15 Cele mai bune Aplicatii Android ( februarie 2020)

In acest articol va vom prezenta cele mai bune aplicatii android, o lista a celor mai bune aplicatii ce va fi actualizata in fiecare luna. In acest articol nu vom vorbi despre Facebook, Twitter, Instagram, si altele pe care le stiti deja si nu le vom prezenta pentru ca acest articol sa fie de umplutura, va vom oferi informatii cu privire la cele mai bune aplicatii in momentul de fata ce ofera servicii si va vor ajuta in ceva practic.

Există o mulțime de aplicații Android uimitoare. Cu toate acestea, utilitatea lor este de obicei limitată la obiceiurile persoanelor care le folosesc. Aceste aplicații nu ar trebui să aibă aceste probleme. Toată lumea poate folosi aceste aplicatii. Fara sa mai pierdem timpul, aici sunt cele mai bune aplicații Android disponibile în prezent! Aceasta nu este o listă cu aplicatii foarte necunoscute. Ar trebui să fii relativ familiar cu toate acestea.

Lista aplicatiilor android, pe scurt:

Cele mai bune Aplicatii Android

1Weather

1Weather este probabil cea mai bună aplicație meteo de disponibila pe Android. Dispune de un design simplu, paginat, care vă arată vremea actuală, prognoza de până la 12 săptămâni, un radar și alte statistici amuzante. Împreună cu asta, veți obține un set destul de decent de widget-uri ușor personalizabile și lucruri standard precum notificările meteorologice severe, astfel încât să puteți vedea furtunile care se apropie. Poate că cea mai bună caracteristică este designul său minimal care vă arată doar vremea (și fapte amuzante, dacă doriți). Versiunea gratuită are toate caracteristicile. Taxa de 1,99 USD înlătură publicitatea. În caz contrar, cele două versiuni funcționează la fel. Cei mai mulți se vor bucura, de asemenea, de o serie de caracteristici amuzante meteorologice. Alte aplicații meteo excelente sunt: Dark Sky, Weather Underground și Today Weather.

Bouncer

Bouncer a fost alegerea noastră pentru cea mai bună aplicație Android nouă din 2018. Este o aplicație de securitate unică. Aplicația vă permite să acordați permisiuni temporare a aplicațiilor. Așadar, de exemplu, puteți lăsa Facebook-ul să acceseze locația dvs. suficient de mult timp pentru a verifica anumite persoane, iar Bouncer dezactivează permisiunea odată ce părăsiți Facebook. Aceasta este o modalitate excelentă de a utiliza toate funcțiile unei aplicații de social media fără să săpați în setările dvs. pentru a dezactiva acele permisiuni nedorite sau pentru a oferi acces permanent la informațiile dvs. Aplicația rulează cu 0,99 USD și ar trebui să funcționeze la majoritatea (dacă nu toate) aplicațiile. Se zvoneste că ar putea fi o caracteristică Android Q. Dacă acest lucru este adevărat, inseamna ca si Google are o parere buna despre aceasta aplicatie.

Google Drive

Google Drive este o soluție de stocare în cloud disponibilă pe Android unde toți utilizatorii noi primesc 15 GB gratuit în mod permanent la înregistrare. Poți, desigur, să cumperi mai mult spatiu de stocare dacă este nevoie. Ceea ce face Google Drive atât de special este ca are o suita de aplicații Android care sunt atașate la acesta. Acestea includ documente Google, foi de calcul Google, diapozitive Google, fotografii Google, Gmail, Google Calendar și Google Keep. Între aplicațiile de birou, aplicația Fotografii (care permite un backup nelimitat de fotografii și video) și Keep Notes pentru luarea notitelor, aveți aplicații pentru practic orice trebuie să faceți din punct de vedere al productivității. Unele dintre caracteristicile acestor aplicații includ colaborarea live, funcțiile de partajare profundă și compatibilitatea cu documentele Microsoft Office face ca aceasta aplicatie sa fie excelenta. Microsoft Office are o configurație similară cu OneDrive și Office.

Google Maps si Waze

Google Maps deține practic scena aplicațiilor de navigare și rămâne una dintre cele mai bune aplicații Android. Acesta aduce actualizări frecvente, aproape săptămânale, care par să adauge lucruri interesante la lista sa incredibil de generoasă de funcții existente. În afară de elementele de bază, Google Maps vă oferă acces la locuri de interes, date despre trafic, indicații către lucrări precum stații de repaus sau benzinării și chiar vă permite să aveți hărți offline. Dacă adăugați la această experiență Waze, care include tone de caracteristici proprii, nu veți avea nevoie de o altă aplicație de navigare. De asemenea, Google deține și operează Waze. Este unic și distractiv în moduri în care Google Maps nu este așa și vă recomandăm cu tărie sa utilizati Waze.

