar backup în PC la site-urile puse pe NameBox.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi NameBox

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Baby SSD

Acest pachet beneficiaza de certificat Let’s Encrypt gratuit pe toata perioada contractuala

Stocare: 5GB SSD

5GB SSD Trafic: necontorizat

necontorizat Domenii gazduite: maxim 2 domenii

maxim 2 domenii Baze de date: 2 x MariaDB

2 x MariaDB Adrese de email: nelimitate (imap, POP3, SMTP)

nelimitate (imap, POP3, SMTP) IP dedicat + 2€ lunar PRET: 2.50€ lunar

WordPress Hosting Dedicat: DA | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: Nu | Suport 24/7: DA

Recent am testat un nou serviciu de web hosting in Romania, este vorba de SiteWelt, se pare ca acestia ofera servicii de calitate superioara, sperverele pe care vor fi gazduite site-urile sunt unele dintre cele mai bune din Romania, acestia sunt pe piata din 2018 iar toti ce au apelat la acestia pentru gazduire s-au declarat multumiti.

Am testat recent SiteWelt si pot spune ca am fost surprins placut de oferta acestora, partea mai putin buna este ca pretul pentru inceput este cam mare. Am ales sa ii adaug pe locul 2 din cauza faptului ca merita o sansa pentru mai multi clienti. Cu siguranta vor fi rezultate bune pe viitor cu acestia.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, SiteWelt

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Economy

Imunify360, LiteSpeed si DDoS protection – incluse.

Maxim 1 domeniu / cont

Domeniu gratuit inclus

15 GB spatiu SSD

Fara IP dedicat

Backup prin JetBackup

Trafic lunar NECONTORIZAT

Email-uri, baze de date, subdomenii si conturi FTP nelimitate

PRET: 4.99€ / luna

WordPress Hosting Dedicat: DA | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: Nu | Suport 24/7: DA

Nu voi lăuda excesiv această firmă pentru că nu vreau să îi fac reclamă într-un mod abuziv, să vină cineva aici să îmi spună că l-am pus să cumpere de aici şi când colo nu sunt buni. Însă la momentul actual în România aceştia se descurcă extrem de bine, lucrurile s-au schimbat în anii trecuţi recomandăm Hostico că prima alegere, acum până şi eu am ales la 2 site-uri de suflet, printre care şi acesta să fie găzduite de către MXHost.

Pachetele sunt foarte bune, preţurile sunt accesibile oricui, deci dacă vrei să ai un website de calitate te poţi baza pe aceştia foarte bine fără a avea probleme la host.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi MXHost.

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Personal SSD

10 GB stocare SSD

necontorizat trafic lunar

5 domenii găzduite

necontorizat căsuțe email

necontorizat baze de date

necontorizat subdomenii

Domeniu .ro sau .eu gratuit

Backup zilnic inclus

Filtru SpamExpert inclus

PRET: 3,49 Euro – lunar

WordPress Hosting Dedicat: NU | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: La plata anuala | Suport 24/7: DA

Hostico se respectă prin simplul fapt că oferă servicii de calitate bună şi au un suport tehnic foarte bine pus la punct. De asemenea la această firmă putem vedea şi preţuri mici. Dar nu recomand serviciile preţuri ridicole pentru că acele pachete sunt maxim de ţinut pe un blog personal ce nu are mai mult de o lună. După se va mişca totul mai greu.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi Hostico

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Start

Domenii Găzduite: De la Unul până la Trei

Spaţiu Alocat: de la 2.5GB SSD până la 10GB SSD

IP Dedicat: IPv6 – opțional IPv4

Panou Control: cPanel gratuit

Gratuit Backup: Da

Gratuit SSL: Da

Gratuit Domeniu: Da

Aceste informatii fiind valabile la plata pe un an de zile la cel mai mic pachet.

