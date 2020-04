Cel mai bun VPS cu cPanel si stocare SSD din Romania 2020

Astazi vorbim despre cel mai bun vps din Romania, cu Cpanel si stocare SSD, pentru anul 2020, iar pentru voi am facut o analiza amanuntita a marilor companii de gazduire web din Romania ce ofera servicii de gazduire VPS.

Incep prin a spune ca acest articol va fi unul destul de lung, si va voi oferi experinta mea personala intinsa pe mai multi ani. De asemenea va recomand sa postati la rubrica de comentarii de pe acest site ce alte servicii recomandati si dumneavoastra iar noi le vom testa si vom actualiza acest articol in mod constant.

Pentru inceput am sa va ofer un scurt rezumat al celor mai bune servicii de gazduire web VPS din Romania. In lista de mai jos, avem pentru inceput 5 servicii, pe care le recomand ca fiind cele mai bune. In momentul de fata, Namebox are una dintre cele mai bune oferte, compania cu sediul la Cluj este urmata de catre, Cloudify, Hostico, MxHost si Chroot.

NameBox – Cele mai rapide servere VPS

Servere VPS Cloud cu stocare SSD de 3X mai rapide! Acesta este motoul ofertei de gazduire si a pachetelor de la Namebox. Site-ul tau se va misca foarte rapid, conform testelor efectuate pana acum si pe alte pachete de gazduire din Romania, la Namebox am avut cea mai buna optimizare a vitezei de incarcare a website-urilor dar si a altor aplicatii si executabile ce sunt compatibile cu servere VPS. Cel mai bun VPS

Mentionari

Cel mai rapid VPS

Suport tehnic excelent, fara alte costuri incluse.

Oferte de VPS cu Cpanel

Cloudify – VPS Ieftin

Cu siguranta, daca esti incepator, si doresti sa ai costuri reduse la un VPS, iti recomandam Cloudify, cu sediul in Timișoara, acestia reusesc sa ofere preturi sub mediul pietei iar calitatea serviciilor este buna. Acestia nu sunt foarte vechi pe piata din Romania, insa cu siguranta pe viitor vor evolua si vor oferi servicii cu viteze mai mari, pana acum in lupta cu preturile au castigat.

Mentionari

Servicii ieftine

Design Modern

Hostico – Experienta in domeniu

Hostico este prezenta pe piata din Romania din 2000, conform site-ului lor, iar acestia au o experienta vasta in gazduire web, acestia au o stabilitate foarte buna si reusesc sa se numere printre cele mai populare servicii de gazduire din Romania. In momentul de fata Hostico a cam ramas in urma cu infrastructura, din punctul meu de vedere, insa suportul tehnic ramane in continuare unul excelent.

Mentionari

Live Chat disponibil mereu

Vechime si experienta in gazduire web

MxHost

Cu siguranta ati auzit si de MxHost, acestia au monopol pe piata din Romania, si ofera preturi excelente. De asemenea serviciile acestora sunt foarte bune iar in functie de cerintele dumneaovastra, acestia pot veni cu solutii foarte bune, aici pot numi si un serviciu de gazduire dedicat WordPress care este excelent.

Mentionari

Servere VPS de calitate

Pachete accesibile

Chroot

Cel putin eu am fost putin sceptic in privinta celor de la Chroot, totusi am decis sa ii testez iar rezultatele au fost uimitoare. Din punctul meu de vedere, se afla pe aceiasi linie cu cele mentionate mai sus, preturi accesibile, servicii de calitate si suport tehnic avansat.

Mentionari

Performanta marita

Suport tehnic bun

Ce este gazduirea web VPS?

Uneori ai nevoie de mai multă putere decât poate oferi un serviciu de găzduire web shared. Dacă doriți să vă deschideti sau sa treceti afacerea online și doriți să vă construiți site-ul web pe un server care oferă mai multă putere, stabilitate și flexibilitate decât găzduirea partajată, dar nu doriți să plătiți costurile unei găzduiri dedicate, VPS sau găzduirea pe server privat virtual, poate fi nivelul intermediar perfect pentru serviciul dvs.

