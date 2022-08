Cel mai bun smartwatch 2022, recomandări ceasuri inteligente

Cel mai bun smartwatch 2022, ceasurile inteligente sunt din ce în ce mai versatile: urmărirea activității fizice, analiza datelor de sănătate, gestionarea autonomă a apelurilor… în timp ce vă sprijină în stilul dvs. zilnic. Am selectat pentru tine cele mai bune smartwatch-uri din 2022.

Smartwatch-urile sunt populare de câțiva ani. Atât pentru rolul lor de accesoriu de modă, cât și pentru numeroasele servicii practice pe care le oferă zilnic. În timp ce unele ceasuri oferă funcții de bază, altele se remarcă prin prezența elementelor care fac diferența: diferite moduri de urmărire a sportului, un GPS, o electrocardiogramă sau chiar un senzor de monitorizare a saturației de oxigen din sânge.

Ce smartwatch este potrivit pentru tine? În funcție de bugetul tău și de caracteristicile pe care le cauți, vei găsi modelul care se potrivește nevoilor tale în ghidul nostru de cumpărare.

Galaxy Watch 4 si Watch 4 Classic

Începem ghidul nostru de cumpărare pentru cel mai bun smartwatch cu un pariu sigur: Samsung Galaxy Watch4. Vine în două versiuni: Watch 4 standard și Watch 4 Classic. Primul este ceea ce se poate numi moștenitorul gamei Galaxy Watch Active, fostele ceasuri Samsung orientate spre sport.

Galaxy Watch 4 Classic este o versiune mai versatilă, potrivită atât pentru sport, cât și pentru modă. În special, are o coroana rotativă, un atu care este important pentru mulți utilizatori. Cele două ceasuri inteligente sunt primele de la Samsung care renunță la sistemul proprietar Tizen pentru Wear OS .

Printre funcțiile pe care le oferă, aveți totul clasic pentru un smartwatch de ultimă generație: diferite moduri de urmărire a sportului, urmărire continuă a ritmului cardiac, analiza somnului, urmărire a ritmului cardiac intermitent, saturație de oxigen din sânge, detectarea căderilor de puls, ECG etc.

Apple Watch Series 7

În ceea ce privește designul, Apple Watch Series 7 nu prezintă diferențe majore față de modelele din anii precedenți. Cu toate acestea, se remarcă prin suprafața de afișare mult mai mare. Ecranul se extinde acum până la marginile cadrului. În mod clar, marginile sunt mai subțiri la acest model decât la Watch Series 6. Accesoriul este și cu 40% mai subțire.

Dacă aceste schimbări nu sunt foarte vizibile pentru ochii celor mai puțin experimentați, cei care dețin un Watch Series 6 vor aprecia fără îndoială confortul oferit de acest display mai mare. Dar asta e tot în ceea ce privește designul. Seria 7 este acum disponibilă în dimensiuni de 41 mm și 45 mm, care sunt cu 1 mm mai mari decât Seria 6.

Marginile ecranului au doar 1,7 mm, iar modul Always-On este cu 70% mai luminos decât seria 6. Ceasul se bazează, de asemenea, pe încărcare cu 33% mai rapidă decât generația anterioară, rezistență la apă WR50 și rezistență la praf IP6X , o premieră pentru un produs Apple.

Realme Watch S Pro

Continuăm ghidul nostru de cumpărare pentru cel mai bun smartwatch cu Realme Watch S Pro. Având un design elegant și modern, oferă o autonomie excelentă de peste două săptămâni. Ceasul este echipat cu un GPS pentru sporturi în aer liber, un monitor de puls și un oximetru pentru citiri biometrice.

De asemenea, oferă o gamă largă de funcții comune la smartwatch-uri: numărul de pași, ritmul cardiac, analiza somnului, măsurarea oximetriei și rapoartele sesiunilor de sport etc. Dacă doar zece cadrane sunt preinstalate pentru personalizarea interfeței, este încă posibil să instalați alte o sută. Realme Watch S Pro vine într-o singură dimensiune de 46 mm.

