Daca te intrebi care sunt cele mai bune telefoane pentru a face o achizitie sau pentru cultura ta generala, astazi am sa va prezint un top telefoane bune actualizat frecvent pentru ca tu sa ai cele mai bune rezultate ori de cate ori vei vizita aceasta pagina.

Imi place sa testez telefoane, de asemenea imi place sa ofer informatii cand sunt intrebat ceva in legatura cu smartphone-uri. Astazi avem un subiect destul de delicat pentru ca voi incerca sa nu tratez acest top ca pe unul subiectiv, ci voi oferi in lista telefoane bune fara a ma implica pe mine personal, ci rezultatul testelor.

Fara a mai lungi mult acest articol, mai jos aveti cate 5 telefoane din ultimi 2/3 ani, plus anul curent, telefoanele prezentate pentru anul curent ar putea sa nu fie lansate inca, iar faptul ca il bagam in aceasta lista arata ca il anticipam ca fiind unul dintre numele grele ale anului.

Ne asteptam ca urmatoarele telefoane din gama de varf al producatorilor sa vina cu modemuri 5G, cu preturi mai mari, de asemenea, insa vom vedea cand vor aparea. Tin sa precizez ca pentru telefoanele ce nu au aparut inca nu voi pune specificatii si pret, voi completa lista de mai jos cand se vor lansa. Prima oara vom incepe cu telefoanele din 2020 apoi vom avea si un top al celor mai bune telefoane din 2019.

Top cele mai bune telefoane 2020

Samsung Galaxy S11 si S11 Plus

Acest telefon este asteptat inca de cand a fost lansat S10 pentru ca totul se misca asa de rapid suntem de parere ca anul acesta cei de la Samsung vor inova ceva si vor lansa un telefon nou diferit fata de S10 pentru a se tine lipit de concurenta acerba ce nu se lasa cand vine vorba de inovatii, trebuie sa privim spre chinezi, cei de la Huawei si Xiaomi deja produc telefoane foarte bune la un pret mai mic, iar daca companiile deja consacrate nu se vor ridica la nivelul asteptarilor vor fi probleme.

Acestea fiind spuse, nu avem detalii foarte multe despre Samsung Galaxy S11 sau S11 Plus, totusi ne asteptam ca acest telefon sa fie telefonului anului 2020 cand vine vorba de flagship, telefon varf de gama.

iPhone 12 si 12 Pro

Credeati ca scapati de telefoanele de la Apple? Ei bine nu, chiar daca compania arata ca nu prea mai poate duce lupta impotriva Android, americanii sunt norocosi pe baza fidelitati pe care o au fanii pentru produsele companiei. Nu suntem nici noi ipocriti, chiar daca ne place mai mult Android, trebuie sa recunoastem ca un telefon de la Apple este unul dintre cele mai sigure dispozitive pe care il veti putea tine in mana, de asemenea nu sunt facute sa reziste ani buni de zile, daca excludem bateria din acest context.

iPhone 12 este asteptat prin septembrie/octombrie 2020, pana atunci tot ce apare pe internet sunt doar zvonuri, asa ca in acest articol vom vorbi doar despre aceste telefoane fara a oferi informatii pe care nu le avem deja.

Huawei P40 si P40 PRO

La fel ca si pana acum ne asteptam ca Huawei sa livreze telefoane de inalta calitate, chiar daca America ii sta in cale, credem foarte mult in puterea companiei care si-a creat un nume important pe piata telefoanelor, bineinteles este o alta poveste la mijloc nu prea imi vine sa cred ca telefoanele acestea nu sunt sigure si ca pun siguranta unei natiuni in dificultate, insa acceptam ceea ce se intampla si speram ca Huawei P40 sa vina cu un alt OS dar si cu alte caracteristici pentru a se lupta pe primele locuri cu telefoanele deja listate mai sus.

Avand in vedere situatia Huawei, cu siguranta compania va avea de pierdut, insa in maini si in teste telefoanele vor fi foarte bune in continuare.

OnePlus 8 si 8 Pro

Pana nu de mult, telefoanele de la OnePlus nu erau asa de populare, insa cu timpul s-a aratat ca sunt foarte bune, mai ales cand vine vorba de versiunea sistemului de operare pe care o foloseste, de exemplu Oxygen OS este unul dintre cele mai placute sisteme bazate pe Android pe care il folosesc utilizatorii, nu ne asteptam la mari imbunatatiri pentru acest sistem de operare pentru ca deja este unul foarte bun, insa OnePlus 8 ar putea veni cu o camera mai buna.

Dupa cum am spus, OnePlus este un telefon foarte bun insa a avut foarte mult de pierdut cand a venit vorba de camera video/foto, lucru pe care nu cred ca il vom mai vedea anul acesta, OnePlus 8 si 8 Pro ar putea fi telefoanele cu cele mai bune camere video de pe piata.

