In zilele noastre, din ce in ce mai multe dispozitive se pot conecta la internet. De la telefoane, computere, tablete, pana la televizoare, boxe si chiar frigidere, IoT (internet of things) a devenit o necesitate pentru multi dintre noi.

Avand in vedere acest lucru, viteza internetului a devenit un aspect foarte important. Pentru a beneficia de toate posibilitatile acestuia, indiferent ca e vorba de jocuri online, vizionare de filme HD sau navigarea pe retelele de socializare, intotdeauna este necesar sa avem o retea wifi bine administrata. Pentru a face asta, nu ne trebuie decat un router bun. Prin urmare, in acest articol vom discuta despre cel mai bun router wireless conform necesitatilor tale.

Cateva aspecte importante

Chiar daca uneori mai uitam, routerul este punctul central care se ocupa de administrarea intregii retele de internet din casa noastra. Toate informatiile digitale trec prin el: text, multimedia si orice alt tip de continut. Cel mai bun router iti va permite sa beneficiezi de o viteza mai mare de internet.

Un router wireless bun este metoda cea mai eficienta prin care iti poti imbunatati reteau de internet Wi-Fi din casa. Prin intermediul sau poti avea parte de un internet cu o latime de banda mai mare (desigur, daca furnizorul permite). Acest lucru va creste in mod sigur viteza si conectivitate dar te va si ajuta sa administrezi, prioretizezi si sa configurezi reteaua de internet dupa bunul plac.

Atunci cand alegi cel mai bun router wireless trebuie sa stii care iti sunt necesitatile din punct de vedere al conectivitatii cat si sa fii constient de bugetul pe care il ai. Unele routere pot oferi un semnal pe distante foarte mari, in timp ce altele au functii suplimentare ce nu le gasim pe un dispozitiv obisnuit.

Cele mai bune routere wireless: recomandarile noastre

Cel mai bun router wireless de buget N300 TP-Link TL-WR840N

Daca nu ai probleme mari de conectivitate sau doresti sa eviti cheltuielile excesive, acest router wireless marca TP-Link poate fi optiunea perfecta. Are o viteza de transmisie de 300 Mbps, ideala pentru sarcini de baza. In plus, controlul latimii de banda bazat pe IP va permite sa determini cat semnal sa primeasca fiecare dispozitiv conectat.

Cel mai bun router wireless raport calitate-pret N300 TP-Link TL-WR840N

Acest router wireless de la Tenda combina calitatea si pretul intr-un mod echilibrat. Acesta ofera 1200 Mbps prin Wi-Fi, are patru antene omnidirectionale cu tehnologie Mu Mimo, care ofera internet de mare viteza in medii mari si spatioase. In plus, suporta mai multe dispozitive simultan, mentinand conectivitatea in conditii cat mai optime.

Cel mai bun router wireless pentru putere si distanta NetGear AC2600 Nighthawk X4S, 800 + 1733 Mbps, Dual Band

Acest router gestioneaza intr-un mod inteligent dispozitivele conectate la retea si ajuta la cresterea vitezei internetului pentru utilizatorii de Wi-Fi. Pe langa asta, reuseste sa transmita semnalul chiar si intr-o casa mare sau intr-o cladire cu mai multe etaje si birouri. In momentul de fata, X4s AC2600 are cel mai puternic hardware de pe piata in nisa lui (un procesor dual-core de 1.7 GHz, memorie flash de 512 MB si 256 MB memorie RAM) si vine cu o aplicatie numita Netgear Genie care poate fi descarcata si utilizata daca doresti sa acoperi cu semnal wireless un spatiu mare.

Cel mai bun router profesional TP-Link Archer AX6000, 802.11ax, Wi-Fi 6, Dual-Band

Intrucat vine cu Wi-Fi 6 (802.11ax), un standard Wi-Fi de ultima generatie, Archer AX6000 este cel mai bun din categoria sa. Nu doar ca face fata unei utilizari intensive (redare videoclipuri 4k, transferuri de fisiere, etc), dar acest router functioneaza si cu Alexa, respectiv IFTTT, ceea ce il face mai usor de controlat. In plus, puteti configura o retea VPN personala prin intermediul sau datorita software-ului cu care este echipat.

