Asa cum prea bine stim cu totii, Xiaomi este o companie care ofera cele mai bune telefoane atunci cand vine vorba de gadgeturi foarte bune si de buget. In ciuda faptului ca este o companie tanara, aceasta a reusit sa ocupe o pozitie foarte buna in topul celor cu cea mai mare capitalizare de piata din nisa smartphone-urilor. In plus, in ultimii ani, si-a extins aria de activitate oferind si alte tipuri de produse electronice.

In cazul in care te gandesti sa iti cumperi cel mai bun telefon xiaomi, fii sigur ca acesta va avea un design modern si un echipament hardware de ultima generatie.

Cateva aspecte importante

Telefoanele Xiaomi se diferentiaza prin faptul ca ofera un raport calitate-pret foarte bun, un design modern si baterii suficient de mari pentru ca utilizatorii sa beneficieze de o autonomie exemplara.

Dispozitivele Xiaomi au propriul skin Android denumit MIUI care nu doar ca ofera un design mai diferit, ci si functii suplimentare folositoare.

Cel mai bun telefon Xiaomi: recomandarile noastre

Inainte de a incepe, iti aducem la cunostinta faptul ca am clasificat cele mai bune telefoane Xiaomi dupa cum urmeaza:

Cel mai bun telefon Xiaomi raport calitate-pret

Cel mai bun telefon Xiaomi de buget

Cel mai bun telefon Xiaomi din punct de vedere al ecranului

Cel mai bun si echilibrat telefon Xiaomi din toate aspectele

Cel mai bun telefon ieftin Xiaomi

Cel mai bun telefon Xiaomi raport calitate-pret





Xiaomi Mi Note 10 Cel mai bun telefon Xiaomi raport calitate-pret

Vezi cât costă



Xiaomi Mi Note 10 ofera o gama larga de functii care sunt prezente numai in categoria telefoanelor premium. Ecranul este unul AMOLED si are o diagonala de 6.47 inch. Printre altele, vine echipat cu un procesor Snapdragon 730G, 6GB RAM si 128 GB de stocare interna.

Capacitatea bateriei este de 5.260 mAh, fapt ce asigura o autonomie de aproximativ 11 ore cu ecranul deschis. In plus, configuratia camerelor este una de laudat deoarece are la baza cinci module si o rezolutie de 108 MP.

Cel mai bun telefon Xiaomi de buget





Xiaomi Redmi Note 9 Pro Cel mai bun telefon Xiaomi de buget

Vezi cât costă



Xiaomi Redmi Note 9 Pro este un smartphone cu un ecran de 6.67 inch Full HD+, procesor Snapdragon 720G de 2.3 GHz si 6GB RAM. In plus pe langa aceste specificatii, are un modul de 4 camere de 64MP si o baterie de 5.020 mAh. Pe scurt, beneficiezi de maximul pe care il poti obtine intr-un pret mediu.

Telefonul este disponibil in doua variante: prima cu 64GB memorie de stocare interna si a doua cu 128GB.

Cel mai bun telefon Xiaomi din punct de vedere al ecranului





Xiaomi Mi 9T Cel mai bun telefon Xiaomi din punct de vedere al ecranului

Vezi cât costă



Primul lucru care atrage atentia la Xiaomi Mi 9T este designul si ecranul care are un raport screen-to-body de 91%. Astfel, te poti bucura de un dispozitiv cu un ecran AMOLED foarte incapator ce are o dimensiune de 6.39 inch.

In interior avem un procesor Snapdragon 730, 6GB RAM si 128GB stocare interna. Pe langa toate acestea, configuratiade camere este compusa din trei module (13MP, 48MP si 8MP) iar camera frontala este una de tip pop-up. Cititorul de amprente este pozitionat in interior, sub ecran.

Cel mai bun si echilibrat telefon Xiaomi din toate aspectele





Xiaomi Redmi Note 9 Pro Cel mai bun si echilibrat telefon Xiaomi din toate aspectele

Vezi cât costă



Xiaomi Redmi Note 9 Pro are un ecran Full HD de 6.67 inch, un procesor SnapdragonTM 720G si 6GB de RAM. In plus, are integrat un sistem de patru camere controlate prin inteligenta artificala, al carui senzor principal ofera 64MP.

Capacitate interna de stocare este de 128GB iar bateria are 5.020 mAh. Acest dispozitiv este fara niciun dubiu cel mai bun telefon echilibrat din toate aspectele si cu un pret de necombatut.

