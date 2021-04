Cel mai bun iPhone: Top 6 modele aprilie 2021

Apple a lansat primul iPhone cu mult timp în urmă, care pentru mulți a fost primul smartphone comercial din istorie. Sau cel puțin cel care a schimbat piața, pornind o adevărată revoluție tehnologică și socială. De atunci, desigur, smartphone-urile Apple au suferit transformări majore.

Cu toate acestea, ele păstrează încă unele dintre caracteristicile lor distinctive principale, cum ar fi o atenție deosebită la design și un sistem de operare care se remarcă prin fluiditate și optimizare superbă. În orice caz, deoarece există din ce în ce mai multe modele diferite de telefoane Apple, să alegi cel mai bun iPhone nu mai este o sarcină atât simplă.

Pareri despre iPhone

Unele dintre principalele avantaje pe care le oferă un iPhone este legat de sistemul de operare. iOS se remarcă prin experiența foarte bună ce o oferă utilizatorului dar și datorită optimizării sale magnifice. În plus, permite un control mai mare al aplicațiilor și, prin urmare, garantează un nivel mai ridicat de confidențialitate.

Astăzi, Apple are o mare varietate de iPhone-uri cu caracteristici diferite și, prin urmare, cu prețuri diversificate. În acest fel, indiferent de cum utilizați telefonul mobil, există un iPhone pentru fiecare nevoie.

Primele criterii de cumpărare pe care ar trebui să le luați în considerare atunci când achiziționați un iPhone este dacă e compatibil cu noul sistem de operare mobil Apple, iOS 13. De asemenea, trebuie să decideți ce dimensiune a ecranului doriți, capacitatea de stocare de care aveți nevoie, calitatea camerei și durata de viață a bateriei.

Cele mai bune iPhone-uri – recomandările noastre

Cel mai performant iPhone la ora actuală

Dacă bugetul nu este o problemă, în prezent, cele mai bune iPhone-uri pe care le poți cumpăra sunt iPhone 12 Pro și iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro 128GB, 5G Vezi cât costă

iPhone 12 Pro Max 128GB, 5G Vezi cât costă

iPhone 12 Pro și iPhone 12 Pro Max sunt cele mai de top iPhone-uri la ora actuală: cu acestea veți beneficia nu numai de cel mai performant procesor Apple (A14 Bionic) ci și de niște ecrane impresionante (Super Retina XDR), un modul principal format din trei camere pe spate (teleobiectiv, ultra-wide, senzor LIDAR) și de margini din oțel inoxidabil.

Diferențele dintre iPhone 12 Pro și iPhone 12 pro Max sunt în dimensiunea ecranului (iPhone 12 Pro 6.1″ vs iPhone 12 Pro Max 6.7″), autonomie și camere. În detaliu, acestea sunt următoarele:

iPhone 12 Pro Max are senzor cu 47% mai mare decât iPhone 12 Pro, cu pixeli de 1.7μm

iPhone 12 Pro Max are zoom optic 5x iar iPhone 12 Pro are zoom optic 4x

iPhone 12 Pro Max are zoom digital de 12x, iPhone 12 Pro are zoom digital de 10x

iPhone 12 Pro Max are teleobiectiv 2.5 x f/2.2, iPhone 12 Pro are teleobiectiv 2x f/2.0

În orice caz, iPhone 12 Pro Max este cel mai bun telefon pentru care poți opta în prezent, iar dacă nu dorești să ai un smartphone prea mare, poți alege să cumperi un iPhone 12 Pro întrucât oferă maximul posibil în dimensiuni care nu deranjează utilizarea de zi cu zi.

Cel mai bun iPhone calitate – pret

Dacă doriți să economisiți ceva bani dar să cumpărați în același timp un iPhone “de top”, aveți două opțiuni: iPhone 12/12 Mini sau iPhone 11.

iPhone 12 / iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini 64GB, 5G Vezi cât costă

iPhone 12 este modelul “de bază” și cel mai ieftin prezentat de Apple în 2020. Alături de iPhone 12 Mini, este cu siguranță cea mai potrivită alegere pentru majoritatea persoanelor care nu au nevoi ca și utilizatorii versiunii “Pro”.

