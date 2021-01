Cu totii stim, ca dupa o perioada asa grea si stresanta, cu multe evenimente neplacute, ne dorim o vacanta meritata la malul marii, dar nu oricum ci alegand o cazare pe malul marii cu panorama superba si conditii deosebite.

Portalul Eforieonline.ro oferă un top al celor mai bune 4 locatii de cazare de pe plaja statiunii Eforie Nord, statiune care de la an la an infloreste atat prin investitiile hotelierilor cat si prin absorbtia a foarte multe fonduri europene si a multor lucrari de mare anvergura.

Daca tot vizitezi statiunea Eforie Nord, pentru un sejur scurt sau de mai multe nopti de ce sa nu iti alegi o cazare de top pe malul marii. Locatiile de cazare prezentate mai jos beneficiaza de o pozitionare rara pe Litoralul Romanesc, intre Lacul Belona si Mare, cu o panorama superba atat la lac cat si la mare si cu multe alte beneficii in zona.

1. Hotel H

Hotel H este o locatie noua de cazare pe malul marii, ravnita de majoritea turistilor ce isi aleg sa-si petreaca concediul in Eforie Nord.

H – un Boutique hotel de dimensiuni mici, maxim 12 camere, dotate si utilate cu tot confortul, chiar si pentru cei mai pretentiosi. H gazduieste oaspeti atat in camere duble matrimoniale pentru 2 adulti, cat si in camere in camere triple de lux, ce au in plus o canapea exetensibila ideal pentru familii cu copii.

Receptia cocheta, Personalul foarte amabil si serviabil si nu in ultimul rand panorama superba catre malul marii, te fac sa revii de fiecare data la aceasta locatie.

Sa nu uitam si de pret, zicem noi decent, tariful plecand in luna Iunie de la 150 Lei / camera / noapte si ajungand in full sezon la 300 Lei 350 Lei /camera / noapte.

Pentru mai multe detalii: https://www.eforieonline.ro/hotel-h-eforie-nord.html.

2. Vila Ryanna Beach

Pozitionata tot pe malul marii, pe aceiasi linie ca si Hotel H, cu o panorama superba atat la lac cat si la mare, fac o locatie de top din statiunea Eforie Nord.

Nu foarte mare, circa 22 de spatii de cazare, Ryanna Beach ofera diversitate la cazare atat in Apartamente cu chicineta cat si in camere duble matrimoniale si in camere triple (un pat matrimoniala si un fotoliu extensibil).

Cu spatii generoase atat in bai cat si in camere, cu balcoane mari de unde poti admira marea si rasaritul dar si lacul Belona, cu o terasa in fata vilei unde te poti relaxa in serile de vara, cu un raport foarte bun calitate pret, Ryanna Beach ramane una dintre cele mai ravnite locatii de cazare de pe plaja, din statiunea Eforie nord, rezervarile facandu-se cu cel putin 6 7 luni inainte, daca vrei sa prinzi mult dorita vedere la mare.

Mai multe detalii le puteti afla aici: https://www.eforieonline.ro/vila-ryanna-beach-eforie-nord.html.

3. Vila Adriano

Vila Adriano, situata fix langa vila Ryanna Beach, o vila micuta, cu 23 camere, una mai frumoasa ca cealalta, cu dotari de exceptie si dealtfel cu o priveliste deosebita atat la lac cat si la mare.

Toate camerele sunt foarte spatioase, nelipsind dotarile de ultima ora din camere. Ce este foarte important la aceasta vila, este ca la Receptie, la sugestia turistilor, s-a amenajat o zona cu filtru de cafea, cuptoare microunde, vesela, ideala pentru familii cu copii sa-si poata prepara micul dejun sau ceva usor de incalzit.

Vila Adriano are toate atuurile sa fie aleasa de turisti, atat pentru dotarile sale cat si pentru pozitionarea sa de top, pentru parcarea de langa vila si pentru curatenia exemplara.

Pentru tarife si mai multe detalii: https://www.eforieonline.ro/vila-adriano-eforie-nord.html.

4. Hotel Anca

Pozitionat in vecinatatea vilelor mentionate mai sus, in aceeasi zona Belona din statiunea Eforie Nord, localizate la maxim 50 metri de mare. Hotel Anca, nu are vedere la mare ca celelalte vile care erau situate fix pe malul marii dar vine in intampinarea turistilor cu alte facilitati:

Hotelul oferta posibilitatea servirii unui mic dejun bufet suedez, foarte diverisficat

Parcarea destul de incapatoare in incinta locatiei, pazita si monitorizata

Locul de joaca amenajat, loc de joaca dotat si utilat complet.

Aceste dotari plus curatenia exemplara si amabilitatea personalului, cat si tarifele destul de accesibile, fac un hotel destul de popular si foarte bine cotat din aceasta statiune.