Pret: 0.99 Euro

WordPress Hosting Dedicat: Da | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: NU | Suport 24/7: NU

HostX vine cu minusuri şi plusuri, plusuri precum servicii foarte bune. Minusuri: preţ mare şi suport tehnic mai întârziat, cel puţin cu mine.

Strict pentru servicii aceştia sunt uimitori, nu vei da greşi cu ei, însă trebuie să te ţină bine portofelul şi să stai bine cu nervii dacă la suport tehnic trebuie să aştepţi uneori şi 12 ore. În rest o firmă de apreciat cu care lucrez în continuare cu acest host.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi HostX

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: L Start SSD

5 GB storage SSD

Trafic de date necontorizat

5 domenii gazduite

3 Ghz CPU, 1 GB RAM, 20 de conexiuni simultane. Recomandat pentru bloguri şi situri de prezentare.

CloudFlare CDN + Railgun

Hosting SEO Std (+4,99 €/lună)

Pret: 1,75 €

WordPress Hosting Dedicat: NU| Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: NU | Certificat SSL Gratuit Premium: DA| Suport 24/7: DA

Romarg are sediul si data servere in Romania, acestia au o vechime foarte mare in Romania si ofera servicii de o calitate excelenta, ce trebuie sa specificam insa este ca preturile acestora sunt destinate companiilor mari, afaceri foarte bune pentru care doriti un serviciu de gazduire si mentenanta puternic. Romanc ROMARG pentru felul in care isi trateaza clientii dar si pentru numarul foarte mare de aprecieri pe piata din Romania, chiar si pe plan international.

In prezent, cel mai mic abonament la Romarg costa 3 euro si include: 10 GB Spatiu SSD, 3 GHz CPU alocat, 2 GB RAM, putere maxima si un SSL Gratuit, acest pachet fiind optimizat pentru site-uri ce au pana in 30.000 de vizitatori pe luna.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi ROMARG

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: EntryPlus

Spatiu pe server: 10 GB SSD

Site-uri gazduite: 3

CPU alocat: 3 GHz

Memorie maxima: 2 GB

Procese simultane: 20

+ SSL Gratuit

Pentru ~30,000

vizitatori lunar

PRET: 2.95 € lunar

WordPress Hosting Dedicat: NU | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: NU | Suport 24/7: DA

Chiar daca l-am pus abia pe locul 6 in acest articol xServers mi se pare unul dintre cei mai respectati si buni provideri de servicii de gazduire web din Romania, acest lucru se datoreaza faptului disponibilitatii de a lucra cu orice client si ofera nenumarate posibilitati de a modela hosting-ul in felul in care doriti. Am cunostinte ce au lasat site-ul pe mana acestora si nu au avut surprize, asa ca va puteti uita si in oferta acestora.

In prezent, cel mai mic pachet de la xServer costa 4 euro si vine cu configuratia de 10 GB SSD, IP dedicat, trafic Necontorizat, iar potrivit acestora, pachetul este optimizat si optim pentru site-urile mici.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi xServer

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Web Hosting SSD Starter

SSD Storage ultra rapid 10 GB

Numar domenii Nelimitat

Baze de date Nelimitat

cPanel 11 Gratuit

Hosting cu IP dedicat Gratuit

Backup Professional R1Soft Gratuit

Trafic internet Necontorizat

PRET: 3 ,95 €

WordPress Hosting Dedicat: DA | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: NU | Certificat SSL Gratuit Premium: NU | Suport 24/7: DA

Easyhost nu este doar in Romania, insa avem si aici prezenta si servere. In prezent numeroase firme mari din Romania lucreaza cu acestia printre care eMAG, Unicef, Tuborg, parfumeria.ro, si multi multi alti despre care cu siguranta ati auzit, sau macar ati vazut la un moment data un banner pe undeva.