Diferența dintre iPhone 12 și iPhone 12 Mini constă doar în dimensiunea ecranului (6,1″ vs 5,4″): alegerea, prin urmare, depinde exclusiv de gustul dvs. în ceea ce privește designul.

Comparativ cu cele două modele Pro, principalele diferențe sunt:

au o cameră în lipsă: iPhone 12 și 12 Mini nu au teleobiectiv, ci doar un wide și ultra-wide;

senzorul LIDAR lipsește: acesta îmbunătățește fotografiile cu lumină scăzută și performanța realității augmentate;

mai puțină memorie RAM: 4 GB față de 6 GB de modele Pro;

cadru din aluminiu în loc de oțel inoxidabil;

Pentru cei care nu au nevoi fotografice speciale, diferențele față de dispozitivul Pro sunt minime: procesorul este același pentru toată lumea (Apple A14 Bionic) iar la fel și ecranul (Super Retina XDR).

Tocmai din acest motiv, iPhone 12 și iPhone 12 Mini rămân cele mai bune modele destinate tuturor care vor să cumpere un telefon Apple la cel mai bun raport calitate – preț. Rețineți doar că, în acest caz, memoria de stocare începe de la 64 GB, ceea ce poate fi prea puțin pentr unele persoane dar veți putea opta și pe varianta cu mai multă memorie internă.

iPhone 11

iPhone 11 este modelul “ieftin” lansat anul trecut de Apple: are un display LCD de 6.1″ cu rezoluție de 828 x 1792 pixeli, iar ecranul este cu siguranță cea mai vizibilă diferență față de modelele din acest an (care sunt toate OLED și cu rezoluție mai mare).

La fel ca noul iPhone 12s, iPhone 11 are și două camere (wide și ultra-wide), deși există diferențe în ceea ce privește funcțiile disponibile.

Cel mai ieftin iPhone

iPhone SE 2

iPhone SE 2 128GB, 4G, Black Vezi cât costă

iPhone SE 2 este cel mai ieftin iPhone lansat de Apple în 2020, care a fost imediat un mare succes. La prima vedere seamănă cu iPhone 8 datorită faptului ca întradevăr are același design, cu un ecran mic de 4,7″, buton de pornire cu Touch ID și margini mari, dar “sub capotă” găsim un procesor foarte performant (Apple A13 Bionic), la fel ca cel prezent pe toate modelele de iPhone 11.

Performanța este, prin urmare, la cel mai înalt nivel, iar camera (același senzor ca iPhone XR) oferă, de asemenea, rezultate excelente. Pentru oricine dorește un smartphone compact, cu preț mediu, dar performanță excelentă, iPhone SE 2 este cu siguranță cel mai bun iPhone.

Întrebări și Răspunsuri

Atunci când cumpărați un iPhone, este esențial să nu uitați că există modele diferite și că nu toate oferă aceleași beneficii și nici nu au același preț. Din acest motiv, în această secțiune vom răspunde la principalele întrebări pe care le puteți avea cu privire la smartphone-urile Apple.

Ce este un iPhone?

Cu excepția cazului în care ați trăit pe o altă planetă în ultimii ani, probabil că știți deja că iPhone-urile sunt smartphone-uri marca Apple. Cu toate acestea, ceea ce poate nu știți este că diferă de alte smartphone-uri prin faptul că au un sistem de operare diferit, iOS, și asta vă permite doar să instalați aplicațiile disponibile în App Store.

Care sunt avantajele și dezavantajele unui iPhone?

Fără îndoială, una dintre marile atracții ale iPhone-urilor este sistemul său de operare, iOS. Sistemele de operare ale companiei Apple se remarcă prin fluiditate și optimizare. De asemenea, atunci când cumpărați un iPhone, știți că achiziționați un produs cu un design premium.

Un alt mare avantaj al smartphone-urilor Apple este angajamentul său hotărât față de inovație. Filozofia sa se bazează pe faptul că întotdeauna încearcă să meargă cu un pas înainte. Și, cel puțin până acum, așa a fost de cele mai multe ori când s-a lansat un nou iPhone. Cu toate acestea, calitatea are un preț, iar smartphone-urile acestea nu ies în evidență pentru că sunt deosebit de ieftine. Vrei să știi mai multe? Aruncă o privire în tabelul de mai jos.

