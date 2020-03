8 cele mai bune aplicatii pentru conferinte video in 2020 pentru PC-uri si smartphone-uri

Cele mai bune aplicatii pentru conferinte video. Lumea asistă la progresele tehnologice care tind să faciliteze viața omenirii. Dezvoltarea de aplicații precum WhatsApp și alte aplicații de apeluri online a fost un mare pas în îmbunătățirea comunicării. În momente precum focarul de coronavirus, aplicațiile de conferințe video pot fi de mare ajutor în organizarea de întâlniri online în timpul lucrului de acasă.

Problema majoră începe atunci când trebuie să vă dați seama care dintre ele este gratuit, oferă un serviciu bun și este compatibil cu platformele maxime. Există mai multe aplicații de conferințe video disponibile pe internet. Dar când cerința este pentru o întâlnire profesională, oamenii încearcă să găsească cea mai bună aplicație cu instrumente eficiente care pot fi utilizate în timpul apelurilor video.

Pentru a desfășura o întâlnire oficială de succes, este nevoie de o aplicație care acceptă un număr mare de oameni, conform cerințelor. În afară de aceasta, aplicația pentru apeluri video trebuie să fie fiabilă și una stabilă. Serviciile menționate mai jos vă vor ajuta să vă conectați cu colegii de oriunde.

Aplicații gratuite de conferințe video în 2020 pentru a lucra de acasă

Zoom Meetings este una dintre cele mai bune aplicații de conferință video disponibile. Este folosit pentru organizarea de întâlniri profesionale și poate fi accesat și prin intermediul smartphone-urilor.

Întâlnirile din aplicație pot fi salvate în cloud, care este o caracteristică foarte importantă. Întâlnirile salvate pot fi utilizate pentru a reaminti orice punct pentru următoarea ședință.

Zoom oferă calitate audio HD și video HD. Aplicația poate gestiona aproximativ 1000 de participanți la o singură întâlnire de echipă. De fapt, Zoom acceptă 49 de videoclipuri pe un singur ecran și este cel mai potrivit software de întâlnire online pentru adunări mari.

Caracteristici:

Capacitate de găzduire de până la 100 de participanți pentru conferințe video

Număr nelimitat de întâlniri

Nelimitat

Întâlniri de grup de 40 de minute

Google Hangouts este una dintre cele mai de încredere aplicații de conferință video disponibile pentru toate platformele majore, inclusiv Windows, Mac, Android și iOS.

Cea mai unică caracteristică a Google Hangouts este caracteristica de partajare a ecranului în care un singur participant poate partaja ecranul live cu alți participanți. Utilizatorii pot accesa Google Hangouts pe mobil fără probleme, precum și integrarea G Suite.

Caracteristici

Utilizatorul primește opțiuni personalizate de control administrativ

Suporta numeroase dispozitive de calcul

Conferință de grup HD pentru până la 10 persoane

GoToMeeting oferă utilizatorilor funcții precum întâlniri video web și audio. Aplicația este compatibilă cu majoritatea dispozitivelor, inclusiv PC, Mac și smartphone-uri care rulează pe Android. Go to Meeting vine cu o caracteristică de înregistrare în cloud, astfel încât participanții nu trebuie să creeze note în timp ce participă la un eveniment. Go To Meetings acceptă, de asemenea, comenzi vocale în iPhone, astfel încât utilizatorii pot utiliza Siri pentru a se alătura următoarei lor întâlniri.

Caracteristici

Alăturați-vă sau găzduiți instantaneu întâlniri dintr-o locație de la distanță, prin telefon, PC sau Mac

Modul navetist vă permite să participați la întâlniri în timp ce sunteți într-o experiență fără distragere

Funcțiile de înregistrare în cloud sunt acum disponibile și pentru aplicația pentru smartphone

Blue Jeans este o aplicație video de conferință fiabilă folosită pentru desfășurarea de întâlniri de afaceri. Este o aplicație ușor de utilizat și ușor accesibilă, care oferă conferințe video pentru 25 de membri simultan. Participanții nu sunt obligați să creeze conturi pentru a participa la o întâlnire pe Blue Jeans, cu excepția gazdei.

Caracteristici

La prețuri accesibile

Utilizatorii pot găzdui până la 100 de participanți la versiunea premium a aplicației

Disponibil pentru toate platformele, inclusiv MAC, iOS, Android, Windows

Cisco Webex Meetings este unul dintre cele mai mari nume din lista aplicațiilor de conferințe video. Este foarte faimos în rândul oamenilor din clasa de afaceri datorită caracteristicilor sale unice și ale unei caracteristici interesante. Aplicația este prevăzută cu o tablă albă virtuală. Participanții îl pot folosi pentru a desena sau evidenția orice lucru de pe ecran. Aplicația este foarte eficientă pentru persoanele cărora le place să facă brainstorm în sesiunile de conferințe video.

Caracteristici

Tablă virtuală pentru brainstorming

Gratuit pentru 3 participanți

Machete video personalizabile

Utilizatorii pot programa o întâlnire accesând direct aplicația

Join.me este o aplicație de conferință video cu una dintre cele mai unice și interactive interfețe. Participanții la o conferință video sunt afișate în bule video în loc de pătrate. Versiunea premium a aplicației permite 10 participanți la o conferință video, iar versiunea gratuită permite 3 participanți. Utilizatorii Google Chrome se pot alătura unei conferințe video fără a descărca Join.Me.

Caracteristici

Fundaluri personalizate pentru întâlnire

Livrare audio de înaltă calitate

Partajarea ecranului cu un singur clic

Conferința video Zoho se bazează în totalitate pe browserul web, ceea ce o face unică, deoarece gazda nu are nevoie să descarce aplicația și nici participanții la conferința video. Aplicațiile mobile ale Zoho sunt disponibile atât pentru Android cât și pentru iOS, care pot fi utilizate de gazde și de participanți. Participanții pot genera sondaje ținând cont de întâlnirile lor, iar aplicația oferă, de asemenea, opțiuni de partajare a ecranului.

Caracteristici

Opțiunile de partajare a camerei web și a ecranului sunt disponibile în versiunea gratuită

Versiunea gratuită poate gestiona până la 3 participanți

Criptare puternică pentru desfășurarea întrunirilor în siguranță

Skype pentru afaceri este una dintre cele mai de încredere și utilizate aplicații din această listă de cele mai bune aplicații de conferință video. Gestionarea conferinței video cu Skype este foarte ușoară. De asemenea, are câteva caracteristici unice. De exemplu, participanții pot, de asemenea, să reacționeze la mesajele scrise și să menționeze oamenii pentru a le atrage atenția.

De asemenea, Skype vine cu o caracteristică de partajare a ecranului și înregistrare de apeluri. Skype este compatibil cu telefoane, desktop, web, Alexa și chiar cu Xbox. Partajarea locurilor și traducătorul o face diferită de alte aplicații din listă.

Caracteristici

Partajează videoclipuri, fotografii și fișiere cu o dimensiune de până la 300 MB prin intermediul caracteristicii drag and drop

Fundal neclar pentru a elimina fundalul într-un apel video

Funcția de traducător o face diferită de alte aplicații

Alegerea celor mai bune aplicații de conferință video

Aplicațiile de conferințe video menționate mai sus sunt cele mai bune opțiuni disponibile pentru a rămâne conectat cu colegii dvs. în mod profesional. Aplicațiile funcționează bine și oferă o mulțime de funcții în versiunea gratuită. Ar trebui să încercați singur acest software gratuit de videoconferință și să îl alegeți pe cel potrivit pentru dvs. Utilizatorii pot, de asemenea, să apeleze la versiunea premium a aplicațiilor, conform cerințelor lor.