In prezent, cel mai ieftin pachet de pe Easyhost costa in jur de 5 euro pe luna, cu precizarea ca primele 6 luni sunt gratuite, nu este de loc mult, tinand cont ce multe alte companii mari gazduiesc acestia, si personal cred ca puteau sa umfle mai mult pretul. Tin minte ca intr-o perioada aveau gazduire si la 2 euro, si la fel era foarte buna. Dupa cum am spus, cel mai ieftin abonament costa 5 euro, in acest pachet primiti: SSL gratuit, si totul nelimitat, in afara de trafic, care este recomand sa il folositi la pana in 10K de vizitatori lunari.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi EasyHost

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Garage ESSENTIAL

1 domeniu găzduit

Necontorizat spatiu

Necontorizat adrese email

Backup zilnic

Migrare gratuită

6 luni gratuite

PRET: 4.9€/lună

WordPress Hosting Dedicat: DA | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: NU | Suport 24/7: DA

Simplenet sunt sigur ca nu prea ati auzit despre acestia, ei bine, nici nu prea stiu cum am aflat eu, dar cert este ca o data ce am testat serviciile lor, mi-a ramans in gand un lucru. Aceasta firma, merita mai mult, pentru ca intr-adevar au preturi bune si sunt focusati pe o singura chestie, hostingul wordpress, despre care vom vorbi putin mai jos, veti afla cu ce se mananca, de ce este important acesta si asa mai departe.

In prezent, cel mai ieftin abonament la Simplenet costa 4 euro lunar, fiind un hosting Romania dedicat pentru wordpress, acesta include: 5 GB SSD, 2 GB RAM, viteza CPU 3 Ghz, si trafic necontorizat.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi Simplenet

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Start

5 GB SSD

CPU: 3 Ghz

RAM: 2 GB

2 Domenii găzduite

Trafic necontorizat

Adrese mail necontorizate

PRET: 3,99 € / lună

WordPress Hosting Dedicat: NU | Gazduire afaceri: DA | Trafic necontorizat: DA | Certificat SSL Gratuit Premium: NU | Suport 24/7: DA

In caz de nu ati auzit de HostVision nu va condamn, insa pentru un creator de continut web este cu adevarat necesar sa verificati si oferta celor de la HostVision, acestia au servere atat in Romania, in Bucuresti cat si in Lansing, SUA. Ofera servicii optimizate atat pentru romani, pentru site-uri cu trafic din Romania cat si pentru cei ce au trafic din vest, acest lucru fiind necesar pentru diferite teme de web site-uri.

Pe site-ul HostVision ne sunt prezentate o varietate de preturi, printre care la cel mai ieftin pachet aveam un pret foarte mic, de doar 1.75 euro, in acesti bani primim: 4 GB spatiu de host, trafic lunar nelimitat, Lets Encrypt SSL Gratuit si cam atat, in rest cam tot ce ofera mai toate serviciile de gazduire din tara.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi HostVision

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Entry SSD1

Spatiu host 4 GB

Trafic lunar (Bandwidth) nelimitat

Domenii gazduibile in plus 2

Baze de date MySQL 3

PRET: 1.75 € pe luna

THC

Ati auzit vreodata de THC? Ei bine nici eu pana anul trecut (2019), cand au venit cu preturi bune si servicii de calitate in Romania, de asemenea cu o promovare masiva in social media, media simpla pe site-uri mari precum wall street, startup si tot asa. Recomand folosirea serviciilor THC intrucat nu aveti nimic de pierdut, acestia ofera o siguranta foarte mare clientilor, prin citirea termenilor si conditiilor lor putem afla foarte usor cum merge treaba la ei. De asemenea recomand si pentru preturile foarte mici pe care le au.

Cel mai ieftin abonament, in momentul de fata este de doar un euro pe luna si veti primi: 2GB spatiu SSD, 1 domeniu gazduit, Certificat SSL gratuit, 5 Conturi email, Website builder gratuit, cPanel cu Softaculous, Protectie DDoS, cam tot ce ofera mai toate hosturile web din Romania, dar totusi pretul acestui host este mic pentru cine vrea sa inceapa cu un blog.