Google Assistant / Google Feed / Google Search

Aceasta este una dintre aplicațiile de baza. De asemenea, funcționează la majoritatea dispozitivelor Android. Pur și simplu descărcați aplicația și apoi o activați. De acolo, îl poți întreba orice vrei. De asemenea, acceptă o varietate de comenzi. Puteți controla luminozitatea, întreba despre controlul populației și poate face chiar probleme simple de matematică pentru dvs. Există o varietate de produse precum Google, căștile Bluetooth Bose QC II, Home și Chromecast, care măresc funcționalitatea și mai mult. Există, de asemenea, o a doua aplicație Google Assistant pentru cei care doresc o pictogramă de lansare rapidă pe ecranul de pornire. Chestiunile hardware costă bani, dar Google Assistant este gratuit. Amazon Alexa este o altă aplicație excelentă în acesta categorie, dar nu acceptă Google Android atât de mult pe cât ne-am dori, deocamdată.

Google Play Music si YouTube

În mod obișnuit, nu recomandăm servicii de streaming. Fiecare are preferințele sale și a spune că unul este mai bun decât altul este o chestiune de opinie în acest moment. Cu excepția acestei colecții de aplicații Android. Există mai multe conținuturi decât o persoană umană poate urmări sau asculta în mai multe vieți. Aceasta include videoclipuri muzicale, videoclipuri educaționale, videoclipuri de știri, recenzii, piese de jocuri video, muzică (desigur) și multe altele. YouTube Music ar trebui să înlocuiască Google Play Music în cele din urmă. Această colecție este cel mai bun pachet de streaming de muzică și video pe mobil, atât timp cât rămân legați. Spotify, Apple Music și Tidal sunt, de asemenea, servicii excelente de streaming de muzică, mai ales dacă doriți o muzică care sună mai bine.

LastPass Password Manager

LastPass este una dintre acele aplicații Android care nu trebuie sa lipseasca de pe un telefon. Este un manager de parole care vă permite să vă salvați datele de autentificare într-un mod sigur. Pe deasupra, vă poate ajuta să generați parole aproape imposibile pe care să le utilizați în conturile dvs. Totul este controlat cu o parolă principală. Are suport multiplu ca platformă, astfel încât să îl poți folosi pe computere, dispozitive mobile, tablete sau orice altceva. Există și altele, dar LastPass se simte întotdeauna că este cu un pas înainte. În plus, versiunea premium este ieftină. Puteți, de asemenea, să luati LastPass Authenticator pentru a merge împreună cu acesta pentru un plus de securitate. Există și alte opțiuni grozave, cum ar fi 1Password, Dashlane, Bit Warden, KeepassDroid și altele care sunt la fel de bune. Totuși, LastPass se simte puțin mai prietenos și mai sigur (de obicei), în special cu aplicația sa de autentificator suplimentar.

Nova Launcher

Inițial, nu aveam de gând să punem nici un lansator pe această listă. Nova Launcher pare să se extindă dincolo de ceea ce sunt lansatorii normali. Au trecut de ani buni, a fost actualizat constant și astfel nu a fost niciodată o alta opțiune grozavă pentru o înlocuire acestui launcher. Este livrat cu o serie de caracteristici, inclusiv posibilitatea de a face backup și de a restaura setările ecranului, tematizarea pictogramelor pentru toate aplicațiile dvs. Android, tone de elemente de personalizare pentru ecranul de start și sertarul aplicației și multe altele. Puteți face chiar să pară ca Pixel Launcher dacă doriți. Dacă mergeți pe premium, puteți aborda controale prin gesturi, insigna de conturi necitite pentru aplicații și acțiuni de glisare a pictogramelor. Cei care caută ceva mai simplu pot dori să încerce și Launchair Launcher, Hyperion Launcher și Rootless Launcher.

Podcast Addict

Podcast Addict este o aplicație excelentă pentru podcast-uri pentru fanii podcast-ului. Prezintă aproape fiecare podcast la care te poți gândi. În plus, are o interfață de utilizator simplă și eficientă, o mulțime de caracteristici organizaționale, o mulțime de funcții de redare și descărcare și o versiune premium cu o plata unica. Puteți răsfoi podcast-uri pe categorii sau le puteți căuta individual. De asemenea, puteți seta reguli de descărcare, puteți crea liste de redare cu ușurință și suportă atât Chromecast, cât și SONOS, împreună cu Android Auto și Wear OS. Interfața de utilizator nu este cel mai elegant lucru pe care l-am văzut. Pocket Casts, Doggcatcher și CastBox sunt alte opțiuni excelente în acest spațiu, dar ne place cel mai mult Podcast Addict.

