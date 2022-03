Termostatele nu sunt doar regulatoare de temperatură, ci sunt un instrument care ne face să avem un mediu plăcut în casa noastră. De asemenea, în funcție de modul în care ne folosim termostatul, putem economisi energie, bani și timp. De aceea, este important să alegi doar cel mai bun termostat pentru centrala ta.

După cum știm cu toții, tehnologia avansează foarte rapid. Atât de rapid încât uneori e greu să ținem pasul cu aceasta. Prin urmare, în acest ghid vom explica diferitele tipuri de termostate care există pe piață, cum să le configurați și cum să identificați cel mai potrivit model atunci când căutați un termostat centrală.

Înainte de toate:

Termostatul este un instrument excelent pentru a asigura eficiența energetică a casei tale. O bună utilizare a unui termostat bun ne permite să economisim energie și bani.

Există mai multe tipuri de termostate centrală. De la cele mai de bază, la termostat inteligent pe care îl poți configura și controla prin internet de oriunde.

Prin acest ghid, vă vom ajuta să luați o decizie bună răspunzând la unele dintre cele mai frecvente întrebări despre cel mai bun termostat pentru centrala.

Cel mai bun termostat pentru centrala

Vrem să vă ajutăm să găsiți un termostat potrivit pentru casa dvs. Pentru a face acest lucru, vă vom pune la dispoziție mai multe modele de termostate centrală. Ele diferă în funcție de caracteristici și se adaptează la fiecare tip de nevoie. Termostatul pe care îl căutai și de care aveai nevoie atât de mult poate fi aici.

Cel mai bun termostat centrală analogic





Termostat mecanic de camera, reglaj simplu

Vezi cât costă



Acesta este cel mai de bază mode de termostat centrală pentru a regla temperatura din casa ta. Funcționează într-un mod simplu și fiabil, fără a fi nevoie de baterii. Are o marjă de eroare de 0,5 ° C și un interval de temperatură cuprins între 10 ° C și 30 ° C.

Este un dispozitiv bun, simplu și ieftin. Își face treaba cu precizie și este perfect pentru persoanele în vârstă sau fără prea multe cunoștințe de tehnologie.

Cel mai bun termostat digital





Termostat de ambient POER Smart

Vezi cât costă



Acest model este un dispozitiv digital non-programabil. Are un ecran mare pentru o mai bună citire a setărilor. Intervalul de temperatură reglabil este larg, între 5 ° C și 35 ° C, iar marja de eroare este de 0,3 ° C.

În plus, include un mod de funcționare care permite trecerea de la încălzire la răcire. Acest termostat, în afară de cel analogic, este foarte ușor de utilizat și instalat. Nu necesită prea multe cunoștințe în tehnologie pentru a fi setat.

Cel mai bun termostat programabil





Termostat de ambient programabil Division Gas DG908 GT cu radiofrecventa

Vezi cât costă



Acesta este un termostat pe care îl puteți seta în funcție de orele la care sunteți acasă, respectiv plecat. În plus, are o funcție de pornire timpurie, ceea ce înseamnă că centrala va porni în cel mai bun moment, pentru a avea temperatura dorită la ora programată.

Cu acest dispozitiv, puteți începe să realizați mai multe economii, deoarece are capacitatea de a programa și configura totul conform bunului plac al utilizatorului. Este un dispozitiv ușor de instalat și are un interval de temperatură cuprins între 5ºC și 28ºC.

Cel mai bun termostat centrala wireless

Dispozitivul de față este un termostat centrala wireless care vă permite să îl plasați oriunde în casă. Are precizie pentru măsurarea temperaturii cu o marjă de eroare de maxim 0,3 ° C și interval termic aflat între 3 ° C la 45 ° C.

Acest model este format dintr-un termostat ambiental și un receptor radio. Datorită acestui sistem, nu sunt necesare cabluri în casă. Acest lucru vă permite să modernizați clădirile vechi fără prea multe probleme, fără cabluri inutile.

Cel mai bun termostat inteligent cu wifi





Termostat Smart Honeywell Lyric T6R, wireless

Vezi cât costă



Acesta este unul dintre cele mai avansate și inteligente termostate pentru centrală de pe piață. Este programat de la sine, reglează temperatura locuinței tale, în funcție de valorile de temperatură aflate în exterior și de cel pe care ți-l dorești. Îl puteți controla de pe telefonul mobil și puteți folosi locația acestuia pentru a evita menținerea casei calde în timp ce nu este locuită.