Pentru a vedea preţuri şi mai multe detalii, accesaţi THC

Informatii despre cel mai ieftin plan de gazduire

NUME: Entry SSD1

Gazduire 100% SSD

99,99% Uptime

Garantie 30 Zile – Banii inapoi

Trafic necontorizat

Asistenta tehnica 24/7

Reinnoire la acelasi pret

PRET: 0,95 €/luna

Cam acestea sunt recomandările mele în materie de cel mai bun hosting, voi ce recomandaţi?

Şi pentru că trebuie să explic poporului de ce am ales aceste firme şi nu altele, şi pe ce bază am făcut eu acest top care într-adevăr este foarte important şi sensibil, voi continua mai jos.

În primul rând lucrez de peste 5 ani în domeniu, lucrez cu WordPress de 5 ani şi de atunci tot caut hosting-ul perfect, nu doar pentru această platformă ci şi pe altele, am testat mai toate firmele de hosting România, şi nu spun vrăjeli, am încercat să ofer cele mai bune informaţii cu privire la acest lucru pentru că ştiu cum e să te trezeşti fără site a doua zi dimineaţă.

Cel mai bun hosting

Contează foarte mult să avem un hosting bun cu o interfaţă bună şi intuitivă, toate hosturile recomandate de mine vin cu Cpanel. De asemenea avem pachete şi de VPS care sunt, după părerea mea vitale pentru un site mare. Pentru că un cont shared nu îţi poate suporta ţie nu ştiu câte mii de vizitatori zilnic şi să nu îţi afecteze performanta site-ului. Nu m-am referit doar la shared host în recomandările mele ci şi la VPS şi alte pachete precum WordPress sau Magento, etc. Gazduire web Romania

Criteriile după care am ales să public aceste recomandări, cel mai bun host din România sunt:

UpTime bun

Performante maxime

Tehnologie buna

Suport tehnic, comercial si informatii

Infrastructura buna, nu reseller, cum este la moda mai nou.

Varietate de pachete pentru a usura munca

Existența unui sistem de backup

Capacitatea de a face upgrade

Reputația

Experienta personala

Opinie publica

Cam acestea sunt criteriile pentru care folosesc şi recomand MXHost ca fiind cel mai bun web host din România. Sunt de părere că părerile sunt împărţite şi aştept şi părerea ta. Mai jos, la comentarii o să răspund tuturor şi sper să creăm o atmosferă plăcută pe acest subiect.

Mai jos vorbim un pic despre tipurile populare web hosting romania

Ce inseamna termenul share hosting romania?

Gazduirea partajată, sau host shared permite mai multor site-uri web să utilizeze un singur server. De obicei, nu aveți idee cu cine sau cu ce site-uri web partajați resursele unui server. Fiecare client va avea, de obicei, o limită pentru cantitatea totală de resurse de server pe care le poate utiliza. Dar acest lucru va fi definit de pachetul dvs. de gazduire web.

Shared hosting-ul este cea mai ieftină și cea mai economică opțiune pentru nevoile dvs. Cu toate acestea, prețul ieftin vine cu limite. Iar atunci cand vom avea un site mare vom vrea sa le dam jos. Deoarece majoritatea companiilor de gazduire web vor oferi aceeași cantitate de spațiu și spațiu de stocare. Este important să alegeți o companie în care aveți încredere. – Cel mai bun hosting

Avantaje

Este de departe cea mai ieftină opțiune de găzduire pe care o veți avea in hosting romania. Prețul obișnuit pentru acest stil de găzduire va varia între 1 si 10 euro.

Majoritatea companiilor de găzduire au mai multe niveluri de găzduire disponibile, astfel încât să vă puteți actualiza pachetul de găzduire cu timpul. Acest lucru face ca găzduirea partajată să fie o alegere minunata pentru început.

