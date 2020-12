Dispozitivul electronic care a avut cel mai mare impact asupra modului in care interactionam cu cei din jurul nostru este telefonul. Acum nu mai este necesar sa luam cu noi o camera fiindca smartphone-ul reprezinta o necesitate si un instrument care le face pe toate.

Pozele si videoclipurile devenit o normalitate care acum este mai accesibila ca niciodata. Insa, pentru a obtine cele mai bune rezultate, la cea mai inalta calitate, in unele situatii este nevoie sa avem niste accesorii. Astazi vom discuta despre unul foarte important, si anume: cel mai bun trepied pentru telefon. De altfel, vom incerca sa raspundem si la unele dintre cele mai comune intrebari. Asadar, sa incepem!

Cateva aspecte importante

trepiedul pentru telefon mai este numit si suport pentru telefon, trepied telefon inalt, stativ telefon, toate acestea fiind caracterizate de faptul ca sunt flexibile si se adapteaza conform necesitatilor. Astfel, telefonul poate fi asezat pe orice suprafata si in orice pozitie fara a avea grija ca acesta se va strica in urma unei cazaturi. Pe langa asta, camera va avea o stabilitate mult mai mare iar pozele si videoclipurile vor avea o calitate mult mai mare.

trepiedul pentru telefon are o greutate foarte mica si este usor de folosit. Acest aspect il face sa fie simplu de luat intr-o calatorie. Multumita versatilitatii, dispunem si de faptul ca putem crea un continut calitativ, indiferent ca e vorba de poze sau inregistrari video.

exista foarte mult modele de trepiede pentru telefon, isna nu exista diferente prea mari intre ele. Astfel, pentru a-l alege pe cel mai potrivit, pe langa nivelul de calitate, va trebui sa iei in considerare si compatibilitate cu smartphone-ul pe care-l detii.

Cel mai bun trepied pentru telefon: recomandarile noastre

Cel mai recomandat trepied pentru telefon

Dat fiind faptul ca este un trepied universal, acesta poate fi adaptat pentru toate tipurile de telefoane. Ca si configuratie, este compus din trei parti: trei picioare flexibile, un suport care se poate ajusta pentru orice dispozitiv si un cap rotitor ce permite schimbare inclinatiei suportului.





Cel mai bun trepied pentru telefon cu telecomanda bluetooth

Cel mai popular de pana acum. Picioarele sunt rezistente si protejate de un materiale de intalta calitate. Fiecarea dintre ele au capetele acoperite cu un cauciuc anti-alunecare, ceea ce face din acest trepied sa fie si mai sigur de folosit. De altfel, este de remarca si faptul ca vine cu o telecomanda Bluetooth ce permite declansarea pozei de la distanta.





Cel mai bun trepied ajustabil pentru telefon

Acest trepied pentru telefon te ajuta sa faci poze din toate unghiurile si este compatibil atat cu un telefon, cat si cu o camera profesionala de dimensiuni medii, indiferent de modul in care il pozitionezi. Picioarele sunt rezistente si nu aluneca pe suprafetele derapante.





Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand doreste sa cumperi cel mai bun trepied pentru telefon

Dupa cum prea bine stii, un trepied de telefon este foarte usor de folosit. Mai jos vom discuta despre cum poate fi utilizat pentru a beneficia la maxim de el si vom oferi o serie de sfaturi de care trebuie sa tii cont atunci cand doresti sa iti cumperi unul. Astfel, vei sti mult mai bine care model este potrivit nevoilor tale.

Ce este un trepied flexibil pentru telefon?

Numele sau descrie prea bine ceea ce fac, si anume faptul ca este un accesoriu portabil alcatuit din trei picioare care pot fi folosite atunci cand doresti sa stabilizezi camera sau telefonul intr-un anumit loc, intrucat poza sau filmarea vor iesi impecabile si nu miscate.

Diferenta dintre un trepied flexibil si unul normal sunt picioarele. In cazul celor simple, picioarele extensibile si rigide. Iar atunci cand vorbim de cele flexibile, picioarele sunt maleabile. Asta inseamna ca un trepied flexibil pentru telefon poate fi asezat in orice loc, in timp ce un trepied normal nu ar fi putut.

Care sunt avantajele si dezavantajele unui trepied flexibil pentru telefon?

Una dintre cele mai evidente avantaje este stabilitatea. De altfel, un trepied ofera o versatilitate atat de mare, incat poate tine stabil telefonul indiferent de circumstante. Prin urmare, in urmatorul tabel am sumarizat o lista cu avantajele si dezavantajele pe care le ofera un trepied telefon.

Avantaje Ofera stabilitate camerei telefonului mobil

Imbunatateste calitatea si claritatea fotografiilor si a videoclipurilor

Este versatil si usor de utilizat

Permite fotografierea si filmarea din unghiuri unice si dificile

Este mic, usor de folosit si transportat

Este compatibil si cu alte tipuri de dispozitive Dezavantaje Nu poate fi extins in inaltime

Unde si cand este folosit un trepied pentru telefon?

Acesta e utilizat in acele situatii in care doresti sa faci o poza sau sa filmezi cat mai stabil, intrucat rezultatul final sa iasa cat mai bun cu putinta. Alte circumstante in care trepiedul este folosit este atunci cand se activeaza modul manual sau pro al camerei telefonului pentru a face fotografii profesionale.

Desigur, un astfel de produs ofera si alte posibilitati de folosinta datorita usurintei de utilizare, cum ar fi: stick selfie (pentru autoportrete, fotografii de familie), poate fi atasat pe ghidonul de la bicicleta sau pe orice suprafata pe care o preferati, s.a.m.d. Datorita flexibilitatii de care de dovada, poate fi pozitionat oriunde si oricand in timp ce va distrati, obtinand o poza sau un videoclip spectaculos.

Cum se foloseste un trepied pentru telefon?

Utilizarea sa este foarte simpla. Cu un trepied flexibil putem face poze din orice unghi, oriunde si in orice mod. Ideal este sa ne asiguram ca picioarele sunt bine ancorate, astfel incat sa avem siguranta ca telefonul nu va suferi daune. Daca dispui si de o telecomanda bluethoot, poti sa o folosesti, in caz contrar, activezi temporizatorul camerei.

Concluzii

Daca doresti sa faci o poza de calitate, un trepied telefon este optiunea potrivita pentru tine. Acesta are o greutate foarte mica si poate fi luat oriunde si oricand, oferind o groaza de posibilitati asa cum prea bine le-am mentionat anterior.

Trebuie sa acorzi o atentie deosebita atunci cand vrei sa-ti achizitionezi unul deoarece chiar daca nu exista diferente remarcabile la prima vedere, se poate sa primesti un produs care nu e compatibil cu telefonul tau sau este foarte slab din punct de vedere calitativ. Astfel, te poti orienta dupa materialul din care este facut, cat de flexibile sunt picioarele si daca are la capatul acestora suport anti-aderenta.