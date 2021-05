Cele mai bune telefoane sub 500 de lei in 2021 – Da, există telefoane bune la prețuri foarte mici. Ghidul nostru de cumpărare a celor mai bune smartphone-uri sub 500 de lei este aici pentru a rezolva jungla (nu întotdeauna primitoare) a telefoanelor mobile la prețuri mici. Am luat cele mai bune telefoane pentru a vă găsi ceea ce este mai bun astăzi în această gamă de prețuri. Urmați ghidul, iată smartphone-urile noastre de top ieftine.

Xiaomi redmi 9a

Vezi pret Xiaomi redmi 9a Design solid și eficient

Ecran de calitate pentru preț

Autonomie buna Xiaomi Redmi 9A nu este smartphone-ul tuturor superlativelor, dar va fi perfect pentru persoanele care caută un telefon de bază pentru navigare pe web, streaming și rețele sociale.

Este Xiaomi Redmi 9A potrivit pentru dvs.?

Redmi 9A de la Xiaomi va fi perfect pentru cei care caută un smartphone simplu și eficient de zi cu zi, care să vă permită să faceți tot ce faceți astăzi pe un smartphone.

De ce ne place?

Redmi 9A este departe de cel mai impresionant dintre telefoane, dar este capabil să facă același lucru cu smartphone-urile mult mai scumpe. Rețele sociale, streaming video și navigare pe web pe un ecran confortabil de 6,5 inci. Toate pentru mai puțin de 400 de lei. Ce vrei mai mult la banii acestia?

Motorola Moto E6 Play

Vezi pret Motorola Moto E6 Play Interfața ușoară de la Motorola

Dimensiune compactă

Selfie în 13 megapixeli

Android aproape stoc Moto E6 Play are o interfață foarte asemănătoare cu cea a Android original și un format compact, deoarece găsim puține. Un adevărat succes pentru un smartphone la cel mai mic preț.

Pentru cine este Motorola E6 Play?

Motorola E6 Play este conceput pentru cei care caută un smartphone cu un format relativ compact și o interfață Android elegantă, așa cum Motorola știe să facă.

De ce ne place?

Motorola nu și-a spus ultimul cuvânt pe piața smartphone-urilor și o demonstrează cu aceste modele diferite. Moto E6 Play este o propunere drăguță pentru acest preț, cu o calitate bună a construcției, o interfață ușoară și o cameră selfie de 13 megapixeli.

Nokia 105

Vezi pret Nokia 105 Autonomie mare

Dual SIM

Cel mai ieftin Nokia 105 este un telefon simplu, eficient, robust, cu o durată record de viață a bateriei. Perfect ca prim telefon pentru a-i liniști pe părinți, pentru persoanele nostalgice care vor să joace Snake sau detox de pe smartphone-ul lor.

Este Nokia 105 potrivit pentru dvs.?

Cu acest Nokia 105, compania finlandeză se adresează desigur persoanelor nostalgice, dar și părinților care caută un prim telefon cu utilizări limitate pentru copiii lor. Poate fi util și în timpul călătoriilor dacă sunteți îngrijorat de pierderea prețioasei dvs. smartphone.

De ce ne place?

Pentru că putem juca Snake… Dar nu numai! Ne place luminozitatea sa, dimensiunile reduse și funcțiile sale esențiale, precum jurnalul, calculatorul, ceasul cu alarmă sau lanterna. Cu toate acestea, revenirea la tastatura T9 necesită puțin timp de adaptare.

Cum să alegi un smartphone pentru mai puțin de 500 de lei?

Compromisuri inevitabile:

Pentru un preț atât de restrâns, nu veți găsi un smartphone care să bifeze toate casetele. Prin urmare, va trebui să faceți anumite concesii. Depinde de dvs. să determinați ce contează cel mai mult atunci când alegeți un telefon mobil și să urmați recomandările pe care le veți găsi în acest ghid.

Spatiu de stocare:

Majoritatea telefoanelor mobile sub bara de 500 de lei vin cu 16 GB spațiu de stocare intern, care trebuie eliminat din spațiul ocupat de sistemul de operare și aplicațiile preinstalate. În cele din urmă, veti ramane pe 9 GB de stocare. Nu este mult, dar toate smartphone-urile din selecția noastră oferă extensia memoriei de stocare datorită unui card microSD care devine, prin urmare, aproape esențial. Vă recomandăm să achiziționați unul.

Uitați de fotofoane:

Pentru mai puțin de 500 de lei niciun smartphone nu va oferi o calitate a fotografiei cu adevărat satisfăcătoare în toate condițiile. Senzorii de la bord sunt de calitate slabă și vor fi pur și simplu folosiți pentru a face fotografii practice și pentru a imortaliza unele amintiri. Dacă ai de gând să faci fotografii de vacanță grozave cu el, poți merge pe drumul tău.