Shared Hosting-ul vine de obicei echipat cu un cPanel încorporat, ceea ce facilitează gestionarea site-ului dvs.

Nu trebuie efectuată nicio întreținere tehnică la la nivelul serverului.

Dezavantaje

Timpul de încărcare poate fi mult mai lent decât la un host VPS-uri.

Serverul poate fi supraîncărcat de alte site-uri care este pe acelasi server host.

Deoarece site-ul dvs. începe să primească un trafic ridicat. Veți observa că site-ul dvs. poate începe să funcționeze mult mai rău.

Nu știi niciodată cine sunt vecinii tăi. Deși rar, este posibil ca alte site-uri de pe server să prezinte un risc pentru propriul dvs. site.

Nu există opțiuni de personalizare pentru a obține cu adevărat cel mai înalt nivel de performanță pentru site-ul dumneavoastra.

Ce este gazduirea web host VPS?

Dacă v-ați întrebat „Ce este gazduirea VPS?”, Această secțiune vă va oferi o privire simplista asupra acestui serviciu de găzduire. Gazduirea VPS este un pas de la gazduirea web partajată (shared host) de bază. Când tocmai începeți primul site online, host web partajată va fi probabil forma de gazduire web cu care începeți. Cu gazduire web partajată, aveți un singur server fizic care este apoi împărțit între mai multe conturi de utilizator diferite. În acest scenariu, împărțiți resursele serverului fizic, ceea ce vă ajută să reduceți costurile.

La nivel de bază, gazduirea VPS are o configurație similară. Când vă înscrieți la gazduirea web VPS, aveți o sumă garantată de resurse de server alocate pentru dvs. Dar încă mai partajați spațiu pe un server fizic cu alți utilizatori.

CEL MAI BUN HOSTING ROMANIA

Există multe diferențe între gazduirea VPS și gazduire web partajată datorită tehnologiilor de virtualizare folosite în gazduirea VPS.

Chiar dacă s-ar putea să partajați același server fizic, nu va exista nicio suprapunere în utilizarea resurselor. Iar celelalte conturi VPS nu vă vor afecta site-ul în niciun fel.

Gazduirea VPS este o alegere excelentă pentru proprietarii de site-uri web care au depășit host web partajată. Dar nu sunt tocmai pregătiți pentru prețul sau caracteristicile oferite de un server dedicat. Puteți migra cu ușurință de la gazduire web partajată la gazduire web VPS, rămânând într-un punct de preț rezonabil.

Avantaje

Nivel ridicat de performanță

Securitate generală îmbunătățită

Preturi bune in hosting romania

Acces mai mult si posibilitate de personalizare a serverului

Dezavantaje

Nu sunt resurse multe alocate

In general necesita optimizarea manuala

Pretul Cpanel

Ce este gazduirea wordpress? – Cel mai bun host

Potrivit informatiilor pe care le avem la indemana in acest moment, mai multe firme de gazduire web adopta termenul de „gazduire wordpress” sau „wordpress hosting”, la MXHost avem de asemenea aceasta forma de gazduire, NameBox la fel, iti ofera posibilitatea de a lua un abonament de gazduire cu specificatii optime pentru un site wordpress.

De ce este importanta aceasta gazduire? Ei bine pentru ca in urma unor teste efectuate, platforma, WordPress are anumite cerinte optime de functionare, cerinte ce nu se aplica si la alte scripturi, platforme si asa mai departe, de aceea ce este foarte importat de stiut ca cel mai bine, pentru un site, o afacere mare este mai bine sa iti cumperi un VPS si sa angajati pe cineva care sa va efectueze procedurile de optimizare.

WordPress este o platforma usoara, se poate mula pe orice fel de site, probabil asistam la apogeul acestui script. Hosturile WordPress, in momenul de fata sunt in mare parte prezente la companii in doua situatii.

