Acest an a fost unul plin, de meme-uri pe social media, asa ca astazi am sa va prezint cateva dintre cele mai bune meme-uri din 2019, care au marcat intreaga lume.

Astazi am cules mai multe informatii si postari de pe paginile de social media ale oamenilor publici din intreaga lume si am pus totul in acest articol. Daca sunt sau nu amuzante, voi decideti. Nu am postat meme-uri din Romania pentru ca mi-a fost greu sa tin o evidenta in 2019, insa pentru 2020 promit ca voi face ceva cu meme-uri din Romania, pana atunci, sper sa va distrati cu cele postate mai jos.

10-year challenge

Noul an a început cu acest hashtag viral în care oamenii au devenit nostalgici privind înapoi cum s-au schimbat lucrurile în ultimii zece ani. De la celebrități, branduri la oameni, mulți își postează imaginile din 2009 și 2019 în care arată schimbările prin care au trecut în ultimii 10 ani.

I don't get this 10 year challenge, time is not something I acknowledge. 🤷‍♀️ *Picture taken at some point prior to today pic.twitter.com/f5XUye3Hot — Mariah Carey (@MariahCarey) January 16, 2019

Baby Yoda

Deși a venit târziu în 2019 au aparut o multime de meme-uri, Baby Yoda de la Disney + Mandalorian au agitat oamenii de pe tot globul. Cu ochi adorabili și urechi ascuțite, micul personaj verde din serial a reusit să topească inimile celor din online.

Every Mom on Christmas morning watching you open presents: pic.twitter.com/m7hI1qYoVz — Julie Benson (@TheJulieBenson) November 29, 2019

JCB ki Khudayi

#JCBKiKhudayi este probabil una dintre cele mai întâmplătoare, si destul de bizara mema care a luat cu asalt India pe retelele de socializare, apoi pe tot globul.

Fanul nervos Pakistanez

În timpul Cupei Mondiale ICC Cricket 2019, un fan pakistanez a fost văzut privindu-și echipa cu furie în timp ce se luptau pe teren într-un meci împotriva Australiei. Milioane de fani de cricket de pe tot globul au văzut expresia pe ecranele de televiziune.

Desi dad when he enters your room and finds you sleeping with lights on pic.twitter.com/xLrkpOzxAh — SwatKat💃 (@swatic12) June 14, 2019

Femeia care striga la pisica

Dacă ați fost un avid utilizator de rețele de socializare, nu există nicio modalitate de a nu vă confrunta cu „Femeia care strigă la pisică”, Chiar dacă a apărut pentru prima dată la jumătatea anului, pe măsură ce anul se apropia de sfârșit, popularitatea sa a crescut și utilizatorii a folosit imaginea in sablonul oficial cat si in photoshop.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG — chey (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019

Didi tera dever deewana 🤣🤣 pic.twitter.com/xrFvd8dZ7T — Unemployed Marwadi 🇮🇳 (@Muaaaahrwadi) November 19, 2019

Gonna tell my kids

Acest tip de meme-uri a luat nastere in 2019 iar popularitatea a crescut exponential printre creatorii de meme-uri cat si printre oameni importanti precum politicieni.

I’m telling my kids this was gordon ramsey pic.twitter.com/7O9P7ZVNfs — emily 🌸 (@uhhmmily) November 20, 2019

gonna tell my kids this is dora pic.twitter.com/7oTeOJp8Lx — Falak Abbasakoor (@FalakAbbasakoor) November 19, 2019

Arya Stark’s ‘Not Today’

Când serialul de succes de pe HBO, Game of Thrones a luat sfârșit după 8 ani, fanii și-au spus adio emoțional emisiunii. Acesta este unul dintre cele mai populare meme-uri din intreaga lume cu GOT-ul, insa au fost foarte multe in care privitorii si-au exprimat nemultumirea fata de serial.

Me today at work when my boss asks me to do literally anything #NotToday #GameOfThrones pic.twitter.com/8qq8sFjWEo — alexis rose (@bloodgutschoco) April 29, 2019

New SBI employee : What do you say to a person who wants to open an account? SBI Manager : pic.twitter.com/O7ksa0sRVz — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) April 29, 2019

Met Gala 2019

Celebritățile apar pe covorul roșu la Metropolitan Museum of Art din New York pentru a celebra moda și arta. Și în mijlocul unei multitudini de costume elaborate pentru a onora și captura tema, aceasta duce la memorii hilare, iar anul acesta nu a fost diferit.

Celine Dion looks like a pasta drying rack and I mean that as the highest compliment pic.twitter.com/bfmjsBWcej — Emilia Petrarca (@EmiliaPetrarca) May 6, 2019

Omul cu parapanta

Un videoclip hilar al unui bărbat indian care a cerut în repetate rânduri instructorului să-l facă să aterizeze, acesta a intrat viral online la sfârșitul lunii august și a declanșat mai multe meme-uri online.

*boards flight for the first time* *little turbulence happen* me to pilot: pic.twitter.com/BSJgww9NsZ — capt. (@thephukdi) August 26, 2019

Really, really, really meme-uri

Acest meme si-a castigat popularitatea la inceputul anului pe Twitter, cand companii foarte mari au inceput sa posteze acest mesaj.

We

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

need another cup of coffee. ☕️ — Starbucks Coffee (@Starbucks) January 23, 2019

We

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

really

want to know why you keep asking the Google Assistant to marry you 🤔 — Google India (@GoogleIndia) January 28, 2019

Prima imagine a găurii negre

Prima poză cu o gaură neagră a fost dezvăluită în fața lumii și în curând fotografia încețoșată a găurii din centrul galaxiei Messier 87 – a devenit rapid subiect pentru meme-uri, în timp ce oamenii au adus comparații cu multe lucruri pentru unii fotografia portocalie și neagră arzătoare era aproape de Ochiul lui Sauron.

I made this thinking it would be funny but now I'm on the verge of a panic attack pic.twitter.com/oF17MOOBvt — Fred Delicious (@Fred_Delicious) April 10, 2019

Choking Sasuke

"Judge Judy here. I love the truth. If you don't tell me the truth, you're gonna be eating your shoes. If you live to be a hundred, you will never be as smart as me. On your BEST day, you're not as smart as *I* am on my WORST day. Sasuke, you're dismissed" pic.twitter.com/pDcFRpdX2P — Lan (@Kishido_Spirit) January 15, 2019

Ah shit, here we go again

this december pic.twitter.com/xgFIR2sLNL — Rebel Scum Finn (@realtraitorfinn) April 11, 2019

Bird Box

can't hear

can't speak

can't see

can’t close the goddamn door pic.twitter.com/2Sf1quJPCj — Pânico! na Discoteca (@panicodiscoteca) December 30, 2018

30-50 feral hogs

In ~72 hours this will be completely incomprehensible pic.twitter.com/QljE5XSWHM — Patrick Monahan (@pattymo) August 5, 2019

30-50 feral hogs coming to your yard as soon as you send your kids outsidepic.twitter.com/zNUjXEtT8T — Cody, but resolute 🎉🥳 (@mistercodester) August 5, 2019

Bineinteles, anul nu s-a incheiat si vor mai aparea meme-uri interesante si bune, acestea sunt meme-uri dintr-o multime din cele salvate de mine de pe twitter, m-am uitat peste ele iar cele mai interesante l-am postat aici.

Imi pare rau pentru cei ce se asteptau la ceva in romana, insa in 2020 voi avea grija sa satisfac toti privitorii.