Gazduirea VPS conține cele mai bune elemente ale serviciilor de găzduire partajată și servicii dedicate de găzduire. Ca și găzduirea partajată, găzduirea VPS plasează site-ul dvs. web pe un server care are și alte site-uri care rulează pe el, cu excepția faptului că există mai puține site-uri pe server. Site-urile împărtășesc costurile de rulare pe server, ceea ce duce la o taxă lunară sau anuală care este mai mică decât prețul relativ ridicat al găzduirii dedicate. Cel mai bun VPS

Cat costă gazduirea VPS?

Ca urmare a naturii hibride a gazdelor VPS, costul acestuia nu este la fel de mic decât taxele unei gazduiri partajate, dar nu este la fel de mare precum taxele unui host dedicat. Vă puteți aștepta să plătiți între 20 USD pe lună și 100 USD pe lună, în funcție de configurație. De cealaltă parte, găzduirea web partajată este o găzduire extrem de ieftină; de multe ori puteți configura magazin pentru mai puțin de 10 USD pe lună. Gazduirea web dedicată vă va stabili de obicei la un 100 USD pe lună sau mai mult.

Majoritatea gazdelor VPS oferă doar servere care rulează sisteme de operare bazate pe Linux; va trebui să săpați un pic pentru a găsi găzduire VPS bazată pe Windows. Este important să rețineți dacă intenționați să rulați un software care necesită un mediu compatibil Microsoft. Acestea fiind spuse, gazduirea VPS bazată pe Linux vă va economisi câțiva bani; Serverele Linux costă de obicei cu 10 USD până la 20 USD mai puțin decât serverele Windows.

Dacă îl găzduiești într-un mediu VPS, site-ul tău nu va partaja resurse cu site-urile învecinate, așa cum ar face cu găzduirea partajată. De fapt, site-ul dvs. locuiește într-o zonă a serverului partiționat care are propriul sistem de operare, stocare, memorie RAM și limite de transfer lunar de date, astfel încât vă puteți aștepta la o performanță mai ușoară și mai stabilă a site-ului. Site-urile cu care împărtășiți serverul dvs. sunt mult mai puțin susceptibile să vă afecteze site-ul – sau chiar aceste probleme sunt eliminate cu totul – in comparatie cu un site ce este aflat pe un host partajat. Cunoașterea modului în care funcționează setările VPS este doar primul pas. Încă trebuie să vă familiarizați cu caracteristicile esențiale necesare construirii unui site web găzduit de VPS solid.

Gasiti cel mai bun VPS pentru dvs.

Deci, aveți deja un site web în funcțiune. Pasul 1 al călătoriei dvs. online este finalizat.

Pe măsură ce site-ul dvs. crește, în curând veți constata că poate folosi unele resurse suplimentare pentru a funcționa fără probleme. Gazduirea partajată este perfectă pentru majoritatea proiectelor la scară mică, dar daca va veti extinde si tot o gazduire partajata folositi, atunci vor începe problemele.

Ce sa fac?

Următoarea soluție logică sunt serverele private virtuale sau VPS. Este virtual, deoarece folosește un software de virtualizare a serverului pentru a crea mai multe servere virtuale pe o singură mașină fizică. Este privat, deoarece fiecare utilizator primește acces exclusiv la VPS pe care îl plătește.

Gazduirea VPS acordă un control mult mai mare asupra configurației și administrării serverului decât orice plan partajat și scalează destul de mult. Poate gestiona chiar și site-urile web foarte grele cu resurse și trafic.

Cum alegeti o gazduire VPS?

Pe parcursul procesului meu de evaluare, am încercat să testez cele mai sonore gazduiri web din Romania și asta pentru a multumi si pe cei mai selectivi utilizatori. Am testat cu atentie 3 grupuri mari de categorii, despre acestea vom vorbi mai jos.

