Cele mai bune jocuri Nintendo Switch din 2020 – 2020 a fost un an special pentru Nintendo Switch. Consola a fost una dintre platformele care au primit cele mai exclusive titluri, pe lângă alte jocuri multiplatformă. Printre cele mai importante momente, francizele care au revenit și titlurile care au reușit să mențină calitatea pe consola Nintendo.

Consultați lista noastra- care nu reprezintă un clasament – cu cele mai bune jocuri din 2020 pentru Nintendo Switch.

1- Animal Crossing: New Horizons

Interesant este că sosirea Animal Crossing: New Horizons a fost o binecuvântare într-o perioadă de pandemie.

Jocul pune jucătorul în rolul unui personaj care trebuie să dezvolte și să mențină o insula ca un loc perfect pentru locuitorii săi.

2- Paper Mario: Regele Origami

Cea mai ciudată versiune a lui Mario a câștigat un nou titlu pentru Nintendo Switch. În The Origami King , Mario trebuie să o salveze pe prințesa Peach din ghearele regelui ticălos Olly. Pentru asta, mustața va conta pe ajutorul Oliviei, un aliat fundamental în călătorie.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu franciza, Paper Mario este o versiune mai provocatoare a lui Mario Bros. Jocul este plin de puzzle-uri și aduce un sistem de luptă diferențiat, în comparație cu celelalte titluri de aventură.

3- Hades

Cea mai mare surpriză din 2020 a câștigat și o versiune pentru Nintendo Switch. Și spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu multe conversii, care au ca rezultat pierderea calității și performanței, portul Hades a fost foarte bine făcut, făcând jocul unul dintre cele mai bune pentru consolă.

Jocul RPG și de acțiune îl pune pe jucător în controlul lui Zagreu, fiul lui Hades, într-o aventură în Regatul Morții. Perfect pentru fanii și iubitorii de mitologie greacă.

4- Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Franciza Pokémon a fost un altul care a câștigat un nou titlu „diferit” în 2020. În Mystery Dungeon: Rescue Team DX preia controlul asupra unui grup de mici creaturi care trebuie să facă față provocărilor pentru a elibera alți monștri.

Marea diferență dintre jocul tradițional și Mystery Dungeon: Rescue Team DX constă în jocul său. Aici, titlul prezintă lupte pe rând, similare cu jocurile RPG și de strategie, precum Final Fantasy Tatics și Fire Emblem

5- Hyrule Warriors: Age of Calamity

Jocul este un amestec între două titluri: Hyrule Warriors și Zelda: Breath of the Wild . În ea, forța malefică Calamity Ganin amenință orașul care dă numele jocului. Și depinde de Zelda și credinciosul ei scutier: Link pentru a face treaba pentru a scăpa de regiune de rău.

Gameplay-ul jocului amestecă luptele frenetice ale francizei Hyrule Warriors cu elemente prezente în Breath of the Wild. Uniunea nebună sfârșește prin a rezulta într-un joc fără compromisuri, distractiv și incitant.

6- Xenoblade Chronicles: Ediție definitivă

Unul dintre cele mai lăudate titluri de pe Nintendo Wii a câștigat o versiune remasterizată pentru Switch. Aduce o grafică nouă, dar păstrează practic același joc care a consacrat jocul când a fost lansat în 2010.

Povestea spune o călătorie în căutarea răzbunării. După ce regiunea ta este devastată de înfricoșătorul Mechon, trebuie să aduni un grup de aliați pentru a-l conține pe ticălos și pentru a preveni alte daune lumii.

7- Sanctuary of Mana

Remake-ul clasic RPG SNES pune jucătorii într-o aventură pentru a ajunge la Sanctuary of Mana. Pentru aceasta, vor trebui să se confrunte cu creaturi puternice cunoscute sub numele de Benevodons, care distrug regiunile pe unde trec.

Cu un aspect complet reproiectat și acum în 3D, Trials of Mana este de departe unul dintre cele mai bune remakes lansate în 2020. O placă completă pentru fanii saga și pentru iubitorii unui RPG tradițional bun.

8- Doom Eternal

Jocul este prezent în toate listele celor mai bune jocuri din 2020 și nu este degeaba. Chiar și într-o versiune de calitate inferioară în comparație cu alte console, Doom Eternal este unul dintre cele mai bune titluri lansate pentru Nintendo Swtich.

Jocul prezintă o luptă frenetică frenetică, în care personajul Doomslayer trebuie să prevină o invazie demonică a Pământului. Pentru aceasta, merită să folosiți de la pistoale simple până la arme de eliminare în masă.

9- Ori and the Blind Forest

Continuarea lui Ori and the Blind Forest menține nivelul ridicat al jocului. Atât aspectul său, cu o ambianță și grafica care impresionează, cât și gameplay-ul său bine adaptat la Switch, fac din joc unul dintre punctele culminante ale acestui an.

În povestea jocului, încă o dată jucătorul controlează personajul Ori. Acum trebuie să-și găsească prietenul, bufnița Kun și, pentru asta, va trebui să facă față pericolelor pădurii fermecate.

10- Super Mario 3D All-Stars

Colecția aduce cele trei jocuri principale ale personajului pe vechea consolă Nintendo 64: Super Mario 64, Super Mario Sunshine și Super Mario Galaxy.

Spre deosebire de alte seturi, Super Mario 3D All-Stars nu aduce remasterizare, ci doar modificări ocazionale în joc, astfel încât titlurile să fie bine adaptate la joystick-urile actuale. Cu toate acestea, este încă o placă completă pentru cei care au epoca pe 64 de biți ca una dintre cele mai remarcabile din istorie.

Vedeti si cele mai bune titluri PS4 din 2020.

Aceasta este lista noastra pentru Cele mai bune jocuri Nintendo Switch din 2020, va asteptam la rubrica de comentarii pentru a dezbate acest subiect si pentru a ne prezenta de asemenea parerile dumneavoastra.