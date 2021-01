Becurile inteligente sunt cel mai de nelipsit accesoriu al unei case smart care nu doar ca ofera o ambianta placuta dar si usoara de controlat. Astfel, prin conectarea lor la un sistem precum Alexa sau Google Home, ele pot fi controlate sau programate, fie de la distanta, fie vocal atunci cand este nevoie.

Cele mai bune becuri inteligente sunt greu de gasit fiindca toate ofera o tona de functii si permit un control facil, respectiv dupa bunul plac, indiferent de camera in care sunt instalate. Avand in vedere acest considerent si faptul ca unele becuri smart pot fi costisitoare daca nu sunt alese corespunzator, noi am realizat un ghid care sa va sprijine pentru a alege cele mai bune becuri smart.

Cateva aspecte importante

Becurile intelgente sunt cele cre pot fi conectate la alte dispozitive prin Wi-Fi sau Bluetooth. Pe aceasta cale, ele pot fi controlate chiar si de pe telefon sau prin intermediul oricarui asisten vocal.

Becurile inteligente ofera posibilitatea de a modifica intensitatea luminii si chiar a culorii acestora. Astfel, in functie de circumstante poti crea o atmosfera conform bunului plac.

Atunci cand cumperi un bec inteligent, prima intrebare pe care ar trebui sa ti-o pui este unde doresti sa il instalezi. Prin urmare, vei sti ce fel de bec smart sa cumperi in functie de necesitatile pe care le ai.

Cele mai bune becuri inteligente – recomandarile noastre

Inainte de a incepe, iti aducem la cunostinta faptul ca am clasificat cele mai bune becuri inteligente dupa cum urmeaza:

Cel mai bun bec inteligent – Xiaomi Yeelight

Cel mai bun bec inteligent preferat de internauti

Cel mai bun bec inteligent care are un raport calitate/pret echilibrat

Cel mai bun bec inteligent





Bec smart LED Xiaomi Yeelight, color RGBW Cel mai bun bec inteligent

Vezi cât costă



Yeelight este un bec smart fabricat de Xiaomi. Acesta ofera o gama larga de functii si posibilitati la care probabil nici nu v-ati fi gandit. Puteti alege din preste 16 milioane de culori astfel incat spatiul in care va aflati sa se potriveasca cu starea pe care doriti sa o ofere. In plus, nu doar ca alegeti orice culoare pe care o preferati dar va ofera si posibilitatea de a schimba potenta luminii. De altfel, durata sa de viata este una ridicat, intrucat rezista pana la 11 ani de utilizare si consumand doar 9W.

Cel mai bun bec inteligent preferat de internauti





LED RGBW Philips Hue Cel mai bun bec inteligent preferat de internauti

Vezi cât costă



Acest produs este considerat de internauti cel mai bun bec inteligent. Produsul poate fi controlat prin WiFi dar este compatibil si cu Alexa sau Google Home. Ca si becul anterior, exista posibilitatea de a alege orice culoare dintre cele 16 milioane disponibile. Durata sa de viata este de aproximativ 13 ani, consuma doar 7W de energie electrica iar cand vine vorba de potenta luminii, aceasta este echivalenta cu a unui bec de 60W.

Cel mai bun bec inteligent care are un raport calitate/pret echilibrat





Bec inteligent LED Tellur Cel mai bun bec inteligent care are un raport calitate/pret echilibrat

Vezi cât costă



In cazul in care aveti un buget limitat, acesta este cel mai ieftin bec inteligent dar care are un raport calitate/pret foarte echilibrat. Desigur, cand auzim de ieftin ne gandim ca se poate strica oricand. Insa, in cazul acestui produs nu este vorba de acest aspect fiindca becurile smart Tellur vin, la fel ca celelalte produse prezentate anterior, cu garantie. Unul dintre cele mai bune avantaje pe care le are este ca vine echipat cu un timer care ne permite sa ii stabilim orele la care sa se stinga sau sa se aprinda.

