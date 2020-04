Cele mai bune monitoare de gaming 2020 – 2019

Cele mai bune monitoare de gaming – Cel mai bun monitor de gaming – Pe piaţa din România găsim o varietate de monitoare de gaming bune şi de toate felurile. Astăzi am să vă prezint cele mai bune monitoare, recomandări pentru a duce experienta gaming-ului la maxim.

Suntem in 2020, iar acest articol primeste o actualizare cu monitoare de gaming, atat pentru cei ce vor sa isi cumpere un monitor bun de gaming de buget, cat si pentru cei ce vor sa isi cumpere un monitor mai scump, acesta avand mai multe beneficii, evident.

Pentru topul de astazi, am fost in magazine, am si testat anumite monitoare de gaming, iar rezultatele au fost urmatoarele. Daca aveti intrebari referitoare la acest subiect, sau pur si simplu doriti sa intrati in discutie, va asteptam la rubrica de comentarii.

Cele mai bune monitoare de gaming 2020

AOC C32G1

Cel mai bun monitor de gaming raport pret/calitate

Rezoluție: 1.920 x 1.080 | Dimensiune: 32in | Sincronizare: 144Hz AMD FreeSync | Tip panou: VA | Contrastat: 3.000: 1 | Intrări: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA

Este tentant să cheltuiți o mulțime pe un monitor de gaming, dar majoritatea jucătorilor nu vor putea să renunțe la trei, maxim patru cifre pentru un monitor de gaming. Dacă aveți un buget mai restrâns, AOC C32G1 este un pariu bun. Are o diagonală de 32in, deci este suficient de mare pentru a se dovedi imersiv și are și o curbă de 1800R, care sporește și mai mult imersiunea.

Bugetul înseamnă că acest ecran are o rezoluție Full HD și nu ceva mai mare, dar aceasta nu este neapărat o problemă. Este suficient de ridicat pentru a face orice fel de joc să arate bine și nu este excesiv – deci placile grafice mai accesibile pot rula acest display fără probleme.

Pe de alta parte, AOC are AMD FreeSync, astfel încât jocurile pot fi sincronizate, iar rata de actualizare maximă de 144Hz este bună.

Ecranele IPS sunt mai bune, sigur, dar sunt mai scumpe, iar panoul VA oferă o calitate solidă a culorilor care nu va ingreuna experienta in jocuri. Timpul de răspuns pe 4ms este bine, iar culoarea pe 8 biți este suficient de bună pentru jocuri. De asemenea, ne plac plăcile subțiri – ușurează construirea pe viitor a unei configurații cu mai multe monitoare.

Pentru cine doreste, AOC nu produce doar acest ecran la 32in – ci are și modele 27in și 24in.

AOC nu are multe opțiuni de ajustare, nu are porturi USB și lumina de fundal este puțin slabă, dar niciuna dintre aceste probleme nu este ruină la acest preț. Dacă sunteți in cautarea unui monitor de jocuri la prețuri accesibile, care oferă încă o calitate bună, ecranele AOC sunt excelente.

Pro: jocuri pe ecran mare; 144HZ AMD FreeSync; bezele subțiri

Contra: „Doar” Full HD; puține opțiuni de ajustare

Asus ROG Swift PG27UQ

Cel mai bun monitor de gaming

Rezoluție: 3.840 x 2.160 | Dimensiune: 27in | Sincronizare: 144Hz Nvidia G-Sync | Tip de panou: IPS | Contrastat: 1.000: 1 | Intrări: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB

Asus PG27UQ este unul dintre cele mai bune monitoare de gaming realizate vreodată. Puține ecrane implică atât de puțin compromis, iar foaia de specificații arată cât de multe poate face acest panou.

Este un panou 4K, ceea ce înseamnă că obțineți imagini incredibil de clare pe diagonala sa de 27 de inch și folosește un display IPS Quantum Dot – astfel încât să obțineți o precizie de culoare de top. Punctele de referință evidențiază acest aspect, cu un Delta E sub-3 în întregime și un contrast care trece cu ușurință peste 1.000: 1.