După cum am menționat, mai sus veți vedea de obicei două tipuri de găzduire WordPress:

Gazduire WordPress partajată (adica „WordPress host”)

Host WordPress gestionată

Gazduirea WordPress partajată (care face parte din shared hosting) este aproape întotdeauna cea mai ieftină dintre cele două opțiuni.

Cu hostingul WordPress partajat, site-ul dvs. va „împărți” un server cu alte site-uri web. Serverul dvs. va fi optimizat în funcție de performanță pentru WordPress, doar nu veți avea totul pentru voi.

Pe lângă modificările de performanță, veți avea acces și la un anumit tip de instalator WordPress cu un singur clic. Sincer, aceasta nu este un lucru urias, deoarece cPanel (disponibil pe majoritatea gazdelor) include deja un program de instalare WordPress cu un singur clic. Cu toate acestea, unele gazduiri WordPress shared vor face un pas mai departe și vă vor oferi opțiunea de a preinstala WordPress.

În cele din urmă, unele gazduiri WordPress vor fi foarte bine optimizate pentru a actualiza automat software-ul dvs. WordPress. Uneori chiar îți vor îmbunătăți pluginurile și temele! Menținerea actualizată a site-ului dvs. WordPress este o măsură esențială de securitate, ceea ce face ca această caracteristică să fie de fapt destul de importantă.

Puteți găsi unele hosturi WordPress partajate, care oferă și mai multe caracteristici specifice WordPress, dar cele de mai sus sunt aproape standardul de bază.

Hosturile WordPress partajate oferă de obicei reduceri abrupte pentru primul ciclu de facturare. După aceea, prețurile cresc înapoi la normal. Pentru primul ciclu de facturare, vă puteți aștepta să plătiți până la 3-4 Euro pe lună. După primul ciclu, veți plăti, de obicei, de la 7-10 euro. Amintiți-vă – acestea sunt doar prețuri de pornire – planurile WordPress cu un nivel mai ridicat sunt mai scumpe.

Daca merita o gazduire specifica WordPress, este alegerea ta, din punctul nostru de vedere, nu este nici ceva wow, dar nici ceva de ignorat, de exemplu, acest site este gazduit la MXHost pe un plan de gazduire WordPress, cel putin in momentul de fata asa am decis sa gazduiesc acest site care se misca foarte bine, cel putin in comparatie de altele.

Cele mai bune teme WordPress?

Daca deti un website wordpress gazduit si doresti o latenta mai mica la incarcare, este important sa verificati pe langa hostul pe care il folositi, si tema site-ului. Potrivit ultimelor raporte, dar si a experientei prorpii o tema optimizata pentru viteza de incarcare cat mai buna ne va pozitiona cat mai sus in Google.

Vorbim despre acest lucru in acest articol datorita faptului ca este foarte important sa fim atenti la ce tema folositm pe web site-ul nostru, este foarte important ca acestea sa se incarce cat mai rapid, continutul sa fie de calitate si acest lucru ne va aduce pe prima pagina plus primele rezultate, bineinteles depinde si de concurenta pe care o avem, impreuna cu vechime, etc.

Eu recomand achizitionare temelor WordPress de pe themeforest, acesta este un web site foarte bun pentru cumpararea temelor si gasiti teme si plugin-uri pentru tot felul de site-uri, datorita faptului ca WordPress este un CMS ce se modeleaza foarte bine pe nevoile tuturor, instalarea unui plugin si o thema iti poate face site-ul wordpress chiar si magazin online sau forum. Noi aici vorbim totusi de bloguri, puteti gasi o tema precum aceasta, pe care o folosesc si eu, in portofoliul ThemeForest.

Temele gratuite nu sunt atat de optimizate totusi daca le descarcati prin intermediul wordpress.org, acestea vor fi bune, nu veti intalni virusi si asa mai departe. Aveti mare grija de unde descarcati temele gratuite pentru ca va puteti alege si cu virusi.

