Cele mai bune telefoane Snapdragon 888 care sosesc în 2021

Telefoane Snapdragon 888 – Qualcomm Snapdragon 888 5G a fost lansat oficial și cunoaștem câțiva dintre producătorii de smartphone-uri care vor purta SoC-ul pilot pe telefoanele lor Android.

Snapdragon 888 are un modem X60 5G integrat, proiectat pe aceeași amprentă de 5 nm ca cel mai recent Apple A14 Bionic. Cipul aduce, de asemenea, upgrade-uri mari ale sistemului GPU, AI și pentru fotografie. Așadar, putem spune cu încredere că telefoanele Qualcomm Snapdragon 888 vor veni cu îmbunătățiri masive față de ultima generație.

Potrivit zvonurilor, am putea vedea primul telefon Android care rulează pe SD888 până la sfârșitul acestui an. Iată telefoanele Qualcomm Snapdragon 888 la care vă puteți aștepta anul viitor.

Leakster-ul Ice Universe a postat pe Twitter o imagine neclară a lui Xiaomi Mi 11 și l-a numit primul telefon Android care rulează pe Snapdragon 888 SoC. Dacă sunt de crezut scurgerile, telefonul va avea un design cu ecran ce va avea patru curbe, ceea ce îl face aproape un dispozitiv foarte aratos din fata, dand senzatia ca nu are margini. Specificațiile complete ale Xiaomi Mi 11 nu sunt încă disponibile, dar ne putem aștepta să vină cu o configurație cu patru camere, display de 120Hz sau poate 140Hz și până la 12 GB RAM.

