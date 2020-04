Cel mai bun Smart TV? Smart tv 2020 calitate/pret bun? La aceasta intrebare nu se poate raspunde foarte usor avand in vedere ca sunt o multime de televizoare smart pe piata. Un televizor smart se remarca prin mai multe functii iar pentru a putea achizitiona cel mai bun TV Smart vin astazi cu un ghid pentru toti ce vor sa isi cumpere un astfel de dispozitiv. Smart TV bun.

Top 5 Cel mai bun smart tv 2020

Această listă include televizoare de la Samsung, LG, și altele, și toate sunt televizoare disponibile pentru a fi cumpărate chiar acum. Multe dintre ele au fost de fapt lansate în 2019, dar acest lucru pentru ca cele lansate in 2020 nu sunt inca disponibile in Romania.

Rezumat

Televizor Smart Marime Pret De unde sa cumperi Samsung Q80R 55, 65, 75, 82″ De la 5.999 LEI eMAG Sony A9G 55, 65, 77″ De la 9.959 LEI eMAG LG OLED E9 55, 65″ De la 8.499 LEI eMAG Samsung RU8000 49, 55, 65, 75, 82″ De la 2.581 LEI eMAG Samsung Q900R 55, 65, 75, 82, 85, 98″ De la 11.999 LEI Altex

Cel mai bun televizor inteligent (Smart TV)

Samsung Q80R

Samsung Q80R este cel mai bun televizor inteligent pe care îl puteți cumpăra chiar acum din câteva motive. Dar cea mai mare este calitatea imaginii. O să vă ofere cea mai bună imagine, datorită faptului că este un televizor QLED. Acest lucru vă va oferi unele culori foarte luminoase și vii, iar cu HDR inclus, va arăta uimitor.

Acest lucru este parțial datorită procesorului Quantum care se află în interiorul Q80R, procesând imaginea pentru a vă oferi cea mai bună calitate disponibila. Unghiurile de vizualizare pe Q80R sunt, de asemenea, destul de nebunești. Asta înseamnă că poți sta oriunde în camera de zi și să obții încă o imagine cu adevărat grozavă atunci când urmărești orce film, serial sau te joci ceva.

Samsung folosește propriul sistem de operare Tizen pentru televizoarele sale inteligente. Nu are la fel de multe aplicații precum Amazon Fire TV, Roku sau Android TV, dar toate aplicațiile cu nume mari sunt disponibile. Inclusiv Netflix, Hulu, YouTube, Amazon Prime Video și multe altele. De asemenea, Samsung are suport pentru AirPlay 2, iTunes și chiar Homekit pentru Apple.

Cel mai bun televizor Android

Sony A9G

Sony A9G este un televizor ORA BRAVIA și este cel mai recent model al companiei. Având în vedere că acesta este un televizor OLED, veți obține o imagine foarte bună. Cu un negru care este negru pur, iar culorile vor prinde viata, în comparație cu un televizor LCD sau LED.

De asemenea, Sony a colaborat cu mai mulți producători de filme pentru a regla fin afișarea pe A9G, astfel încât să ofere cea mai bună calitate a imaginii posibilă. Cu X-Reality PRO, obțineți imagini ridicate la o claritate de 4K, chiar dacă este difuzat în 1080p sau mai puțin. Sony are suport pentru Dolby Vision, precum și pentru IMAX Enhanced, ceea ce vă va oferi o experiență cinematografică totală.

Vom gasi Android TV încorporat în acest televizor, așa că veți avea acces la mii de aplicații Android excelente. Aceasta include Netflix, Google Play Filme și TV, Hulu, YouTube, Sling TV, Amazon Prime Video și multe altele. Asistentul Google este la bord și există și suport pentru Amazon Alexa.

Ceea ce face ca acesta să fie cel mai bun Android TV disponibil este faptul că are cea mai bună calitate a imaginii disponibile.

Cel mai bun televizor OLED

LG OLED E9

LG OLED E9 este TV OLED de cea mai înaltă calitate pentru consumatori. OLED oferă culori reale, precum și un negru profund. În loc de o culoare gri-ish pe care ar folosi LED-urile, datorită iluminării de fundal. De asemenea, LG are propriul procesor a9 Gen 2 inteligent care rulează pe acest televizor. Ceea ce va aduce conținut ce prinde viata și va îmbunătăți calitatea imaginii de pe acest televizor. Folosește inteligența artificială, ceea ce o face mai bună în timp.

Este, de asemenea, excelent pentru jocuri, deoarece folosește compatibilitatea NVIDIA G-SYNC, astfel încât să puteți avea un monitor uriaș pentru jocuri precum Rocket League, Apex Legends și multe altele.