Sfaturi: Ce ar trebui sa stii despre cele mai bune becuri inteligente

In cazul in care stai pe ganduri sa-ti cumperi sau nu un bec inteligent este si normal sa ai anumite dubii. Este logic, mai ales ca e un produs nou pe piata si inca necunoscut de multe persoane. Din acest motiv, in sectiunea de mai jos vom incerca sa raspundem celor mai frecvente intrebari in ceea ce priveste un bec smart.

Ce sunt mai exact becurile inteligente?

Becurile inteligente au abilitatea de a se conecta cu alte dispozitive electronice indiferent ca este vorba de o conexiune WiFi sau Bluetooth. Pe aceasta cale, ele pot fi controlate de la distanta prin orice gadget, de la telefoane, tablete pana la PC-uri. De altfel, pentru faptul ca sunt becuri LED, acestea au un consum redus de energie electrica.

Ce functii pot oferi becurile smart?

Becurile inteligente care sunt disponibile astazi pentru a fi cumparate ofera o groaza de functii. Astfel, noi vom incerca sa le listam pe cele mai comune.

pot fi stinse sau aprinse din telefon;

intensitatea luminii poate fi schimbata in functie de preferinte;

pot fi programate pentru a se aprinde sau stinge la orice interval de timp;

pot fi controlate la orice distanta de casa;

unele vin cu senzori de miscare iar altele pot fi conectate la acestia pentru a se stinge sau aprinde in functie de circumstante;

unele becuri inteligente pot fi sincronizate cu muzica pentru a-si schimba culoarea sau face jocuri de lumini dupa ritmul melodiei;

exista modele compatibile cu IFTTT (If This Then That);

pot fi setate sa emita o lumina calda precum a soarelui.

Care sunt avantajele si dezavantajele becurilor inteligente?

Indiferent ca sunt cele mai bune becuri inteligente sau nu, acestea vin atat cu avantaje cat si cu dezavantaje. Prin urmare, mai jos am pregatit un tabel in care au fost listate cele ma comune aspecte pro si contra. Iata care sunt aceastea:

Avantaje Au un consum redus de electricitate

Au o durata indelungata de viata

Pot fi controlate de la distanta

Nu se incalzesc si sunt mult mai sigure de utilizat

Culoarea si intensitatea luminii pot fi modificate dupa bunul plac

Sunt mai potrivite pentru a proteja mediul inconjurator Dezavantaje Sunt mai scumpe decat becurile obisnuite

Nu pot fi la fel de puternice ca alte tipuri de becuri

Cum pot fi controlate becurile inteligente?

Exista mai multe modalitati prin care becurile inteligente pot fi controlate. Posibilitatea aceasta se bazeaza pe mai multi factori, precum modelul becului, modul prin care acesta se conecteaza, producatorul si aplicatiile cu care este compatibil. Exista becuri smart care pot fi conectate si cu alte aplicatii decat prin cele prestabilite.

Unele pot fi controlate prin comanda vocala a asistentilor virtuali, precum Google Assistant sau Alexa. Pentru a face asta, este nevoie de un smart speaker. O alta cale prin care un bec inteligent poate fi controlat este si prin NFC insa va fi nevoie ca telefonul sau tableta sa fie apropiate de acesta pentru a putea fi stinse/aprinse sau setate anumite functii.

Pentru cine sunt becurile inteligente?

Becurile inteligente raspund unor nevoie variate. De obicei, persoanele care au nevoie de asa ceva sunt cei care vor un mai bun control al luminii si o automatizare a acesteia, persoanele care se joaca pe calculator sau cei care sunt adeptii serialelor si al filmelor.

In plus, sunt deosebit de cerute pentru a fi folosite in camera de oaspeti, deoarece permit crearea unui mediu foarte placut. Adevarul este ca, in general, pe termen mediu sau lung, vor deveni mai folosite decat becurile obisnuite fiindca au un consum foarte redus de energie electrica, au o durata de viata foarte ridicata si pot fi controlate dupa bunul plac.

Voi avea un consum mai mic la electricitate daca voi folosi becuri inteligente?

