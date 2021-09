Cel mai bun pret Samsung Galaxy A22. Noul membru al seriei Galaxy A, Samsung Galaxy A22, este disponibil pentru vanzare in Romania. Prețul și specificatiile Galaxy A22 sunt in acest articol, cu o parere la acest telefon va asteptam la rubrica de comentarii..

Galaxy A22, noul smartphone mid-range lansat de Samsung în urmă cu trei luni, este la vânzare în țara noastră. Prețul Samsung Galaxy A22 începe de la 999 de lei.

Cel mai bun pret Samsung Galaxy A22

Ce ne place cel mai mult la acest telefon este ca vine cu o baterie foarte mare ce ne va ajuta sa avem o autonomie foarte buna, bateria este de 5000 mah. Preturile le puteti vedea mai jos.

Versiunea de 64 GB a Galaxy A22 este în vânzare pentru 999 de lei, iar versiunea de 128 GB pentru 1.101 la eMAG si pretul se invarte in jurul a acestei cifre si pe alte magazine online din Romania.. Nici una dintre versiuni nu are suport 5G.

Specificații Samsung Galaxy A22 4G

Ecran: 6.4 inch HD +, rată de reîmprospătare de 90Hz

Sistem de operare: OneUI 3.1 bazat pe Android 11

Procesor: MediaTek Helio G80

Memorie: 4 / 6GB RAM

Stocare: 64 / 128GB

Baterie: 5.000 mAh

Cameră principală: 48 + 8 + 2 +2 MP

Camera selfie: 13 MP

Dimensiune: 159,3 x 73,6 x 8,4 mm

Greutate : 186 grame

Display super AMOLED al versiunii 4G pentru Galaxy A22; Are o dimensiune de 6,4 inci, rezoluție HD + și o rată de reîmprospătare de 90Hz. Camera principala din spate are un unghi larg, ultra larg si macro. Camera cu unghi larg are o rezoluție de 48 MP și o deschidere de f / 1,8. Camera frontală oferă o rezoluție de 13 MP. Cu camerele din față și din spate, se înregistrează maximum 1080p 30 fps video. .

Este alimentat de chipset-ul MediaTek Helio G80 . Este alimentat de o baterie de 5000 mAh și oferă suport de încărcare rapidă de 15 W. Poate fi achiziționat în opțiuni de culoare negru, alb, verde și violet.

Ce parere ai despre Cel mai bun pret Samsung Galaxy A22? Crezi ca pretul acestui smartphone este prea mare, care sunt avantajele principale pentru care ai cumpara un Galaxy A22.