Xiaomi MI Watch

Xiaomi Mi Watch este un ceas inteligent care are un ecran AMOLED de 1,39 inchi (454×454 pixeli) și Bluetooth 5.0 pentru a se conecta la dispozitive care rulează Android (4.4 și versiuni ulterioare) și iOS (10 și versiuni ulterioare). Încorporează mai mulți senzori și oferă funcții de urmărire a somnului, urmărire a fitnessului, 17 moduri de sport profesionale și mai mult de 100 de moduri de sport.

Avem, de asemenea, un cip GPS care acceptă GPS, GLONASS, Galileo și Beidou. Este inclusă și funcția NFC. Rezistent la apă până la 50 de metri (5 ATM), Mi Watch are o baterie de 420 mAh care oferă până la 16 zile de autonomie, 22 de zile în modul economic și 50 de ore cu utilizarea continuă a GPS-ului. Pentru o sută de euro, Xiaomi Mi Watch este o alternativă excelentă la cele mai scumpe smartwatch-uri.

Apple Watch SE

Apple Watch SE include multe funcții găsite pe smartwatch-urile de ultimă generație. Nivel de design, afișează aspectul obișnuit al ceasurilor Apple. Deloc surprinzător, acest ceas nu include toate caracteristicile dedicate sănătății, așa cum se găsesc pe Watch Series 7.

Printre altele, oferă detectarea căderilor, monitorizarea continuă a ritmului cardiac cu notificare în caz de frecvență mare sau scăzută și în caz de aritmie. Are si GPS integrat. Dar, spre deosebire de Apple Watch Series 7, nu aveți aplicațiile ECG și senzorul de oxigen din sânge sau un ecran Always-On.

Totuși, în ceea ce privește raportul calitate-preț, este poziționat drept unul dintre cele mai bune smartwatch-uri de la producătorul Apple, potrivit ideal pentru bugete reduse.

OnePlus Watch

OnePlus Watch, primul smartwatch de la producătorul chinez, oferă un raport calitate-preț excelent. Are un ecran OLED de 1,39 inci (cu o rezoluție de 454 x 454 pixeli) și Bluetooth 5.0 pentru a se conecta fara fir la smartphone-uri.

Oferă 110 moduri de exerciții și mai mult de 50 de interfețe personalizabile. Rezistent la apă până la 50 de metri (5 ATM) și cu certificare impermeabilă IP68, OnePlus Watch are o baterie de 402 mAh care îi permite să fie autonom timp de 14 zile. Compatibil cu incarcare rapida, smartwatch-ul poate fi incarcat timp de 20 de minute pentru o saptamana intreaga de autonomie.

Garmin VivoActive 4S

Iată unul dintre cele mai bune smartwatch-uri de pe piață pentru cei care caută un produs dedicat sportului. Garmin Vivoactive 4S vă permite să vă monitorizați starea de sănătate în mod continuu urmărindu-vă respirația, ciclul menstrual, nivelul de stres, somnul, ritmul cardiac și hidratarea.

Acest smartwatch va ști să fie însoțitor în toate activitățile pe care le practicați. Peste 20 de sporturi sunt compatibile (alergare, ciclism, înot, mers pe jos, Pilates, fitness etc.). Găsim tot ce are nevoie un sportiv. De asemenea, oferă măsurarea precisă a diferitelor date, inclusiv numărul de pași, caloriile arse, plus o analiză eficientă a somnului.

Smartwatch-ul are un GPS + GLONASS + Galileo integrat pe lângă funcțiile de urmărire și securitate, precum și un senzor de ritm cardiac. Este perfect compatibil cu ecosistemele Android și iOS. Ecranul LCD este de 1.1″ cu 240 x 240 pixeli. Avem și compatibilitate Bluetooth 4.0. Are o autonomie standard de 8 zile, 2 ore in modul GPS sau 6 ore in modul muzical GPS+.

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 vine în două dimensiuni: 42 mm și 46 mm. Se remarca prin designul elegant si atent caracterizat printr-un format circular cu sticla 3D, imbunatatit de o rama rotativa pe marginile curbate. Aveți de ales între trei brățări: din silicon, piele sau oțel cu posibilitatea de a le schimba după cum doriți.