Cel mai bun telefon ieftin Xiaomi





Xiaomi Redmi 8 Cel mai bun telefon ieftin Xiaomi

Vezi cât costă



Xiaomi Redmi 8 este din punctul nostru de vedere cea mai buna optiune atunci cand doresti sa cumperi cel mai bun telefon Xiaomi la cel mai mic pret.

Ei bine, acesta este echipat cu un procesor Snapdragon 439, are 3GB de RAM si 32 GB memorie interna. Din punct de vedere al afisajului, utilizatorii beneficiaza de un display cu o diagonala de 6.2 inch iar ca si autonomie de o baterie cu 5.000 mAh.

Sfaturi: Ce ar trebui sa stii despre telefoanele Xiaomi

Inainte de a achizitiona un telefon Xiaomi este esential sa avem o perspectiva clara legata de produsele acestei companii. Astfel, e primordial sa stim ce necesitati avem si daca cel mai bun telefon Xiaomi din lista noastra le poate indeplini. Prin urmare, am pregatit un mic ghid pe care iti recomandam sa-l citesti inainte de a lua o hotarare.

Pentru cine sunt telefoanele Xiaomi?

Xiaomi are o gama variata si consistenta de telefoane, intrucat, orice tip de client isi poate alege un smartphone dupa bunul plac si necesitati. Ceea ce dorim sa evidentiem prin aceasta sectiune este faptul ca publicul catre care se afirma compania Xiaomi este unl care urmareste sa obtina un raport calitate-pret foarte echilibrat. Astfel, indiferent ca ai un buget mic, mediu sau mare, vei avea de unde alege.

Care sunt avantajele si dezavantajele telefoanelor Xiaomi?

In ultimii ani, compania Xiaomi a venit pe piata telefoanelor mobile cu o groaza de produse, fapt ce demonstreaza ca este un brand cunoscut al caror produse sunt foarte cerute. Asadar, hai sa vedem care sunt avantajele si dezavantajele telefoanelor Xiaomi.

Avantaje Ofera mult pentru bani putini

Implementeaza pe dispozitivele sale un design modern si placut

Sistemul de operare MIUI primeste actualizari constante

Xiaomi ofera multe accesorii ce pot fi folosite impreuna cu dispozitivele sale

Telefoanele acestei companii au o performanta ridicata Dezavantaje Exista o gama foarte mare si diversificata de modele din care este greu sa alegi un produs

Ce sistem de operare au telefoanele Xiaomi?

Cu mici exceptii, compania Xiaomi instaleaza pe telefoanele sale sistemul de operare MIUI, o ramura Android care nu doar ca schimba intreg aspectul pe care il pune la dispozitie software-ul ci si ofera functii noi, printre care putem enumera:

inlocuirea meniului de aplicatii cu o pagina in care toate sunt accesibile mult mai usor;

bara de notificari este divizata pe mai multe categorii;

setarile sunt impartite pe sectiuni;

exista posibilitatea de a crea un spatiu secundar astfel incat telefonul poate sa fie folosit si de un al doilea utilizator;

sistem de actualizare propriu;

optiunea de a actualiza sistemul manual;

management al notificarilor automatizat.

Cu ce aplicatii preinstalate vine un telefon Xiaomi?

Asa cum am vazut, telefoanele Xiaomi vin cu propria versiune de Android dezvoltata de inginerii comapniei. Drept consecinta, dispoizitivele acestei companii vor veni cu aplicatii proprii deja instalate. Iata care sunt acestea:

Security App: o aplicatie de securitate care nu doar ca iti protejeaza telefonul de vulnerabilitati dar il si optimizeaza prin curatarea memoriei, cauta virusi si blocheaza aplicatiile care efectueaza sarcini dubioase.

o aplicatie de securitate care nu doar ca iti protejeaza telefonul de vulnerabilitati dar il si optimizeaza prin curatarea memoriei, cauta virusi si blocheaza aplicatiile care efectueaza sarcini dubioase. Mi Remote: este inclusa pe telefoanele Xiaomi care vin cu un senzor infrarosu. Aceasta iti permite sa te controlezi orice dispozitiv care poate recepta un semnal infrarosu, cum ar fi: televizoarele, decoderele, proiectoarele sau aparatele de aer conditionat.

este inclusa pe telefoanele Xiaomi care vin cu un senzor infrarosu. Aceasta iti permite sa te controlezi orice dispozitiv care poate recepta un semnal infrarosu, cum ar fi: televizoarele, decoderele, proiectoarele sau aparatele de aer conditionat. Midrop: permite transferul de fisiere pe alte dispozitive Android prin Wi-Fi.

permite transferul de fisiere pe alte dispozitive Android prin Wi-Fi. Themes: ofera posibilitatea de a descarca teme atat gratuite cat si platite pentru a schimba aspectul sistemului de operare intr-unul mai placut si personalizat.

