Peste 95% dintre cele mai mari companii de la nivel global utilizează tehnologia cloud dezvoltată de Microsoft, iar importanța integrării soluțiilor de acest tip la scară largă devine tot mai evidentă în contextul actual. Prin intermediul tehnologiilor cloud pe care le dezvoltă, Microsoft sprijină activitatea clienților și partenerilor săi și îi ajută pe aceștia să accelereze procesele de transformare digitală pe care le derulează. Totodată, compania își propune să susțină activitatea dezvoltatorilor de software cu soluții și instrumente care să le ofere agilitatea de care au nevoie pentru a putea contura experiențe unice pentru utilizatori și un viitor digital, mai bun pentru toată lumea.

Pentru a avea o imagine de ansamblu cât mai clară asupra tendințelor care conturează, deja, premisele viitorului, Microsoft România organizează în zilele de 24 și 25 noiembrie, cea de-a cincea ediție a celui mai mare eveniment tech al anului – Microsoft Tech Day.

Evenimentul se va desfășura online și, ca de fiecare dată, va reuni experți și lideri din industria de hi-tech, iar participanții vor avea ocazia să exploreze cele mai recente tehnologii și instrumente care stau la baza următoarei generații de aplicații și soluții de inteligență artificială, precum și a soluțiilor pentru managementul și analiza de date. De asemenea, aceștia vor putea participa la sesiuni de training și networking, alături de specialiștii și speakerii prezenți la eveniment.

Evenimentul va fi deschis de Bogdan Putinică, General Manager al Microsoft România, printr-un discurs de bun-venit adresat participanților: “Tehnologia este un vector generator de progres, iar unul dintre obiectivele noastre este acela de a sprijini organizațiile de pretutindeni în procesul de digitalizare, cu scopul de a deveni mai performante. Totodată, susținem activitatea dezvoltatorilor de software prin crearea de soluții și instrumente care să le ofere agilitate și să sporească inovația, astfel încât aceștia să-și valorifice întregul potențial și să le poată oferi utilizatorilor experiențe unice. Ne dorim ca ediția de anul acesta a evenimentului Tech Day să reprezinte pentru fiecare dintre noi – atât participanți, cât și organizatori – o resursă pentru dezvoltarea următoarei generații de aplicații și tehnologii de inteligență artificială, machine learning și nu doar. Ne propunem să descoperim alături de participanți și de experții prezenți, oportunitățile aduse de tehnologie și noi modalități prin care profesioniștii în domeniul IT și mai ales dezvoltatorii de software își pot transforma ideile în inovații cu un real impact”.

Tot în prima zi a evenimentului, Daniel Rusen, Directorul de Marketing și Operațiuni al companiei, va vorbi despre necesitatea valorificării oportunităților digitale pe care le avem la dispoziție, pentru ca fiecare dintre noi să își poată realiza pe deplin potențialul. Participanții vor putea afla, apoi, de la experți noutăți privind dezvoltarea de noi aplicații inteligente în cloud, pe baza soluțiilor de inteligență artificială și a analizei de date. În calitate de speakeri, se vor alătura atât experți din cadrul Microsoft – precum Alexandra Ciortea (Principal Program Manager R&D Azure Data); Sorin Pește (Cloud Solution Architect, Data & AI); Ciprian Jichici (General Manager, Genisoft – Microsoft Regional Director) – cât și reprezentanți ai unor companii de renume din domeniul tehnologiei – precum Radu Orghidan, Vice-Președinte, Cognitive Computing în cadrul Endava sau Daniel Bălăceanu și Dănuț Rădoaica, Head of Products respectiv Software Architect & Data Engineer, în cadrul Druid.

Lucian Ungureanu, Cloud Business Group Lead în cadrul Microsoft România, va deschide cea de-a doua parte a evenimentului Microsoft Tech Day 2021, care va fi dedicată dezvoltatorilor de software și axată pe modalitățile în care aceștia își pot îmbunătăți gradul de eficiență cu ajutorul unei platforme end-to-end gândite de Microsoft în acest sens.

Agenda zilei de 25 noiembrie se compune din intervenții ale unor speakeri precum Dan Mărculescu, reprezentant Footprints for Retail; Ștefan Iarca, reprezentant XVision; Mihaela Ghiderșa, Strongbytes.ai, Microsoft MVP; Alex Mang, CEO Key Ticket Solutions – Microsoft Regional Director; Ion Dinică, Senior Software Engineer în cadrul companiei UiPath și Lucian Daia, CTO Zitec. Aceștia le vor împărtăși participanților detalii despre inovațiile din Microsoft Cloud și exemple privind modul în care Microsoft sprijină activitatea dezvoltatorilor de software, aducând în prim-plan colaborarea în cadrul echipelor, productivitatea acestora și inovațiile pe care aceștia le generează.

Radu Vunvulea, Group Head of Cloud în cadrul Endava și Microsoft Regional Director, se va număra, de asemenea, printre speakerii acestei ediții și va vorbi despre importanța securității aplicațiilor dezvoltate în cloud: “În 2021, securitatea în cloud este mai importantă ca niciodată și ignorată, în același timp, de fiecare dată. Ediția de anul acesta a Microsoft Tech Day este dedicată aproape în totalitate dezvoltatorilor de software și ne dorim să descoperim, în cadrul sesiunilor pe care le vom livra alături de aceștia, cele mai importante elemente de securitate din Microsoft Azure și să analizăm cele mai noi tendințe din industrie”.

Microsoft Tech Day 2021 are loc într-un context în care sectorul IT din România este în plină expansiune, având o contribuție însemnată la PIB-ul țării, iar piața locală dispune de câteva atuuri unice, care odată valorificate o pot transforma într-un hub tehnologic regional. Unul dintre aceste avantaje competitive este reprezentat de comunitatea de dezvoltatori de software existentă aici (a doua, ca număr, din regiune). Procesele de dezvoltare de software pot determina creșteri însemnate la nivelul organizațiilor, însă industriile locale au nevoie de și mai mulți specialiști în IT pentru a genera valoare și noi oportunități economice și sociale.

Microsoft Tech Day se adresează în special profesioniștilor și liderilor din domeniul IT – dezvoltatori de software, administratori de baze de date, analiști sau experți în domeniul de data science. Formularele de înscriere la sesiunile care se vor desfășura pe parcursul celor 2 zile ale evenimentului și agenda completă sunt disponibile aici.

Acest articol reprezinta un comunicat de presa trimis de mccannpr.ro