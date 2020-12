Cele mai bune placi video – Cea mai buna placa video 2020, in acest articol vom pregati cateva recomandari dar si un ghid de alegere a celei mai bune placi video pe care o puteti achizitiona in momentul acesta, unele dintre acestea placi video nu sunt in stoc in magazinele din Romania, dar puteti consulta si alte magazine internationale, sau chiar puteati crea o alerta de stoc in magazinele din Romania.

Actualizat în decembrie 2020

În ultima perioadă am văzut mai multe inovații în lumea plăcilor video, odată cu sosirea gamei RTX 3000 și prezentarea noului Radeon RX 6000. Noile soluții le vor înlocui cu siguranță pe cele actuale datorită performanțelor superioare, dar din păcate acestea inca sunt foarte rare: asa dupa cum puteti vedea pe anumite magazine online, RTX 3080 și RTX 3070 sunt practic indisponibile, Radeon RX 6800 XT și RX 6800 nu sunt încă disponibile în momentul scrierii acestei actualizări. Acestea sunt motivele pentru care placile pe care le vedeți recomandate aici sunt încă ale vechii generații, dar de îndată ce noile modele vor fi disponibile pe principalele magazine online la prețuri în conformitate cu cele din listă, vom actualiza din nou ghidul nostru.

Cele mai bune placi video 2020

Este o componentă vitală dacă doriți să construiți un PC pentru jocuri. Placa grafică este responsabilă pentru redarea graficelor jocurilor video, apoi afișarea lor pe monitor.

Cu cât este mai puternica cu atât mai bine, cu cât aveti o placă video mai puternică, aceasta va permite să aveți performanțe ridicate, deci jocuri video fluide, dar și să setați o calitate grafică mai înaltă, deci să vedeți imagini mai frumoase.

Performanța și calitatea detaliilor sunt strâns legate de rezoluția la care doriți să jucați. Pentru a juca jocuri pe un monitor capabil să afișeze conținut în Full HD (1080p) aveți nevoie de o placă video de putere nu prea mare, astfel încât să puteți cheltui relativ puțin.

Dacă, pe de altă parte, aveți un ecran 4K și doriți să jucați cu performanțe bune, investiția necesară va fi mult mai mare.

Puteți intra mai mult în meritele alegerii plăcii video în articolul „Cele mai bune placi video (pe care îl puteți consulta aici ), în care vă explicăm toate fațetele unei alegeri de care va depinde experiența dvs. de joc.

MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC

ARHITECTURĂ : GCN 4.0

Core : 2048

Frecventa Core : 1168 mhz

Memorie : 4GB

TDP: 120W Minimul pentru un PC de gaming Vezi pret



Radeon RX 570 este o versiune actualizată a RX 470. Se bazează pe același GPU Ellesmere și împărtășește specificațiile sale tehnice, mai precis 2048 de procesoare de flux și 128 de unități de textură. Cardul este însoțit de 32 de ROP-uri și 4 GB de memorie GDDR5. Se adresează unui public care dorește să joace în format Full HD la detalii medii.

Sapphire Pulse RX 5600 XT

ARHITECTURĂ : ADNr

Core : 2304

Frecventa Core : 1615 MHz

Memorie : 6GB

TDP: 160 W Placa video optimă pentru Full HD Vezi pret



Sapphire Pulse RX 5600 XT este o placă video excelentă pentru cei care doresc să joace titluri triple-A la rezoluție Full HD fără compromisuri, obținând un framerate ridicat în jocurile eSports. Oferă o frecvență maximă de boost de 1750 MHz și 6 GB de memorie GDDR6 la 14 Gbps, cu performanțe egale cu cele ale unui RTX 2060.

MSI RTX 2060 Ventus XS OC 6GB

ARHITECTURĂ : Turing

Core : 1920

Frecventa Core : 365 MHz

Memorie : 6GB

TDP: 160 W Cea mai bună placă video pentru Full HD 144Hz Vezi pret



MSI RTX 2060 Ventus XS OC 6GB este o placă video cu GPU Nvidia Turing și 6 GB de memorie GDDR6 care vă permite să jucați cu ușurință în Full HD în jocuri de înaltă calitate și chiar care implementează tehnica de ray tracing.