Funcționează cu Nvidia G-Sync la o rată de actualizare maximă de 144Hz, astfel încât jocurile ruleaza perfect pe cele mai populare plăci grafice ale Nvidia. Acesta este, de asemenea, unul dintre puținele monitoare de gaming care aderă la VESA DisplayHDR 1000, care este un standard HDR putin vazut pe monitoarele pentru PC-uri.

Protocolul HDR de înaltă calitate al lui Asus înseamnă că ecranul produce niveluri de luminozitate și contrast mai bune atunci când redați conținut HDR – ceea ce înseamnă că veți obține o experiență HDR mult superioară decât în ​​majoritatea celorlalte ecrane de gaming. Veti optiune o experiență mai asemănătoare cu cele mai bune televizoare HDR, mai degrabă decât monitoare de jocuri mai ieftine.

Cel mai mare dezavantaj este prețul. La peste 10.000 lei, nu este ieftin, dar este cel mai bun monitor de jocuri pe care îl puteți cumpăra chiar acum.

Pro: calitatea imaginilor senzaționale; HDR adecvat; Nvidia G-Sync

Contra: scump; timpul de răspuns ar putea fi mai bun; are nevoie de o placă grafică foarte buna.

Acer Nitro VG270UP

Cel mai bun monitor mid range

Rezoluție: 2.560 x 1.440 | Dimensiune: 27in | Sincronizare: 144Hz AMD FreeSync | Tip de panou: IPS | Contrastat: 1.000: 1 | Intrări: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI

Nu toată lumea își poate permite să cheltuiască o mulțime de bani pe un monitor de jocuri, așa că Acer Nitro VG270UP este o alegere excelentă dacă doriți o anumită calitate.

Pentru început, are o specificație solidă. Rezoluția sa nativă este de 2.560 x 1.440, ceea ce il face mai bun decât ecrane de jocuri de 1080p. Aceasta este asociată cu 144Hz AMD FreeSync – ceea ce înseamnă un joc lin la frecvențe ridicate de pe plăcile grafice Nvidia și AMD, va rula excelent.

Calitatea imaginii este foarte buna, cu o acuratețe fantastică a culorilor și un raport de contrast care depășește 1.000: 1 vom avea in jocuri o culoare in profunzime și vibranță. Luminozitatea este, de asemenea, constantă. Nu este de mirare, având în vedere că acesta este un panou IPS.

Buna specificație de bază a lui Acer înseamnă limitări în altă parte. Nu are opțiuni de ajustare a suportului in înclinare, iar suportul este puțin fragil. De asemenea, nu există porturi USB. Dacă suntem cu adevărat “pictori”, lumina de fundal este uneori și inconsistentă.

Totuși, acestea sunt toate problemele care pot fi iertate atunci când Acer oferă o calitate excelentă a imaginii. Este o alegere excelentă dacă doriți un ecran de jocuri de înaltă calitate, fără a cheltui prea mult.

Pro: calitate excelentă a imaginii de 1440p; AMD FreeSync

Contra: Stand slab; iluminare inconsistentă, fără porturi USB

Asus ROG STRIX XG49VQ

Cel mai bun monitor de jocuri cu ecran lat

Rezoluție: 3.840 x 1.080 | Dimensiune: 49in | Sincronizare: 144Hz AMD FreeSync 2 | Tip panou: VA | Contrastat: 3.000: 1 | Intrări: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB

Asus ROG Strix XG49VQ este un produs absurd și ispititor. Este unul dintre cele mai mari monitoare datorită diagonalei sale 49in și folosește un raport de aspect 32: 9, deci este mai lat decât aproape orice altceva.