Acest model de termostat inteligent este recomandat să fie instalat de un profesionist. În plus, utilizarea și gestionarea sa necesită anumite cunoștințe ce țin de noile tehnologii.

Ce ar trebui să știi despre termostatele pentru centrala?

Pentru a alege cel mai bun termostat centrală, trebuie mai întâi să evaluați unele aspecte importante ale acestuia. În continuare, vom vorbi despre cele mai importante caracteristici de care ar trebui să ții cont atunci când alegi unul sau alt termostat pentru locuința ta.

Nivelul de inteligență

Alegerea între un termostat inteligent și unul non-inteligent poate face diferența la facturile lunare de energie. Dar, de asemenea, ar trebui să fie clar că termostatele inteligente nu sunt compatibile cu toate tipurile de centrale.

Pentru utilizarea corectă și satisfăcătoare a unor termostate de centrală inteligente, sunt necesare cunoștințe minime în manipularea acestui tip de tehnologie, nu numai a termostatului, ci și a dispozitivelor prin care acesta poate fi administrat.

Instalare

O caracteristică pe care o putem lua în considerare atunci când ne alegem un termostat centrală pentru a ne încălzi casa este că instalarea nu este foarte scumpă sau complexă.

Cea mai simplă instalare dintre toate tipurile de termostatele este la cele analogice. Cu toate acestea, este necesar să știți cum să cântăriți avantajele și dezavantajele ambelor dispozitive pentru a face o achiziție bună. Instalarea și complexitatea termostatului centralei în acest sens poate fi un factor care să vă influențeze decizia finală.

Economie la facturile de energie

Obiectivul principal al termostatelor este economisirea energiei. Cu toate acestea, e adevărat că nu toată lumea poate garanta o eficiență energetică considerabilă.

Spre exemplu, un dispozitiv programabil are capacitatea de a realiza economii de energie mult mai mari decât unul neprogramabil. Prin setarea timpilor de funcționare a unui termostat centrală, a setărilor de temperatură și a altor opțiuni, care includ anumite funcții digitale, putem economisi până la 30% la factura de energie.

Intervalul de temperatură

O diferență între diferitele tipuri de termostate pentru centrală sunt temperaturile maxime și minime care pot fi setate, pentru o mai mare flexibilitate și confort al utilizatorului.

În cadrul majorității termostatelor pentru centrală, intervalele de temperatură sunt cuprinse între 10 °C și 35 °C. În plus, există modele cu o marjă de eroare mai mare sau mai mică în reglarea termică. De exemplu, dispozitivele digitale au o marjă de eroare cuprinsă între 0,2 °C și 0,5 °C, în timp ce dispozitivele analogice sunt între 1 °C și 2 °C.

Întrebări frecvente

Dacă te gândești să îți schimbi termostatul cu unul mai nou, care are mai multe caracteristici, dorim să te ajutăm să faci o alegere bună. De aceea, am răspuns la cele mai frecvente întrebări ale utilizatorilor.

Ce este un termostat centrala și cum funcționează?

Un termostat centrala este un dispozitiv care face parte dintr-un sistem automat sau manual de reglare și control al temperaturii camerei. Acestea sunt dispozitive esențiale pentru a regla temperatura locuințelor noastre și pentru a urmări eficiența energetică. În acest fel, ele ne permit să obținem un confort termic, cu un impact pozitiv asupra cheltuielilor cu facturile de energie electrică.

Ce fel de termostate există?

Termostatele au o tipologie mai complexă. Deși este evident că modelele mai avansate se caracterizează prin eficiența lor și o funcționare mai calibrată, există și alte caracteristici care necesită o clasificare. Pe baza acestei abordări, cele mai întâlnite modele de termostate centrală în prezent sunt:

Termostat centrala analogic – aceste dispozitive funcționează pe bază de ON/OFF, a căror funcție, așa cum am explicat mai devreme, este de a porni sau opri încălzirea în funcție de diferența de temperatură a camerei și de temperatură definită de utilizator.

Termostat centrala digital – spre deosebire de un termostat pentru centrală analog, acesta poate avea o oprire/pornire modulară. În plus, are ecran și placă electronică care îl face un dispozitiv mai fiabil decât un termostat centrală analogic.

