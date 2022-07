Cel mai frumos telefon din 2022: S22 Ultra sau iPhone 13 Pro Max?

Vorbim astăzi despre Samsung Galaxy S22 Ultra despre care am vorbit şi într-un review separat şi despre iPhone 13 Pro Max, cu puncte pro şi contra în ceea ce priveşte designul. De departe un aspect foarte important atunci când îţi iei un telefon, mai ales să fie şi vârf de gama, este că acesta să fie un telefon frumos, iar astăzi vom vorbi despre cele mai arătoase telefoane din 2022.

Ca în fiecare an bătălia cea mare este dată între iPhone de la Apple şi seria Galaxy de la Samsung, ei bine, pe lângă telefoanele pliabile care arata excepţional şi destul de practice, Samsung a lansat în acest an un S22 Ultra ce este diferit faţă de S22 standard şi S22 Plus, prin această abordare se pune accept pe diferenţierea telefonului faţă de celelalte la nivel de hardware dar şi în ceea ce priveşte publicul.

Publicul lui S22 Ultra este cu siguranţă cel ce cumpăra în urmă cu câţiva ani seria Galaxy Note, aceste telefoane erau printre cele mai arătoase de pe piaţă şi cu siguranţă întreceau orice competitor.

Pentru 2022 designul lui iPhone 14 ce nu a fost încă lansat se speculează că va rămâne neschimbat, deci acest articol nu va fi doar o comparaţie între iPhone 13 şi Galaxy S22 Ultra ci şi iPhone 14 vs S22 Ultra.

Care este cel mai frumos telefon din 2022?

În comparaţia de astăzi ne-am ghidat după designul Galaxy S22 Ultra şi cel al lui iPhone 13 Pro Max, pentru că ambele telefoane sunt cele mai scumpe din nişă lor (exceptam pliabile).

Deoarece Galaxy S22 Ultra de la Samsung și iPhone 13 Pro Max sunt în fruntea liniei, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că ambele sunt pur și simplu superbe în ceea ce privește designul. Au dimensiuni aproape identice, S22 Ultra foarte puțin mai înalt, dar cu 10 g mai ușor decât Pro Max. Cu toate acestea, formele lor sunt destul de diferite. Pro Max optează pentru colțuri curbate, dar ecran plat, în timp ce S22 Ultra are margini ușor rotunjite, ceea ce oferă un aspect și o senzație mai frapantă și mai elegantă. Matricea camerelor este, de asemenea, mai potrivită cu designul, în timp ce lentilele iPhone-ului formează un bloc destul de gros pe spate.

Dar marele câștig de design pentru Samsung este lipsa unei crestături pe ecran – o caracteristică iPhone care provoacă unele controverse în rândul fanilor Apple. iPhone 13 Pro Max are o crestătură mai mică decât generațiile anterioare, dar este totuși o crestătură clară, în timp ce gaură de cameră a lui Galaxy S22 Ultra distrage mai puțin atenția.

Cu toate acestea, curbele S22 Ultra au un dezavantaj minor, ceea ce face câteodată mai dificilă tastarea. Marginile plate ale iPhone 13 Pro Max îl fac ușor de ținut.

Verdict? Ei bine, chiar dacă răspunsul poate fi interpretat ca fiind subiectiv, cu siguranţă veţi ajunge la concluzia că cu siguranţă Galaxy S22 Ultra arata mai elegant, mai premium şi mai practic.

Punctul nostru merge spre Galaxy S22 Ultra, şi pentru a nu supăra şi alţi fani ale altor companii, mai jos am să vă prezint un top 5 cele mai arătoase telefoane din 2022.

Ţie ce telefon ţi se pare cel mai frumos din 2022?