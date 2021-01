Știi care sunt cele mai așteptate anime din 2021? Recent, această categorie a câștigat multă relevanță în Romania, adică cele mai bune anime au început să fie difuzate pe platforme de streaming mai accesibile precum netflix. În plus, fanii au crescut foarte mult în ultima vreme!

Deci, să verificăm lista? Vedeți care sunt cele mai așteptate 10 anime-uri din 2021.

10. The Seven Deadly Sins

Nu a existat nicio modalitate de a începe această listă în mod diferit. La urma urmei, The Seven Deadly Sins este unul dintre cele mai urmărite anime din Romania; prin urmare, cel de-al cincilea sezon al seriei este mult așteptat de fani. Motivul pentru aceasta este istoria sa inversată: cele 7 păcate de moarte sunt eroi, iar cele 10 porunci sunt ticăloși. Ei bine, cel de-al cincilea sezon promite să fie incredibil!

9. Cells at Work

În plus, Cells at Work și spin-off-ul său sunt, de asemenea, anime-uri foarte așteptate în 2021 după succesul primului sezon. Animeul urmărește celulele dintr-un corp care a suferit ani de zile cu țigări, alcool și multe nopți nedormite. Merită vizionat pentru complotul super creativ!

8. To Your Eternity

To Your Eternity este un anime bazat pe o revista manga din japonia cu un scenariu și ilustrații de Yoshitoki Oima. Seria spune povestea lui Fushi, un nemuritor trimis pe Pământ pentru a îndeplini mai multe misiuni. Succesul manga face din anime unul dintre cele mai promițătoare productii pentru acest an.

7. How not to summon a Demon Lord

Numele anime-ului tradus spune totul: producția ne învață cum să nu chemăm demoni. Cu alte cuvinte, scenariul promite multe! În timp ce unii fani consideră povestea previzibilă, traiectoria lui Takuma Sakamoto și puterile sale magice nou descoperite te pot surprinde, așa că nici tu nu ai putea fi lăsat în afara listei.

6. Shaman King

Motivul pentru care Shaman King este unul dintre cele mai așteptate anime din 2021 este faptul că primul său sezon a fost lansat acum 20 de ani. Așa este, au trecut două decenii de la lansarea primelor episoade. Bazat pe manga de Hiroyuki Takei, producția îl urmează pe Yoh Asakura, un tânăr care servește ca o legătură între cei vii și cei morți.

5. The Promised Neverland

Cel de-al doilea sezon din The Promised Neverland promite să urmeze paralelele dintre lumea reală și cea creată în ficțiune. În ciuda scenariului său macabru, este unul dintre cele mai bune și mai așteptate anime din 2021.

4. Uzumaki

În mod similar, Uzumaki completează și lista celor mai bune anime pe care le putem aștepta anul acesta. Scrisă și ilustrată de Junjii Ito, manga care a creat animeul spune povestea lui Kirie Goshima și Shuichi Saito, adolescenți care trebuie să se confrunte cu un blestem în orașul lor.

3. Rising of The Shield Hero

Primul sezon al seriei Rising of The Shield Hero a avut un succes imens în comparație cu alte anime-uri. Astfel, scenariul său practic pesimist a lăsat o amprentă fanilor categoriei. Din acest motiv, sezonul 2 este foarte așteptat și continuă să-l însoțească pe Naofumi Iwatani și însoțitorii săi care călătoresc pe o altă planetă pentru a servi drept eroi.

2. My Hero Academia

Un alt dintre cele mai bune anime care își are locul consolidat în lista celor mai așteptate titluri este My Hero Academia . La urma urmei, anime-ul aduce personaje foarte interesante și un complot, în timp ce Izuku Midoriya se ocupă de faptul că nu s-a născut cu puteri magice într-o lume în care toată lumea are un fel de abilități. Cu toate acestea, cea mai puternică creatură din lume îi dă băiatului toate puterile și apoi începe traiectoria lui.

1. Bleach

În cele din urmă, avem în continuare Bleach ca unul dintre cele mai așteptate anime din 2021 de către fani. Ultimul său sezon a fost difuzat acum 8 ani. Deci, există multe așteptări cu privire la modul în care anime-ul va reveni în acest an.

Pe care dintre aceste anime aștepți cel mai mult să le verifici? Lasă-ți părerea în spațiul de mai jos și împărtășește cu noi alte asteptari.