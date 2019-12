În această eră digitală, oricine are o cameră foto poate pretinde că este fotograf. Cu toate acestea, fotografia ca artă are nevoie atât de educație, cât și de practică. Citiți articole, cărți electronice și vizionați videoclipuri online pentru a începe să vă dezvoltați interesul pentru această artă în ceva mai serios. Oricum, fotografierea este o abilitate complexă și specializată, iar tu vei avea nevoie de resurse de încredere de care vei depinde pentru a evolua ca fotograf. Și aici intră cărțile de fotografie.

5 cărți pentru a învăța arta fotografică

Arta fotografiei, de Bruce Barnbaum

Cu atât de multe volume tehnice care se concentrează pe anumite aspecte precum compoziția și expunerea, este ușor să uiți partea artistică a fotografierii. Arta fotografiei scrisa de Barnbaum este aici pentru a vă ajuta, cu lecții scrise clar, care se concentrează asupra modului de a vă exprima mai bine prin arta și camera foto. Cartea The Art of Photography a fost publicata pentru prima oara in 1994, iar de atunci a avut mai multe editii revizuite.

Înțelegerea fotografiei cu bliț: Cum să faceti fotografii grozave folosind bliț electronic, de Bryan Peterson

Un alt ghid excelent de la Peterson, Înțelegerea fotografiei cu bliț este, de asemenea, o carte obligatorie. Fotografia cu bliț este o mare provocare pentru toți fotografii, iar gama largă de produse și tehnici de iluminat o face cu atât mai descurajantă. Peterson demolează miturile comune și oferă sfaturi utile pe care orice fotograf le poate aplica lucrărilor sale. A învăța să controlezi viteza luminii este o abilitate excelentă pentru fotografii de toate tipurile. Sfaturile și trucurile recomandate in Understanding Flash Photography sunt utile chiar și atunci când aveți de-a face cu lumina naturală.

Fotografie: Istoria vizualului, de Tom Ang

Această carte de istorie a fotografiei de Tom Ang și publicată de DK prezintă aceasta artă într-un mod în care nici o altă carte despre istoria fotografiei nu o face. Photography: The Definitive Visual History este una dintre cele mai bune cărți de referință pentru fotografi care compilează istoria de la început până la epoca fotografiei digitale care se întâmplă acum. Evenimentele semnificative din istoria fotografiei, schimbările tehnologice majore, fotografi de renume mondial care au creat fotografii iconice; cartea asta le are pe toate.

Postura perfectă pentru fotografie, de Roberto Valenzuela

La un moment dat, fiecare fotograf va lucra cu subiecți umani. Seria Fotografia Perfecta a lui Valenzuela este o resursă excelentă pentru a învăța multe lucruri despre arta fotografica, dar volumul Picture Perfect Posing iese în evidență. Lucrul cu modele și subiecți umani poate fi unul dintre aspectele cele mai provocatoare ale fotografiei, iar pozitia subiectului in fața unui aparat foto este o formă de artă în sine. Postura perfecta pentru fotografie este o resursă perfectă pentru fotografii de portret.

Fotografie alb-negru: un manual de bază, de Henry Horenstein

Cartea lui Horenstein despre fotografia alb-negru a fost un reper important în cursurile de fotografie pentru începatori timp de decenii. Odată cu renașterea actuală a fotografiei pe film, poate că cartea Black and White Photography: A Basic Manual a lui Horenstein poate inspira multi fotografi. Fotografia alb-negru poate fi una dintre cele mai provocatoare și profitabile aspecte, așa că nu ratați acest manual care va poate ajuta să vă extindeți orizonturile.