LG nu folosește Android TV pentru software-ul său, ci folosește propriul său software webOS. Aceasta are suport pentru majoritatea aplicațiilor mari precum Netflix, YouTube, Amazon Prime Video și multe altele. De asemenea, are asistență atât pentru Google Assistant, cât și pentru Amazon Alexa. Mai mult, ambii asistenți lucrează și cu alte produse ThinQ ale LG. Deci, puteți primi o notificare odată ce mașina de spălat a terminat cu spalarea. Ceea ce este o caracteristică destul de cool.

LG OLED E9 are, de asemenea, un design din sticlă, ceea ce îi oferă un design cu adevărat unic, care va arăta bine în camera de zi, chiar și atunci când televizorul nu este pornit. A fost conceput pentru a se combina cu orice interior.

Cel mai bun televizor pentru gaming

Samsung RU8000

Seria Samsung RU8000 este excelentă pentru cei care doresc să joace și câteva jocuri, datorită Real Game Enhancer. Această caracteristică va ajuta la prevenirea pierderii de fps-uri, oferindu-vă imagini netede, reale, împreună cu un sunet cinematografic. Va fi mai bun pentru jocurile de consolă – excelent pentru noul PlayStation 5 și pentru noua consola Xbox atunci când vor fi lansate la sfârșitul acestui an – mai mult decât ar fi pentru PC Gaming. Cu toate acestea, acceptă FreeSync pentru PC Gamers, dar nu si pe televizoarele de 49 inci sau mai mici. Deci, dacă doriți FreeSync, veți avea nevoie de un model mai mare, cum ar fi versiunea de 55 de inci.

Samsung are, de asemenea, o culoare dinamică de cristal pe RU8000. Acest lucru va utiliza chiar mai multe culori decât în ​​mod normal, oferind o imagine cu adevărat incredibilă la acest televizor. Vă va oferi o experiență mai luminoasă și mai reală pe care un televizor obișnuit nu vă va putea oferi. Standardele HDR precum HDR10 și HLG sunt acceptate, însă, din păcate, nu este Dolby Vision.

În ceea ce privește asistenții inteligenți, Samsung are Bixby inclus aici. Și din moment ce este disponibil pe aparatele și smartphone-urile sale, veți putea controla totul de pe televizor. Aceasta include vizualizarea mesajelor text și apelurile primite la televizor.

Cel mai bun televizor 8K

Samsung Q900R 8K QLED TV – Smart TV 2020

Acesta este „televizorul adoptator timpuriu”. Deoarece conținutul 8K nu este încă disponibil, dar Samsung (precum și LG) creează televizoare 8K pe care le puteți cumpăra chiar acum. Samsung Q900R vine în mai multe dimensiuni, de la 55 inci până la 98 inci. Iar cel mai mic este, de fapt, aproximativ același preț ca și unele televizoare OLED care sunt încă 4K. Deci, este oarecum impresionant pentru Samsung.

Acesta este un televizor QLED 8K, așa că veți obține cel mai profund negru și culori veritabile la care vă așteptați de la un televizor QLED. Dar acum, în 8K.

Așadar, având în vedere că este un televizor de 8K, upgrade-ul este mare. Aceasta are rezoluția 16X full HD, iar cu Quantum Processor 8K, face o treabă foarte bună la îmbunătățirea imaginilor și video pentru această rezoluție 8K. Acest lucru se datorează faptului că Samsung folosește inteligență artificială și, dacă puneți un videoclip 1080p pe acest televizor și îl lăsați să-l ridice la scară, poate nici nu vă dați seama că nu este un videoclip de 8K.

Ca și alte televizoare Samsung din această listă, Samsung Q900R rulează și pe Tizen. Ceea ce înseamnă că nu veți primi toate aceleași aplicații ca și pe Amazon Fire TV, Android TV sau Roku TV. Dar majoritatea sunt aici. Aceasta include Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, YouTube și multe altele. Așadar, există încă mult conținut de urmărit.

Acestea sunt recomandarile noastre pentru Smart TV 2020, daca aveti intrebari sau recomandari va asteptam la rubrica de comentarii.

In 2019 am avut o multime de lansari cand vine vorba de smart tv-uri, mai jos aveti o lista a celor mai bune smart tv-uri din 2019. Mai sus aveti lista celor mai bune tv-uri 2020.