Avantaje Ecosistemul este foarte bine dezvoltat

Angajament hotărât al Apple față de inovare

Combinația perfectă între design și performanță

Sistemul de operare este foarte bine optimizat

Safari este un browser web foarte rapid și eficient

Cu un iPhone vă bucurați de un nivel mai ridicat de confidențialitate

Sunt mult mai sigure decât dispozitivele Android Dezavantaje Prețul este mai mare decât majoritatea dispozitivelor cu Android

Lipsa slotului pentru card microSD

De ce iPhone-urile sunt diferite de restul telefoanelor?

Există multe motive pentru care iPhone-urile sunt smartphone-uri oarecum speciale. Nu vă vom spune chiar tot, vrem să vă lăsăm câteva surprize plăcute pentru momentul în care începeți să vă bucurați de noul smartphone Apple. Cu toate acestea, pentru a vă face o idee, iată cele mai importante trei aspecte care deosebesc iPhone-urile de alte dispozitive:

Controlul asupra aplicațiilor . Spre deosebire de Android, pe iOS de fiecare dată când o aplicație dorește să facă ceva, trebuie să vă ceară permisiunea și să vă explice pentru ce va folosi această permisiune.

. Spre deosebire de Android, pe iOS de fiecare dată când o aplicație dorește să facă ceva, trebuie să vă ceară permisiunea și să vă explice pentru ce va folosi această permisiune. Actualizarea sistemului de operare . Deoarece Apple este responsabil atât pentru hardware-ul, cât și pentru software-ul dispozitivelor sale, actualizările sistemului de operare sunt disponibile pentru toate telefoanele mobile acceptate. În acest fel, practic toate iPhone-urile au aceleași versiuni ale sistemului de operare.

. Deoarece Apple este responsabil atât pentru hardware-ul, cât și pentru software-ul dispozitivelor sale, actualizările sistemului de operare sunt disponibile pentru toate telefoanele mobile acceptate. În acest fel, practic toate iPhone-urile au aceleași versiuni ale sistemului de operare. iPhone-urile sunt mult mai sigure decât dispozitivele Android. Și nu numai atunci când vine vorba de potențiali hackeri, ci și când vine vorba de confidențialitatea dvs., deoarece Apple pune un accent real pe acest aspect.

Care sunt cele mai bune aplicații pentru un iPhone?

Un smartphone fără aplicații este aproape ca o mașină fără roți. Din fericire, iPhone-urile au o mulțime de aplicații și jocuri care vă vor face cu siguranță viața mai ușoară. Desigur, cele mai populare aplicații precum WhatsApps, Google Chrome, Facebook, Youtube, Skype sau Twitter nu lipsesc. La toate acestea, trebuie să adăugați aplicațiile exclusive ale Apple.

Printre acestea din urmă se numără: Timepage, Tweetbot, Apollo și Halide. În plus, Apple însuși selectează în fiecare an ceea ce consideră a fi cele mai bune aplicații lansate de diferiții dezvoltatori. Unele dintre cele premiate în 2021 sunt: Asphalt 9: Legends, Pixelmator Photo, Butterfly iQ, Ordia și Flow by Moleskine. Multe dintre ele sunt gratuite.

Pot schimba bateria unui iPhone?

Toate smartphone-urile au adesea probleme cu bateriile, iar iPhone-urile nu sunt scutite de această problemă care poate apărea odată cu trecerea timpului. În general, bateriile litiu-ion se degradează odată cu utilizarea și trebuie înlocuite în cele din urmă. Din fericire, ele pot fi înlocuite și procesul este destul de simplu.

De fapt, de la celebra controversă care a existat acum câțiva ani în legătură cu bateriile smartphone-urilor Apple, înlocuirea sa este mai ieftină decât era înainte. Cu toate acestea, este recomandabil să faceți acest lucru prin intermediul serviciului tehnic oficial sau prin intermediul unuia dintre serviciile tehnice autorizate în acest sens.