1. Hardware

Care este situația de sub capotă?

CPU – CPU reprezintă puterea de procesare a serverului dvs. și este deosebit de crucial pentru serviciile VPS. Afectează direct viteza și performanța generală a site-ului dvs. web. CPU de pe serverele virtuale poate fi adesea actualizat, așa că am pus un accent suplimentar asupra capacitatilor maxime ale contului.

– CPU reprezintă puterea de procesare a serverului dvs. și este deosebit de crucial pentru serviciile VPS. Afectează direct viteza și performanța generală a site-ului dvs. web. CPU de pe serverele virtuale poate fi adesea actualizat, așa că am pus un accent suplimentar asupra capacitatilor maxime ale contului. RAM – împreună cu procesorul, aceasta este cea mai importantă valoare a serverului dvs. Memoria de acces aleatoriu determină cât de mult poate fi stocată pentru accesul instantaneu la date (ceea ce economisește timp pentru accesarea acestora din stocarea serverului). Cu cât mai multă memorie RAM pe VPS înseamnă că mai multe solicitări pot fi procesate fără a pierde viteza și timpul de funcționare.

– împreună cu procesorul, aceasta este cea mai importantă valoare a serverului dvs. Memoria de acces aleatoriu determină cât de mult poate fi stocată pentru accesul instantaneu la date (ceea ce economisește timp pentru accesarea acestora din stocarea serverului). Cu cât mai multă memorie RAM pe VPS înseamnă că mai multe solicitări pot fi procesate fără a pierde viteza și timpul de funcționare. Lățime de bandă – fiecare solicitare a utilizatorului are nevoie de un pic de trafic web pentru a fi executat. Pe măsură ce site-ul dvs. web crește în trafic, mai mulți vizitatori vor face clic. Este minunat, dar are un efect pe lățimea de bandă lunară. În timp ce unele servicii promit trafic neschimbat, utilizatorii întâmpină adesea alte limitări pe parcurs. Acesta este motivul pentru care majoritatea furnizorilor de VPS clasați mai jos au limite de lățime de bandă clar definite.

– fiecare solicitare a utilizatorului are nevoie de un pic de trafic web pentru a fi executat. Pe măsură ce site-ul dvs. web crește în trafic, mai mulți vizitatori vor face clic. Este minunat, dar are un efect pe lățimea de bandă lunară. În timp ce unele servicii promit trafic neschimbat, utilizatorii întâmpină adesea alte limitări pe parcurs. Acesta este motivul pentru care majoritatea furnizorilor de VPS clasați mai jos au limite de lățime de bandă clar definite. Spațiu pe disc – este important să vă asigurați că site-ul dvs. web are suficient spațiu pentru a crește și a înflori, dar există mai multe lucruri. Unii furnizori încă se bazează pe tehnologia HDD rudimentară, în timp ce mulți au trecut la opțiunea de găzduire VPS SSD mult mai rapidă.

2. Functii

Ce este inclus în afară de server?

Acces root – serviciile VPS neadministrate vin întotdeauna cu acces root, deoarece clientul are nevoie de un panou pentru a-și gestiona serverul. Desigur, accesul la root trebuie gestionat extrem de atent, de preferință de către administratorii de sistem experimentați. Este un joc cu minge cu totul diferit atunci când vine vorba de servere virtuale gestionate. Cu toate acestea, este ceva ce am verificat în recenziile VPS.

SSL – orice afacere online de renume trebuie să asigure siguranța clienților și a detaliilor personale. Certificatul SSL criptează date personale delicate și de facturare. În plus, are un efect pozitiv asupra SEO. Majoritatea furnizorilor de VPS includ un certificat SSL gratuit.

CDN – viteza este atât de crucială pentru webmasterii din zilele noastre, este aproape ca o soluție. Utilizarea unei rețele de livrare de conținut și a numeroaselor servere ale acesteia înseamnă că fiecare dintre vizitatorii dvs. va deschide o copie a site-ului dvs. Web de pe nodul CDN aproape de locația fizică. Cu cât este mai mică distanța de utilizator – cu atât mai rapid se vor încărca paginile tale. CDN-urile oferă și multe upgrade-uri de securitate.