Ce trebuie sa stii despre cel mai bun router

Atunci când vorbim despre dispozitive electronice si retelistica, este foarte usor sa deveinm confuzi. Exista multe aspecte tehnice care pot fi dificil de inteles pentru o persoana care nu este experta in domeniu. De aceea, mai jos am incercat sa explicam intr-un mod cat mai simplu tot ceea ce trebuie sa stii atunci cand doresti sa alegi cel mai bun router wireless.

Ce este un router wireless?

Un router este un dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe rețele de calculatoare. Acesta e responsabil pentru distribuirea informatiei in retea si pentru furnizarea internetului prin WI-Fi catre dispozitivele conectate.

Cum functioneaza si la ce foloseste un router?

Un router wireless distribuie mai departe internetul la care este conectat prin intermediul cablului LAN, transformandu-l in semnal wireless astfel incat la acesta sa se poata conecta toate dispozitivele intr-un mod cat mai facil.

Routerele, in comparatie cu cele oferite de furnizorul de internet, sunt mai performante, intrucat ofera o viteza mai mare si un semnal wireless mai puternic. Acesta va imbunatati intreaga retea astfel incat orice dispozitiv sa se poata conecta la internetul pe care il ofera ISP (furnizorul de servicii Internet).

De unde stiu ca am nevoie de un router?

Daca nu ti-ai mai schimbat routerul, este posibil ca cel pe care il ai de ceva timp sa nu mai faca fata necesitatilor din prezent si nici sa ofere viteza de internet de care ai nevoie. In general, chiar daca au fost imbunatatite, routerele furnizorile de internet nu iti garanteaza potentialul maxim de care poti beneficia.

In cazul in care intampini dificultati atunci cand doresti sa te conectezi la reteaua Wi-Fi, exista mai multe solutii, cum ar fi instalrea unor repeaterele, PLC-uri, hub-uri, ș.a.m.d.. Insa, daca folosesti internetul excesiv si ai multe dispozitive conectate in acelasi timp, nevoia unei latimi mari de banda devine o necesitate, iar in acest caz trebui sa te orientezi spre cel mai bun router.

Care este raza de actiune a unui router wireless?

In comparatie cu routerele oferite de furnizorii de internet, cele care pot fi cumparate separat sunt foarte bune pentru a imbunatati reteaua de internet din casa. Multumita antenelor si a tehnologiei imbunatatite, semnalul nu doar ca este mai puternic dar ajunge si la distante mai mari. Desigur, asta nu inseamna ca va putea trece de ziduri cu usurinta. In acest caz va trebui sa te orientezi si spre un repeater (amplificator de semnal) instalat in anumit locatii cheie din casa.

Avantajele si dezavantajele unui router bun

Desi am discutat deja despre unele avantaje pe care le ofera un router bun, in tabelul de mai jos vom lista atat cele mai important aspecte pro, cat si contra. Iata care sunt acestea:

Avantaje Semnalul este transmis pe o distanta mai mare

Viteza internetului este mai mare

Latena se reduce (intarzieri si intreruperi) in jocurile online, conferintele video sau serviciile de streaming

Acesta permite prioritizarea traficului catre anumite dispozitive

Imbunatateste securitatea si controlul retelei de internet

Dispozitivele de stocare pot fi conectate pentru a fi partajate in retea usor si rapid Dezavantaje Trebuie instalat si configurat manual. Desi in unele cazuri este un proces usor de efectuat, in altele nu e atat de simplu

Ce tipuri de tehnologie wi-fi folosesc routerele wireless?

In ceea ce priveste internetul, tehnologia avanseaza considerabil odata cu trecerea timpului. De exemplu, numele de 82.11.n a fost redenumit Wi-Fi 4, iar 82.11.ac se numeste acum Wi-Fi 5. Noul protocol care vine si este comercializat pe unele routere bune este 82.11.ax, care a fost redenumit Wi-Fi 6. Fiecare dintre aceste tipuri au fost imbunatatite fata de versiunea anterioara, atat la capitolul conectivitate, cat si la viteza.

Ce poate oferi cel mai bun router?

In plus fata de avantajele mentionate in tabelul anterior, un router bun ajuta la imbunatatirea si controlul mai mare asupra retelei de internet. Insa, iata care sunt cele mai importante aspecte:

Calitatea serviciilor (QoS). Aceasta este o capacitate care va permite sa prioritizezi traficul pe orice dispozitiv sau aplicatie. In acest fel, vei putea sa setezi latimea de banda disponibila pentru orice doresti (de exemplu, cand te joci online, participi la o videoconferinta sau urmaresti un film HD).

