Cele mai bune jocuri pentru calculator 2021: Top jocuri PC

Cele mai bune jocuri pentru calculator 2021 – Spre deosebire de un joc pe o consola de gaming, cele pe PC, clasice, ofera o experienta mult mai buna si raman foarte populare si astazi. Ai rate frame-uri mai bune, rezolutii excelente, mai multe functii interesante pe care consolele de gaming nu le pot oferi inca. Un monitor de gaming, un pc de gaming, tastarura si mouse de gaming si poti sa te joci aproape orice iti doresti. Procesor puternic, memorie destula, minim 16GB, placa video dedicata si rate frame-uri fara numar si esti gata de aventura vietii tale in mediul virtual.

La o privire atenta vei descoperi mii de Jocuri pentru calculator care iti promit experiente de neuitat in fata monitoarelor. Dar care sunt cele mai bune jocuri si cum le depistezi? Daca povestea este foarte buna, daca ai personaje si setari, daca ai cat mai multe etape ale jocului si cat mai dificile, daca ai atmosfera si sunete de senzatie, efecte audio impresionante stii ca te afli in fata unui joc excelent pentru PC.

Cand iti alegi Jocuri pentru calculator te gandesti si la rezolutia lor, la rate frame-uri, la cat de bine te poti juca cu o tastatura si la cat de mult poti personaliza din experienta pe care o ai in joc. Cele mai bune Jocuri pentru calculator sunt continuari ale unor jocuri clasice, care au fost refacute complet si au ajuns sa cucereasca si tinele generatii. Mai jos gasesti topul nostru si cele mai bune jocuri pe care merita sa le parcurgi cu prima ocazie in care vrei sa te relaxezi un pic.

Top Jocuri pentru calculator de neratat in 2021

Resident Evil Village -toata lumea stie de Resident Evil, e un joc horror care te atrage de la primele sunete si de la primele imagini. E o continuare a Resident Evil 7, are loc intr-un sat din Romania, ce sa vezi, la cativa ani dupa evenimentele din jocul amintit. Nu e cea mai inspaimantatoare varianta, dar ofera un echilibru excelent intre componenta de supravietuire si cea horror. Ai tot ce vrei, si zombi, si vampiri si tot felul de creaturi ciudate si ai suficiente etape si sperieturi serioase cat sa te distrezi ore intregi. Iar decorul e fenomenal, iar neasteptatul pandeste la fiecare colt;

The Witcher 3: Wild Hunt -e cel mai bun joc din toate timpurile. E un mix intre Skyrim si Grand Theft Auto V, dar mult mai fain. Ai ce face prin decoruri de poveste, te lupti si incerci sa supravietuiesti intr-un decor care seamana mai degraba cu cel din jocurile de la inceputul gamingului pe PC. E un joc care te tine langa monitor odata ce l-ai inceput si nu te plictisesti, iar efectele sonore sunt uau!;

Ghostrunner -miscare continua si violenta la un nivel cum rar iti e dat sa vezi, asa s-ar descrie in cateva cuvinte acest joc pentru calculator. Este intens, trebuie sa ramai „viu” ca sa poti trece la next level, ai adrenalina la greu si o experienta de nota zece. E o combinatie interesanta si rafinata de Doom Eternal si Mirror’s Edge. Jocul are loc in Dharma Tower, un fel de refugiu pentru umanitate unde te tot bati si te razbuni pe stapanul care ti-a transformat viata in cosmar. Omori la foc automat si folosesti tot ce ai ca sa treci de fiecare nivel, e un adevarat carnagiu acolo, dar ai o experienta uau! de fiecare data cand il joci;

Hitman 3 -e partea finala din trilogia Hitman, are inca sase harti noi si afli si deznodamantul povestii din 2016 inceputa in Hitman. Hartile te vor purta peste tot, din China sau Anglia pana in Dubai si in alte locuri interesante. Impusti fel de fel de baieti rai care stau cu ochii pe tine sa te termine cu prima miscare gresita, te misti cu abilitatile unei vulpi pe hartile date ca sa gasesti inamicii si sa ii impusti fara a fi detectat. Fiecare harta se poate „juca” in mai multe feluri, de mai multe ori, ca sa gasesti fel de fel de metode de a omori inamicii;

Red Dead Redemption 2 -un western din 2021 adus in jocurile pentru calculator, asa s-ar descrie acest joc interesant. Arthur Morgan si gasca lui incearca sa supravietuiasca in Vestul Salbatic, e un joc pe care il poti juca si 50 de ore fara sa iti dai seama pentru ca are o atmosfera speciala si niste personaje sau misiuni care te captiveaza. Se poate juca si in 8K, daca ai monitor atat de performant sau vreun PC de top.