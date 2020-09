5 Cele mai bune Ad Blockere pentru Chrome pe care le puteti folosi in 2020

Sa fim cinstiti; reclamele pot fi extrem de iritante pe internet. Unelor site-uri web sau videoclipuri YouTube le place să vă trimită spam cu mai multe reclame, ceea ce poate fi incredibil de enervant. Ei bine, dacă sunteți cineva care știe despre ce vorbim, atunci este timpul să utilizați un Ad Blocker pentru Chrome.

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de selectarea unei extensii de Ad Blocker, oamenii se confundă adesea cu o multime de exptensii si nu stie ce sa aleaga. Și dacă acesta este cazul, atunci nu vă faceți griji, deoarece, în acest articol, am menționat unele dintre cele mai bune Ad Blockere pentru browserul Chrome pe care le puteți utiliza în 2020. Deci, fără alte întrebări, să trecem direct în lista noastră.

Cele mai bune Ad Blockere pentru Chrome

Numar Cele mai bune ad blockere 2020 Platforme 1 AdBlock Chrome, Edge, Safari, Firefox, iOS, Android 2 Adblock Plus Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Opera, Yandex Browser, iOS, Android 3 Ghostery Chrome, Firefox, Opera, Edge, iOS, Android 4 uBlock Origin Chrome, Safari, Firefox, Edge 5 AdBlocker Ultimate Chrome, Edge, Firefox, Opera, Yandex, Android, iOS

1. AdBlock

Fara doar si poate, AdBlock este unul dintre cele mai utilizate și cele mai bune adblockere pentru Chrome în 2020, cu peste 60 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Așa că merită să fie pe primul loc pe această listă. Adblock pentru Chrome blochează automat anunțurile pop-up, anunțurile video și chiar bannerele publicitare pe multe platforme populare.

Prin blocarea anunțurilor iritante, extensia Adblock Chrome îmbunătățește timpul de încărcare a paginii, ceea ce, la rândul său, vă ajută să economisiți mult timp. De asemenea, Adblock vă protejează de reclame cu malware, escrocherii și mineri de criptomonede. Cel mai impresionant lucru despre blocarea anunțurilor cu Adblock este că vă permite să înlocuiți anunțurile cu imagini de pisici, câini sau peisaje frumoase.

Cel mai important, Adblock pentru Chrome vă permite să afișați pe lista albă site-urile pe care le considerați sigure. În acest fel, vă ajutați să creați un mediu sănătos pentru dvs. și site-urile web.

Platforme: Chrome, Edge, Safari, Firefox, iOS, Android

De ce să folosiți AdBlock?

Disponibil pentru browserele desktop populare, inclusiv Safari și Firefox

Blochează programele malware și trackerele

Crește viteza de încărcare a paginii prin blocarea anunțurilor

De ce să nu folosiți AdBlock?

Uneori, nu blochează toate anunțurile.

2. AdBlock Plus

Adblock Plus este un ad blocker gratuit pentru Chrome, care funcționează exact ca primul pe care l-am menționat în listă. Este considerat unul dintre cei mai buni ad blockeri pentru Chrome în 2020, care vă permite să navigați pe web mai sigur.

AdBlock Plus permite utilizatorilor să blocheze bannerele, videoclipurile și alte tipuri de anunțuri de pe site-uri web precum YouTube, Twitch etc. De asemenea, dacă există un site web care respectă reguli specifice care vă câștigă încrederea, atunci puteți sa il puneti pe lista albă a acestor site-uri folosind AdBlock Plus. Pe scurt, veți fi în permanență sub controlul blocării anunțurilor.

Așa cum am menționat deja că AdBlock Plus este o extensie Chrome gratuită, vă oferă servicii gratuite în cazul în care întâmpinați o problemă.

Unii utilizatori au raportat că, în câteva ocazii, AdBlock Plus nu blochează toate, ci doar unele reclame. Cu toate acestea, este greu de negat că AdBlock Plus este unul dintre cei mai de încredere ad blockeri din 2020.

Platforme: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Opera, Yandex Browser, iOS, Android

De ce să folosiți AdBlock Plus?

Disponibil pentru aproape fiecare browser.

Blochează fiecare adăugare cu condiția ca extensia și browserul să fie actualizat

De ce să nu utilizați AdBlock Plus?

Consumă o mulțime de RAM și putere de procesare

3. Ghostery

Ghostery este oarecum unic în comparație cu alte blocante de anunțuri pentru Chrome despre care am discutat deja. Ghostery vă permite să blocați trackerele de pe site-urile web care colectează informațiile dvs. personale, ceea ce poate fi destul de util.