My Cloud: ofera 5GB de stocare cloud gratuita.

Criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi un telefon

Cea mai buna cale prin care putem alege un telefon, indiferent ca e vorba de Xiaomi sau alt producator, este sa luam in considerare o serie de criterii bine documentate. Noi, cei de la Geeki, ne-am bazat pe urmatoarele aspecte atunci cand am ales cinci cele mai bune telefoane Xiaomi:

motivul pentru care va fi utilizat telefonul

aspect si ecran

procesor

memorie RAM

capacitate de stocare

baterie

calitatea pozelor

Motivul pentru care va fi utilizat telefonul

In functie de ceea ce se va face cu telefonul, doar unele modele vor fi potrivite pentru a fi alese. De exemplu, daca dorim sa folosim aplicatii profesionale sau sa ne jucam,cu siguranta va fi nevoie sa ne orientam spre un telefon puternic. Iata care sunt recomandarile noastre din acest punct de vedere:

Daca doresti un telefon pentru apeluri , retele de socializare sau pentru a face poze ocazionale si alte mici activitati, modele ieftine sunt cele mai potrivite. O optiune foarte buna este chiar Xiaomi Redmi 8 despre care am vorbit mai sus. In cazul in care ai un buget si mai limitat, Xiaomi Redmi 7A poate fi cea mai potrivita optiune.

, retele de socializare sau pentru a face poze ocazionale si alte mici activitati, modele ieftine sunt cele mai potrivite. O optiune foarte buna este chiar Xiaomi Redmi 8 despre care am vorbit mai sus. In cazul in care ai un buget si mai limitat, Xiaomi Redmi 7A poate fi cea mai potrivita optiune. Daca doresti un telefon cu o camera buna , performanta peste medie dar la un pret rezonabil, Xiaomi Redmi Note 9 Pro este cel mai potrivit deoarece are un modul format din patru camere. Ca alternativa, te poti orienta si spre un Xiaomi Mi Note 10 Pro care are cinci camere insa pretul creste considerabil.

, performanta peste medie dar la un pret rezonabil, Xiaomi Redmi Note 9 Pro este cel mai potrivit deoarece are un modul format din patru camere. Ca alternativa, te poti orienta si spre un Xiaomi Mi Note 10 Pro care are cinci camere insa pretul creste considerabil. Daca doresti un telefon cu o baterie mare si cu o autonomie foarte buna, iti recomandam unul dintre modelele: Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite sau Xiaomi Mi Note 10 Pro.

si cu o autonomie foarte buna, iti recomandam unul dintre modelele: Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite sau Xiaomi Mi Note 10 Pro. Daca doresti un telefon care sa fie la zi cu actualizarile , nu ezita, Xiaomi Mi 10 Pro este cel mai bun telefon Xiaomi din acest punct de vedere intrucat nu doar ca vei beneficia de toate actualizarile actuale cat si de cele din viitor pentru urmatorii 2-3 ani.

, nu ezita, Xiaomi Mi 10 Pro este cel mai bun telefon Xiaomi din acest punct de vedere intrucat nu doar ca vei beneficia de toate actualizarile actuale cat si de cele din viitor pentru urmatorii 2-3 ani. Daca doresti un telefon pe care sa te poti juca intensiv orice, Xiaomi are mai multe modele potrivite pentru acest aspect. Spre exemplu, Xiaomi Mi 9T ofera tehnologia Dual Turbo Acceleration care este ajuta nespus de mult in rularea jocurilor. Insa, pana acum Xiaomi Black Shark 3 Pro s-a dovedid a fi cel mai bun in aceasta categorie (insa si pretul este mai mare).

Aspect si ecran

Xiaomi este apreciat in principal pentru designul pe care il ofera prin intermediul produselor sale. Cele mai recente telefoane lansate de companie au intrecut orice nivel anterior atins ca si aspect in gama sa de dispozitive mobile. Astfel, indiferent de ceea ce vei alege, asteptarile iti vor fi intrecute.

