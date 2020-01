În acest articol am să vă prezint cele mai bune filme pe care le puteţi vedea la cinema, sau filme bune pe care le puteţi vedea pe Netflix, HBO şi aşa mai departe, topul prezentat de mine în acest articol va fi actualizat frecvent.

Topul celor mai bune filme este atât personal cât şi bine evaluat din punct de vedere statistic, voi oferi predicţii de cele mai bune şi aşteptate filme în cazul celor ce nu au apărut dar şi detalii despre filme ce au rulat sau încă rulează în cinema.

Topul de mai jos va fi unul simplu, nume film,, nota imdb la momentul actual şi o poză cu filmul ce stă să apară. Totuşi pentru că părerile sunt împărţite acceptăm orice comentariu şi chiar am fi bucuroşi să vedem topul tău de filme, sau care sunt filmele tale preferate. Ne poţi scrie la rubrica de comentarii. Să începem topul celor mai bune filme!

Cele mai bune filme 2020

1. Tenet (2020)

O acțiune epică care se învârte în jurul spionajului internațional, călătoriilor în timp și evoluției.

2. The Gentlemen (2020)

Un lord britanic al drogurilor încearcă să vândă imperiul său extrem de profitabil unei dinastii a miliardarilor din Oklahoma.

3. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

După ce s-a despărțit de Joker, Harley Quinn se alătură supereroilor Black Canary, Huntress și Renee Montoya pentru a salva o fată tânără de un lord criminal al răului.

4. No Time to Die (2020)

Bond a părăsit serviciul sau activ. Totusi pacea lui este de scurtă durată atunci când vechiul său prieten Felix Leiter de la CIA vine cerând ajutor, conducând-ul pe Bond pe urmele unui ticălos misterios înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

5. Top Gun: Maverick (2020)

După mai bine de treizeci de ani de serviciu ca unul dintre aviatorii de vârf ai Marinei, pentru Pete Mitchell aviatia este locul în care aparține, si nu vrea sa accepte promovarea care l-ar tine la sol.

6. Dolittle (2020)

Un medic descoperă că poate vorbi cu animalele.

7. A Quiet Place: Part II (2020)

În urma evenimentelor petrecute acasă, familia Abbott se confruntă acum cu terorismele lumii exterioare. Forțați să se aventureze în necunoscut, își dau seama că făpturile care vânează după sunet nu sunt singurele amenințări care pândesc.

8. Băieţi răi 3 (2020)

Băieții răi Mike Lowrey și Marcus Burnett s-au întors împreună pentru o ultimă plimbare în mult așteptatul Bad Boys for Life.

9. Black Widow (2020)

Un film despre Natasha Romanoff in care ne explica actiunea ei dintre filmele Civil War and Infinity War.

10. Dune (2020)

Adaptare a romanului de ficțiune științifică a lui Frank Herbert, despre fiul unei familii nobile încredințate pentru protecția celui mai valoros bun și cel mai vital element din galaxie.

Cele mai bune filme 2019

1. Joker (2019)

Cu siguranţă unul dintre cele mai memorabile filme ale anului 2019 este Joker, chiar dacă nu va câştiga oscarul anul acesta, lucru care este puţin posibil, în presa s-a vorbit extrem de mult despre acest film din universul DC, am fost la film cu persoane care nu ştiau nimic despre universul DC şi totuşi au apreciat ceea ce au văzut din punct de vedere al naturaleţei filmului şi a modului în care este tratată tot conflictul.

În Gotham City, comediantul cu probleme mintale, Arthur Fleck, este ignorat și maltratat de societate. El va avea o răsturnare de situaţie într-o şi mai departe vom vedea scene de revoluție și crimă sângeroasă. Această cale îl aduce față în față cu alter-ego-ul său: „Jokerul”.

2. Avengers: Endgame (2019)

Rămânem la universuri cu super eroi şi băgam în acest top pe rivalul de la Marvel, rival pentru DC, în caz nu ştiaţi, sunt două universuri diferite cu super eroi şi anti eroi. Am văzut finalul Avengers de anul acesta şi pot spune că îşi merita locul în acest top, însă trebuie să ştiţi foarte bine şi celelalte părţi, altfel nu cred că veţi înţelege ceva din acest film.

După evenimentele devastatoare din Avengers: Infinity War (2018), universul este în ruină. Cu ajutorul aliaților rămași, Răzbunătorii se adună încă o dată pentru a inversa acțiunile lui Thanos și pentru a restabili echilibrul în univers.

