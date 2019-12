Cand vorbim de o reimprospatare a aspectului fizic stim ca cea mai buna alegere este schimbarea culorii parului sau vopsirea lui.

Daca alegi varianta de schimbarea culorii parului poate deveni prea radicala schimbarea pentru ca poate avea un impact major asupra fizionomiei, poate impacta destul de mult starea de spirit sau chiar modalitatea in care te percep cei de langa tine. De aceea consider ca este o alegere putin riscanta.

Ideea unui sampon nuantator poate fi o varianta subtila dar totodata o alegere ce poate fi observabila de catre cei din jur ca ne-am schimbat aspectul. Ne poate ajuta la accentuarea nuantei naturale a parului, dandu-I un aspect mai proaspat.

De ce sa apelam la cel mai bun sampon nuantator?

Pentru ca este o alegere mai subtila de schimbare a culorii parului si poate fi controlata ca impact asupra culorii astfel incat sa nu dai gres, cred ca este una dintre cele mai usoare decizii de luat atunci cand vrem sa dam un refresh aspectului parului.

Samponul nuantator desi ne ofera posibilitatea iesirii in evidenta cu o reimprospatare a look-ului, acesta nu ofera o schimbare drastica de look si astfel poate fi controlat impactul asupra culorii in functie de dorintele pe care le avem, prin numarul de folosiri la spalari sau in cazul in care nu ne impacam cu rezultatul, efectul nuantatorului poate disparea dupa cateva spalari..

Este o alegere foarte buna daca ne referim si la partea financiara. Aceasta varianta te ajuta sa nu fii nevoita sa mergi la un salon pentru aplicarea lui pe par dar te ajuta si sa economisesti timp. Samponul nuantator se poate aplica acasa fara vreo pregatire speciala si fara sa platesti la un salon profesional.

Cum alegem cel mai bun sampon nuantator?

Spre norocul nostru oferta de pe piata este destul de diversificata si avem de unde sa alegem produsul dorit. Gasim nuantator de par pentru orice tip de par si orice culoare iar pretul variaza de la un model la altul.

In alegerea celui mai bun nuantator trebuie sa luam in calcul mai multe criterii, cum ar fi ingredientele folosite, tipul de par pentru care este recomandat, modul de actiune si de ce nu, pretul, care nu ar trebui sa fie un factor decizional in alegerea nuantatorului de par.

Pentru a te ajuta in achizitia celui mai bun nuantator de par pentru tine am trecut cateva criterii de care sa tii cont si pe care trebuie sa le urmezi pentru ca, daca faci o alegere gresita iti poti pune in pericol sanatatea parului si a scalpului. Asadar, este foarte important sa fii bine informata si sa alegi produsul cu cea mai mare atentie.

Timp de actiune

Fiecare nuantator are instructiuni de folosire si astfel stii foarte clar cat timp trebuie lasat nuantatorul sa actioneze si sa ajungem la rezultatul dorit. Cu siguranta ca un nuantator bun nu iti va solicita un timp mai indelungat de spalare a parului fata de timpul normal in care te speli pe cap.

Cu cat este lasat mai mult timp sa actioneze cu atat culoarea devine mai pronuntata. Dar nu trebuie sa exagaram pentru ca un nuantator de calitate nu iti va solicita un timp de expunere mai mare de 3-5 minute. Asadar, putem obtine un rezultat bun si un par curat intr-un timp scurt.

Pentru a pastra efectul nuantator este recomandat ca acesta sa fie folosit la fiecare spalare. Chiar daca sunt produse care cer un timp de expunere mai mare pentru a avea un rezultat mai pronuntat, nuanta se poate pierde la prima spalare.

Ingrediente

Iti recomand sa acorzi o atentie sporita asupra ingredientelor ce intra in compozitia unui nuantator de par, indiferent de tipul de par si scalp pe care le ai pentru ca, cel mai bun nuantator de par ofera pe langa nuanta placuta a parului pe care o da,sa ofere si protectie asupra scalpului si a parului prin hranire si redarea unui aspect matasos. Acesta este si motivul pentru care anumite nuantatoare de par vin insotite de un balsam nuantator care ajuta si el la aspectul parului si la ingrijirea scalpului.

Zic sa incepem prin acordarea unei atentii deosebite pentru ingredientele pe care nu e bine sa le gasim intr-un nuantator de par si aici ma refer sa gasim un produs ce nu contine amoniac sau oxidant. Acestea sunt cunoscute pentru efectul lor negativ asupra parului pe care il face mai uscat si casant totodata.

Trebuie sa dam o nota de incredere produselor care contin substante ce ne ajuta la hidratarea firelor de par. Printre aceste substante care pot intra in componenta unui nuantator de par putem aminti de : Aloe Vera – care este un ingredient destul de benefic firului de par , pe care il ajuta sa se hidrateze si in plus protejeaza si scalpul. De asemeni, putem aminti de Keratina sau urzica, ambele substante ajuta la hranirea in profunzime a firului de par si au grija de scalpul nostru.

Daca ai avut pana acum o experienta neplacuta, cu siguranta trebuie sa acorzi o atentie sporita ingredientelor cat si contraindicatiilor ce sunt trecute pe ambalajul nuantatoarelor de par.

Tipul de par

Rezultatul este conditionat de grosimea firului de par si grosimea acestuia. Indiferent de aceste aspecte, culoarea nu va duce la o schimbare radicala. O problema poate aparea la persoanele care au un tip de par mai gras, firul de par fiind invelit de un strat de sebum face ca pigmentul din nuantator sa actioneze mai greu si rezultatul sa nu fie unul pe masura asteptarilor. De aceea este foarte important sa ne alegem un nuantator de par in functie de tipul de par pe care il avem.

Asteptarile pe care ni le creem sunt de asemeni foarte importante pentru ca, un nuantator de par trebuie sa fie destinat tipului nostru de par iar schimbarea pe care o face nu va fi una cu un impact major asupra aspectului parului. Se cunoaste ca un nuantator de par are cele mai bune rezultate pe firele de par subtiri si firele de par normale. Cu siguranta, pe piata gasesti nuantator pentru orice tip de par.

Concluzia este ca, tipul de par este un aspect foarte important cand alegem cel mai bun nuantator pentru ca ne putem trezi in situatia in care dam banii pe un produs care sa nu fie adresat categoriei din care face parte parul nostru si rezultatele dorite sa nu mai apara. Cu siguranta nu vrei sa te alaturi acestei categorii.

Brand

Asa cum spuneam, avand in fata o piata foarte mare de produse atat online cat si offline, ce ramane de facut este sa stii rezultatul pe care il doresti si sa treci la achizitia nuantatorului care sa aiba caracteristicile pe care le doresti si sa aiba un pret rezonabil.

Printre cele mai recunoscute branduri de pe piata putem recomanda Kallos, Indola, Kefune, Wella.

Varianta cea mai simpla ramane achizitia online a produselor, pentru ca online poti face o comparatie intre produse, poti citi pareri de la alti utilizatori si de ce nu, este mult mai simplu, mai comod, mai rapid si mai ieftin.

Cu toate acestea, nu recomandam alegerea unui produs la pretul cel mai mic pentru ca el cu siguranta o sa fie produs de o firma no-name iar ingredientele folosite sa ne atace scalpul si firele de par,iar culoarea asteptata sa nu apara niciodata.

Speram ca ai toate informatiile necesare, criteriile pe care trebuie sa le iei in considerare si sa stii ce rezultate vrei sa obtii sa iti alegi cel mai bun nuantator de par, ce iti mai ramane de facut este sa treci la shopping online.