1. Samsung QN65Q9F Flat 65” QLED 4K UHD

Cel mai bun pentru tot ceea ce oferă, acesta este cel mai bun SmartTV la ora actuală

În timp ce majoritatea recomandărilor se focusează pe OLED, acum un SmartTV LCD poate fi una dintre cele mai bune opțiuni atunci când ești în căutarea a ceva nou. Acest lucru se datorează faptului că Samsung Q9FN îți oferă tot ce ai nevoie și deși este scump, este mult mai puțin costisitor decât predecesorul său. Mai mult decât atât, acest televizor QLED 4K oferă o calitate a imaginii greu de argumentat și mai ales atunci când vine vorba de nivelul profunzimii culorii negre, luminozitate și detalii în imagini. Acesta oferă suport pentru HDR10 +, o rată de refresh de 120 Hz funcții îți oferă una dintre cele mai bune experiențe, indiferent dacă te uiți la filme, te joci sau sau dacă folosești acest TV ca monitor PC. Principalul dezavantaj este că e disponibil numai într-o singură dimensiune (65-inch) și, prin urmare, are un preț fix. Dar merită banii.

2. LG C8

Cel mai bun OLED

LG OLED C8 este una dintre cele mai bune serii de televizoare OLED pe care le poți cumpăra la ora actuală. În cazul în care calitatea imaginii este importantă pentru tine, merită să iei în considerare această serie deoarece toate televizoarele din această linie oferă culori exacte, niveluri de culoare neagră profunde și o vizionare excelentă din aproape orice unghi. Adăugând la calitatea imaginii și suportul Dolby Vision și Dolby Atmos, seria C8 este, de asemenea, un produs ThinQ, deoarece pune un accent deosebit și pe inteligența artificială datorită integrării Google Assistant și suport suplimentar pentru Amazon Alexa. LG C8 vine în trei dimensiuni – 55, 65 și 77 inch.

3. Sony X900F

Unul dintre cele mai bune LCD LED

Dacă dorești un televizor inteligent, ar trebui să tragi un ochi peste Sony X900F. Modelul X900F este unul LCD 4k și oferă o calitate excelentă a imaginii. Mișcarea pare incredibilă datorită timpului de răspuns remarcabil și este foarte potrivit pentru dacă vrei să joci și ceva pe el.

Are caracteristici inteligente extraordinare. Acesta rulează Android TV OS 7.0, care nu este cea mai recentă versiune, dar încă arată excelentă și este ușor de utilizat. Interfața nu este la fel de rapidă cum ar dori unii oameni, ceea ce poate deranja. Dispune de o mare selecție de aplicații implicite, iar în Magazinul Google Play sunt disponibile alte mii.

4. Samsung NU8000

Un TV Smart impresionant pentru gameri

Jucătorii de PC și Xbox vor plăcea noile caracteristici ale televizoarelor inteligente marca Samsung NU8000. Acesta beneficiază de tehnologia AMD FreeSync Variable Refresh Rate, asigurând o experiență bună constantă în joc. De asemenea, îți va asigura bunăstarea din timpul gaming-ului, activând în mod automat modul de joc atunci când detectează că ai deschis unul.

5. Toshiba 4K Fire TV Edition

Smart TV ieftin

Dacă ești în căutarea unui televizor smart cu un preț acceptabil, Toshiba 4K Fire TV Edition este alegerea perfectă pentru tine. După cum sugerează și numele, acesta este un televizor 4K care suportă HDR, dar în plus include și Amazon Alexa încorporat. De fapt, spre deosebire de alte modele, acesta rulează pe sistemul de operare Amazon TV, Fire TV fiind o opțiune excelentă pentru membrii Prime care pot profita de accesul liber la conținutul video la cerere prin intermediul Prime Video.

Ce este un Smart TV?

Ei bine un Smart TV este in traducere un TV inteligent, un astfel de TV ne ajuta sa avem in casa cam tot ce ne dorim pe partea de multimedia, spre exemplu de pe un Televizor smart putem naviga cu usurinta pe internet, putem juca jocuri, etc.

Nu putem compara un televizor smart bun cu un televizor banal, ei bine cand vorbim de Smar TV ne gandim direct la posibilitatile nelimitate ce ni le ofera acest gadget, avem acces la internet, ne putem conecta de pe telefonul mobil, avem o multime de avantaje, cum ar fi.

Acces la internet.

Acces la o multime de aplicatii ce pot fi descarcate exact cum descarci o aplicatie pentru telefon.

Conectare la retele sociale si la programe cum ar fi HBO sau NetFlix

Continutul suplimentar, in timp ce te uiti la un film, poti vedea si alt continut suplimentar, un lucru foarte ok.

60% Din utilizatorii TV Smart, au aceste gadgeturi pentru a se uita la continut suplimentar, si mai putin pentru accesarea retelelor sociale, continutul suplimentar poate fi de la aplicatii pana la simplele video-uri de pe YouTube pe care le poti accesa cu conexiunea la internet.