XFX RX 5700 XT Thicc III

ARHITECTURĂ : ADNr

Core : 2560

Frecventa Core : 1810MHz

Memorie : 8 GB

TDP: 225 W Placa video optimă pentru WQHD Vezi pret



XFX RX 5700 XT Thicc III se mândrește cu un sistem de disipare a căldurii la nivel înalt, un clook de 1935 MHz care poate crește pana la 2025 MHz și 8 GB de memorie GDDR6, care rulează la o viteză de 14 Gbps. GPU se bazează pe noua arhitectură RDNA produsă la 7nm, are suport pentru PCIe 4.0 și caracteristici unice precum FidelityFX și Radeon Anti-Lag.

MSI RTX 2080 Super Ventus OC

ARHITECTURĂ : Turing

Core : 3072

Frecventa Core : 1650MHz

Memorie : 8 GB

TDP: 250 W Cea mai bună placă video pentru 144Hz WQHD Vezi pret



MSI RTX 2080 Super Ventus OC este o personalizare a recentului RTX 2080 SUPER, un card care înlocuiește RTX 2080 de pe piață, oferind performanțe superioare datorită memoriei GDDR6 mai rapide și a unui număr mai mare de nuclee CUDA.

Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti Advanced Edition

ARHITECTURĂ : Turing

Core : 4352

Frecventa Core : 1350MHz

Memorie : 11 GB

TDP: 250 W Cea mai bună placă video pentru 4K Ultra HD Indisponibil



GeForce RTX 2080 Ti oferă 4352 nuclee CUDA, 11 GB de memorie GDDR6 la 14 Gbps și o magistrală de memorie de 352 biți. Este cea mai rapidă placă video de pe piață, singura capabilă să ofere performanțe 4K de top cu toate jocurile. Datorită noilor nuclee RT, este pregătit și pentru jocuri bazate pe redare hibridă care îmbină rasterizarea cu ray tracing.

Asus Dual RTX 2060 SUPER EVO OC

ARHITECTURĂ : Turing

Core : 2176

Frecventa Core : 1470 MHz

Memorie : 11 GB

TDP: 250 W Placa video ideală pentru realitatea virtuală Vezi pret



Asus Dual RTX 2060 SUPER EVO OC este primul model personalizat al RTX 2060 SUPER comercializat de Asus, cu frecvențe mai mari decât Founders Edition produs de Nvidia și ideal pentru 1440p. Oferă performanțe similare cu un RTX 2070, atât în ​​jocurile clasice, cât și în Ray Tracing.

Cum se alege placa video

Dacă construiți un PC de jocuri, alegerea plăcii video potrivite este crucială, chiar mai mult decât procesorul. Există mai multe lucruri de luat în considerare, cum ar fi tipul de monitor pe care îl utilizați, spațiul oferit de carcasă și puterea maximă a alimentatorului dvs., toate acestea complicând decizia finală.

În acest articol vrem să vă ajutăm să identificați generic care sunt principalele elemente de luat în considerare atunci când alegeți placa video.

Să începem cu câteva sfaturi rapide, veșnic actuale, care vă vor fi la îndemână pe măsură ce căutați noua dvs. placă video.

Salvați buget pentru procesor. Când vă asamblați noul computer, dar cheltuiți o mare parte din bugetul GPU și alegeți un procesor mai neperformant, performanța dvs. de joc va avea de suferit, în principal din cauza ratei de cadre minime mai mici și a eventualelor blocaje cauzate PROCESOR.

Când vă asamblați noul computer, dar cheltuiți o mare parte din bugetul GPU și alegeți un procesor mai neperformant, performanța dvs. de joc va avea de suferit, în principal din cauza ratei de cadre minime mai mici și a eventualelor blocaje cauzate PROCESOR. Reglați achiziția pentru a monitoriza rezoluția. Majoritatea plăcilor video principale sunt suficiente pentru a reda 1080p la 30/60 FPS, în timp ce pentru a reda 4K fără a sacrifica calitatea grafică, veți avea nevoie de o placa video de ultimă generație.

