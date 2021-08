2021 a fost un an bun pentru jocuri, dar, după cum se știe, cele mai bune jocuri sunt lansate în fiecare an în ultimele luni. Anul acesta, tradiția nu a fost încălcată. Iată ultimele jocuri din 2021.

2021 a fost un an bun pentru jocuri. Am văzut câteva jocuri bune până acum, inclusiv Resident Evil Village, Ratchet & Clark și Pokemon Snap. Cu toate acestea, ca în fiecare an, cele mai bune jocuri vin în ultimul trimestru al anului. De exemplu, în septembrie, este lansată noua mult așteptată versiune a lui Deathloop . Cu toate acestea, noile jocuri WarioWare și Diablo 2 Resurrected sunt, de asemenea, printre jocurile care vor veni în acest trimestru. Să aruncăm o privire asupra jocurilor care vor fi lansate în următoarele câteva luni.

No More Heroes 3

No More Heroes este o serie de jocuri hack-and-slash care a început pe Wii în 2008. Jocul a adunat un public semnificativ din 2008 și a primit până acum recenzii bune. Conform anunțului, jocul va fi lansat pe Switch pe 27 august, după o întârziere din cauza Covid-19 .

WarioWare: Get It Together!

WarioWare este un microgame. Oricine petrece chiar și puțin timp cu un microgame știe că aceste jocuri sunt incredibil de dependente. Pe de altă parte, este foarte dificil să recunoști aceste jocuri urmărind trailerul de lansare. Doar experimentând-o poți înțelege cât de distractiv este. Acest joc, care va fi lansat pe Switch în septembrie, aduce acum și o opțiune multiplayer.

Deathloop

Deathloop este un joc de acțiune-aventură dezvoltat de Arkane Studios și publicat de Bethesda Softworks .

Ideea jocului este următoarea: Ești un asasin prins într-o buclă de timp care se resetează la sfârșitul fiecărei zile. Pentru a ieși din această buclă, trebuie să ucizi opt „vizionari” împrăștiați pe o insulă . Problema este că trebuie să o finalizați într-o buclă de timp. Pe de altă parte, în timp ce vânezi opt vizitatori, un asasin rival va încerca să te vâneze.

Deathloop va fi lansat pe PlayStation 5 și PC pe 14 septembrie. Probabil că versiunea Xbox va veni anul viitor.

Kena: Bridge of Spirits

Ratchet & Clank a fost unul dintre cele mai populare jocuri din acest an, iar din exterior se poate spune că acest joc seamănă cu un film Pixar. Iată ceva similar pentru Kena: Podul Spiritelor. Jocul are o senzație ciudată de studio DreamWorks. În acest joc, vei fi Kena, ghidul spiritual pentru ca morții să treacă de la lumea fizică la viața de apoi. Jocul va fi lansat pe 21 septembrie.

Diablo II: Resurrected

Diablo II este unul dintre cele mai faimoase și lăudate jocuri din istoria jocurilor. Modul de joc al jocului este în continuare același ca in versiunile vechi, dar alte caracteristici ale jocului sunt adaptate în 2021. Sunet Dolby 7.1, grafică 3D, rezoluție 4K și multe altele …

Jocul va fi lansat pe 23 septembrie.

Far Cry 6

Far Cry 6, care era așteptat să fie lansat în februarie anul acesta, a fost amânat până în octombrie. Far Cry 6 este cel mai recent Far Cry, iar actiunea jocului are loc într-o regiune tropicală fictivă numită Yara.

Acesta este topul nostru cu cele mai bune jocuri pe final de 2021, de asemenea discutia pe acest subiect este deschisa, si te asteptam si pe tine la rubrica de comentarii cu o parere personala.