Vorbind de virusi, aducem in discutie si temele „nulled” pe care le puteti descarca de pe internet, dar din nefericire, acestea, in cea mai mare parte au virusi si nu ofera asigurarea celui care o foloseste, sa nu mai vorbim de suport, care in zilele noastre este foarte important.

Web Hosting, platit sau gratuit?

Toată lumea iubește ca lucrurile sa fie un pic gratuit și nu este surprinzător faptul că serviciile de web host gratuite sunt extrem de populare, dar dacă nu intenționați să le utilizați pentru a învăța codarea sau pentru a rula un site personal, nu vă recomandăm să folosiți un serviciu gratuit de gazduire web.

Nu ne intelegeti gresit si noi îi iubim, vom face in curand si un top al celor mai bune gazduiri web gratuite, cu toate acestea, utilizarea lor în scopuri de afaceri este plină de probleme potențiale care le fac dificile să le recomandăm.

Spre deosebire de software-ul gratuit, serviciile (web hosting romania sau VPN, de exemplu) costă bani pentru a fi rulat, motiv pentru care majoritatea companiilor de gazduire web folosesc un model de afaceri freemium și vor încerca să vă convingă să vă mutați la un serviciu ieftin și plătit.

Așteptați-vă la o serie de limitări privind spațiul discului și lățimea de bandă. Nu veți obține niciun certificat SSL, care este o condiție in ziua de astazi pentru a rula un site web de afaceri adecvat. Nu veți avea copii de rezervă obișnuite, iar unele chiar vor închide site-ul dvs. web timp de o oră pe zi!

In schimb, am ales pentru tine unele dintre cele mai bune si ieftine servicii de web host, vedeti mai sus cele 10 recomandari de web hosturi de la noi.

Certificat SSL gratuit pentru blog?

Pana nu de mult, certificatul SSL, nu era o discutie atat de importanta pe parte de web hosting romania, astazi, insa avem de aface cu un trend si o incurajare de catre marile browsere dar si motoare de cautare, ca noi, cei ce detinem un site sau un blog online sa avem instalat un certificat SSL pe site-ul nostru.

De ce este importanta aceasta masura? Ei bine totul tine de securitate, pentru ca am avut de-a face de prea multe ori cu atacuri de pe site-uri ce pareau legitime dar s-au dovedit a fi o pare capcana pentru vizitatori. Folosind un certificat SSL putem oferi vizitatorilor nostri un plus de incredere.

Certificatul SSL este cel mai important pe un site de tip magazin online unde vizitatori vin si ofera informatii despre carduri bancare, plati si asa mai departe. Este foarte important ca un magazin online sa detina un certificat SSL, in caz contrar am putea avea probleme cu vanzarile si cu castigarea clientilor recurenti.

Dar totusi, acest certificat nu este bun doar pentru site-uri de tip magazine, este important si pentru o comunitate, sau un blog, blogurile din ziua de astazi ce se respecta au certificate SSL, nu conteaza ce fel, dar site-ul trebuie accesat prin „https” nu prin „http”, acest lucru este si un trend foarte intarit in mintilor celor ce se ocupa de SEO.

Datorita programelor Google dar si a altora, precum Mozilla avem certificate SSL gratuite, iar prin intermediul Cpanel puteti instala aceste tipuri de certificate in mod gratuit. Voi face un tutorial sperat despre acest lucru, insa pentru SEO este foarte important sa va instalati certificate SSL alaturi de un web hosting de calitate.

La ce trebuie sa fim atenti la un web hosting Romania ieftin?

Probabil multi dintre voi isi vor lua panica o data cu citirea acestui topic, insa nu trebuie, daca ati ales un web hosting Romania din lista de mai sus. Despre ce este vorba? Ei bine despre site-urile mici de hosting ce apar peste noapte ca ciupercile si ofera servicii pentru o anumita perioada de timp, de obicei foarte scurta iar apoi dispar in neant de pe piata.