3. It: Chapter Two (2019)

A fost mare vâlvă şi cu acest film ce s-a lansat în septembrie, ei bine la fel ca şi la Joker am apucat să postez un review pe acest site şi despre IT 2. Care după părerea mea a fost mai slab decât primul dar reprezintă o continuare interesantă. Nu voi detalia cu spoilere.

La douăzeci și șapte de ani de la prima lor întâlnire cu terifiantul Pennywise, Clubul Losers s-a dezvoltat și s-a îndepărtat, până când un apel telefonic devastator îi aduce înapoi.

4. John Wick: Chapter 3

Una dintre seriile mele preferate au fost John Wick, acest personaj este foarte controversat şi bine gândit de către creatori, chiar dacă am mai văzut acest gen de acţiune, nu pot să spun decât că m-am uitat cu plăcere la acest film, mai ales ca eu ştiam povestea din părţile trecute.

Super-asasinul John Wick este în fugă după ce a ucis un membru al breslei internaționale a asasinilor și cu un preț de 14 milioane de dolari pe cap – el este ținta bărbaților și femeilor din diferite organizaţii.

5. Ad Astra (2019)

Apărut pe 20 septembrie 2019 Ad Astra este un film SF şi are o poveste interesantă şi personaje jucate de actori buni precum: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler și Donald Sutherland, actorul principal pleacă în spaţiul pentru a-şi găsi tatăl pierdut.

Astronautul Roy McBride își asumă o misiune printr-un sistem solar neiertător, pentru a descoperi adevărul despre tatăl său dispărut și despre expediția să condamnată care acum, 30 de ani mai târziu, amenință universul.

6. Noi (2019)

Sincer să fiu în 2019 nu prea am văzut filme de groază, cel puţin reuşite, totuşi, printre cele reuşite enumeram „UŞ 2019”.

Vacanța senină a unei familii pe plajă se transformă în haos atunci când „doppelgängerii” lor apar și încep să-i terorizeze.

7. Shazam! (2019)

Ne întoarcem la super eroi, dar de data aceasta avem un film de comedie mai mult, este vorba despre Shazam!.

Cu toții avem un super-erou în interiorul nostru, este nevoie doar de un pic de magie pentru a-l scoate afară. În cazul lui Billy Batson, strigând un singur cuvânt – SHAZAM – acest copil adoptiv, în vârstă de paisprezece ani, în stradă, se poate transforma într-un super-erou Shazam.

8. Regele Leu (2019)

În cazul în care eraţi trişti ca nu vorbesc despre nici un film de familie, pe locul 8 avem filmul The Lion King care este o adaptare într-un stil mai modern al filmelor şi animaţiilor trecute despre Regele Leu.

După uciderea tatălui său, un tânăr prinț leu fuge de împărăția sa doar pentru a învăța adevăratul sens al responsabilității și vitejiei.

9. Aladdin (2019)

Rămânem tot la Disney şi vorbim despre Aladdin care este tot un film de familie, genul aventura şi fantezie, ce este foarte apreciat de către cei ce l-au vizionat.

Aladdin își redobândește povestea clasică a materialului sursă cu suficient spectacol și pricepere, chiar dacă nu se apropie niciodată de splendoarea fascinantă a originalului film animat.

10. Zombieland: Double Tap (2019)

Pe locul 10 avem un film ce nu a apărut până acum, însă cu speranţa că va fi bun îl pun în acest top, sper să nu greşesc în acest caz. Mi-a fost foarte greu să fac acest top pentru că am văzut foarte multe filme, aşa că mai jos voi pune câteva menţiuni care chiar merită văzute.

În Zombieland: Double Tap avem deaface cu zombi mai evoluaţi iar echipă formată din Columbus, Tallahassee, Wichita, şi Little Rock se deplasează în inima americii.

Mentiuni – Cele mai bune filme 2019

Glass

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 2019

X-Men: Dark Phoenix

Godzilla 2

Terminator 6

Frozen 2

How to Train Your Dragon 3

Aceasta este lista mea cu cele mai bune filme filme de toate genurile, voi face articole separate pentru cele mai populare genuri de filme în parte. Până atunci spor la vizionat!

Notă: Aşteptăm şi părerile tale la rubrica de comentarii, tu ce filme recomanzi?