Interesant este faptul că acest ad blocker pentru Chrome vă arată toate tipurile de anunțuri și trackere atunci când vizitați o pagină. Vă permite să studiați intrările și ieșirile unei pagini web pentru a afla dacă este sigur pentru dvs. sau nu. Și dacă pagina nu pare sigură, puteți dezactiva manual fiecare tip de anunțuri și trackere, o opțiune care nu vine împreună cu alte blocante de anunțuri.

Singurul lucru negativ despre Ghostery este că uneori își injectează propriile reclame în timp ce blochează reclame de la alți agenți de publicitate. În afară de asta, Ghostery este unul dintre cei mai buni blocanți publicitari pentru care puteți opta în 2020.

Platforme: Chrome, Firefox, Opera, Edge, iOS, Android

De ce să folosiți Ghostery?

Cel mai bun blocator de anunțuri pentru blocarea trackerelor

Mai puțin consumatoare de energie

De ce să nu folosiți Ghostery?

Injectează propriile reclame

Versiunea gratuită oferă doar protecție de bază

4. uBlock Origin

uBlock Origin este un fantastic blocator de anunțuri gratuit și open-source pentru Chrome. Lucrul incredibil despre uBlock Origin este că nu îți consumă sistemul în timp ce blochează reclame iritante de pe site-uri web precum YouTube, Twitch etc. Așadar, ai putea spune că uBlock Origin este unul dintre acele blocante de anunțuri pentru Chrome, care sunt prietenoase cu resursele. .

Puteți utiliza blocatorul de anunțuri UBlock Origin pentru a nu mai primi anunțuri pop-up, programe malware și trackere, în timp ce vă îngrijiți și CPU și memoria. De asemenea, puteți lista albă a anumitor site-uri web și tipuri de reclame care sunt considerate sigure.

Platforme: Chrome, Safari, Firefox, Edge

De ce să folosiți uBlock Origin?

Gratuit și open-source

Nu utilizează mult RAM, deci este ușor de utilizat.

De ce să nu folosiți uBlock Origin?

Uneori blochează câteva imagini importante împreună cu reclame.

5. AdBlocker Ultimate

AdBlocker Ultimate este un alt blocator de anunțuri open-source și gratuit pentru Chrome. Cel mai bun lucru despre AdBlocker Ultimate este că blochează toate tipurile de anunțuri de pe o pagină web, fără excepții. AdBlocker Ultimate va bloca totul, de la reclame pop-up la trackere rău intenționate.

Cu alte cuvinte, spre deosebire de alte blocante de anunțuri, AdBlocker Ultimate nu are o funcție de anunțuri „acceptabilă”, ceea ce înseamnă că nu are o listă albă. Deci, înseamnă că agenții de publicitate nu pot ocoli acest adblocker Chrome plătind bani, ceea ce reprezintă o politică excelentă.

Platforme: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Yandex, Android, iOS

De ce să folosiți AdBlocker Ultimate?

Disponibil pentru aproape fiecare browser.

Gratuit și open-source

Nu permite anunțurilor să ocolească securitatea.

De ce să nu folosiți AdBlocker Ultimate?

Nu are o caracteristică „Listă albă”

Deci asta este. Acestea sunt cele mai bune aplicații ad blockere Chrome pe care le puteți descărca în 2020. De cele mai multe ori, aceste sisteme de blocare a anunțurilor funcționează destul de eficient, așa că veți avea o experiență excelentă cu ele. Pe scurt, oricare dintre blocanții publicitari Chrome de mai sus va opri acele reclame enervante într-o clipă, salvându-vă astfel de o mulțime de probleme.

Întrebări frecvente (FAQ)

Blocantele publicitare sunt sigure și legale?

Majoritatea blocanților publicitari de renume sunt siguri și legale; cu toate acestea, nu putem spune același lucru pentru fiecare blocator de anunțuri de pe internet. Deci, cea mai bună practică este să folosiți un blocator de anunțuri după ce ați făcut cercetări adecvate.

Blocantele publicitare împiedică virușii?

În general, majoritatea blocatorilor de anunțuri vă permit să blocați paginile web cu programe malware, care vă protejează în continuare computerul împotriva virușilor dăunători. Cu toate acestea, există și alte modalități prin care virusul poate intra în sistemul dvs., așa că ar trebui să instalați și un software antivirus bun pe sistemul dvs.