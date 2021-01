Cele mai bune 10 jocuri video din 2020 – Iată-ne, timpul pentru 2020 s-a scurs. După un an bogat în jocuri video, este timpul să facem bilanțul cu TOP 10 jocuri marcate anul acesta în timp ce așteptăm să descoperim noile experiențe care va ajunge în 2021. Între primele jocuri de generație următoare, continuările unor mari hit-uri precum Gran Turismo 7, Halo Infinite, Rachet & Clank Rift Apart sau Horizon Forbidden West, vor fi multe de făcut. Geeki vă va oferi, de asemenea, la începutul anului, un ghid pentru jocurile de așteptat pentru anul următor.

Între timp, iată cele 10 jocuri despre care credem că au marcat anul 2020. O listă, desigur, personală și neoficială.

10 – Call of Duty Black Ops Cold War

Ca în fiecare an, Call of Duty s-a întors. Dacă efectul surpriză a trecut de mult, anul acesta Activision ne surprinde cu o versiune pentru PS5 foarte frumoasă a jocului Call of Duty Black Ops Cold War. Pe lângă aspectul vizual și redarea foarte bună (4K, Ray Tracing …), punctul forte vine de la DualSense și funcționalitățile sale. Un gust de FPS de ultimă generație!

Pret si informatii

09 – CyberPunk 2077

Aceasta este marea dezamăgire a anului. După mai bine de șapte ani de așteptare, CyberPunk 2077 ajunge într-un haos total între controverse, practici discutabile din partea CD Projekt Red și alte drame. Dacă versiunea pentru PC a jocului este acum stabilă de la lansare, datorită multor patch-uri, versiunile de consolă sunt încă un dezastru tehnic și va fi necesar să așteptați până la începutul anului 2021 pentru a vă putea bucura în sfârșit (sperăm) de un joc puțin prea ambițios. Din fericire, universul și atmosfera jocului sunt cu adevărat nebunești!

Pret si informatii

08 – F1 2020

Este în mod clar reperul pentru simularea auto în acest moment. Și anul acesta, F1 2020 reușește să devină și mai bun. O necesitate pentru pasionații de Formula 1 și de cursele cu masini. Sperând că achiziția Electronic Arts nu va strica totul în viitor …

Pret si informatii

07 – Mafia Definitive Edition

Remake-ul primului opus pe PC în 2004, Mafia Definitive Edition te aruncă în „Family” și oferă o experiență de înaltă calitate. Un remake onest din Hangar 13, în ciuda unor mici bug-uri deranjante din 2020. Sunteți gata să preluați controlul asupra orașului Lost Heaven?

Pret si informatii

06 – Immortals Fenyx Rising

Este mica surpriză a anului trecut pentru Ubisoft. Immortals Fenyx Rising te vor arunca în inima mitologiei grecești pentru a salva zeii și a lupta împotriva unei amenințări teribile care poate distruge lumea pe care o cunoaștem!

Pret si informatii

05 – Ori and the Will of the Wisps

Continuarea incredibilului „Pădurea oarbă”, Ori and the Will of the Wisps este continuarea primului opus. Un joc magic, incredibil de frumos, emoționant, cu muzică incredibilă și direcție artistică. Toate optimizate pentru generația următoare în 120 FPS pe Xbox Series X. O adevărată deliciere!

Pret si informatii

04 – Tell Me Why

Descoperiți povestea emoționantă a lui Alyson și a fratelui său transgender Tyler, care au fost separați din copilărie după moartea misterioasă a mamei lor. O poveste emoționantă de investigație de familie, cu mai multe subiecte sensibile, propuse de francezi de la Dontnod Entertainment.

Pret si informatii

03 – Dreams

Marea revenire a Medial Molecule (LittleBigPlanet) cu Dreams, un joc creativ cu un solo (scurt), dar atât de frumos unde vei descoperi istoria artei, un muzician care pare să-și fi pierdut geniul și pasiunea. Descoperiți această călătorie incredibilă cu o parte „online” care vă permite să creați și să vă împărtășiți experiențele aproape la nesfârșit. Toate acestea, compatibile cu realitatea virtuală!

Pret si informatii

02 – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Aceasta este una dintre marile reveniri ale anului 2020 … Crash Bandicoot într-un al patrulea opus (continuare directă la Warped on PSOne în 1998). Iar întoarcerea este un câștigător cu un joc tribut, fidel originalului cu un joc care reușește să se inspire din opusurile originale pentru a-l face un tribut real și nu o copie eșuată!

Pret si informatii

01 – The Last Of Us Part.II

Jocul nostru al anului este, de asemenea , GOTY la Game Awards 2020 , cea mai recentă producție a lui Naughty Dog cu The Last Of Us Part.II. Noile aventuri ale lui Joël și Ellie, care vor tăia cu prima continuare și vor oferi ceva complet diferit … Dar la fel de izbitoare. Dacă nu chiar mai mult!

Pret si informatii