A mai rămas doar puțin timp până la sfârșitul anului 2021. Ca întotdeauna, au început să fie împărtășite listele cu cele mai bune filme ale anului. Noi, în calitate de cinefili, la GEEKI, am vrut să listăm cele mai bune filme din 2021, sau mai exact, filmele care pot fi nominalizate la Oscar 2022. Nominalizările la Oscar 2022 vor fi anunțate pe 8 februarie. Ceremonia va avea loc pe 27 martie.

Predicții Oscar 2022

De menționat că listăm doar filmele care pot fi incluse în categoria „Cel mai bun film” in lista noastră. Filmele nu sunt în ordine.

The Power of the Dog

The Power of the Dog, cu Benedict Cumberbatch în rolul principal, va întâlni publicul pe Netflix pe 1 decembrie. Deși filmul nu a fost încă pus la dispoziția tuturor, a fost un film foarte apreciat în festivalurile în care a fost prezentat înainte. Chiar dacă filmul nu este nominalizat, acesta este considerat candidat pentru nominalizare.

Dune

Filmul SF Dune, bazat pe cartea cu același nume a lui Frank Herbert, a fost cu siguranță unul dintre cele mai bune ale anului din multe puncte de vedere. Având în vedere realizările și recunoașterea anterioara ale regizorului, putem spune că probabilitatea de a nu fi nominalizat este foarte mică. Filmul este încă în cinematografele importante.

Don’t Look Up

Don’t Look Up, care va fi lansat pe Netflix pe 24 decembrie, este noul film al regizorului de succes Adam McKay. Distribuția filmului este o paradă completă a vedetelor. Cu Leonardo DiCaprio în rol principal, filmul va fi proiectat în cinematografele din America cu două săptămâni înainte de a putea fi nominalizat la Oscar. Probabilitatea ca acest film să nu fie nominalizat este foarte mică.

The Last Duel

Ultimul film al regizorului și scenaristului de succes Ridley Scott, The Last Duel este cu siguranță unul dintre cele mai bune filme ale anului, dar, din păcate, nu a fost un film foarte vorbit. Filmul, care atrage atenția și prin distribuția sa, este de așteptat să fie cel puțin nominalizat.

Belfast

Scrisă și regizată de Kenneth Branagh, Belfast este o producție remarcabilă, deoarece este un film alb-negru. Filmul din genul comedie-dramă a fost un film apreciat de critici. El este unul dintre cei mai puternici candidați la premiu și este considerat cu siguranță nominalizat în acest an.

Regele Richard

Regele Richard, un gen de biografie cu Will Smith în rol principal, este unul dintre candidații ambițioși ai acestui an. Filmul se concentrează pe tatăl jucătoarelor de tenis veterane Venus și Serena Williams.

Tick, Tick… Boom!

Un alt film Netflix care se așteaptă să fie nominalizat la Oscar este Tick, Tick… Boom!. Adaptat după muzicalul cu același nume al lui Jonathan Larson, filmul a fost iubit în special de iubitorii de filme muzicale. Filmul îl are în rolul principal pe Andrew Garfield.

Being the Ricardos

Filmul Amazon, Being the Ricardos, care atrage atenția prin rolurile sale principale, va fi lansat pe 10 decembrie. Cu toate acestea, filmul este deja unul dintre candidații puternici la Oscar 2022.

West Side Story

West Side Story, regizat de regizorul popular Steven Spielberg, este unul dintre cei mai mari nominalizați din acest an. Deși nu merită atât de multe nominalizări ca unele filme, este foarte probabil să fie nominalizat datorită numelui lui Steven Spielberg.

The Tragedy of Macbeth

The Tragedy of Macbeth, cu Denzel Washington și Frances McDormand, este al doilea film ambițios și alb-negru din acest an. Filmul se bazează pe tragedia cu același nume a lui William Shakespeare.