Procesor

Procesorul si memoria RAM sunt doua componente fundamentale care asigura performanta oricarui telefon mobil, in special atunci cand vine vorba de aplicatii care au nevoie de o putere mare pentru a putea fi rulate. In principal, jocurile sunt cele care fac parte din aceasta categorie iar din aceasta pricina Xiaomi implementeaza pe cea mai mare parte din modelele sale procesoare Snapdragon. Desigur, este clar faptul ca putin modele ieftine vor beneficia de acestea. Dar daca ai un buget minim de 150 de euro nu ar trebui sa te ingrijorezi.

Memorie RAM

Memoria RAM ajuta foarte mult atunci cand sunt folosite sau deschise mai multe aplicatii simultan. In zilele noastre, daca un telefon nu are cel putin 3GB RAM, cu siguranta nu va putea fi utilizat asa cum suntem obisnuiti.

Prin urmare, telefoanele Xiaomi si-au aratat interesul, intrucat modelele acestei companii pornesc de obicei de la 6GB RAM, fapt ce garanteaza o performanta foarte buna chiar si la un numar mare de aplicatii deschise. In plus, cu cat cantitatea de RAM este mai mare, cu atat vei fi mai sigur ca smartphone-ul va rezista mai mult in timp incat nu vei fi nevoie sa il inlocuiesti la unul sau doi ani.

Capacitate de stocare

In general, Xiaomi, ca si alti producatori, ofera mai multe versiuni ale unui model de telefon cu diferite configuratii de capacitate de stocare, memorie RAM, s.a.m.d. In prezent, modelele sunt lansat cu minim 32GB de stocare interna insa iti recomandam sa te orientezi mereu spre varianta cu 64GB. Altminteri, se poate intampla ca imediat cum ai instalat cateva aplicatii sa ramai fara memorie si sa regreti alegerea facuta. Chiar si asa, iti recomandam sa folosesti un card microSD ca sa nu fii fortat sa dezinstalezi aplicatii care iti sunt de folos.

Baterie

Fara niciun dubiu, fiecare dintre noi utilizeaza telefonul pana cand acesta ramane fara baterie. In plus, unele sarcini pe care le avem de indeplinit ne fac sa ramanem fara timp, intrucat nu avem cand sa avem grija telefonului si nici cand sa-l punem inapoi la incarcat. Astfel, autonomia a devenit foarte importanta iar Xiaomi sta foarte bine la acest capitol.

Doua modele care ies in evidenta atat ca autonomie cat si ca rapiditate in timpul de incarcare sunt Redmi Note 9 Pro si Xiaomi Mi Note 10 care au 5.020 (30W) mAh, respectiv 5.260 mAh (30W). Astfel, daca ai nevoie de un model actual de telefon si cu un timp ridicat de utilizare, iti recomandam cele doua telefoane anterior mentionate.

Calitatea pozelor

Cand analizam camera unui telefon mobil, trebuie sa luam in considerare cateva aspecte. Pe de o parte numarul camerelor. In prezent, cele mai multe telefoane Xiaomi beneficiaza de camere modulare. Noi iti recomandam sa alegi un dispozitiv mobil cu cel putin trei camere: una pentru zoom, una de tip wide angle si una principala care sa scoata pozele cat mai calitativ posibil.

Pe de alta parte, rezolutia in megapiexeli, insa nu ar trebui sa devina o obsesie aceasta valoare fiindca nu este atat de importanta pe cat ai crede initial. Mai important este valoare pe care o are indicatorul “f”. Cu cat este mai mic, cu atat calitate lentilelor este mai buna. In plus, si modul in care sunt procesate imaginile capturate joaca un rol foarte important.

Concluzii

Xiaomi este una dintre putinele companii care ofera produse foarte bine echilibrate din punct de vedere al raportului calitate-pret. Insa, avand in vedere faptul ca exista un numar foarte mare de telefoane, este foarte greu ca utilizatorul de rand sa aleaga cea mai potrivita varianta in conformitate cu necesitatile sale.

Prin urmare, am listat cinci cele mai bune telefoane Xiaomi, fiecare fiind cel mai bun telefon in segmentul sau. Speram ca acest ghid pe care l-am pus la dispozitie ti-a fost de folos, intrucat iti sugeram sa ne scrii daca esti multumit de alegerea pe care ai facut-o sectiunea de comentarii.