Xiaomi Mi 10

Cand vine vorba de telefoane bune, observam in acest top 3 producatori chinezi, nu sunt fan al produselor chinezesti, insa trebuie sa fim clari inca de la inceput, telefoanele celor de la Huawei, OnePlus si Xiaomi, sunt o adevarata putere in mana, pentru ca intr-adevar ofera perforamnte la preturi incredibil de mici in comparatie cu alte companii.

Xiaomi Mi 10 este de asteptat sa fie unul dintre telefoanele anului, cel putin zvonurile de pana acum ne arata acest lucru.

Acestea sunt cele mai bune telefoane ale anului 2020, speram sa mai avem candidati, iar lista va continua. Trecem rapid si cateva mentiuni insa asteptam ca acestea sa apara.

Cele mai bune telefoane 2019

Anul 2019 a trecut deja, am actualizat o lista clara, voi pune aici informatii despre telefoanele de mai jos, informatii oficiale si care te vor face sa stii foarte bine ce iti doresti, telefoanele vor avea informatii despre pret si specificatii. Sa incepem!

APPLE IPHONE 11 PRO MAX

Apple iPhone 11 Pro Max vine cu cipul A13 Bionic și ruleaza pe iOS 13. Terminalul oferă o cameră frontală de 12MP cu diafragmă f / 2.2 și poate înregistra videoclipuri 4K până la 60 fps. Smartphone-ul oferă un ecran OLED de 6,5 inchi și are o configurație triplă a camerei pe spate, oferind 12MP ultra lat (deschidere f / 2,4), teleobiectiv 12MP (diafragmă f / 2,0) și cameră lată 12MP (diafragmă f / 1,8).

Specificatii generale

Performanta Apple A13 Bionic Stocare 64 GB Camera 12MP + 12MP + 12MP Baterie 3969 mAh Display 6.5″ (16.51 cm) Ram 4 GB Data de lansare Septembrie 20, 2019 (Official)

Pret de lansare: 6.000 de lei.

ONEPLUS 7T PRO

OnePlus 7T Pro are 8 GB + 256 GB și un preț de 3.699 lei. Smartphone-ul oferă un display fluid AMOLED QHD + 90 Hz de 6,67 inchi și este alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon 855+. Terminalul rulează pe OxygenOS 10.0 bazat pe Android 10 și are o configurație triplă a camerei pe spate. De asemenea, există un senzor Sony IMX471 de 16MP într-un design pop-up în partea din față pentru selfie-uri.

Specificatii generale

Performanta Snapdragon 855 Plus Stocare 256 GB Camera 48MP + 16MP + 8MP Baterie 4085 mAh Display 6.67″ (16.94 cm) Ram 8 GB Data de lansare Octombrie 11, 2019 (Official)

Pret de lansare: 3.699 lei

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS

Samsung Galaxy Note 10 Plus face parte din seria Galaxy Note 2019. Terminalul este dotat cu noi funcții, cum ar fi zoom-ul, care permite utilizatorilor să facă zoom în timp ce înregistrează video, suport pentru microfon extern, îmbunătățit și suport pentru video UHD (3840x2160p) la 60FPS în raport de aspect 16: 9. Smartphone-ul vine cu un preț de pornire de 5.199 lei.

Specificatii generale

Pret in Romania 5.199 lei Perforamnta Samsung Exynos 9 Octa Stocare 256 GB Camera 12MP + 12MP + 16MP Baterie 4300 mAh Display 6.8″ (17.27 cm) Ram 12 GB Lansare August 23, 2019 (Official)

Pret de lansare: 5.199 lei

Huawei P30 Pro

Smartphone-ul Huawei P30 Pro rulează pe sistemul de operare Android v9.0 (Pie). Telefonul este alimentat de un procesor Octa core (2,6 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1,92 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1,8 GHz, Quad core, Cortex A55). Funcționează pe chipsetul HiSilicon Kirin 980. Are 8 GB RAM și 256 GB stocare internă.

Specificatii generale

Pret la lansare 4.399 lei Perforamnta HiSilicon Kirin Stocare 256 GB Camera 40MP + 20MP + 8MP Baterie 4200 mAh Display 6.47″ (16.43 cm) Ram 8 GB Data de lansare Aprilie 15, 2019 (Official)

Pret de lansare: 4.399 Lei

GOOGLE PIXEL 4 XL

Smartphone-ul Google Pixel 4 XL rulează pe sistemul de operare Android v10 (Q). Telefonul este alimentat de un procesor Single core (2,84 GHz, Single core, Kryo 485 + 2,42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1,78 GHz, Quad core, Kryo 485). Acesta rulează pe chipsetul Qualcomm Snapdragon 855. Are 6 GB RAM și 64 GB stocare internă.

Informatii generale

Performanta Snapdragon 855 Stocare 64 GB Camera 12.2 MP + 16 MP Baterie 3700 mAh Display 6.3″ (16 cm) Ram 6 GB Data de lansare Octombrie 2019

Pret de lansare: 4.680 lei

