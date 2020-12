Cele mai bune placi de baza | Cea mai buna placa de baza 2020

Te-ai intrebat vreodata care este cea mai buna placa video? Ei bine, in acest articol am pregatit o lista cu recomandari care este in acelasi timp si un ghid prin care poti alege cea mai buna placa video in functie de necesitati. Exista posibilitatea ca unele dintre produsele prezentate sa nu fie disponibile in magazinele din Romania, dar poti consulta si alte magazine internationale, fie sa creezi o alerta de stoc pe orice site preferat din tara.

Actualizat în decembrie 2020

Sosirea lui Intel Core generatia a 10-a a adus cu cu el chipset-ul Z490 și LGA1200, insa disponibilitatea si preturile procesoarelor raman inca un semn de intrebare care inca asteapta sa primeasca un raspuns. Ei bine, din acest motiv am decis ca, pentru luna decembrie, vom continua sa recomandam placile de baza echipate cu Z390 si B360. Cand piata va fi mai stabila, vom reveni cu o actualizare pe masura.

Cele mai bune placi de baza 2020

In cazul in care nu esti familiarizat cu acest domeniu, placa de baza este cheia principala atunci cand vine vorba de creare unei configuratii PC. Fara aceasta, procesorul, memoria, placa video si chiar sursa sunt absolut inutilizabile.

Placa de baza este un circuit imprimat (sau PCB) care poate fi conectat cu multe alte componente prin intermediul unui circuit electronic. In unele cazuri mai specifice, aceasta serveste la gazduire sau la intermedierea comunicarii intre componentele care compun un calculator.

Pentru a putea alege cea mai buna placa de baza este necesar sa tii cont de mai multe aspecte pe care cel mai probabil nu le-ai luat in considerare (mai ales daca esti un novice). In acest ghid vom sugera care sunt cele mai bune placi video pe mai multe categorii si segmente de pret.

Asus PRIME B360M-K

FORM FACTOR : micro ATX

SOCKET : LGA 1151

CHIPSET : B360

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Socket Intel 1151 ieftin



Asus PRIME B360M-K este o placa de baza cu chipset-ul Intel B360 compatibila atat cu generatia a 8-a cat si cu generatia a 9-a de procesoare Intel. Aceasta placa este dezolvata pentru utilizatorii care au nevoie de o solutie simpla pentru un PC de office sau Gaming.

Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : LGA1151

CHIPSET : B360

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Socket Intel 1151 (Gama medie)



Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi este o placa de baza care suporta ultimele generatii de procesoare Intel, avand un modul M.2 WiFi pentru conectivitate wireless si suficiente sloturi PCI-Express pentru a multumi orice gamer care doreste sa conecteze doua placi video. De altfel, cele doua sloturi M.2, impreuna cu 6 porturi SATA III vor garanta posibilitatea conectarii a mai multor dispozitive de stocare, astfel incat sa poti beneficia de tot spatiul de care ai nevoie. Iar daca asta nu e suficient, portul USB-C ofera un avantaj suplimentar prin faptul ca un SSD extern mai performant poate fi conectat prin acesta. Desigur, sa mai amintim si de LED-urile RGB? Da, le are si pe acestea.

Asus ROG STRIX Z390-F GAMING

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : LGA 1151v2

CHIPSET : Z390

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Performanță ridicata socket 1151 Intel



Asus ROG STRIX Z390-F GAMING este o placa de baza echipata cu Intel Z390, Aura Sync, DDR4 4266 MHz +, doua sloturi M.2, SATA 6 Gbps, HDMI si un USB 3.1 Gen 2. Acesta e compatibil cu generatia a 8-a si a 9-a de procesoare Intel si are un sistem de racire eficient. Este important sa mentionam faptul ca nu poate fi overclockat pentru a obtine performante mai mari in jocuri.

Asus RoG Maximus XI Hero Wi-Fi

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : LGA 1151v2

CHIPSET : Intel Z390

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Intel 1151 pentru overclocking



Asus RoG Maximus XI Hero Wi-Fi este o placa de baza echipata cu Intel Z390 Express si este compatibil cu procesoarele de generatia a 8-a, respectiv a 9-a de la Intel.