Designul vast, curbat, vine în prim plan în mai multe genuri diferite. Face o diferență uriașă în jocurile cu curse și FPS, sporind imersiunea și câmpul de vedere și permite afișarea a mai multor elemente cand vine vorba de jucarea titlurilor de aventură și RPG. Este, de asemenea, ideal pentru activități care nu sunt jocuri, cum ar fi streaming, cand lucrezi cu multe ferestre, foi de calcul mari și editare video.

Asus a redat acest vast panou cu o rezoluție de 3.840 x 1.080 și AMD FreeSync 2 care atinge vârfuri la 144Hz. Includerea tehnologiei AMD înseamnă că jocurile pot fi sincronizate atât pe plăcile grafice AMD cât și pe cele Nvidia, iar rezoluția este suficient de ridicată pentru a asigura jocuri clare, în timp ce suficient de scăzută pentru a permite mai multor placi video să ruleze fără probleme.

Fiți conștienți că nu toate jocurile sunt bune pentru un monitor cu ecran lat – unele titluri necesită mai mult spațiu vertical. Amintiți-vă, de asemenea, că unele monitoare cu această dimensiune și raport de aspect au o rezoluție de 5.120 x 1.440. La acel nivel veți obține imagini mai clare, dar jocurile vor fi mai greu de rulat.

În echilibru, XG49VQ este cea mai bună opțiune pentru un ecran larg: este imens și imersiv, cu culori clare și contrast deosebit – iar rezoluția sa creează un echilibru intens între imagini clare, joc neted și cerințe hardware.

Pro: ecran larg, curb, imersiv; 144Hz AMD FreeSync

Contra: preț; nu toate jocurile pot rula pe acest ecran

ViewSonic Gaming XG2401

Cea mai bună alegere pentru jucătorii de e-sport

Rezoluție: 1.920 x 1.080 | Dimensiune: 24in | Sincronizare: 144Hz AMD FreeSync | Tip panou: TN | Contrastat: 1.000: 1 | Intrări: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 3 x USB

XG2401 nu are cea mai mare rezoluție sau cea mai mare dimensiune, dar are rate de actualizare la nivel mondial și timpi de răspuns incredibili – și ambele sunt vitale pentru a juca jocuri intr-o competitie stransa. Dacă sunteți un jucător interesat de e-sport, atunci acest tip de ecran ar trebui să fie pe lista dvs. de cumpărături.

Pro: rata de actualizare incredibilă; AMD FreeSync; Timp de răspuns de 1ms

Contra: Numai rezoluție Full HD; diagonala relativ mică

Cele mai bune monitoare de gaming 2019

1. Asus ROG Swift PG279Q

Asus a investit în timp, bani și ingeniozitate în monitoarele sale de gaming iar asta a mers foarte bine. În ultimii ani, compania a lansat câteva monitoare impresionante; în timp ce unele sunt scumpe, Asus a satisfăcut nevoile oamenilor care nu vor să cheltuiască mulți bani pe un monitor.

În timp ce o mulțime de firme decid să păstreze lucrurile minime atunci când vine vorba de design, Asus face altfel încât să ne atragă atenția; designul, la prima vedere, te face să te gândești la un singur cuvânt: „gamer”. Toate acestea datorită designului unghiular precum și sigla ROG. Cu toate acestea, lucrurile bune nu se încheie aici, de îndată ce monitorul este pornit, inelul roșu de pe bază, împreună cu sigla ROG se aprinde, în mod clar afirmând că monitorul este de fapt făcut pentru gameri.

2. Asus MG279Q

În cazul în care Asus PG279Q nu este ceva pe care l-ați cumpăra din cauza bugetului sau pentru că nu vedeți o utilitate în funcțiile G-Sync de la Nvidia, atunci nu vă faceți griji, avem ceva care se potrivește oamenilor care folosesc plăci grafice AMD, și doresc să beneficieze de tehnologia FreeSync de la AMD.

Monitorul despre care vorbim este un alt monitor de la Asus, dar nu este sub brandul ROG. Asus MG279Q e un monitor de 27 de inch pentru jocuri cu specificații excelente, o rată de reîmprospătare mare și o rezoluție care să se potrivească cu ceea ce faci.