Majoritatea plăcilor video principale sunt suficiente pentru a reda 1080p la 30/60 FPS, în timp ce pentru a reda 4K fără a sacrifica calitatea grafică, veți avea nevoie de o placa video de ultimă generație. Fii cu ochii pe rata de reîmprospătare . Dacă monitorul dvs. are o rată de reîmprospătare ridicată (120 / 144Hz sau mai mult), veți avea nevoie de o placă video puternică pentru a profita de aceasta. Dacă, pe de altă parte, se oprește la 60 Hz, nu există niciun motiv pentru a cumpăra un GPU mai scump, capabil să suporte rate de reîmprospătare mai mari decât cele ale ecranului.

. Dacă monitorul dvs. are o rată de reîmprospătare ridicată (120 / 144Hz sau mai mult), veți avea nevoie de o placă video puternică pentru a profita de aceasta. Dacă, pe de altă parte, se oprește la 60 Hz, nu există niciun motiv pentru a cumpăra un GPU mai scump, capabil să suporte rate de reîmprospătare mai mari decât cele ale ecranului. Puterea și spațiul sunt suficiente? Asigurați-vă că carcasa dvs. are suficient spațiu pentru a instala placa video pe care doriți să o cumpărați și că sursa dvs. de alimentare este capabilă să furnizeze energia necesară pentru alimentarea acesteia.

Asigurați-vă că carcasa dvs. are suficient spațiu pentru a instala placa video pe care doriți să o cumpărați și că sursa dvs. de alimentare este capabilă să furnizeze energia necesară pentru alimentarea acesteia. Verificați prețul de listă înainte de a cumpăra . O modalitate bună de a înțelege dacă faceți o afacere sau nu este să comparați prețul introductiv al placii cu ceea ce ați plăti pentru acesta.

O modalitate bună de a înțelege dacă faceți o afacere sau nu este să comparați prețul introductiv al placii cu ceea ce ați plăti pentru acesta. Evitați configurarea multi-GPU dacă nu este absolut necesar . Suportul pentru SLI și CrossFire variază de la un joc la altul, dar, în general, este din ce în ce mai puțin prezent în noile titluri. Mai bine să investești totul intr-o singura placa video.

Suportul pentru SLI și CrossFire variază de la un joc la altul, dar, în general, este din ce în ce mai puțin prezent în noile titluri. Mai bine să investești totul intr-o singura placa video. Nu luați în considerare overclockarea ca o modalitate de creștere notabilă a performanței . Dacă aveți nevoie de performanțe mai bune, cumpărați o placă video mai puternică. De obicei, GPU-urile nu au un spațiu de overclocking foarte mare.

AMD sau Nvidia?

Pe piață există sute de plăci video realizate de zeci de mărci diferite, dar GPU-ul care le conduce sunt – cel puțin deocamdată – produse doar de două companii: AMD și Nvidia . AMD are oferte competitive în rezoluții Full HD și WQHD: compania oferă în continuare cele mai bune placi video precum RX 570 și RX 580, care sunt destul de reușite în rândul utilizatorilor care doresc să joace bine în Full HD.

Recent, AMD a introdus și RX 5500 XT în versiuni cu 4 și 8 GB de memorie. Compania prezidează, de asemenea, gama superioară cu cardurile RX 5700 și 5700 XT, concurând cu propunerile RTX 2060 SUPER și RTX 2070 SUPER.

În prezent, AMD nu are produse care să țină pasul cu cardurile de top de la Nvidia. Casa Santa Clara domnește de ceva vreme în segmentul superior al pieței, o poziție dominantă care a început cu GTX 1080 și 1080 Ti și a continuat cu generația actuală RTX care vede cea mai bună soluție în RTX 2080 Ti.

În trecut, unul dintre criteriile de alegere între AMD și Nvidia a fost suportul monitorului pentru tehnologia FreeSync sau G-Sync , dar de ceva timp a fost posibilă activarea acestuia din urmă și pe monitoarele FreeSync. Prin urmare, astăzi, cu excepția preferințelor speciale pentru una sau cealaltă companie, alegerea va reveni la placa video care îndeplinește cel mai bine cerințele dvs.

Care este bugetul tău?

Gama de preț a unei cele mai bune plăci video este decisiv largă: începe de la aproximativ 100 EUR pentru placile low-end până la peste 2000 dintre cele mai bune modele precum Titan RTX. De obicei, se întâmplă ca prețul aceluiași model GPU să se schimbe în funcție de producător, în principal datorită diferitelor personalizări inserate de acesta din urmă.