Pulse SMS sau Android Messages

Există o mulțime de aplicații SMS grozave. Cu toate acestea, două stau deasupra la restu. Acestea sunt Pulse SMS și Android Messages. SMS Pulse oferă teme, suport GIF, conversații protejate prin parolă, o listă neagră pentru spameri, suport dual-SIM și multe altele. Mesaje Android este ceva mai de bază, dar este simplu. Ambele aplicații oferă și mesagerie SMS cu partajare pe desktop. Pulse are un abonament lunar, fie o taxă unică de 10,99 USD, în timp ce Mesaje Android este gratuit. SMS Pulse folosește o structură a serverului în timp ce Mesaje Android transmit în flux mesajele tale. Ambele metode au pro și contra, dar ambele sunt încă opțiuni excelente. Acestea sunt aplicațiile SMS pe care le recomandăm tuturor.

Solid Explorer

Navigarea prin fișiere este ceva ce toată lumea o va face în mod inevitabil (sau dorește) să facă, așa că la fel de bine ar putea face cu un browser de fișiere capabil, fantastic. Solid Explorer dispune de Material Design, asistență de arhivare, asistență pentru cele mai populare servicii cloud și chiar și alte elemente de alimentare mai puternice precum FTP, SFPT, WebDav și SMB / CIFS. Arată grozav, este incredibil de stabil și funcționează bine. Există un proces de 14 zile gratuit, cu un preț de 2,99 USD la sfârșitul acestuia. Acesta este, de departe, cel mai bun manager de fișiere de pe Android pentru majoritatea oamenilor.

SwiftKey

Tastatura SwiftKey este una dintre cele mai puternice și personalizabile tastături terțe disponibile. A ajuns pe piață acum câțiva ani cu un motor predictiv, spre deosebire de orice alt tastatură, iar aplicația a crescut foarte mult de-a lungul anilor. Este o descărcare gratuită și puteți achiziționa teme pentru ea, dacă doriți. Alte caracteristici includ un rând dedicat numerelor, SwiftKey Flow, care permite tastarea gesturilor, asistență lingvistică multiplă, sincronizarea cu mai multe dispozitive a bibliotecii și multe altele. Este adevărat că Microsoft deține acum SwiftKey, dar până acum au reușit să nu-l încurce. Gboard, aplicația pentru tastatură Google, este, de asemenea, excepțional de bună.

Tasker and IFTTT

Tasker este o aplicație glorioasă dacă ai răbdare să înveți cum să folosești aplicația. Ceea ce face este să le permită utilizatorilor să creeze comenzi personalizate și apoi să le folosească în diverse scopuri. Există multe aplicații care au suport pentru Tasker și puteți folosi chiar și Tasker pentru a crea comenzi foarte complexe pentru etichetele NFC. Este dificil să explici cu adevărat ce poate face această aplicație, deoarece poate face atât de multe lucruri. Între aplicațiile acceptate, vă adaugă un plus și volumul mare de lucruri pe care le puteți face, nu există multe aplicații la fel de utile ca aceasta. IFTTT este o altă aplicație de automatizare excelentă. În unele cazuri, poate fi chiar mai bun decât Tasker, datorită simplității sale și a gamei largi de utilizări.

TickTick

TickTick nu este la fel de popular ca alte aplicații de liste cu toate acestea, poate fi cea mai bună. Acesta acoperă elementele de bază, cum ar fi sarcini recurente, mementouri, notificări push, diverse caracteristici organizaționale și categorii. Aplicația vă permite, de asemenea, să partajați sarcini și categorii întregi cu alte persoane. Acest lucru face excelent pentru utilizarea in familie, echipe mici la locul de muncă sau alte astfel de grupuri. Este de asemenea excelent pentru chestii precum listele alimentare. Sunt o multime de aplicatii similare, cu opțiuni excelente, cum ar fi Todoist sau mai multe opțiuni profesionale, precum Asana sau Trello. Cu toate acestea, TickTick pare să atingă acel echilibru perfect al funcționalității, fiind totuși ușor de utilizat. Todoist este poate cea mai la modă opțiune, deoarece este mult mai flashier.

Zedge

Ultimul, dar cu siguranță nu cel mai puțin important pe lista noastră este Zedge. Aceasta este o aplicație ce ne ofera imagini de fundal, tonuri de apel, tonuri de notificare și tonuri de alarmă care vă oferă un număr incredibil de opțiuni pentru a personaliza părțile cele mai de bază ale dispozitivului. Pe lângă faptul că are o colecție exclusiva de lucruri, Zedge promovează, de asemenea, diverse obiecte în timpul sezoanelor de vacanță, ceea ce face ușor să îți temezi telefonul de Crăciun, Halloween și alte sărbători. Nu este 100% perfect. Are bug-uri ocazional și unele reclame iritante. Zedge Premium este o nouă inițiativă de a oferi conținut premium la un preț rezonabil. Vizionați anunțuri sau completați sondaje pentru a câștiga credite Zedge. Le puteți folosi la cumpărături în aplicație. Este o modalitate bună de a sprijini dezvoltatorul și artiștii. De asemenea, vă recomandăm Walli (cu un i) pentru imagini de fundal.

Acesta este topul nostru