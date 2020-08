Cele mai bune filme Netflix pe care le puteti viziona chiar acum

După probabil știți deja Netflix adaugă aproape zilnic filme noi la catalogul său extins, la rândul său, există multe altele care nu mai sunt disponibile. De aceea, această listă cu cele mai bune filme Netflix din Netflix Romania va fi actualizată lună de lună, astfel încât să nu ratezi nimic.

De multe ori, atunci când intrăm în catalogul Netflix Romania suntem copleșiți de cantitatea mare de conținut. Probabil vei pierde ore in tregi sa gasesti un film preferat, avem filtre, insa de multe ori vom putea da de un film ce nu ne va satisface nevoia de a petrece o seara de weekend vizionand un film foarte bun.

Dar sa incercam sa va dam cateva sugestii despre ceea ce vei putea gasi in catalogul Netflix chiar acum, selectand un pic din tot, astfel incat aproape toate genurile sa fie reprezentate, chiar daca asta inseamna ca spatiul este limitat si multe filme grozave vor fi lasate in afara listei, ceea ce nu inseamna ca nu le recomandam, insa poate le-am uitat sau am trecut peste ele in mod neintentionat. Astazi, la Geeki, va recomandam cele mai bune filme de urmarit pe Netflix Romania pe care le puteti urmari chiar acum.

El hoyo

Filmul spaniol El hoyo a devenit unul dintre marile fenomene globale ale ficțiunii spaniole din ultima vreme datorită sosirii sale pe Netflix, cu un impact foarte mare aceasta este o capodopera, si il punem la rand cu productii cum ar fi La casa de papel sau Elite.

“Există trei tipuri de oameni: oamenii de mai sus, oamenii de mai jos și cei de jos de tot”, cu această sentință sfâșietoare, începe un film care ne conduce să îndeplinească un anumit centru de detenție cu reguli stricte. Fără îndoială, o metaforă excelentă a societății: în partea de sus se bucură de putere, practic o platforma coboara cu mancare iar oamenii de sus sunt primi ce vor manca iar pana jos de tot nu mai ajunge nimic, ultimi vor ramane fara mancare iar acestia pot muri.

Iti recomandam sa nu ratezi The Hole, unul dintre cele mai bune filme pe care le poti viziona chiar acum pe Netflix.

Cei doi papi

Am început lista noastră cu una dintre cele mai recente completări la catalogul Netflix: The Two Popes. Este un film original Netflix cu Anthony Hopkins și Johnathan Pryce, care au fost, de asemenea, nominalizați la Oscar pentru performanțele lor ca Papi Benedict al XVI-lea și, respectiv, Francisc I.

Filmul The Two Popes se concentrează pe relația dintre cei doi pontifi, care vor trebui să exploreze trecutul lor respective pentru a găsi o cale de a merge la viitorul Bisericii Catolice într-o lume din ce în ce mai haotică.

Forrest Gump

În catalogul Netflix puteți găsi, de asemenea, Forrest Gump, filmul din 1994 regizat de Robert Zemeckis și cu Tom Hanks care a jucat in filme cu 6 premii Oscar, inclusiv cel mai bun film. Forrest Gump se învârte în jurul vieții personajului cu același nume, pe care Tom Hanks îl interpretează cu măiestrie. Gump, cu o ușoară dizabilitate intelectuală, va face parte din unele dintre cele mai relevante momente din istoria recentă a SUA.

Klaus

Fără îndoială, una dintre cele mai plăcute surprize ale anului trecut și o mândrie pentru animație Netflix. Nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film de animație, The Legend of Klaus este o poveste perfectă de Crăciun, amintindu-ne de adevăratul sens al sezonului într-un mod original și cu multă imaginație.

Un film distractiv și tandru în care departamentul artistic împinge la limitele animației tradiționale pentru a crea un finisaj vizual impecabil și diferit de cel cu care suntem obișnuiți într-unul dintre cele mai bune filme de urmărit pe Netflix în 2020.

Seria Cavalerul negru

Dacă cinematografia cu supereroi este pe placul tău, probabil vei putea să te bucuri de Trilogia The Dark Knight a lui Christopher Nolan, care este disponibilă pe deplin în catalogul Netflix pentru o vreme și să te întorci pe drumul cel bun. Christian Bale aduce la viață un Bruce Wayne care se înconjoară cu cele mai bune actiuni din Gotham cu o distribuție care include Morgan Freeman, Michael Caine, Liam Neeson, Tom Hardy și Heath Ledger, printre altele.

Your Name

Avem mai multe recoamndari anime în lista noastră de cele mai bune filme Netflix și primul este Numele tău, una dintre productiile japoneze ce trebuie vazute cu adevarat.

În acest film Shinkai si Makoto, doi tineri studenți care trăiesc la o distanta foarte mare încep să isi schimbe trupurile lor involuntar în timp ce dorm, ceea ce duce la situații in care acestia devin din fata in baiat si invers, astfel încât lucrurile vor fi tensionate ca complot progresează și vom descoperi unele mistere.

The Irishman

The Irishman este probabil cel mai cunoscut film original de până acum și unul dintre cele mai bune filme Netflix din 2020. Martin Scorsese reapare pe lista noastră pentru a se înconjura de cele mai mari nume din cinematografia gangsterilor.