3. Asus VG248QE

Chiar dacă 1440p se transformă încet în rezoluția mainstream și împinge standardul 1080p în urmă, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că mulți oameni încă mai doresc să investească într-un monitor de 1080p sau chiar să ruleze computere care sunt construite doar pentru jocuri de 1080p .

Acest lucru se datorează în principal faptului că monitoarele sunt scumpe, în special cele care au o rată de reîmprospătare mai mare. În astfel de situații, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să investești într-un monitor care nu costă prea mult și oferă în continuare o experiență destul de bună pentru jocuri.

Atunci când Asus VG248QE intră în joc, acest monitor de gaming de 24 inch este construit pentru persoanele care sunt mai mult decât mulțumite de rezoluția 1080p, dar doresc o rată de reîmprospătare mai mare.

4. Acer Predator XB321HK

Dacă ai obosit să tot vezi monitoare de la Asus, nu putem face decât să-ți ascultăm dorința.

Acer a făcut niște monitoare de gaming extrem de uimitoare în ultimii ani, iar acest lucru nu e o excepție; astfel, poți să-l saluți pe Acer Predator XB312HK. Acest monitor de jocuri 4K este unul dintre cele mai bune de pe piață și oferă o concurență grea tuturor adversarilor săi.

Superbul panou IPS de 32 inch oferă imagini vizuale strălucitoare, la o rezoluție de 4K, precum și G-Sync, iar experiența ta în jocuri devine perfectă. Există o mulțime de porturi de intrare/ieșire la spate, iar ecranul oferă un sistem de control foarte bun și precis.

5. Asus ROG Swift PG348Q

Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Asus încearcă zi și noapte să se asigure că industria monitoarelor devine revoluționată și, cu toată onestitatea, este ceva ce se întâmplă încet pe piață. Compania nu a lăsat nimic neatins și am văzut deja cât de bune sunt monitoarele din gama ROG.

Cu toate acestea, Asus aduce ceva special pentru fanii ecranelor mari, acum ne uităm la Asus ROG Swift PG348Q. Un monitor ultra-lat de 34-inch, curbat, cu 1440p, cu o rată de reîmprospătare de 100 Hz și G-Sync. Da, este la fel de nebun cum sună.

Cele mai bune monitoare de gaming 2018

1. Monitor Gaming LED TN Samsung: Cel mai bun monitor

Samsung este foarte cunoscut pentru faptul că produce singur monitoarele cu tehnologia proprie şi aduce mereu pe piaţa cele mai bune produse pentru consumatorii din lumea întreagă. Divizia Samsung Display este responsabilă pentru acest lucru.

Cât despre LED TN Samsung de 28 inch putem spune că este cel mai bun monitor de gaming la un preţ decent ce este recomandat pentru gameri ce sunt la nivel mediu spre hard. Acesta vine echipat cu cele mai noi tehnologi ce te ajută şi în divertisment cât şi în jocuri. Puteţi folosi acest Monitor pentru console, pc-uri şi pe post de TV.

2. Monitor LED ASUS Gaming VP228HE – Cel mai accesibil monitor

Şi pentru că mulţi m-au întrebat şi despre un monitor de gaming mai accesibil la preţ, adică pe undeva pe la 500 de lei vin cu o recomandare pentru un monitor de la ASUS care în ciuda preţului un gamer începător va putea ajunge în lumea gamingului la cote maxime (pentru un începător).

Recomandă acest monitor de 21.5 inch şi cu rezoluţia de 1920×1080 celor ce nu vor să investească mult într-un monitor de gaming sau pentru cei ce vor un al doilea monitor mai mic.

3. Monitor Gaming Curved WLED Lenovo Y27f – Monitor curbat

Dacă dispui de un buget mediu pentru un monitor de gaming şi doreşti ca acesta să fie curbat ai bine îţi recomand monitorul de la Lenovo ce cine cu tehnologii noi Wide, Full HD, 4 ms, 144Hz, HDMI, Display Port, AMD FreeSync™ pentru a reda detaliile din joc la o calitate optimă pentru gaming.

