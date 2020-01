Cele mai bune anime – Top anime-uri 2020 – 2019

Daca va uitati la anime cu siguranta cautati cele mai bune anime in perioada aceasta, astazi va vom oferi o lista a celor mai bune animeuri pe care le puteti vedea in aceasta perioada, dar care cu siguranta vor fi bune si alti ani de acum incolo.

In acest articol nu voi vorbi despre cele mai bune anime din toate timpurile pentru ca astfel topul ar avea modificari, asa ca pentru voi astazi am ales Top 10 cele mai bune anime-uri care vor putea fi vizioante in anii 2019 – 2020, in urmatorii ani, acest top va fi actualizat cu o serie noua de animeuri, de asemenea daca va aparea ceva foarte interesant, si topul de mai jos pentru 2020 – 2019 va fi actualizat.

Pentru inceput trebuie sa imi prezint perspectiva, de obicei urmaresc anime-uri populare si cu note mari pe animelist, de obicei ma potrivesc notelor date de utilizatori, voi incerca pe cat posibil sa ma modelez dupa publicul meu, insa voi oferi cele mai bune nime pe care le urmaresc eu si le-am urmarit in perioada specificata.

Cele mai bune anime 2020 – 2019

Anul 2019 a fost unul fabulos pentru anime-uri de aceea vor fi foarte multe din anul trecut in acest top, dar cu siguranta acest top va fi actualizat si cu anime-uri bune din anul 2020, o data ce acestea vor aparea, pana atunci voi oferi si titluri pe care le astept si nu au aparut deja. Daca va este interesant acest top puteti lasa comentarii si vom face si un top al celor mai bune anime din toate timpurile, de asemenea un top pentru manga.

1. Vinland Saga

Adaptat din popularul serial de manga de ficțiune istorică a lui Makoto Yukimura, Vinland Saga povestește călătoria lui Thorfinn Karlsefni, un explorator legendar islandez în timp ce se pornește într-o căutare periculoasă de a răzbuna moartea tatălui său. Setată inițial în anul 1002 A.D., serialul urmărește povestea lui Thorfinn din copilărie până la vârsta adultă, maturizându-se de la un băiat ușor la inimă într-un războinic dur, neobosit până la sfârșitul plecării în colonizarea Americii de Nord alături de Leif Erikson. Tragând elemente din relatări istorice din viața reală, Vinland Saga este o reprezentare fictivă intensă și captivantă a unui capitol fascinant, deși sub-discutat, din istoria europeană: vikingii. Sub acțiunea plină de inimă și animația impresionantă pulsează o temă hotărâtă umanistă a anti-violenței și a decenței pro-umane, cu tatăl lui Thorfinn, Thors, care îi transmite lecția de viață că fiecare ființă umană luptă cu o luptă dură și că nimeni nu este cu adevărat dusman. Încă la începutul sezonului său, Vinland Saga și-a asigurat deja locul ca fiind unul dintre cele mai bune anime.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Adaptat din seria de manga Shonen Jump continuarea lui Koyoharu Gotōge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba îl urmărește pe Tanjiro Kamado, un tânăr negustor de cărbune transformat în ucigașul demonilor, în timp ce pornește într-o călătorie de descoperire și răzbunare pentru a nu se răzbuna doar cu crima crudă a familiei sale, ci pentru găsește un leac pentru sora sa mai mică, Nezuko, care a supraviețuit atacului familiei lor, pentru a fi transformat într-un demon demonial cu o aversiune la lumina soarelui. Ufotable este poate cel mai cunoscut pentru munca lor în franciza Fate, o serie bizantină de fantezie întunecată, renumită pentru secvențele sale de luptă orbitor și animația digitală; din fericire, aceste calități sunt transmise Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. În timp ce emisiunea s-ar putea să nu fie la fel de nuanțată sau plină de înflăcărare tematică ca, să zicem, Dororo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba este o serie impresionantă de aventuri shonen la propriu și este sigur că va apela la orice fan al lui Naruto sau Black Clover și este sigură ca unul dintre cele mai bine animate seriale de chanbara de fantezie care va ieși în acest an.

3. Dr. Stone

Alergând concomitent alături de popularul manga de aventură în domeniul sci-fi-ului Riichiro Inagaki, anime-ul Dr. Stone urmărește povestea lui Senku Ishigami, un elev de liceu geniu, cu păr praz, cu pasiune pentru astronomie și explorarea spațială, și cu iubitul său iubitor de copil din Taiju În timp ce încearcă să reconstruiască civilizația în urma unui eveniment misterios care transformă fiecare ființă umană de pe planetă în piatră. O comedie de acțiuni de ficțiune care se joacă ca un mash-up post-apocaliptic al lui The Martian, al lui Andy Weir, încrucișat cu Rick și Morty, Senku și Taiju pornesc într-o încercare de a reînvia fiecare ființă umană de pe planetă și de a crapa ceea ce a provocat suferința lor bruscă. folosind nimic altceva decât înțelepciune, poftă, înțelepciune și ingeniozitate pură pentru a știința rahatul din această problemă. De la construirea adăpostului până la distilarea alcoolului, crearea de focuri până la forjarea prafului de pușcă, fiecare nouă descoperire este la fel de palpitantă pentru a fi martor în acțiune, încât este hilar să auziți explicații lui Taiju în Senku, înțelepciunea uscată. Dacă sunteți în căutarea unui anime care vă va face să vă simțiți un pic mai deștept pentru că ați urmărit-o, Dr. Stone este anime pentru voi.