Dacă nu aveți un buget deosebit de redus, rețineți că pentru o placa video mid-range potrivita pentru Full HD va trebui să cheltuiți 200/300 euro , dar dacă doriți să jucați în Quad HD sau cu rate de reîmprospătare mai mari, cifra ajunge până la 400/500 euro. În cele din urmă, pentru a cumpăra produse de ultimă generație care vă permit să jucați chiar și în 4K, puteți cheltui chiar și peste 1000 de euro.

Unele specificații sunt mai importante decât altele

Cantitatea de memorie video. Este unul dintre cele mai importante aspecte de luat în considerare. Pentru a juca bine la 1080p ai nevoie de 3-4 GB de memorie, dar dacă folosești pachete de texturi de înaltă rezoluție, vei avea nevoie de mai mult. Dacă jucați la rezoluții mai mari, cum ar fi 4K, veți avea nevoie de 8 GB de memorie.

Este unul dintre cele mai importante aspecte de luat în considerare. Pentru a juca bine la 1080p ai nevoie de 3-4 GB de memorie, dar dacă folosești pachete de texturi de înaltă rezoluție, vei avea nevoie de mai mult. Dacă jucați la rezoluții mai mari, cum ar fi 4K, veți avea nevoie de 8 GB de memorie. Factorul de formă . Acesta este un alt aspect important: trebuie să vă asigurați că există suficient spațiu în cazul dvs. pentru a instala cardul. Verificați lungimea, înălțimea și grosimea. O placă video este de obicei disponibilă în diferite formate, cum ar fi sloturi simple sau duble, acesta din urmă foarte popular în majoritatea placilor de gaming, care ocupă, prin urmare, două sloturi de expansiune. Dacă aveți un computer ultra-compact cu o placă de bază mini ITX, căutați cele mai bune placi video „mini”, în general de cel mult 20 cm lungime și concepute special pentru aceste carcase mici.

. Acesta este un alt aspect important: trebuie să vă asigurați că există suficient spațiu în cazul dvs. pentru a instala cardul. Verificați lungimea, înălțimea și grosimea. O placă video este de obicei disponibilă în diferite formate, cum ar fi sloturi simple sau duble, acesta din urmă foarte popular în majoritatea placilor de gaming, care ocupă, prin urmare, două sloturi de expansiune. Dacă aveți un computer ultra-compact cu o placă de bază mini ITX, căutați cele mai bune placi video „mini”, în general de cel mult 20 cm lungime și concepute special pentru aceste carcase mici. TDP . Puterea de proiectare termică este o măsură a disipării căldurii, dar oferă o idee bună despre câți wați este nevoie pentru a rula placa la frecvențele din fabrică. De exemplu, dacă aveți o sursă de alimentare de 400 de wați și procesorul dvs. are nevoie de 95 de wați, instalarea unui RTX 2080 Ti (care are un TDP de 260 de wați) va trebui aproape sigur să schimbe sursa de alimentare la una mai puternică.

. Puterea de proiectare termică este o măsură a disipării căldurii, dar oferă o idee bună despre câți wați este nevoie pentru a rula placa la frecvențele din fabrică. De exemplu, dacă aveți o sursă de alimentare de 400 de wați și procesorul dvs. are nevoie de 95 de wați, instalarea unui RTX 2080 Ti (care are un TDP de 260 de wați) va trebui aproape sigur să schimbe sursa de alimentare la una mai puternică. Conectori de alimentare . În afară de modelele entry-level, toate plăcile video consumă mai mult de 75 de wați furnizați de slotul PCIe și, prin urmare, au nevoie de energie suplimentară, furnizată prin intermediul conectorilor PCIe dedicați în format cu 6 pini sau 8 pini. Unele plăci video au nevoie doar de un conector, altele de doi, altele folosesc atât un 8-pin, cât și un 6-pin. Dacă sursa dvs. de alimentare nu are conectorii necesari, va trebui să o înlocuiți sau să cumpărați un adaptor pentru a trage energie de la conectorii SATA sau Molex.

