Când vine vorba de a te uita la un serial online, există două opțiuni principale: ori să descarci respectivul serial (ceea ce destul de inconvenabil, mai ales dacă serialul respectiv are multe sezoane, pe lângă calitatea scăzută a imaginii și a sunetului) ori să îți faci un abonament (lunar sau anual) la unul dintre numeroasele servicii de streaming online de filme și seriale care sunt disponibile în mod convenabil (și legal).

Nu cred că este cazul să ne complicăm lucrurile atunci când, de fapt, putem să plătim o mică taxă pentru a utiliza un serviciu de streaming de calitate superioară.

Iată câteva dintre site-urile la care te poți abona fără nicio problemă pentru a vedea serialele tale preferate la calitate premium:

Netflix

De departe cel mai popular nume când vine vorba de streaming de filme online, unde poți vedea mii de filme și seriale, anime-uri, documentare și nu numai. O caracteristică definitorie a platformei Neflix este faptul că există posibilitatea ca acest serviciu să îți urmărească activitatea și să „îți învețe” gusturile în materie de filme, făcând recomandări bazate pe ceea ce vizionezi și modul în care ai evaluat experiența cinematografică.

Punând la dispoziție o gamă largă de filme din fiecare gen, Netflix cu siguranță este o platformă de streaming dintre cele mai utilizate – de la filme de război, documentare științifice, filme de groază și thriller, până la filme pentru copii și întreaga familie, cu siguranță Netflix ar trebuie să fie una dintre alegerile tale atunci când vine vorba de site-uri unde poți vedea filme și seriale, mai ales că anumite filme și seriale sunt disponibile doar aici.

Amazon Prime Video

Un alt serviciu de streaming online care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult, Amazon Prime Video îți pune la dispoziție o serie extrem de variată de filme și producții originale incredibile. De fapt, Amazon Studios a și produs filme de Oscar (printre care Manchester by Sea) și filme care au fost nominalizate la respectivul premiu.

Datorită acordurilor stabilite între Amazon și studiourile de film, Amazon Prime Video începe să primească în exclusivitate tot mai multe lansări cinematografice, integrate într-o experiență 4k Ultra HD absolut încântătoare. Abonamentul nu include reclame și funcționează atât pe computere cât și pe dispozitivele mobile, însă unele filme (mai ales cele recente) sunt disponibile doar pentru a fi închiriate pentru o scurtă perioadă de timp sau cumpărate.

HBO GO

HBO GO este un serviciu de tipul TV Everywhere dezvoltată de către rețeaua de cablu americană HBO, care oferă abonaților HBO posibilitatea de a difuza selecții video la cerere de conținut exclusivist HBO, inclusiv filme și seriale actuale, dar și documentare, precum și filme ceva mai vechi. HBO GO oferă o experiență aproape cinematografică (dacă dispui de un televizor îndeajuns de mare), iar partea cea mai interesantă este faptul că are lansări noi în aproape fiecare zi de sâmbătă.

Filmele și documentarele produse de HBO sunt de o calitate extraordinară și nu pot fi vizualizate, bineînțeles, pe alte platforme de streaming online, ci doar de către utilizatorii autorizați ai acestui serviciu. Îți poți crea o listă specifică și personalizată de producții, astfel încât să îți poți urmări serialele și filmele preferate oricând dorești.

Voyo

Voyo este un serviciu românesc de streaming online cu conținut video, tip SVOD care aparține trustului PRO TV. Pe această platformă nu numai că poți găsi toate filmele, serialele și sezoanele complete ale emisiunilor PRO TV, dar și canalele PRO TV LIVE 24/7, precum și emisiuni exclusiv digitale și competiții sportive.

Poți viziona sute de titluri – de la filme de aventură și acțiune, până la super-comedii și documentare clasice, inclusiv o selecție de filme românești (atât noi, cât și clasice), însă și evenimente și diferite transmisiuni exclusiviste de tip LIVE. În aceeași măsură, poți vedea în premieră episoade din serialele tale preferate cu 24 de ore înainte ca acestea să fie difuzate la televizor.

Hulu

Un serviciu nu la fel de popular ca celelalte, însă cu certitudine cu o gamă aproape la fel de variată de filme disponibile. Ca și Amazon Prime, Hulu lucrează cu aceleași studiouri creatoare de filme, iar din acest motiv unele titluri exclusiviste pot fi regăsite pe ambele platforme.

Cu toate acestea, câteva modificări recente au făcut ca experiența de navigare pe această platformă să fie una puțin mai greoaie, întrucât pelicule cinematografice din genuri diferite nu sunt clar distribuite în lista de filme. În orice caz, este o platformă unde găsești de la show-uri televizate și înregistrate până la filme disponibile numai pe platforma Hulu (Hulu originals).

Shudder

Un fel de serviciu de streaming de filme și seriale dedicat în special iubitorilor genului horror. Cel puțin în ultimul an, Shudder a câștigat o anumită notorietate atunci când vine vorba de filme de genul dark cinema, lărgindu-și lista de filme horror, thrillere psihologice, crime și mistery. Cu siguranță, Shudder este platforma preferată a iubitorilor de filme și seriale pline de tensiune, sufocante și care să îți dea fiori.

Showtime

Deși nu există o diferență tocmai apreciabilă între HBO GO și Showtime, pe această platformă de streaming online utilizatorii pot găsi o colecție destul de mare de filme din categoria dramelor și a celor mai puțin cunoscute. Așa că dacă te-ai plictisit să tot vezi reclamele și trailer-urile acelorași filme, cu siguranță Showtime este locul în care poți găsi cele mai obscure și necunoscute filme (bineînțeles, asta nu înseamnă că nu nu sunt niște filme bune).

Vudu

Vudu este o soluție rentabilă atunci când vrei să vezi un film sau serial online și ți se pare că deja le-ai văzut pe toate. Aici poți găsi, la un preț extrem de mic pe care îl plătești pentru un abonament online, content video de calitate (incluzând HD și filme 4K), într-o selecție de sute de filme.

Sundance

Potrivit mai ales iubitorilor de pelicule cinematografice aparținând anilor 80’ și 90’, dar asta nu înseamnă că nu conține și filme moderne, de nișă. Se diferențiază puțin de celelalte platforme prin faptul că mizează pe filmele clasice.

Starz

Ceva mai scump decât Sundance, Starz îți pune la dispoziție o serie de blockbustere clasice din anii 70’, 80’ și 90’, pentru acele zile în care te-ai plictisit sau săturat de toate aceste filme noi care apar și tot continuă să apară!

Acestea sunt platformele de streaming video de filme și seriale online pentru care am opta noi. Bineînțeles, le poți găsi și online pe gratis, însă deseori procesul accesării unui film sau seriale este greoi, plin de reclame și ads-uri frustrante, iar calitatea sunetului și a imaginii nu sunt printre cele mai prietenoase. Un abonament la un astfel de site online îți asigură siguranța rapidității de a accesa un film și de a-l viziona, fără întrerupere, până la capăt.