Am avut nefericita ocazie sa patesc un lucru asemantor, in urma cu cativa ani am folosit un serviciu de hosting web, doar ce aparuse pe piata, site-ul arata super bine se vedea ca omul investise in acel website, serviciile erau ieftine, dar la un lucru nu am fost atent. Nu era nici o firma inregistrata, era doar o persona fizica ce facuse probabil niste teste.

M-am inregistrat pe site-ul de gazduire web, am comandat, am folosit, serviciile erau bune, insa suportul raspundea o data la cateva zile, si atunci cand raspunde eara un raspuns vag ce imi dadea de inteles ca ei nu ma pot ajuta cu nimic datorita faptului ca nu stiu cu ce se mananca lucrurile respective.

Am lucrat cu acestia 2 luni de zile in conditii proaste, totusi pretul de doar 0.5 euro pe luna la un abonament de afaceri m-a atras foarte tare asa ca am ramas la acestia. Din pacate dupa cele 2 luni site-ul meu web urma sa infloreasca cat mai mult si sa imi mearga bine, cand dintr-o data site-ul meu a picat si asa a ramas.

Imi facusem backup prin intermediul cpanel cu cateva zile inainte, insa din cauza unei erori de pe site, backup-ul meu era incomplet, cu multe erori iar toata munca mea a fost stearsa de pe fata pamantului de acest host.

Nu incurajez sa cumparati de unde e mai scump, cumparati de pe site-uri consacrate, site-uri in care puteti avea incredere pentru a pati si voi ceva asemantor mie.

Cel mai bun hosting – Cum il alegem?

Serviciile de găzduire din care poate alege firma dvs. vor însemna, de obicei, luarea unei decizii dacă un server partajat, dedicat sau bazat pe cloud este potrivit pentru afacerea dvs.

Întreprinderile foarte mici vor opta, de obicei, pentru un serviciu partajat sau administrat, deoarece acestea sunt ideale cand aveti buget redus. Costurile sunt mici, dar afacerea dvs. își va partaja serverul cu alte câteva întreprinderi. Puteți trece întotdeauna la o rețea privată virtuală ( host VPS), dacă este nevoie.

Un server dedicat așa cum sugerează și numele său este un server rezervat doar afacerii tale. Serverele dedicate nu sunt la fel de scumpe precum au fost odată și pot avea sens economic dacă doriți ca afacerea dvs. să aibă propria sa platformă de server și să nu fie nevoie să vă faceți griji pentru alte companii dintr-un server partajat care să afecteze afacerea dvs. online dacă au probleme.

Este important să vă uitați atent la nivelul serviciului care va fi atașat serverului dvs. dedicat. Căutați costuri suplimentare, cum ar fi întreținerea sau alte „optiuni” care nu sunt acoperite în costurile de închiriere, pentru ca e posibil ca la un moment dat sa aveti nevoie de ceva ajutor din partea companiei de host.

Și, în sfârșit, încercați să cumpărați spațiul necesar pe server în care să vă extindeți. Nu este chiar bine ca dupa cateva luni sa vedeti cum serverul dumneavoastra a ajuns la limita maxima si trebuie sa va mutati, site-ul dumneavoastra va vea un down in acest caz.

În cele din urmă, deoarece cloud-ul a avut un impact major chiar în mediul de afaceri, gazduirea web de afaceri a fost de asemenea atinsă de cloud și oferă acum o alternativă la metodele tradiționale de gazduire. Puterea hostingului cloud este flexibilitatea pe care o oferă.

Trebuie sa fiti foarte atenti atunci cand alegeti un web host, cel mai bun hosting Romania, daca aveti un site mic, personal puteti merge pe shared hosting, daca aveti o companie, cel mai bine este sa va indreptati catre ceva mai puternic, poate un dedicat, daca totusi afacerea este una mica, puteti ramane pe VPS o vreme.