A silent voice

Cel mai recent anime de pe lista noastră de filme de pe Netflix este O voce tăcută, o dramă școlară produsă de Kyoto Animation (Violet Evergarden) și regizată de Yamada Naoko și bazată pe manga cu același nume de .iA Yoshitoki.

O voce tăcută ne prezintă problemele unui tânăr elev care încearcă să-și pun afacerile în ordine, mai ales la bullying-ul la care a supus un coleg surdo-mut pentru un an școlar. Filmul va acoperi subiecte precum toleranța și respectul prin acest complot.

Horse Girl

O călătorie psihologica ne așteaptă în Horse Girl, o călătorie delicată, gata să expună tranziția psihologică dură la care sunt supuși cei care suferă de unele boli mintale. micile momente de luciditate pot deveni tortură în fața abisului care se deschide sub picioarele sale.

Alison Brie este Sarah, o tânără obsedată de serialul supranatural “Purgatoriu” și simte o slăbiciune absolută pentru cai: în special pentru unul dintre ei, pe care îl vizitează frecvent în grajdul. Visele tulburătoare în care trăiește o vor prinde treptat, devenind din ce în ce mai mult realitatea vieții ei de zi cu zi și lăsând privitorul în același limbo de confuzie ca protagonistul său. O altă casetă care merită cu siguranță să fie pe această listă de cele mai bune filme Netflix.

Da 5 Bloods

Da 5 Bloods: Brothers in Arms, este cel mai recent film spike Lee care a fost văzut pe Netflix. Așa este adesea norma în multe dintre filmele regizorului, Lee va folosi filmul pentru a arata lumea de afro-americani în lume în general, și în Statele Unite, în special.

Dă 5 Bloods: Brothers in Arms, spune povestea a 4 afro-americani veterani vietnamezi care se vor întoarce în țara asiatică in cautarea fostului lider de pluton, deși asta nu e tot, ei vor profita, de asemenea, de călătorie pentru a găsi o comoară ascunsă.

Dolemite Is My Name

Eddie Murphy este din nou pe camera dupa o pauza indelungata pentru a juca in I Am Dolemite, un film original Netflix care vizează foarte mult în genul comedie și a fost nominalizat pentru mai multe Premii Oscar.

Murphy îl interpretează pe Rudy Ray Moore, un artist independent care a adoptat personalitatea unui proxenet ciudat pe nume Dolemite.

Birdman

Regizorul mexican Alejandro González Iñarritu l-a regizat pe Birdman în 2014 și a cucerit patru premii Oscar datorită filmului cu michael Keaton în rolul principal. Un actor de modă veche care în trecut a jucat un supererou il vedem acum pe o piesă de pe Broadway.

Seria Harry Potter

În catalogul Netflix putem găsi, de asemenea, întreaga serie Harry Potter. Toate filmele cu micul magician pe care foarte multi le-am vazut, dar un pic de nostalgie nu strica si putem viziona aceste filme chiar acum pe netflic.

Vânătorii de fantome

Te-ai plictisit și ai pus Netflix, pe cine vei suna? Una dintre cele mai craddest comedii din 80 ne așteaptă în catalogul platformei: Ghostbusters. Acest film regizat de Ivan Reitman a devenit forța motrice din spatele unei întregi francize.

Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis și Ernie Hudson se confruntă cu fenomene paranormale în tot New York-ul sub bannerul Ghostbusters. Rick Moranis și Sigourney Weaver completează exprimate de Ghostbusters.

Studioul Ghibli

Una dintre cele mai mari stiri ale anului 2020 cu privire la filmele Netflix este sosirea studioului Ghibli pe platforma: Vecinul meu Totoro, Tales of Terramar, Porco Rosso, Nicky ucenicul vrajitoare, Castelul din cer, aud marea, Amintiri de ieri, Pompoko, Whispers of the heart, Ponyo pe stanca, Castelul calatoriesc, Secretul micii sirene Dealul macilor, vântul se ridică, amintirea lui Marnie… sunt unele dintre marile filme de la legendarul studio de animatie japonez de care ne putem bucura pe Netflix.

Și printre ele îndrăznim să evidențiem titluri precum Nausicaa del Valle del Viento, Prințesa Mononoke sau Mormântul Licuricilor, o poveste frumoasă care ne va transporta până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial din perspectiva japoneză. Doi frați vor trăi și vor suferi dificultăți în timpul conflictului armat al Japoniei împotriva Chinei și Statelor Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Povestea mormântului licuricilor este atât de șocantă în multe privințe încât vă recomandăm ca, dacă nu ați văzut-o, să o faceți.

Începutul

Inceputul este, pe lângă unul dintre cele mai remarcabile filme din filmografia regizorului său Christopher Nolan, unul dintre cele mai bune filme pe care le poți viziona pe Netflix. Povestea se concentrează pe Dom Cobb, un expert în însușirea ideilor altor oameni folosind lumea viselor. Un dar care nu i-a adus prea multă avere în domeniul personal. Cu această abilitate sub control, va trebui să faci o ultimă treabă pentru a încerca să te întorci la viața pe care o râvnești.

Unul dintre cele mai mari filme sci-fi din toate timpurile, cu un astfel de final deconcertant că continuă să creeze controverse: vis sau realitate? Regizorul însuși a trebuit să explice ani mai târziu.