4. My Hero Academia (Sezonul 4)

Anime-ul Shōnen, steagul lui Studio Bones, se întoarce triumfător pentru un alt sezon de super-eroică și acțiune înaltă Odată cu retragerea mentorului său și relocarea colegilor săi în urma celui mai recent atac al Ligii Vărsătorilor, sezonul 4 al My Hero Academia îl găsește pe tânărul Izuku „Deku” Midoriya la un moment de cotitură crucial în încercarea sa de a deveni succesorul lui All Might. Dispunând de noi răufăcători, dezvăluiri surprinzătoare și acțiune și mai puternică, My Hero Academia își afirmă din nou afirmația ca fiind una dintre cele mai bune transmisii de anime acum.

5. Dororo

În mijlocul unei ciumă cumplită aflată la apogeul perioadei statelor în război ale Japoniei, Lordul Daigo Kagemitsu din provincia Ishikawa face un pact cu 12 demoni, pentru a-și salva regiunea și a asigura o cale spre un viitor de bogăție și putere pentru regiunea sa. În schimb, fiecare dintre demoni colectează datoriile lui Kagemitsu luând părți ale corpului de la fiul său nou născut – membrele, ochii, limba, pielea – până când copilul este transformat într-un testament îngrozitor pentru păcatele tatălui său, nou-născut care este doar mușchi și oase expuse. Ani mai târziu, băiatul, supraviețuind încercărilor tatălui său de a scăpa de el de rușine, crește pentru a deveni un spadasin itinerant pe nume Hyakkimaru cu un corp protetic, săbii învelite pentru arme și capacitatea extrasenzorială de a „vedea” demonii. Adaptat din manga și anime-ul original din Ozamu Tezuka de la sfârșitul anilor ’60, Dororo spune povestea căutării lui Hyakkimaru de a ucide demonii, de a-și recăpăta umanitatea și de a învăța să se deschidă altor oameni într-o perioadă de o cruzime imensă cu ajutorul tovarășului său, un hoț orfan cu numele de Dororo. Produs de Studio Map (Kids on the Slope, Yuri on Ice, Banana Fish) și regizat de Kazuhiro Furuhashi (Rurouni Kenshin, Hunter × Hunter ’99 și Mobile Suit Gundam Unicorn), Dororo este un anime la fel de visceral violent, cât este de sfâșietor. și o serie care nu trebuie ratată.

6. The Promised Neverland

Promisiunea Neverland o urmărește pe Emma, ​​în vârstă de 11 ani și pe cei mai buni prieteni ai ei, Norman și Ray, trei din 37 de copii orfani care trăiesc pe o misterioasă moșie, numită Grace Field House. Sub ochiul atent al îngrijitorului lor, cunoscut pur și simplu sub numele de mamă, copiilor li se oferă tot ceea ce poate oferi viața. Mâncăruri gastronomice, paturi de pluș, ținute albe imaculate și timp suficient de joc, în timp ce așteaptă o zi să fie adoptate de o familie iubitoare. Cu toate acestea, idilicismul liniștit al Grace Field este spulberat rapid atunci când Emma și Co. se poticnesc cu un secret întunecat care stă la baza existenței Casei. Horrifiați de descoperirea lor, cei trei conspiră să scape cu restul copiilor în lumea exterioară, în timp ce mașinațiile atât ale îngrijitorului lor, cât și ale misteriosilor binefăcători ai lui Grace Field se deplasează constant până la finalizare. Cu o premisă care sună ca o încrucișare între From The New World și romanul lui Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, Neverland Me Promised este un thriller fantasios înfricoșător, cu animație sfidă, editare savuroasă și o atmosferă zguduită de groază muritoare juxtapusă împotriva unui exterior neliniștit de vesel.