Unul dintre avantajele becurilor inteligente este ca au un consum foarte mic de electricitate. Acest lucru este posibil din doua motive: 1. Pot fi controlate pentru a fi stinse si aprinse la anumite intervale de timp sau prin intermediul senzorilor de miscare. 2. Tehnologia LED cu care sunt echipate este cea mai eficienta atunci cand vine vorba de consumul energiei electrice.

Criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi un bec inteligent

Cea mai buna cale prin care putem alege un bec smart, indiferent ca e vorba de producator, este sa luam in considerare o serie de criterii bine documentate. Noi, cei de la Geeki, ne-am bazat pe urmatoarele aspecte atunci cand am ales cele mai bune becuri inteligente:

locul in care pot fi instalate;

intensitatea luminii;

tipul de lumina;

conectivitatea.

Locul in care poate fi instalat

E bine de retinut faptul ca lumina de care avem nevoie la birou nu este aceeasi cu cea de acasa. In primul caz, poate nu este nevoie de un bec inteligent caruia ii poate fi schimbata culoarea, ci mai degraba ar fi mai potrivit un bec al carei intensitati de lumina poate fi schimbata oricand se doreste acest lucru.

In cel de-al doilea caz, in care becul inteligent va fi folosit acasa, ar trebui sa ne gandim in care camera va fi folosit acesta. De exemplu, nu vom nevoie de aceeasi putere de lumina intr-o camera mai mica asa cum este necesar intr-o camera mai mare.

Intensitatea luminii

Lumenii pe care ii are un bec sunt un indicator foarte bun pentru a sti daca este potrivit necesitatilor noastre sau nu. In cazul in care producatorul nu specifica acest aspect, il poti calcula daca stii care este eficienta in lm/W, a carei valoarea se situeaza de obicei intra 40 lm/W si 90 lm/W. Astfel, pentru a determina numarul exact de lumeni, putem aplica urmatoarea formula:

Lumen (lm) = puterea electrica (W) x eficienta (lm/W).

In functie de camera in care va fi instalat becul smart, vei avea nevoie de mai multa sau mai putina lumina. In general, cu cat e spatiul mai mare cu atat va fi nevoie de mai multi lumeni. Cu toate acestea, exista si alti factori care influenteaza acest aspect, precum obiectele care se afla in camera. Spre exemplu, lumina de care e nevoie intr-o baie este total diferita de lumina de care avem nevoie intr-un birou.

Tipul de lumina

Chiar daca multe becuri inteligente ofera posibilitatea de a-si schimba culoarea dupa cum sunt setate, asta nu inseamna ca toate pot face asta. Pe aceasta cale, e bine sa tinem cont si de limitele in care lumina poate fi setata sa fie mai rece sau mai calda. Asadar, daca la specificatii becul inteligent are mentionat ca poate ajunge la 4.500ºK atunci lumina va fi de un alb pur. De altfel, daca aceasta ajunge pana la 5.800ºK va fi rece.

Conectivitate

Daca becul inteligent se poate conecta prin WiFi, atunci inseamna ca prin intermediul internetului poate fi controlat indiferent de locatia in care ne aflam. Insa, daca suporta doar o conectare prin Bluetooth, atunci exista o limitare a distantei insa poate fi de ajutor atunci cand nu exista o conexiune la internet.

Concluzii finale

Becurile smart sunt de ajutor atunci cand dorim sa putem controla mediul in care ne aflam, intrucat sa-l facem mult mai placut. Pe aceasta cale iti recomandam sa alegi informat din lista noastra cu cele mai bune becuri inteligente. Nu doare ca ele ofera noi posibilitati pentru confortul nostru dar ne si ajuta sa avem cheltuieli mai mici la electricitate.

Prin urmare, am listat trei din cele mai bune becuri inteligente, fiecare fiind cel mai bun bec smart in segmentul sau. Speram ca acest ghid a fost de ajutor, intrucat iti sugeram sa ne scrii daca esti multumit de alegerea pe care ai facut-o in sectiunea de comentarii.