Securitate – imaginați-vă că depuneți toată această muncă grea pentru a crea și populariza o afacere, doar pentru a o distruge, deoarece cineva a spart serverul dvs. de găzduire. Gazdele VPS de încredere înțeleg nevoia de apărare puternică și depun eforturi suplimentare în protecția DDoS, monitorizarea virusilor și a programelor malware și izolarea contului.

Elemente de baza – fiecare furnizor VPS vă poate oferi elementele de bază, dar câți sunt pregătiți să parcurgă kilometrul suplimentar cu ofertele lor? Un cont de gazduire bogat în caracteristici garantează că ai suficiente opțiuni îngrijite pentru a-ți ajuta proiectul să crească și să evolueze.

Actualizări – vorbind de creștere, trebuie să vă asigurați că furnizorul VPS este suficient de scalabil pentru a găzdui mai mulți vizitatori, mai multe clicuri pe pagină și, în general, mai mult trafic. Gazdele pot realiza acest lucru fie prin adăugarea de resurse din timp, fie prin oferirea mai multor opțiuni de actualizare a contului.

Principalele caracteristici ale găzduirii VPS – Cel mai bun VPS

Gazdele VPS de obicei implementează mai multe procese (10-20) pe o singură mașină fizică. dar totusi, mediul de găzduire shared conține oriunde între câteva sute până la câteva mii de utilizatori pe un server.

Fiind unul dintre câțiva clienți pe un server web vă permite să utilizați o mare parte din resursele sale. Aceasta include o cantitate garantată de procesor, RAM și spațiu pe hard disk dedicat numai nevoilor dvs.

Scalabilitatea este fără îndoială un punct principal al oricărei infrastructuri VPS. Posibilitatea de a adăuga / elimina resurse din mers face ca serverele virtuale să fie soluția perfectă pentru proiecte în creștere sau pentru gestionarea urarii bruste de trafic.

Am menționat că serverele virtuale private beneficiază de o mai bună securitate?

Nu? Ei bine, acum știi.

Pe scurt, serverele virtuale sunt mai grele, mai bune, mai rapide, mai puternice.

În plus, obțineți o libertate mult mai mare în ceea ce privește tehnologia și configurația. În timp ce o host partajat nu permite aproape niciun acces administrativ sau tehnologii noi (cum ar fi în trecut, care nu sunt preinstalate de către gazda web), un server dedicat virtual oferă o mulțime de privilegii administrative. Odată cu ei vine posibilitatea si tu de a rula o tehnologie unică.

Acestea fiind spuse, realizarea unei recenzii sau comparații VPS este un pic mai complicată, deoarece serverele virtuale sunt cu totul diferite în natură și prețuri. Acesta este motivul pentru care am conceput o metodologie care să mă ajute să elaborez lista celor mai bune opțiuni.

Introducere in gazduire web

Web Hosting este o tehnologie care te ajuta sa publici un web site online. Cele trei elemente necesare pentru a fi prezent online: un nume de domeniu, un site web si o gazda. Numele dvs. de domeniu este adresa unde va pot cauta vizitatorii de pe web, web site-ul este interfata pe care o prezentati, iar gazduirea este locul unde site-ul dvs. este stocat pe un server. Astfel, web hosting este un serviciu de stocare online pentru orice continut afisat sau accesat prin intermediul unui website.

Cea mai simpla solutie profesionista de a publica propiul website pe Internet este sa apelezi la serviciile unei companii de webhosting. Principalele tipuri de gazduire web sunt:

Gazduire Web Shared

Majoritatea companiilor care detin website-uri sunt inregistrate la tipul Shared Hosting,

impartind astfel banda si IP cu alti utilizatori. Aceast tip de gazduire este in general cea mai utilizata si economica din punct de vedere al optiunilor si intretinerea acesteia.

