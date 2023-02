Cele mai noi jocuri de păcănele din România: rotește să câștigi la cazinouri online

Am început anul cu o serie de jocuri noi în cazinouri, care deja încing atmosfera pentru că sunt foarte fierbinți. Ce este un slot fierbinte? Un joc la care se joacă intens și plătește mult într-un timp scurt. Îți spunem care sunt cele mai noi păcănele online cu bani reali din România, verifică jocurile acestea în cazinourile online și îți garantăm distracție intensă.

Dead Canary, un slot fierbinte de la Nolimit City

Dacă ai jucat Fire in the Hole și Misery Mining și ți-ai plăcut, o să-ți placă cu siguranță și Dead Canary, pentru că ai același personaj principal în împrejurări diferite. Cel mai interesant lucru în legătură cu acest slot este că ajunge frecvent pe lista jocurilor de păcănele fierbinți, adică acele jocuri care plătesc peste 100% într-o perioadă scurtă de timp, deci sunt jucate intens în cazinourile online.

A fost lansat în 20 decembrie 2022 și deja face senzație în cazinourile românești. Jucătorii de păcănele știu deja că sloturile Nolimit City plătesc rapid premiile maxime și atunci își încearcă norocul, pentru că pot încasa premiul maxim de 65.000x miza. Jocul de bază al slotului funcționează pe o matrice 3-4-3-4-3-4, o construcție care reinventează mecanismului tradițional de colapsare al simbolurilor pe role, care cad în avalanșă.

Se păstrează mecanicele deja bine-cunoscute, cum ar fi Wild Mining, xBomb și xBet, adică o multiplicare activă a oricărei funcții. Rotirile gratuite Canary sunt o experiență unică, care creează emoții. RTP-ul este deocamdată 94,12%, dar variază mult în funcție de achiziția de speciale. Titlul poate fi jucat la Unibet, cu pariu minim de 1 leu.

Goddessy Gold MegaMultiplier – joc exclusiv pe Pokerstars

Un joc la fel de nou, foarte interesant, pe care-l poți juca exclusiv la Pokerstars este Goddessy Gold MegaMultiplier. Are o construcție simplă, 5×3 role, lansat de Core Gaming în decembrie 2020. Este jocul perfect pentru vânătorii de Jackpot-uri. Slotul are 243 combinații de plată. Jocul de bază are multe caracteristici care sunt declanșate atunci când se colectează monedele. Slotul are o matrice specială sub role care declanșează toate funcțiile.

Caracteristicile cele mai importante ale jocului sunt mega multiplicatorul – care atunci când se declanșează simți că-ți cresc aripi, pentru că se adună banii în cont cu o viteză amețitoare. Câștigul maxim este de 25.000x miza. Ai simbol Wild care-ți aduce rotiri gratuite și un joc bonus.

Riches of Rumpelstiltskin Megaways – lansare nouă de la iSoftBet

Greu tare de pronunțat, dar mult mai ușor de jucat, Riches of Rumpelstiltskin Megaways a fost lansat în 20 decembrie 2022 de iSoftBet. Producătorul este pe val, a lansat anul trecut mai multe titluri, cu caracteristici și funcții uimitoare, care arată fără îndoială investițiile extraordinare de resurse în noile mecanici de soft. Deși lansat recent, cu volatilitate mare, jocul de păcănele are deja o rată de plată de peste 96%, ceea ce este extraordinar pentru un joc nou.

Plata maximă pe care o poate face este de 5.000x miza și are 117.649 modalități de plată. Jocul este plin de rotiri gratuite, multiplicatori de rotiri gratuite, simboluri care se acordă bonus pentru formarea combinațiilor câștigătoare și simboluri în avalanșă. Funcționează atât mecanica Megaways dar și cea Multiway cu 1024 modalități de plată.

Mad Max Fury Road – joc nou, exclusiv la 888casino

Mad Max Fury Road este un film incredibil, iar slotul ține pasul cu el și împrumută toate personajele esențiale. Are o construcție clasică pe 5 role, cu 243 de linii de plată. Lucrurile devin mai interesante când ajungem la secțiunea cu caracteristici bonus, unde te așteaptă un Jackpot-ul progresiv, rotiri gratuite, rundă bonus și un Wild Storm de toată frumusețea, care se declanșează aleatoriu, iar toate simbolurile cu valoare mare se transformă imediat în Wild.

Poți alege jocul bonus care se declanșează prin aterizarea a 3 simboluri bonus. Dacă obții cel puțin 3 simboluri Scatter oriunde pe grilă, primești 10 rotiri gratuite. Fiecare Wild care rămâne pe grila de joc, după rotiri gratuite se mută la stânga și facilitează accesul la câștiguri. RTP-ul Mad Max Fury Road este de 96,06%, iar volatilitatea nu este menționată. Miza minimă de pariere este de 1 lei, iar slotul poate fi jucat doar la 888casino.

Pin Up Girls Atribute – joc nou, nouț și foarte sexy

Acesta este tipul de slot care te seduce. A fost lansat în data de 3 ianuarie 2023 și abia își face loc între titlurile cazinourilor care au jocuri de la Pragmatic Play. În acest moment poate fi jucat la Unibet cu o miză minimă de 1 leu. Slotul are variație mare, deci este de interes pentru jucătorii care nu se mulțumesc cu mărunțiș.

Câștigul maxim este de 3.000x miza, și partea bună este că rotirile gratuite, 10 la număr, se pot declanșa din jocul de bază. Un alt lucru foarte tare la slotul construit pe 5×4 role, cu 20 linii de plată, este poți cumpăra speciale de rotiri gratuite. Poți ajunge rapid să profiți de funcția de colectare a simbolurilor și multiplicatorii Wild – funcții progresive.

Anul acesta a început cu o competiție frumoasă între Nolimit City, Pragmatic Play, iSoftBet și Play’n GO care nu doar că au venit pe piață cu sloturi noi, dar se întrec în funcții care mai de care. Este evident, sunt preferate jocurile de păcănele cu volatilitate mare care deschid cursa pentru câștiguri uriașe. Dacă joci pe bani reali, nu risca pe site-uri dubioase, fraudele online au ajuns la cote alarmante, joacă doar la cazinouri licențiate și sigure, unde jocul este fair-play, iar câștigurile reale. Joacă inteligent și noroc la specială!