Monitoarele curbate sunt din ce în ce mai populare printre gameri, aceştia optează pentru aceste monitoare de gaming din prisma faptului că oferă o experienţă de gaming mai plăcută. Dar în principiu aceste monitoare sunt dedicate pentru gaming şi pentru alte activităţi precum filmele o să vi se pară puţin neobişnuit.

4. Monitor Gaming LED IPS LG – Monitor curbat

La fel ca Samsung şi LG are propria divizie de monitoare numită LG display, aceasta lucrează zilnic la a descoperii noi tehnologii şi pentru a lansa pe piaţa cele mai bune monitoare şi display-uri.

Monitorul de gaming LED IPS LG de 29 inch a lăsat o impresie bună tuturor utilizatorilor, chiar şi mie, l-am folosit în jocuri precum CS:GO şi Call Of Duty, pot spune că experienţa de joc a fost cu totul alta. Totuşi acest monitor nu este pentru oricine, mulţi nu suporta efectul „curbat” aşa că dacă nu te împaci foarte bine cu acest tip de monitor nu îţi recomand monitorul curbat.

5. Monitor LED Dell – Monitor 4K curbat

Dacă vrei să faci o investiţie într-un monitor 4K, pentru că după cum vedem tot mai mulţi utilizatori renunţa la clasicele monitoare de gaming pentru cele de mari dimensiuni şi curbate, îţi recomand LED Dell de 34 inch.

Acest monitor este din punctul meu de vedere cel mai bun pentru gaming, deci îl recomand cu căldură tuturor gamerilor ce vor să experimenteze adevărata calitate a jocurilor.

Acum că am terminat recomandările, am să vă explic şi cum am făcut acest top şi cum să găseşti monitorul perfect pentru tine cât şi care este diferenţa dintre monitoarele cu tehnologie LED şi altele. Cel mai bun monitor de gaming

Pentru a face acest articol am apelat la review-uri şi feedback-uri de la prieteni, propriile experienţe (cu majoritatea dintre cele recomandate) dar şi din informaţiile adunate de pe internet, după site-urile internaţionale vestice pentru că rezultatele tale să fie mereu cele mai bune.

În caz de topul meu nu te-a lămurit sau convins şi doreşti să achiziţionezi un alt monitor ei bine te invit să îmi laşi mesaj la rubrica de comentarii şi eu am să îţi răspund cu privire la recomandări. Topul a fost însă făcut în funcţie de nevoile fiecăruia deci ar trebuii să fie ok. Însă dacă nu ştii unde mă găseşti

Care este diferenţa dintre LED, IPS şi LCD? – Monitoare de gaming

IPS LED este una dintre cele mai bune tehnologii pentru monitoare de gaming şi monitoare în general, acest tip de monitoare reda culorile cât mai natural şi oferă o calitate impresionantă în faţa monitorului, de asemenea este foarte economic.

LED este tehnologia de monitoare ce este foarte răspândită datorită faptului că oferă performante destul de ok la un preţ bun iar acest tip nu consuma mult.

LCD în trecut era cea mai folosită, putem spune că şi în momentul de faţă este destul de folosit însă clar este sub LED şi IPS aşa că eu îţi recomand să nu alegi această tehnologie pentru că nu satisface nevoile în totalitate + că nu prea sunt ecologice.

Concluzionând recomand mai mult monitoare LED şi IPS datorită avantajelor deţinute de acestea pentru monitoarele de gaming sunt foarte bune.

Cam acestea sunt recomandările mele pentru voi, sper ca să vă fie de folos în a alege un monitor ideal pentru tine, oricum dacă aveţi nevoie de o informaţie sau o recomandare alternativă mă puteţi contacta pe mail (pagina de contact) sau mai jos la rubrica de comentarii.