Gazduire Web Dedicata

In industria de web hosting, un server dedicat poate fi definit de inchirierea si utilizarea unui computer (server) de catre client si cu acces total in administrarea acestuia. In cele mai multe cazuri, un astfel de seriviciu este folosit de firmele care au nevoie de o cantitate considerabila de trafic, viteza si fiabilitate.

Gazduire Web Reseller

Reseller este un anumit tip de web hosting de unde se poate cumpara un spatiu pe server si care ulterior se poate vinde propriilor clienti. Un exemplu bun il constituie designeri, care doresc sa puna la dispozitie un pachet de gazduire pe langa serviciile oferite initial.

Gazduire Web VPS

Un server virtual privat este o metoda de a partitiona un computer sever in mai multe servere dedicate. Fiecare server poate acoperi tot sitstemul de operare si fiecare poate fi restartat independent.

Cum sa aleg cea mai buna gazda pentru web site-ul meu? – Cel mai bun VPS

Fără o gazduire web de înaltă calitate, dezvoltarea unui site web de succes va fi considerabil afectata, daca nu chair imposibil de realizat. Una dintre cele mai grave greseli pe care le puteți face este sa alegeti un furnizor de web hosting la întâmplare sau bazandu-va doar pe pretul oferit. Alegerea gazdei web necesita cercetare, luarea in considerare a multor aspecte tehnice, calitatea suportului oferit si abia apoi al pretului. Există o un numar imens de furnizori de gazduire web care concureaza pentru a te face clientul lor. Cum il poți identifica pe cel mai bun ? Începeți prin a va gandi la următoarele puncte.

Specificatiile tehnice

Primul lucru pe care trebuie să il faci atunci când cauti un webhost este de a te gandi cat spațiu pe hard disc ai nevoie si de ce lățime de bandă. În cazul în care site-ul tau are o mulțime de imagini, zeci de pagini și trafic mare, atunci ai nevoie de o laitme de banda decenta si de spațiu de gazduire generos. Multe companii de web hosting ofera planuri nelimitate, ceea ce este un avantaj prentu tine. În cazul în care web site-ul tau este mai simplu și nu genereaza trafic prea mare, ar trebui să te gandesti sa optezi pentru o gazduire web iefina care ofera mai putin spatiu pe disc sau latime de banda.Gandeste-te si la compatibilitatea gazdei cu platforma ta web. In goana ta dupa o oferta de gazduire ieftina, poti sa uiti de acest aspect care este foarte important. Nu ai vrea sa iti schimbi site-ul pentru un anume web host, asa ca alege-l cu atentie astfel incat sa iti ofere exact platforma web de care ai nevoie pentru site-ul tau.Fiabilitatea și uptime-ul sunt caracteristici critice pe care trebuie neaparat sa le iei în considerare atunci când cumperi un plan web hosting în jurul pretul ales de tine. Cei mai buni furnizori de gazduire web ofera uptime de 98,5 – 99,9 la sută. Acest lucru este adesea menționat si pe site-urile lor asa ca urmareste si acest aspect. Totusi, este foarte ușor ca un web host sa afirme ca ofera uptime de 99,9 la sută, iar in realitate sa fie sub 90 la sută. Fa cercetari, cauta opiniile altor clienti pe forumuri si asigurați-vă ca promisiunile lor nu sunt simple vorbe.Securitatea web site-ului tau este de asemenea o caracteristică esențială. Alegerea unei gazde de web hosting, fără a te interesa despre caracteristicile sale in ceea ce priveste securitatea oferita este o mare greșeală. Planul de gazduire web, ar trebui să includa diverse lucruri, cum ar fi firewall-uri, backup-uri in fiecare zi, precum si autentificarea securizata a oricarui utilizator. De asemenea, ideal ar fi sa primesti notificări pe email ori de câte ori se fac modificări tehnice sau schimbari de parole in contul tau, deoarece acestea vă pot semnala imediat eventualele activități suspecte.