Ghidul cumpărătorului

Ca și în cazul oricărui produs, atunci când vine timpul să achiziționați un iPhone și vă întrebați ce iPhone să aleg, este important să luați în considerare o serie de criterii de achiziție. Pentru a ușura acest proces, am selectat cele mai importante criterii. Am făcut acest lucru cu scopul de a vă oferi un ghid complet de facilitare a achiziției.

Pentru ce doriți să îl utilizați?

Fără îndoială, aceasta este prima întrebare pe care trebuie să v-o puneți. Posibilitățile sunt multe. Este posibil să doriți un smartphone care să vă permită navigarea pe Internet și prin care să comunicați pe rețelele de socializare sau poate sunteți un iubitor de jocuri video și doriți să vă bucurați de cele mai bune titluri disponibile astăzi. Fie aveți nevoie de un dispozitiv care vă ofere beneficii excelente dar la un preț optim.

Dimensiunea ecranului

Apple oferă modele de iPhone în diferite dimensiuni. Astfel, puteți găsi smartphone-uri cu ecrane de 4″, 4,7″, 5,5″, 5,8″, 6,1″ și 6,5″. În acest fel, dacă doriți un mobil cu ecran mare, puteți opta pe varianta care credeți că e mai potrivită, cum ar fi iPhone 12 Pro Max. Altminteri, puteți merge pe ceva mai mic precum iPhone 12 Pro sau iPhone SE 2020.

Dacă preferați un ecran mic dar la un preț foarte ieftin, iPhone 6, 6S și 7 au, de asemenea, un ecran de 4,7″ și sunt mai potrivite.

Capacitatea de stocare

Un alt lucru la care trebuie să vă gândiți este dacă veți salva multe fișiere pe smartphone sau nu. Dacă intenționați să țineți toate fotografiile, videoclipurile și documentele pe acesta sau dacă aveți de gând să instalați mai multe aplicații (cum ar fi jocuri foarte solicitante din punct de vedere grafic), atunci trebuie alegeți un model cu o capacitate mare de stocare.

Astfel, ar trebui să vă gândiți la un iPhone care are cel puțin 128 GB memorie internă, deoarece este posibil ca 64 GB să nu fie suficienți. Este important ca, în acest sens, să nu vă zgârciți. Nu uitați că telefoanele Apple nu au slot pentru card microSD. În acest fel, nu veți avea capacitatea de a extinde capacitatea de stocare în viitor.

Cameră foto

Dacă vrei să folosești iPhone-ul pentru a face poze, atunci ai nevoie de un model cu o cameră bună. În acest caz, lista se reduce în prezent la următoarele modele: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 11, iPhone X sau iPhone XS.

Baterie

iPhone-urile nu au baterii cu o capacitate la fel de mare ca unele modele Android disponibile astăzi. Cu toate acestea, sistemul său de operare se remarcă prin faptul că este foarte eficient în ceea ce privește consumul acestuia. Când luați în considerare bateria, poate doriți să luați în considerare și opțiunea de încărcare rapidă și încărcare wireless.

Concluzii

În timp ce Apple nu se mai poate lăuda că este cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, adevărul este că iPhone-urile sale continuă să fie foarte populare. Motivele sunt multe și diverse. Pe de o parte, aprecierea sa specială pentru un design este ridicată. Mai mult decât atât, sistemul de operare fluid și superb optimizat nu mai poate fi găsit și pe alt tip de dispozitive care nu aparțin ecosistemului Apple.

La toate acestea trebuie să adăugăm un respect mai mare pentru confidențialitate și hardware puternic. În plus, există în prezent o mare varietate de modele din care puteți alege. Cu toate acestea, dacă vă gândiți să achiziționați cel mai bun iPhone, primul lucru pe care trebuie să îl luați în considerare este pentru ce îl veți utiliza. După ce faceți acest lucru, vă puteți gândi la dimensiunea ecranului sau la capacitatea de stocare.

În cele din urmă, dacă sunteți de părere că acest ghid v-a fost util în procesul de alegere unui iPhone, ne puteți lăsa un comentariu sau puteți distribui articolul prin intermediul rețelelor de socializare.