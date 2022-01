Am creat o listă cu cele mai bune site-uri de unde poți descărca gratuit filme pe care le poți viziona oricând, fără să ai nevoie de o conexiune viabilă la internet. Filmele gratuite de pe site-urile din această listă pot fi descărcate cu ușurință și fără bătăi de cap dacă dispuneți de un program care să vă ușureze procesul descărcării lor (există numeroase astfel de programe disponibile, de asemenea, gratis). În acest fel, poți să vizionezi filmele tale preferate oriunde, fără a avea nevoie de o conexiune activă la internet.

Iată care sunt câteva dintre cele mai bune site-uri și platforme de unde poți să-ți descarci filmele preferate:

Cele mai bune site-uri de unde poți descărca filme

YouTube

După cum probabil vă dați seama, YouTube este cel mai abundentă și curprinzătoare platformă de conținut video, de muzică și de filme de pe internet. Platforma îți pune la dispoziție o multitudine de filme, seriale sau documentare a căror descărcare este gratuită și se poate realiza foarte ușor folosind anumite programe de descărcare a acestora. Deși nu întotdeauna au subtitrare, o puteți găsi ulterior căutând-o pe Google. Singurul inconvenient este faptul că nu toate filmele, din păcate, sunt disponibile pentru a fi descărcate.

Internet Archive

Cu siguranță se prea poate să nu fi auzit de această „arhivă a internetului”, o platformă activă de aproape 25 de ani care cuprinde o multitudine de posibilități de a descărca nu doar filme, ci și muzică și cărți în mod gratuit. Ca o „mină de aur” a internetului, platforma poate fi accesată fără niciun cost suplimentar și exploatată la maximum.

Classic Cinema Online

Potrivită în special dacă sunteți în căutare de filme horror și occidentale. Pot fi descărcate la rezoluția dorită și, de asemenea, puteți adăuga subtitrarea ulterior. Platforma conține sute de filme, atât dintre cele mai vechi cât și dintre cele mai recente și poate fi accesată în mod gratuit, iar filmele pot fi descărcate cu ajutorul unor programe de descărcare specifice.

Open Culture

O platformă care găzduiește nu doar materiale video de înaltă calitate din toată lumea, ci și cursuri online gratuite din toate domeniile de activitate, lecții gratuite de limbă străină. Înființată în anul 2006, platforma este formată din 6 categorii principale: filme, cursuri online, lecții de limbă străină, cărți electronice, manuale și cărți audio.

Secțiunea de filme cuprinde o colecție excelentă și vastă de peste 1.200 de filme gratuite, puse la dispoziția publicului fără nicio restrângere, printre care filme câștigătoare ale Premiului Oscar, blockbustere, serii de filme și filme clasice cu Charlie Chaplin.

Retrovision

O platformă care îți pune la dispoziție o multitudine de filme americane clasice și emisiuni TV gratuite și care dispune, de asemenea, de o aplicație Android numită Classic UHF de unde poți prelua filmele chiar pe smartphone-ul tău. Navigarea pe site este deosebit de ușoară datorită faptului că diferitele categorii de filme sunt împărțite în mod specific: aventură, comedie, SF, horror, război, dramă și western.

Le CiNéMa Club

Lansat pentru prima dată în anul 2015, site-ul își propune să scoată în evidență noile talente și să producțiile cinematografice care nu și-au primit, la momentul lansării lor, atenția cuvenit. În fiecare săptămână, platforma lansează un nou film, și chiar dacă majoritatea conținutului disponibil este reprezentat de scurt-metraje, Le CiNéMa Club găzduiește filme din toate categoriile.

Crackle

Este una dintre cele mai bune alternative de descărcare a filmelor, aparținând companiei Sony. În urma unei simple înregistrări și a menționării genurilor de filme care vă sunt pe interes, vă vor apărea sugestii în funcție de preferințele manifestate.

MoviesFoundOnline

Această pagină web vă pune la dispoziție filme gratuite, emisiuni TV precum și numere de stand-up comedy, găzduind o varietate de adaptări cinematografice: de la filme clasice până la documentare și filme de comedie. Deoarece Movies FoundOnline nu găzduiește și nu încarcă niciun conținut media propriu, cei care îl gestionează lucrează permanent în vederea ștergerii filmelor care încalcă drepturile de autor ale companiei care l-au produs – așa că cel mai bine este să fiți în permanență cu ochii pe el.

PopcornFlix

Acest site de streaming video este deținut de Screen Media Ventures și se remarcă prin numărul foarte mare de filme proprii și originale pe care le conține. Site-ul web poate fi folosit pentru a viziona conținutul de orice dispozitiv, în mod graduit, și găzduiește filme încadrate în numeroase categorii (dramă, acțiune, comedie, horror etc.). Ca o noutate, PopcornFlix îți pune la dispoziție și catalogul de seriale marca National Geographic, pe care cu siguranță iubitorii de documentare îl vor adora.

IMDb TV

Deținut de către compania Amazon, colecția de filme și emisiuni TV gratuite pe care IMDb le pune la dispoziție este impresionantă – iar conținutul este în continuă creștere prin adăugarea de noi filme (de la cele mai vechi, până la filme noi cum ar fi Memento, Born this way, Life of Pi, Monster House și chiar Spider-Man, îndrăgit de toți fanii Marvel Cinematic Universe).

Acestea sunt site-urile care, cu siguranță, vă vor ajuta în a găsi cele mai potrivite pagini web de pe care să descărcați filme în mod gratuit și cu ușurință, puse la dispoziție spre a fi utilizate de către publicul larg.