Termostat centrala programabil sau cronotermostat – vă permite să setați timpi fixi sau variabili pentru a porni sau opri încălzirea cât și pentru a determina temperatura dorită de utilizator pentru acele intervale de timp.

Termostat centrala inteligent – se compune dintr-un sistem de geolocalizare. Acest lucru vă permite să vă conectați la un telefon mobil pentru a cunoaște locația utilizatorului și porni centrala atunci când vă apropiați de casă sau invers.

Termostat centrala wireless – acesta este cel mai complet și inovator. Cu acest dispozitiv, puteți controla încălzirea casei dvs., chiar și în afara acesteia, prin internet.

Care sunt avantajele și dezavantajele unui termostat centrală?

Înlocuirea unui termostat vechi cu un model mai nou sau modern aduce o serie de implicații. Din acest motiv, vrem să vă ajutăm să știți care sunt avantajele și dezavantajele unui nou termostat pentru centrală.

Avantaje: O mare varietate de configurații și funcții, economie mai mare, poate fi programat, se poate configura locația, precizie mare.

Dezavantaje: Pot fi mai scumpe, cu cât tehnologia integrată este mai mare, cu atât prețul crește mai mult, necesită un management minim și cunoștințe în tehnologie.

Cum se configurează un termostat pentru centrală?

Cel mai bun mod de a economisi bani și energie la încălzire este prin programarea termostatului în funcție de programul dvs. Setarea centralei pentru a se adapta la temperaturi diferite, luând în considerare dacă sunteți sau nu acasă, vă ajută să economisiți energie electrică și / sau gaz. Pentru configurație, urmați pașii de mai jos:

Citiți manualul termostatului. Deși aproape toate au aceleași caracteristici, nu toate se configurează în același mod. Stabilește programul de funcționare. S-ar putea să vă fie mai ușor să vă determinați programele în zilele lucrătoare mai întâi și apoi în weekend, deoarece acestea tind să fie diferite. Acestea trebuie ajustate cu zi și oră. În plus, trebuie stabilită ora de trezire și temperatura dorită la acel interval orar, precum si orele de lucru, respectiv de stat acasă. Nu uitați să vă setați programele de somn. Apăsați „RUN” pentru a termina configurarea. Ar trebui să aveți deja termostatul programat, în funcție de necesitățile dvs.

Cum știi dacă funcționează un termostat centrală?

După cum știm deja, utilizarea necorespunzătoare a termostatului nostru ne poate crește suma de plată la facturi. Prin urmare, ar trebui să știm dacă dispozitivul nostru funcționează așa cum l-am programat sau dacă, dimpotrivă, a apărut o eroare. Pentru a clarifica orice întrebări, puteți face următoarele:

Citiți manualul pentru a configura corect termostatul. Fiecare program are funcțiile sale pentru a determina setările.

Cu termostatele pentru centrală inteligente este mai ușor să știți dacă funcționează bine sau nu, deoarece aveți pe telefon toate datele pe care le-ați configurat și le puteți schimba oricând considerați acest lucru.

În plus, multe termostate inteligente sunt alimentate de baterii. Dacă termostatul s-a oprit brusc, acesta poate fi motivul.

Unde ar trebui amplasat un termostat centrală?

Pentru a afla unde ar trebui amplasat un termostat pentru centrală, vă vom oferi câteva sfaturi generale pentru a vă ajuta unde să îl plasați:

Ar trebui să fie în camera cu cea mai mare temperatură sau unde petreceți cel mai mult timp.

La o înălțime de 1,5-1,8m distanță de sol.

Pe cât mai mult posibil, la distanță de surse de căldură sau frig care pot modifica măsurarea temperaturii.

Evitați zonele care sunt expuse direct razelor solare.

Concluzii

Tehnologia avansează în pași repezi și, odată cu ea, termostatele și diferitele modalități de a ne facilita viața. În plus, termostatele sunt instrumente foarte importante pentru a obține condiții bune de confort în casa noastră.

Există multe tipuri de termostate centrală atât pentru încălzire, cât și pentru a acoperi diferitele nevoi ale utilizatorului. De la termostat centrală clasic, la termostat ambiental și până la termostat centrala wireless până la care include cele mai recente caracteristici și setări, cum ar fi asistenți vocali, geolocalizare sau control wifi. Prioritatea este să-l găsești pe cel care este mai ușor de utilizat în viața ta de zi cu zi.