Raport calitate per pret

Unii oameni aleg furnizorii de gazduire web bazandu-se strict pe preț. Asta este cea mai mare greseala pe care o poti face. Insa, cu siguranta, trebuie să luați în considerare si prețul. Cele mai bune gazde web oferă opțiuni multiple croite cam pentru fiecare buget. În unele cazuri, optarea pentru abonamente de gazduire pe un timp indelungat (2 sau 3 ani) iti va aduce reduceri suplimentare ale pretului mentinand calitatea. Astfel cresti si raportul calitate / preț.De asemenea, încerca să iți lasi loc să iti cresti site-ul. Este excelent ca ai ales un plan de gazduire web care se potrivește nevoilor actuale ale site-ului tau. Cu multa munca si puțin noroc, totuși, site-ul tau va crește și crește în timp. Nevoile tale s-ar putea schimba. Trecerea la un nou furnizor de web hosting este uriasa bataie de cap, asa ca uita-te la un host care ofera planuri mai mari decat nevoile actualle sau la un host la care upgrade-ul la un pachet de gazduire mai mare sa va realiza usor. Prețurile mici sunt întotdeauna binevenite, dar în cazul în care acest prețul scăzut impune limite privind spațiul hdd sau lățimea de bandă, ar fi bine sa ti cont si de aspectul viitorului upgrade.În aceeași ordine de idei, poate deresti sa te uiti si la de multe conturi de e-mail sunt inlcuse in fiecare pachet. Dacă credeți că veți avea nevoie de zeci de adrese de e-mail, este bine sa ai posibilitatea de a crea cât mai multe. În cele mai multe cazuri, planurile de gazduire web mai scumpe includ un număr mai mare de adrese de e-mail. Această caracteristică nu este foarte importanta pentru unii oameni, dar este foarte importanta pentru alții.

Sprijinul oferit de Serviciul de Relatii cu Clienții

Chiar dacă esti un maestru in ceea ce priveste site-urile web si gazduirea acestora, este linistitor sa stii ca daca vei avea vreodata nevoie de ajutor, il vei obtine imediat. Asigura-te că furnizorul de web hosting are inclus suport gratis 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Vezi cate modalități de a-i contacta pe cei de la suport iti sunt oferite. Companiile bune care gazduiesc site-uri iti vor oferi acest suport prin prin e-mail, chat online dar si prin telefon. Asigura-te ca ai pe cine sa suni.Un lucru de apreciat la companiile de web hosting este politica de returnare a banilor in cazul in care nu va place serviciul oferit sau pur si simplu ati gasit o oferta mai buna in alta parte. Incearca sa alegi un furnizor ca iti ofera banii inapoi oricand pentru ca acest lucru dovedeste si faptul ca ei ofera un serviciu atat de competitiv pe piata, incat sunt siguri ca nu le vei cere banii inapoi niicodata. – Cel mai bun VPS

Uita-te la optiunile “extra”

În plus față de elementele de bază, cum ar fi lățimea de bandă șau spațiu pe disc, un plan de gazduire web bun va include cel puțin câteva extra optiuni gratis. Dacă, de exemplu, ai un magazin on-line, cauta gazduirea care oferă soluții e-commerce. Sau daca doresti să efectuezi actualizări ale site-ului, rapid și ușor, uita-te dupa un furnizor care oferă sisteme de content management. Totodata, asigura-te că vei avea acces la statistici in mod gratuit.Domeniu gratuit. Da. Chiar asa este: gratuit. Multe companii web host ofera impreuna cu planurile platite in avans pe un an (pe langa acel discount considerabil) si domenii gratuite. Gandeste-te ca un domeniu este o valoare care iti scade pretul total si prin urmare iti creste si acesta raportul calitate / pret.Stim ca este greu sa iei o decizie in ceea priveste gazduirea site-ului tau pentru ca sunt multe aspecte de care trebuie sa ti cont precum si mii de gazde web. De acceea acest site a facut un top al hosturilor pentru a veni in ajutorul tau.