. În afară de modelele entry-level, toate plăcile video consumă mai mult de 75 de wați furnizați de slotul PCIe și, prin urmare, au nevoie de energie suplimentară, furnizată prin intermediul conectorilor PCIe dedicați în format cu 6 pini sau 8 pini. Unele plăci video au nevoie doar de un conector, altele de doi, altele folosesc atât un 8-pin, cât și un 6-pin. Dacă sursa dvs. de alimentare nu are conectorii necesari, va trebui să o înlocuiți sau să cumpărați un adaptor pentru a trage energie de la conectorii SATA sau Molex. Intrarile. Unele monitoare au HDMI, altele folosesc DisplayPort, iar altele folosesc DVI vechi. Asigurați-vă că placa video pe care doriți să o cumpărați are porturile potrivite pentru a vă conecta monitorul (monitorele), astfel încât să nu trebuie să cumpărați un adaptor.

Unele monitoare au HDMI, altele folosesc DisplayPort, iar altele folosesc DVI vechi. Asigurați-vă că placa video pe care doriți să o cumpărați are porturile potrivite pentru a vă conecta monitorul (monitorele), astfel încât să nu trebuie să cumpărați un adaptor. Frecvența de over-clooking . Este un alt aspect important, deși nu la fel de important ca cele descrise până acum. Printre diferitele propuneri ale producătorilor care utilizează același GPU, unele vor fi overclockate din fabrică la o frecvență ușor mai mare, ceea ce ar putea crește ușor rata de cadre în jocuri.

. Este un alt aspect important, deși nu la fel de important ca cele descrise până acum. Printre diferitele propuneri ale producătorilor care utilizează același GPU, unele vor fi overclockate din fabrică la o frecvență ușor mai mare, ceea ce ar putea crește ușor rata de cadre în jocuri. Viteza memoriei și lățimea de bandă . La fel ca și over-clooking-ul, viteze mai mari de memorie pot face ca versiunea personalizată a unui producător să fie mai bună decât alta.

. La fel ca și over-clooking-ul, viteze mai mari de memorie pot face ca versiunea personalizată a unui producător să fie mai bună decât alta. CUDA core / Stream Processor . La fel ca numărul de nuclee dintr-un procesor, această cifră determină unitățile GPU care procesează datele. Luate individual, numărul de nuclee CUDA sau procesoare de flux nu oferă informații despre performanțele placi video, mai ales dacă comparați un model de la Nvidia cu unul de la AMD.

Suport pentru VR

Dacă utilizați căști de realitate virtuală, cum ar fi Oculus Rift sau HTC Vive, aveți nevoie de cel puțin un card mid-high-end . În acest moment, cele mai ieftine carduri pentru a utiliza o cască sunt Radeon RX 570 și GeForce GTX 1060 6GB, dar bara de cerință minimă crește inevitabil odată cu noile vizualizatoare de înaltă rezoluție. În plus, cardurile de ultimă generație, cum ar fi noul RTX, sunt echipate și cu un port USB de tip C cu suport VirtualLink , pentru a sprijini chiar și spectatorii de ultimă generație.

Ray tracing și AI, cât de importante sunt acestea?

În timpul lansării noului RTX bazat pe arhitectura Turing, Nvidia a pus un accent deosebit pe nucleele RT, fundamentale pentru ray tracing în timp real, și pe nucleele Tensor , care ajută AI care se ocupă de DLSS. Ambele tehnologii sunt promițătoare, dar până acum nu există o mulțime de jocuri care să le susțină.

Sosirea următoarelor generații de console – PS5 și Xbox Series X – va face ca ray tracing-ul să fie mai popular și AMD va sprijini, de asemenea, tehnologia cu noi plăci video. Pe scurt, chiar acum nu este greșit să te concentrezi pe un card care acceptă ray tracing în viitor, chiar dacă cel mai bun sfat pe care ți-l putem oferi este, dacă poți, să aștepți să înțelegi ce vor însemna noile console pentru difuzarea ray tracing.

Concluzii

Cele mai bune placi video – Odată ce ați luat în considerare toate aspectele descrise până acum, ar fi trebuit să ajungeți la o alegere aproape definitivă . După cum sa menționat deja, pentru o descriere mai detaliată a diferitelor modele pe care le puteți cumpăra, vă trimitem la ghidul nostru de cumpărare a plăcilor video (pe care il puteti vedea mai sus), unde indicăm și care sunt – în opinia noastră – cele mai bune placi video in momentul de fata.