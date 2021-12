AnTuTu a anunțat primele 10 modele de telefoane Android cu cele mai mari scoruri pentru noiembrie, așa cum face în fiecare lună. În consecință, procesorul Snapdragon 888 Plus a marcat lista. Versiunea de înaltă performanță a lui 888, introdusă de Qualcomm la jumătatea anului, a alimentat modele emblematice importante în ultimul trimestru al anului.

Cele mai bune 10 telefoane Android din noiembrie

AnTuTu se numără printre testele de referință importante care măsoară performanța telefoanelor mobile de mulți ani. În acest sens, modelele care folosesc procesorul Snapdragon 888 Plus au ocupat primul loc în lista AnTuTu. Xiaomi Black Shark 4S, care a încheiat ultima lună ca lider, a reușit să ocupe primul loc cu 875 mii 382 de puncte AnTuTu luna aceasta. Acest succes a venit de la modelul care oferă 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare . După cum știți, în special capacitatea RAM este importantă pentru a ieși în evidență în teste de performanță precum AnTuTu .

A avut loc clasamentul primelor 10 telefoane Android in Antutu in luna noiembrie, pe locul doi este un telefon de gaming ZTE Red Magic Pro 6S. Din nou, modelul cu procesorul Snapdragon 888 Plus a reușit să obțină 852 mii 719 de puncte. Red Magic 6S Pro cu 12 GB RAM și 256 GB au reușit să obțină acel scor cu opțiunile de stocare. Pe locul trei al listei, modelul iQOO 8 Pro a luat locul cu procesorul Snapdragon 888 Plus. iQOO 8 Pro, 846 mii 663 de puncte cu modelul său cu 12 GB RAM și opțiune de stocare 512 GB a reusit sa o obtina.

Modelul Black Shark 4 Pro, care include procesorul Snapdragon 888 în listă , a reușit să fie al patrulea cu 837 mii 792 de puncte în ciuda acestui procesor . Modelul a intrat pe listă cu 12 GB RAM și opțiune de stocare de 256 GB . Vivo X70 Pro Plus , unul dintre cele mai importante telefoane Android din ultimul trimestru, a ocupat locul cinci al listei. Modelul care folosește procesorul Snapdragon 888 Plus a reușit să obțină 835 mii 275 de puncte.

AnTuTu a anunțat și cele mai bune telefoane Android de gamă medie pentru noiembrie

Pe segmentul de mijloc, pe de o parte, în timp ce mărcile se întreceau pentru a ajunge în vârf, a apărut o bătălie mai dură între MediaTek și Snapdragon . Cu toate acestea, Snapdragon 778G a marcat lista . În consecință, în partea de sus a listei vedem iQOO Z5 modelul cu Snapdragon 778G. Scorul AnTuTu al telefonului este la nivelul de 566 mii 438 .

Pe locul al doilea se claseaza Oppo K9s 5G, din nou Snapdragon 778 g. Scorul AnTuTu al modelului este la nivelul de 536 mii 265 . Xiaomi Mi 11 Youth Edition a ocupat locul trei cu procesorul său Snapdragon 780G. Scorul AnTuTu al modelului este la nivelul de 534 mii 739 .

Procesorul Snapdragon 778 g, a fost produs folosind tehnologia de fabricație de 6 nm. Procesorul conține opt nuclee Kryo 670 tactate până la 2,4 GHz . Procesorul Snapdragon 780G are o arhitectură de procesor de 5 nm . Procesorul include 1 x 2,4 GHz Kryo 670 Prime, 3 x 2,2 GHz Kryo 670 și 4 x 1,9 GHz Kryo 670 nuclee. De fapt, procesorul Snapdragon 780G este un procesor mult mai bun decât procesorul 778G. Cu toate acestea, nu există o diferență mare de performanță între cele două procesoare. Acest lucru face ca unele modele cu 778, care oferă o configurație mult mai bună, să obțină mai multe puncte. 12 GB RAM în modelul iQOO Z5 , care este pe primul loc aici îl face să iasă în evidență față de alte modele.