Gigabyte X299 UD4 Pro

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : LGA 2066

CHIPSET : Intel X299

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 8 Intel X299 la un buget mediu



Gigabyte X299 UD4 Pro este exceptional atunci cand doresti de toate la un pret acceptabil. Acesta este echipat cu RGB Fusion, doua sloturi M.2 si un USB 3.1 Gen 2 Type A. Ca si compatibilitate, aceasta placa de baza functioneaza atat cu generatia a 7-a de procesoare Intel, cat si cu generaia a 9-a Core X prin intermediul un update la BIOS.

ASRock A320M Pro4

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : AM4

CHIPSET : A320

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 AMD Ryzen Micro-ATX de buget



ASRock A320M Pro4 este o placa de baza economica si ieftina care prin intermediul unui update la BIOS poate suporta generatia a 3-a de la Ryzen. Este perfecta pentru un computer de baza care nu este solicitat decat cu task-uri de productivitate si poate chiar cateva jocuri usoare daca are o placa video buna.

Asus PRIME B450-PLUS

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : AM4

CHIPSET : B450

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Buget AMD Ryzen ATX



Asus PRIME B450-PLUS este perfect pentru cei care doresc sa contruiasca un sistem de buget bazat pe Ryzen 3000. Aceasta placa de baza ofera Aura Sync RGB, DDR4 3200 MHz, M.2, HDMI 2.0b, SATA 6 Gbps and USB 3.1 Gen 2.

MSI X470 Gaming Pro Carbon

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : AM4

CHIPSET : X470

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 Preț / performanță AMD Ryzen



MSI X470 Gaming Pro Carbon suporta procesoarele Ryzen 3000 doar prin intermediul unui update la BIOS. Dar este solutia perfecta atunci cand ne raportam la pret/calitate fiindca poate face parte dintr-o configuratie chiar buna totul datorita multiplelor sloturi PCIe si a celor M.2.

MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : AM4

CHIPSET : X570

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 4 AMD Ryzen pentru PCI Express 4.0



MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi este compatibil in totalitate atat cu microprocesoarele Ryzen 3000/2000, cat si cu SSD-urile, respectiv placile video PCI Express 4.0. Poti pune fara griji o memorie ram DDR4 pana la 4400+ MHz, calitatea audio fiind una peste medie iar conectivitatea Wi-Fi fiind gata integrata.

Gigabyte TRX40 AORUS PRO WIFI

FORM FACTOR : ATX

SOCKET : sTRX4

CHIPSET : TRX40

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 8 AMD Ryzen Threadripper 3000 la un buget bun



Gigabyte TRX40 AORUS PRO WIFI ofera o groaza de sloturi PCIe. La baza sa avem un circuit A 12 + 2 care ofera toata energia necesara pentru a permite celorlalte componente sa se desfoasoare intr-un mod cat mai putin restrictiv si probleme. De altfel, avem si un trio de sloturi M.2, fiecare echipat cu patru PCle 4.0.

MSI Creator TRX40

FORM FACTOR : EATX

SOCKET : sTRX4

CHIPSET : TRX40

TIP DE MEMORIE : DDR4

MEMORIE: 8 AMD Ryzen Threadripper 3000 performanate mari



MSI Creator TRX40 este o placa de baza cu un socket sTRX4 perfect pentru a putea fi compatibil cu procesoarele Ryzen Threadripper 3000, precum Ryzen Threadripper 3960X, 3970X si vitoarele modele 3990X. Este o solutie E-ATX caracterizata de 16 + 3 faze de alimentare, de tip digital, alimentate de doi conectori cu 8 pini dedicati procesorului.

Pe placa avem 8 sloturi DDR4 cu patru canale si suport oficial pentru memoriile DDR4-3200. Aceasta placa de baza poate fi overclockata pentru a suporta DDR4-4666, 9 conectori PWM pentru ventilatoare, trei conectoare pentru senzori termali si 9 senzori termali pozitionati deja in punctele principale ale placii. De altfel, avem un port 10GbE LAN, precum si un port secundar de Ethernet, respectiv 19 porturi USB.