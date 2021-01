Cele mai bune jocuri PS4 din 2020 – Anul 2020 s-a sfârșit, si este timpul să ne amintim de jocurile care au fost sfințite pe PS4. Consola Sony a adus numeroase titluri exclusive pe tot parcursul anului, precum The Last Of Us 2 și Ghost of Tsushima, precum și versiunile multiplataforme ale jocului.

Cele mai bune jocuri PS4 din 2020

1 – Nioh 2

Jocul a câștigat o a doua versiune exclusivă pentru PS4 la începutul anului. În el, jucătorii il controlează Hide, un personaj personalizabil jumătate uman jumătate yokai, care trebuie să unească Japonia în perioada Sengoku.

Nioh 2 a adus un gameplay evoluat în comparație cu primul titlu. Dar păstrează o bună parte din elementele care l-au consacrat, cum ar fi nivelul ridicat de dificultate și bătăliile iconice împotriva faimoșilor „șefi de scenă”. Pacat ca intriga este prea generica si nu prea captivanta.

2 – Doom Eternal

Una dintre cele mai faimoase francize FPS din istorie a câștigat un nou capitol în 2020. În Doom Eternal, jucătorii revin la controlul protagonistului Doom Slayer, trebuind să elimine forțele demonice care au invadat lumea noastră.

Spre deosebire de majoritatea FPS-urilor de azi, Doom Eternal pariază pe vechea formulă și aduce un shooter frenetic în care misiunea ta este practic una: să elimini tot ce se mișcă în fața ta.

3 – Resident Evil 3 Remake

Profitând de succesul Resident Evil 2 Remake, Capcom a adus al treilea titlu al francizei într-o perspectivă mai actuală, fără a-și pierde esența. În ea, preia controlul asupra lui Jill Valentine, care încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat într-un oraș Raccon distrus, supraviețuind în timp ce alerga creaturii numite Nemesis.

Jocul a fost foarte lăudat pentru modul în care a fost construit, dar unii jucători au criticat modul în care se desfășoară. Urmează practic toți pașii titlului original (care era deja considerat cel mai scurt din franciză), cu excepția multor puzzle-uri, care fac jocul și mai scurt.

4 – Remake-ul Final Fantasy VII

Unul dintre cele mai așteptate jocuri din ultimii ani, Final Fantasy 7 Remake a ajuns în cele din urmă pe PS4 în 2020. După cum sugerează și numele, jocul este un remake al RPG-ului clasic din 1997, cu un nou gameplay care schimbă sistemul de luptă, în ceea ce privește navigarea gratuită pe hartă.

Interesant, chiar și îndelungat, jocul aduce doar partea introductivă a aventurii. Cu toate acestea, directorul său a confirmat deja că remake-ul remake-ului este în curs de dezvoltare .

5 – The Last of Us Partea 2

Marele câștigător al The Game Awards 2020, The Last of Us 2 a ajuns în cele din urmă pe PS4 după ani de așteptare. Jocul continuă saga Joel și Ellie supraviețuind unui Pământ distrus de un virus care transformă oamenii în creaturi agresive.

Pe lângă jocul rafinat și grafica uluitoare, jocul prezintă și una dintre cele mai captivante povești ale anului, care atinge sentimentele jucătorilor săi.

6 – Fantoma lui Tsushima

O altă exclusivitate extrem de așteptată pentru PS4, Ghost of Tsushima a apărut în cele din urmă în 2020. Jocul îi duce pe jucători la războiul împotriva mongolilor din secolul al XIII-lea, unde, pentru a controla Samurai Jin, trebuie să oprești invazia și să-ți eliberezi oamenii.

Ghost of Tsushima aduce un joc de tip open-world, cu un sistem de luptă bazat pe lupta cu sabia care vă atrage. În plus, jocul aduce una dintre cele mai frumoase imagini pe consolă.

7 – Pro Skater 1 + 2

Unul dintre cele mai iconice titluri ale erei pe 32 de biți a câștigat o nouă versiune. Pro Skater 1 + 2 al lui Tony Hawk aduce primele două jocuri ale francizei în versiuni remasterizate și cu multe dintre elementele care au consacrat jocul.

Pentru finalizare, noile versiuni au, de asemenea, o coloană sonoră care include trupa braziliană Charlie Brown Jr. Includerea a fost un omagiu adus vocalistului grupului, Chorão, care a murit în 2013 și a fost un fan al jocului.

8 – Mafia: Ediție definitivă

O altă franciză care a câștigat versiuni remasterizate. Mafia: Definitive Edition aduce cele trei jocuri din serie în versiuni remasterizate, cu accent pe primul capitol complet reproiectat, atât în ​​plan vizual, cât și în grafică.

Practic, comploturile jocurilor se referă la îndeplinirea misiunilor pentru o anumită mafie. În timp ce primele titluri sunt stabilite în jurul anului 1940, ultimul joc al francizei aduce un cadru mai actual.

9 – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Personajul carismatic a câștigat un nou joc după ani de zile. Crash Bandicoot 4: It’s About Time pune protagonistul și prietenii săi în misiuni care implică călătorii în timp, schimbări ale lumii și alte lucruri nebunești distractive.

Jocul prezintă un joc provocator și o ambianță foarte primitoare. În plus, posibilitatea de a controla noi personaje, fiecare cu abilități diferite, este un element pozitiv suplimentar.

10 – Spider-Man: Miles Morales

Pentru a închide lista, va prezentam Spider-Man. După cum sugerează și titlul, noul joc aduce continuarea poveștii titlului original, sub ochii personajului Miles Morales, care acum trebuie să trăiască cu super-puterile sale.

Pe lângă faptul că este una dintre opțiunile extraordinare din 2020 pentru PS4, jocul a ajuns și pe PS5 cu o grafică îmbunătățită și un joc adaptat DualSense, joystick-ul noii console Sony.

Acestea au fost selectarile noastre pentru topul cele mai bune jocuri PS4 din 2020, voi ce alte titluri recomandari?