Care este cel mai bun brand de Televizoare Smart

Avem o multime de variante de branduri, eu sunt fan LG si Samsung pe partea de ecrane, ei bine acestia investesc si lucreaza aproape non-stop in dezvoltarea unor tehnologii de TV-uri. Desigur sunt si alte branduri foarte bune, dar pe primele locuri eu recomand Samsung si LG.

Branduri gasite in Romania, de calitate buna:

Samsung

LG

Toshiba

Sony

Panasonic

PHILIPS

Bine-inteles pentru un pret mai mic putem apela si la alte branduri, mai micute, cu o calitate mai mica ce-i drept dar bune, pretul in raport cu calitatea fiind foarte bine puse la punct.

Tipuri de SmartTV: Care este cel mai bun pentru tine

Exista mai multe tipuri de TV-uri, iar pentru voi cate 3 recomandari pentru fiecare tip de Televizor smart.

TV Smart Full HD

TV Smart UltraHD

TV Smart de Gaming

TV Smart curbat

TV Smart OLED

Cam acestea sunt tipurile pe care ar trebuii sa le achizitionati, credeti-ma 3D nu mai merita, iar pentru voi cel mai bun ar fii un Smart tv bun care sa isi faca foarte bine treaba, in functie de activitatile pe care le faceti.

Ce este un televizor smart de tip OLED – Televizor smart

Ecranele cu tehnologia OLED reprezinta un avantaj major fata de cele LED, aceastea reprezinta o evolutie tehnologica ecranele OLED fiind foarte subtiri.

Practic ecranele de tip OLED nu au nevoie de o sursa de iluminare separata cum are LED, avem un unghi de vizualizare mai bun, culori mai bune si vorbim aici doar despre avantaje.

Singurul dezavantaj al acestor ecran consta in pret, pretul acestora fiind ceva mai maricel fata de televiroarele smart de tip LED.

Ce fel de telecomanda trebuie sa aiba cel mai bun Smart TV – Cel mai bun Smart TV

Un televizor inteligent trebuie sa aiba o telecomanda pe masura, adica o telecomanda inteligenta. Avem nevoie de o telecomanda cu care sa nevigam usor in mediul online, si pe televirozul smart.

Eu recomand sa achizitionati un televizor ce ofera o telecomanda Qwrty, acest timp de telecomenzi este din perspectiva mea cele mai bune telecomenzi pentru va ofera capabilitatea de a naviga foarte usor pe televizorul dumneavoastra.

De asemenea, eu la recomandari v-am lasat televizoare ce vine cu telecomenzi foarte bune, in special modelel mai scumpe vin cu telecomenzi extrem de bune si de interactive, pentru modelel mai ieftine, puteti sa utilizati un smartphone sau o tableta pe post de telecomanda atunci cand aveti nevoie de o tastatura Qwrty, sau pur si simplu va puteti conecta o tastatura wifi sau USB.

Montare/Design: – Cel mai bun Smart TV

Am ales pentru voi, indiferent de categorie, televizoare care arata si functioneaza extrem de bine in functie si de pretul pe care sunteti dispusi sa il oferiti.

Calitatea audo: Indiferent in ce vei folosi acest televizor smart, adica jocuri, stiri, filme, acesta trebuie sa se auda extrem de bine, asa ca noi am tinut cont de acest lucru, este foarte important sa stiti ca oricum puteti achizitiona si un Soundbar sparat pentru televizorul dumneavoastra, daca doriti ceva mult mai puternic si mai calitativ.

Sper ca ceea ce am recomandat eu sa va fie de folos si sa va bucurati de cele mai bune filme, stand pe canapea, in sufragerie uitandu-va si admirand un televiroz smart din recomandarile mele si sa fiti multumit de acest lucru.

Cand luati in calcul alegerea unui televizor smart trebuie sa luati in considerare mai multe criterii, acest lucru va va ajuta sa achiziitonati smart tv bun pentru dumneavoastra, fie el de gaming sau de vizionat filme.

Dupa cum ati vazut internetul a inceput sa doboare si televiziunea prin cablu sau satelit, mai nou avem TV-uri cu acces la internet ce ne ofera aplicatia netflix, platim serviciul american iar noi putem viziona filme bune fara reclame la o calitate inalta. Nu trebuie sa ai neaparat un smart tv bun, acesta serviciul de stream video este disponibil pe mai toate televizoarele smart.

Nu uitati, daca aveti probleme, dileme in achizitionarea unui astfel de televizor smart, te astept la rubrica de comentarii, vom dezbate si vei ajunge la cel ami bun rezultat pentru tine.