Ecranul de tip AMOLED se adaptează automat la lumina ambientală. Suficient pentru a oferi o lizibilitate excelentă chiar și în lumina directă a soarelui sau în întunericul nopții. Ceasul oferă o durată de viață a bateriei de până la două săptămâni pentru versiunea de 46 mm și o săptămână pentru cea de 42 mm.

În rest, caracteristicile pe care le oferă sunt clasice: număr de pași, ritm cardiac, monitorizare somn, SpO2, nivelul de stres etc. De asemenea, are un GPS integrat și rulează pe HarmonyOS. Este primul smartwatch de la Huawei care abandonează vechiul sistem LiteOS în favoarea noii platforme universale a producătorului.

Fitbit Versa 3

Versa 3 este un smartwatch complet care acceptă peste 15 sporturi pentru urmărirea activităților de fitness. Are un ecran AMOLED de 1,39 până la 1,58 inch. La fel ca smartwatch-urile de ultimă generație de la Apple și Samsung, vă permite să vă monitorizați în mod continuu ritmul cardiac, ritmul respirator sau chiar rata de saturație a oxigenului din sânge (Spo2).

Acest ceas Fitbit este rezistent la apă până la 50 m adâncime. Perfect pentru pasionații de înot. Celălalt atu important al său este integrarea unui GPS, care este o premieră pentru gama Versa. Ceasul este compatibil cu asistentul Alexa, precum și cu Fitbit Pay pentru plata contactless. Oferă mai mult de 6 zile de autonomie.

Cel mai bun smartwatch FAQ

De ce sa cumparati un smartwatch? Smartwatch-urile, care în urmă cu câțiva ani erau percepute ca gadgeturi inutile, se bucură acum de o popularitate din ce în ce mai mare. Ele creează legătura perfectă între două lumi: cea a geekului și a pasionatului de modă. Utilizarea practică a ceasurilor inteligente acoperă mai multe aspecte. După cum ați putut citi de-a lungul ghidului nostru, acestea permit celor mai atletici să păstreze o vedere panoramică asupra rezultatelor eforturilor lor datorită diverșilor senzori menționați, să le măsoare performanța și starea lor de sănătate, afișând în același timp evoluția statisticilor în timp.

Deoarece te însoțesc oriunde, în toate împrejurările și sunt mereu la vedere, smartwatch-urile îți permit, de asemenea, să gestionezi multe sarcini zilnice prin stabilirea unei legături cu smartphone-ul tău. Primiți notificările în timp real, răspundeți la mesaje, răspundeți la apeluri și gestionați cu ușurință listele de muzică. Unele ceasuri inteligente precum Apple Watch Series 7 sunt compatibile cu eSIM, o caracteristică care le permite să fie mai independente. Un ceas WearOS se poate conecta la iPhone? Dacă sunteți în căutarea unui ceas inteligent care poate fi folosit împreună cu un iPhone, Apple Watch nu este singura opțiune disponibilă. Este posibil să utilizați un ceas WearOS, Samsung (Tyzen), Fitbit sau Huawei (LiteOS) cu un iPhone. Cunoscând însă aspectul închis al ecosistemului companiei din Cupertino, experiența nu este la fel de firească ca atunci când folosești un smartwatch de la Apple. Este posibil sa folosesti Apple Watch cu un telefon Android? Dacă ai un smartphone Android și te-ai îndrăgostit de Apple Watch, asocierea celor două dispozitive nu este oficial posibilă. Dacă încercați să asociați cele două dispozitive prin Bluetooth, acestea vor refuza să se conecteze. Există soluții rudimentare care funcționează numai cu Apple Watch 4G, dar aceste metode nu sunt garantate să funcționeze în timp. De asemenea, este necesar un iPhone pentru a efectua configurarea pe un al doilea dispozitiv, Android.

Acesta a fost ghidul nostru pentru a alege cel mai bun smartwatch 2022, asteptam la rubrica de comentarii si parerea ta despre articolul nostru cat si despre ceasurile prezentate mai sus.