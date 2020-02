Top 10: Cele mai bune filme de groaza/horror

Cele mai bune filme de groaza /horror: Filmele de groază sau horror, cum doriţi să le numiţi, nu prea mă caracterizează pe mine, dar ştiu că sunteţi mulţi care sunt pasionaţi de astfel de filme, aşadar astăzi vreau să vă prezint un top al celor mai bune filme de groază/horror.

Filmele horror au foarte mulţi admiratori în România, aşadar acest articol sper să fie citit şi să vă găsiţi filmele voastre preferate aici.

Multe dintre aceste filme pot fi văzute în cinematografele din România, însă organizatorii nu prea promovează acest gen de filme în comparaţie cu celelalte, deci cu siguranţă veţi vedea şi filme acasă, recomand ca pentru a avea un efect mai interesant să urmăriţi filmele noaptea cu prietenii, sau singur…

Cele mai bune filme de groaza 2019

IT: Chapter 2

După marea victorie a filmului IT: Chapter 1 și a profitului câștigat, IT: Chapter 2 nu poate fi oprit de nimeni să revină cu ferocitate pe piața cinematică. După evenimentele din primul lungmetraj, al doilea continuă povestea celor din Loser Club după 27 de ani. Bazat pe novela IT, scrisă de Stephen King, ne așteptăm să fim din nou înfiorați de Pennywise, care bântuie copii până și în vise.

3 From Hell

3 From Hell este considerat a fi unul dintre cele mai așteptate filme din 2019. Urmând povestea din The Devil’s Rejects, acesta pare a fi învăluit în mister și speculație. Pentru cei care au văzut filmul anterior, vă aduc la cunoștință faptul că veți avea impresa că e un sequel, însă nu este deloc așa fiindcă (SPOILER) antieroii din The Devil’s Rejects au fost împușcați în poveste (fapt observat de trecători). Dar, Rob Zombie și-ar putea folosi puterile pentru a-i reînvia iar toată echipa ar fi în regulă. Cine știe? Până acum nu au apărut detalii despre scenariu.

Zombieland 2

Fanii de comedie sau horror au fost surprinși de bucuroși când Zombieland s-a lansat pentru prima dată pe marile ecrane în 2009. O anticipare susține că următorul film ar fi lansat la 10 ani diferență de primul, deci 2019 este perfect pentru Zombieland 2. Scenariul rămâne încă necunoscut însă o nouă poveste poate fi făcută publică iar noi o vom adăuga imediat cum apare. Nu uita că toată comedia și groaza vor fi prezente și aici.

Leprechaun Returns

Da, revine! Este cât se poate de adevărat, mini teroarea e planificată să se lanseze pe marile ecrane în 2019 și să provoace ravagii în rândul grupurilor de tinere care țin petreceri în cabane. Personajul principal își va îndeplini misiunea de a se răzbuna pe cei nenorociți. Crezi că vei putea să urmărești noul film? Ai curaj?

An American Werewolf In London (remake)

Un vârcolac, o peșteră izolată și un orășel; sună interesant, nu? Programat să se lanseze în 2019, remake-ul filmului An American Werewolf In London va fi regizat de Max Landis. Este de așteptat ca acesta să urmeze ideea principală din producția anterioară, sequelul va deveni la fel de popular în rândul tinerilor fani de horror.

The Conjuring 3

Regizorul uneia dintre cele mai iubite francize din secolul 21, The Conjuring, și-a dat seama că o continuare ar fi perfectă, în special când fani din întreaga lume abia așteptă să fie îngrozită. De această dată, The Conjuring 3 urmărește povestea lui Ed și Lorraine, un cuplu care au venit în Londra pentru a investiga ceea ce pare a fi un demon. Țineți-vă bine, căci partea a treia este pe drum și mai mult ca sigur veți fi surprinși.

Cele mai bune filme de groaza 2018

O familie care se află într-un parc de rulote, retras, este vizitata de trei psihopați mascați, pentru a le testa fiecare limită membrilor familiei. Vor reusi acestia sa treaca peste manaia psihopatilor?



Laurie Strode vine la confruntarea ei finală cu Michael Myers, figura mascată care a bântuit-o de când ea a scăpat îngrozitor de sindrofa lui de ucidere în noaptea de Halloween, acum patru decenii.

Omul subțire spune povestea unei figuri înalte, subțiri, îngrozitoare, cu brațe neobișnuit de lungi și cu o față fără chip, despre care se crede că este responsabil pentru bântuirea și dispariția nenumăraților copii și adolescenți.

Un preot numit părintele Burke este trimis la Roma pentru a investiga moartea misterioasă a unei călugărițe.

Jocul inofensiv de Adevăr sau Provocare între prieteni se transformă în moarte atunci când cineva – sau ceva – începe să pedepsească pe cei care spun o minciună sau refuză o provocare.



Cele mai bune filme de groaza 2017

Prima parte a acestui film a stârnit un interes foarte mare pentru public, aşadar a doua parte este la fel de bună ca prima, primind o notă bună pe IMDB.

Filmul prezintă un fel de continuare a primei părţi, din 2014, anchetatori sunt chemaţi pentru a elucida un nou mister în care este vorba despre două surori de 11 şi 13, acestea susţinând că sunt bântuite de către demoni malefici.

Bazat pe filmul cu numele The Ring, din 2002, acesta vine în 2016, pardon în 2017, să ne sperie mai tare cu tehnologia 3D.

Acţiunea filmului este identică ca cea din 2002 însă acum vine într-o altă poveste şi într-o versiune mult mai abordabila, este vorba despre un grup de prieteni ce vor să se uite la o casetă, în timpul vizionari acesteia primesc un telefon şi sunt anunţaţi că în 7 zile aceştia vor muri.

Don’t Breathe, tradus în limba romana că Omul din întuneric, prezintă o poveste foarte interesantă a 3 hoţi care vor să spargă casa unui nevăzător. Ştiind că este a unui nevăzător aceştia cred că va fi o lovitură uşoară, dacă aparenţele înşeală sau nu… veţi putea vedea în film.

În Ouija 2 este vorba despre o văduvă ce păcăleşte lumea că face spiritism şi chestii de genul acesta. Filmul devine interesant atunci când fără să vrea femeia chiar invita un spirit în casa ei, şi nu orice fel de spirit, invita un spirit rău ce îi poseda fica cea mică. Povestea este interesantă iar cu siguranţă te va ţine în suspans până la sfârşit.

Încheiem acest top cu un film bun în care vom vedea şi momente de dragoste, este vorba despre Pride and Prejudice and Zombies. Filmul este unul cu zombi dar nu într-un peisaj apocaliptic ce în Anglia victoriană. În plan principal îi avem pe Elizabeth Bennet şi domnul Darcy ce încearcă să lupte pentru inlaturarea tuturor zombalailor.

Cam acestea sunt cele mai bune filme de groază în 2016, bine-înţeles mai sunt şi altele dar eu am ales pentru acest top de cât aceste 5, mai jos am să vă prezint pe scurt alte 5 filme care vor apărea pe parcursul anului 2017 şi care cu siguranţă vă va place.

6. Annabelle 2 – 11 August 2017 (USA)

7. Get Ouţ – 24 February 2017 (USA)

8. Paţient Zero – 17 February 2017 (USA)

9. Insidious: Chapter 4 – 20 October 2017 (USA)

10. The Bye Bye Man – 13 January 2017 (USA)

Acesta este top cele mai bune filme de groază/horror, îmi pare rău că nu am postat descriere şi pentru recomandările din 2017, însă cu siguranţă o să vă placă mult filmele alese de mine ca fiind cele mai bune pentru anul 2017.

