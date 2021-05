Cele mai eficiente solutii pentru depozitarea hainelor

Poate ca ai strans atat de multe haine incat nu mai stii cum sa le organizezi. In fiecare zi, cand trebuie sa iti alegi o tinuta, esti nevoita sa cauti printre zeci de articole vestimentare amestecate, asezate in dulapuri si sifoniere diferite, impartite in toate camerele casei.

Sau, poate, nu ai foarte multe haine, insa niciodata nu ai gasit un loc potrivit pentru garderoba ta, pe care sa o poti accesa cu usurinta atunci cand vrei sa te imbraci si sa pleci rapid de acasa.

Indiferent de caz, mai jos iti vom prezenta cele mai eficiente solutii de depozitare pentru haine, fie ca locuiesti intr-un apartament spatios sau intr-o garsoniera.

1. Dulapuri perfecte pentru dormitoarele mici

Cand dormitorul este ocupat, in mare parte, de un pat matrimonial, noptiere si o comoda TV, ai impresia ca trebuie sa cumperi un dulap foarte mic pentru haine.

De fapt, cel mai indicat ar fi sa cumperi un dulap versatil, cu usi culisante, care sa nu necesite la fel de mult loc precum unul cu usi care se deschid normal. Astfel de dulapuri sunt excelente pentru cele mai stramte spatii, caci nu necesita loc in plus pentru deschiderea confortabila a usilor.

Chiar daca dulapul tau este mai mic decat ti-ai dori, poti optimiza spatiul din interior cu ajutorul cutiilor, rafturilor dispuse inteligent, barelor pentru umerase si altor solutii de depozitare ce pot fi implementate chiar si in cele mai mici sifoniere.

Nu in ultimul rand, cauta un dulap care sa fie prevazut si cu doua sau trei sertare, in care vei putea pastra lenjeria intima, accesoriile sau alte lucruri pe care le folosesti zi de zi.

Extra tip: Daca dormitorul tau este mic, poti crea impresia de mai mult spatiu alegand sifoniere cu oglinzi pe usi.

2. Sifoniere ideale pentru incaperi mari

In cazul in care spatiul nu reprezinta o problema in casa ta, ci mai degraba te confrunti cu o lipsa completa de organizare si disciplina, cauta dulapuri si sifoniere voluminoase, dar cu un interior ce poate fi personalizat cu usurinta.

Un dulap imens poate fi inutil daca spatiul din interior nu este folosit la maximum, asa ca axeaza-te, in primul rand, pe o structura potrivita garderobei tale.

De exemplu, daca ai foarte multe camasi, sacouri si alte haine ce trebuie sa fie pastrate pe umerase, monteaza in sifonier doua randuri de bare, pe care sa le poti folosi fara sa inghesui piesele vestimentare.

Daca, din contra, obisnuiesti sa iti pastrezi hainele impachetate, pe rafturi, lasa loc in dulap doar pentru o bara scurta cu umerase si, in schimb, monteaza mai multe suprafetele pe care sa poti aseza hainele stranse si suprapuse.

Astfel, poti valorifica la maximum dulapurile si sifonierele din casa ta, pastrand ordinea si organizarea in permanenta.

3. Stative minimaliste pentru orice fel de locuinta

Avantajul principal al stativelor pentru haine este usurinta cu care poti alege articolele vestimentare, atunci cand te grabesti. Poti vedea dintr-o singura privire toate hainele disponibile la momentul respectiv, te poti gandi la combinatii noi si poti gasi intotdeauna, rapid si simplu, o tinuta potrivita pentru orice ocazie.

Daca ai la dispozitie un spatiu limitat, poti aseza hainele pe un singur stativ mai lung, iar daca esti norocoasa posesoare a unui dressing, poti aseza in incapere mai multe stative scurte, fiecare destinat unui anumit tip de haine: elegante, casual, bluze si pulovere, jachete si asa mai departe.

Totodata, unele stative vin la pachet cu rafturi speciale pentru incaltamite si accesorii, astfel ca iti poti pastra toata garderoba intr-un singur loc.

Acestea fiind spuse, iata cat de multe optiuni ai la dispozitie pentru depozitarea hainelor tale. Alege ce ti se potriveste cel mai bine si nu uita ca organizarea eficienta este cea mai simpla cale spre o garderoba ordonata si usor de accesat in orice moment!