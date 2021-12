Apple a anunțat astăzi cele mai bune jocuri din App Store in 2021. Între timp, compania a anunțat cele mai bune jocuri și aplicații ale anului. Câștigătorii de top au sunt League of Legends: Wild Rift , Marvel: Future Revolution, Myst, Space Marshals 3 și Fantasian .

Apple a avut un an controversat anul acesta, din cauza ratelor de redevențe și a problemelor antitrust cu Epic Games.

Cele mai bune jocuri din App Store din 2021

Cel mai bun joc iPhone: League of Legends: Wild Rift

Wild Rift a adus luptele din arena League of Legends de pe computer pe dispozitive mobile. League of Legends s-a transformat într-un serial precum Arcane, care tocmai a început pe Netflix. În prezent, jocul are 600 de milioane de jucători activi și peste 100 de milioane de jucători activi.

Cel mai bun joc iPad: Marvel: Future Revolution

Marvel: Future Revolution promite destul de mult personalizarea personajelor pentru jocul de lupte cu supereroi. În plus, are o grafică bună.

Cel mai bun joc de pe MAC: Myst

Rand Miller, co-fondatorul Cyan, a făcut câteva declarații într-un interviu. Miller a spus că Myst este un remake al producției originale cu o grafică mult mai bună. În plus, a continuat: „Știți mai bine decât noi că acesta este un experiment grozav pentru noi. Se simte ca în 1991 sau 1986 când am început Menhole cu Myst. De acolo a apărut o evoluție. De fiecare dată când Mac-ul are o tehnologie nouă, încercăm să reinventăm Myst.”

Jocul anului pe Apple Arcade

Fantasian

Cele mai bune jocuri gratuite pentru iPhone:

Among US

Roblox

Project Makeover

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

High Heels!

Magic Tiles 3: Piano Game

Water Sort Puzzle

Shortcut Run

Bridge Race

Cele mai bine plătite jocuri iPhone:

Minecraft

Heads Up!

Bloons TD 6

Monopoly

Geometry Dash

My Child Lebensborn

Plague Inc.

True Skate

Grand Theft Auto: San Andreas

Incredibox

Cele mai bune jocuri gratuite pentru iPad:

Among Us

Roblox

Project Makeover

Phone Case DIY

Subway Surfers

Hair Challenge

Magic Tiles 3: Piano Game

Tiles Hop – EDM Rush

Blob Runner 3D

Bridge Race

Cele mai bine plătite jocuri iPad:

Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

Monopoly

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Plague Inc.

Human Fall Flat

Ultimate Custom Night

Grand Theft Auto: San Andreas

Cele mai bune jocuri Apple Arcade: