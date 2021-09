Care este cel mai bun pret iPhone 12, iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max in Romania? Astazi va vom oferi o lista de magazine ce vand aceste telefoane, pe diferite modele pentru a va face o idee despre pretul acestor telefoane si de unde le puteti cumpara la cel mai mic pret.

Lansarea lui iPhone 13 este aproape iar acum este un moment foarte bun de a cumpara iPhone 12 pentru ca il veti gasi la un pret mai bun si cu siguranta, noul telefon ce va veni nu va aduce foarte multe inovatii in cat sa doriti sa faceti un upgrade de la 12 la 13, deci daca doriti sa asteptati pentru cel mai bun iPhone, puteti, intr-adevar sa astepati cumpararea lui iPhone 13, in caz contrar, va recomand sa cumparati un iPhone 12 pe care il veti gasi la un pret bun in aceasta perioada.

Magazinele de referinta pentru noi, in care poti gasi iPhone 12 la cel mai bun pret, sunt EvoMag, eMAG si Altex, asa ca mai jos veti gasi pretul de start al modelului standard iphone 12 pe unul dintre aceste magazine.

Exceptand seria iPhone 12 Mini, cel mai mic pret pentru un iPhone 12, in momentul redactarii acestui articol este pentru versiunea de 64 GB, si se gaseste la eMAG si Altex la pretul de 3.760.

Pret iphone 12 Pro

Pret iPhone 12 Pro Max

Pe ce magazine voi gasi seria iPhone 12 la cel mai bun pret?

Cu siguranta, vom gasi seria iPhone 12 atat in magazinele offline cat si in cele online, de obicei pretul acestui telefon in magazinele online este mai mic, acest lucru nu se intampla doar cu acest model de la Apple, ci si cu alte modele de telefoane de la alte companii precum Samsung, Xiaomi, Oppo sau chiar Huawei.

Am ales magazinele eMAG, EvoMag si Altex in acest articol din cauza politicii sigure a acestora, nu veti avea probleme cu garantia, va puteti lua o garantie extinsa fara nici o problema iar atunci cand vine vorba de achizitionarea telefonului in rate, cu siguranta veti avea cele mai bune beneficii la magazinele mentionate, acest lucru deoarece magazinele sunt intr-o stare foarte buna si nu trebuie sa fure si ultimul cent clientului pentru a supravietui, aceste magazine isi permit sa ofere oferte bune foarte frecvent, nu doar cu telefoanele de la Apple, ci cu mai toate produsele ce se gasesc in catalogul lor.

Cand este recomandat sa cumparati un iPhone 12?

In acest moment suntem cu doar cateva saptamani inaintea de lansarea asteptatului iPhone 13, cu siguranta, multi va intrebati, daca merita sau nu achizitionarea unui iPhone 12 acum, in conditiile in care va aparea noua serie peste cateva saptamani.

Ei bine este un moment foarte bun de a cumpara un iPhone 12, si de asemenea va fi un moment si mai bun imediat dupa lansarea lui iPhone 13, pentru ca preturile vor scadea si mai mult, dar atunci ati fi cu siguranta tentati sa cumparati noul iPhone 13, pentru care vom reveni cu un ghid imediat dupa lansare.

De asemenea, vor fi evenimente foarte multe pana la finalul anului 2021 vom avea un BlackFrieday in care vom vedea cu siguranta reduceri foarte bune, stim cum in fiecare an pe eMAG se vand iPhone-urile ca pe paine calda pentru intr-adevar avem reduceri substatiale acolo. Perioada Sarbatorilor de Iarna, la fel este o portita foarte buna de a avea un pret mult mai bun la aceste telefoane.

Specificatii iPhone 12

Mai jos am sa va prezint principalele specificatii pentru fiecare model in parte, acest lucru pentru a va ajuta sa cumparati cel mai bun model pentru dumneavoastra, in functie de utilizare.

iPhone 12 Pro Max

Ecran: 6,7 inci, 2778 x 1284p, OLED

6,7 inci, 2778 x 1284p, OLED Procesor: Apple A14

Apple A14 RAM: necunoscut

necunoscut Stocare: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Camera frontală: 12MP

12MP Camera din spate: 12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg, teleobiectiv de 12MP, scaner LiDAR

12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg, teleobiectiv de 12MP, scaner LiDAR Baterie: Capacitate necunoscută , încărcare rapidă de 20W

Capacitate necunoscută , încărcare rapidă de 20W Dimensiuni: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

160,8 x 78,1 x 7,4 mm Greutate: 226 grame

226 grame Sistem de operare: iOS 14

iOS 14 Culori: argintiu, grafit, auriu, albastru Pacific

iPhone 12 Pro

Ecran: 6,1 inci, 2532 x 1170p, OLED

6,1 inci, 2532 x 1170p, OLED Procesor: Apple A14

Apple A14 RAM: necunoscut

necunoscut Stocare: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Camera frontală: 12MP

12MP Camera din spate: 12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg, teleobiectiv de 12MP, scaner LiDAR

12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg, teleobiectiv de 12MP, scaner LiDAR Baterie: Capacitate necunoscută , încărcare rapidă de 20W

Capacitate necunoscută , încărcare rapidă de 20W Dimensiuni: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

146,7 x 71,5 x 7,4 mm Greutate: 187 grame

187 grame Sistem de operare: iOS 14

iOS 14 Culori: argintiu, grafit, auriu, albastru Pacific

iPhone 12 Standard