7. One-Punch Man (Sezonul 2)

Saga comic-eroică a lui Saitama, un „erou pentru distracție” autoproclamat, care deține abilitatea supraomenească absurdă de a învinge orice adversar cu un pumn, a fost un hit aproape instantaneu în rândul iubitorilor de anime pentru animația lui deșeată, scenele de luptă uluitoare și umor lipsit de timp. Încă din primul sezon al One-Punch Man a avut premiera și a suflat fața tuturor în 2015, fanii așteaptă cu nerăbdare următorul, iar după o așteptare de patru ani, este în sfârșit aici. Fanii și criticii din primul sezon au fost curioși cu privire la modul în care trecerea dintre studiourile de producție și personalul de la Madhouse, care a ales în schimb să producă Boogiepop și alții din acest an, precum și personalul J.C. Cu siguranță, absența regizorului Shingo Natsume și talentele abile ale animatorilor, precum Sejoon Kim și legendarul Yutaka Nakamura, sunt cu siguranță ratate aici, dar, având în vedere producția și limitările torturate ale sezonului, JC Staff încă reușește să ofere o urmărire funcțională care se străduiește pentru bombasticul și comedia de prim rang din primul sezon și ratează doar un fir de păr. Totuși, mai mult One-Punch Man este încă mai One-Punch Man, iar dacă ești fan al seriei, cu siguranță merită să călărești în acest sezon, doar pentru a te scăpa de sclipirile de spectacol nemaipomenit.

8. Fruits Basket

Fruits Basket de Natsuki Takaya este un favorit peren printre fanii shojo (adică „tânără”) manga pentru povestea sa fermecătoare de felie din viață, personajele redate empatic, dinamica relațională ingrozitoare și umorul stăruitor, inegalabil și seria „timpurie”. Adaptarea televiziunii din anii ’00 chiar mai mult. Reboot-ul din acest an, produs de TMS Entertainment și regizat de Yoshihide Ibata (Kill La Kill, FLCL Progressive), este o abordare minuțioasă și plină de iubire a materialului sursă care își susține dedicația de a spune integral povestea originală a manga. Fruits Basket urmează povestea lui Tohru Honda, un licean muncitor și optimist, care este preluat de clanul Soma, o familie recluzivă ai cărei membri poartă fiecare spiritul reîncarnat al unui animal din Zodiacul Chinezesc. În timp ce echilibrează cerințele școlii și noul ei rol de membru-surogat al clanului Soma, Tohru crește ca tânără, facilitând în mod inadvertent creșterea fiecăruia dintre membrii familiei, strângând legături care se vacilează între familie și romantic. Coșul de fructe din 2019 este o comedie romantică dezarmant și îndrăzneață, cu suficient de întoarceri asupra formulei genului pentru a atrage noii veniți, în timp ce satisface fanii de mult timp ai originalului.

9. Blade of the Immortal

Blade of the Immortal din 2019 este cea de-a doua adaptare anime a seriei de răzbunare a canalei Hiroaki Samura, destinată să adapteze întregul manga original, spre deosebire de alergarea trunchiată din 13 episoade a seriei 2008. Set în epoca feudală a perioadei Tokugawa a Japoniei, seria se concentrează pe Rin, o tânără care caută să se răzbune pe părinții ei care au fost uciși la mâna școlii mercenare nemiloase de spadaci, cunoscută sub numele de Ittō-ryū. Fără abilitățile de a-i înfrunta singuri, ea solicită ajutorul lui Manji, un samurai cu temperament prost, blestemat de nemurire, care trebuie să ucidă 1.000 de oameni răi pentru a-și câștiga mortalitatea – și o moarte pașnică – înapoi. Regizat de Hiroshi Hamasaki din Steins; faimă de poartă, Linden Films „Blade of the Immortal” este o adaptare rafinată, plină de sclipitoare clipire-și-o să-ți lipsească de sabie, balet și gresie artistică.

10. Mob Psycho 100 II

Venind fierbinte pe coada debutului în seria din 2016, Mob Psycho 100 II poartă lanterna pedigreei predecesorului său ca fiind unul dintre cele mai hilarante, cinetice și estetice anime-uri eclectice care să se difuzeze în memoria recentă, împingând acel plic și mai departe în al doilea sezon al său. Cu cei mai mulți, dacă nu chiar toți, din personalul inițial din primul sezon care se întoarce pentru această ieșire, inclusiv animatorul Miya Sato, a cărui măiestrie „ulei pe sticlă” a distins atât de multe dintre secvențele marcante ale sezonului precedent, aventurile layabout-ului cu artistul Reigen Arataka, protejatul său formidabil de puternic, Shigeo „Mob” Kageyama, și colegul lor poltergeist, Dimple, continuă să se ridice în timp ce Mob călătorește prin adolescență în fața mizelor din ce în ce mai periculoase. Pe lângă animarea sa aventuroasă, sincronizarea comedică cu bici ascuțite și secvențele de acțiune impresionante, Mob Psycho 100 II este o poveste emoționantă, la începutul vârstei, a relației dintre un mentor și elevul său și modul în care cei doi îi ajută pe fiecare să crească în mai mult indivizi maturi, serioși și mai bine reglați. Veniți de la pirotehnie, stați la lucrările de apă.