Securitate. Cele mai multe routere ofera nivele diferite de securitate. De exemplu, poti seta diferite protocoale precum WAP, WAP2 care sunt recomandate pentru a fi sigur ca reteaua Wi-Fi nu este vulnerabila la atacuri.

Control parental. Practic, orice router bun ofera un instrument de control parental. Cu ajutorul acestora, poti stabili orele de conectare ale altor dispozitive sau poti bloca navigarea pe anumite pagini web.

Criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi cel mai bun router

In cazul in care doresti sa-ti cumperi cel mai bun router, va trebui sa tii cont de mai multe aspecte care sunt strans legate de necesitatile tale personale. Iata criteriile care credem ca sunt cele mai importante din acest punct de vedere:

tipul conexiunii

antene si porturi

procesor

Tipul conexiunii

In cazul conexiunii de tip ADSL, exista pe piata routere care pot fi folosite drept modem. Astfel, cel oferit de furnizorul de internet, poate fi inlocuit in totalitate.

Daca ai fibra optica, trebuie sa pastrezi modemul oferit de furnizor si sa conectezi routerul prin cablu la acesta pentru a juca rol de punte. Intre timp, routerul wireless va fi responsabil de gestionarea traficului retelei de internet. Nu uita sa verifici intotdeauna daca routerul este compatibil cu toate serviciile ISP-ului dvs.: televizor, internet si voce.

Antene si porturi

Daca exista locuri in locuinta care au un semnal Wi-Fi slab, iti recomandam un router wireless cu antene externe si reglabile. Plasand antenele in directia acelor locuri, vei putea imbunatati acoperirea si raza de actiune a semnalului wireless, fara a fi nevoie de mai multe dispozitive.

Multe routere au antene interne si sunt la fel de eficiente. Dar cu cat numarul de antene este mai mare, si cu cat sunt mai reglabile, cu atat routerul va fi mai usor sa trimita semnalul in anumite directii. Acest lucru va imbunatati autonomia generala si conectivitatea in toate colturile casei.

Desi vorbim despre retele Wi-Fi, toate routerele includ porturi LAN pentru conexiune prin cablu. De obicei, acestea sunt intr-un numar de doua sau patru sloturi. Din acest motiv, ar trebui sa iei in considerare cate dispozitive doresti sa conectezi prin cablu, de exemplu, computerul sau consola de jocuri. Cu cablu, conexiunea va fi intotdeauna mai rapida si mai stabila.

Unele routere wireless, practic toate, cu exceptia celor mai ieftine, au porturi Gigabit care sunt de zece ori mai rapide decat porturile Ethernet. Deci, in loc de o viteza de 10/100 Mbps, poti avea pana la 1000 Mbps (adica 1 Gbps). In acest fel, dispozitivele care necesita mai mult trafic pot avea viteza si stabilitate maxima.

Procesor

Procesorul este cel care efectueaza sarcinile de gestionare a traficului in retea, deci cu cat este mai bun, cu atat mai multa sarcina de lucru poate suporta routerul. Daca utilizezi intensiv si exigent reteaua, ar trebui sa cumperi un router cu un procesor dual-core si o memorie RAM buna, evitand astfel problemele de latenta si intarziere.

Concluzii finale

Din ce in ce mai multe dispozitive au nevoie se fie conectate la internet. Desi viteza de conectare oferita de operatori este mult mai buna decat cea oferita cu cativa ani in urma, echipamentele pe care ni le instaleaza nu sunt de obicei la zi cu necesitatile noastre si nu putem profita de toata latimea de banda si viteza pe care le-am contractat.

Fie ca-l inlocuim pe cel al operatorului sau nu, un cel mai bun router wireless te va ajuta sa profiti la maximum de conexiunea la internet pe care ai contractat-o. Vei putea imbunatati viteza, raza si performanta retelei tale Wi-Fi, astfel incat sa poti efectua mai multe sarcini in acelasi timp, ba chiar sa beneficiezi si de anumite functii cum ar fi prioritizarea dispozitivelor sau atribuirea separata a latimii de banda catre acestea.

Speram ca acest ghid te va ajuta sa alegi cel mai bun router. Daca ti s-a parut util sau daca ai intrebari, ne poti lasa un comentariu.