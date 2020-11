Cele mai populare jocuri de care oamenii nu se plictisesc niciodată

Oamenii adoră să se joace, iar de cele mai multe ori producțiile cu cel mai mare succes sunt cele care au un game-play simplu. Fie că vorbim despre jocuri cu fructe, bomboane sau personaje din desene animate, simplitatea a fost cheia care a dus la succes. Iată, așadar, un top al celor mai populare jocuri de care oamenii nu s-au plictisit încă, deși au trecut mulți ani de la lansarea lor.

Candy Crush Saga – A fost unul dintre primele jocuri de succes din istoria Facebook. Inclus pe platformă în anul 2012, Candy Crush Saga s-a bucurat de un succes brusc. Tocmai de aceea, multă lume a primit notificări și invitații din partea prietenilor. Succesul acestui joc e dat și de faptul că e destul de simplu de jucat. Iar popularitatea de pe Facebook a dus și la apariția pe alte platforme, fiind disponibil pe iOS, Android, Windows Phone și Windows 10. În total, numărul download-urilor pe toate aceste platforme a trecut de 3 miliarde. Iar compania King a profitat din plin de succesul jocului, deoarece Candy Crush Saga a devenit primul titlu freemium care a obținut venituri de peste 1 milion de dolari pe zi. În plus, cei de la King au lansat ulterior și alte versiuni ale jocului, cum ar fi Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Soda Saga și Candy Crush Friends Saga.

Sweet Bonanza – Slotul Sweet Bonanza se află în topul pasionaților de păcănele. Un mare punct forte îl constă în faptul că potențialul de plată maximă este foarte ridicat și ajunge chiar la 21.000 X miza. De asemenea, beneficiază și de rotiri gratuite și de specială. Apoi, are o grafică atractivă, iar printre simboluri sunt mere, prune, pepeni, struguri, banane, dar și bomboane de diverse culori precum roșii, mov, verzi și albastre. De altfel, bomboanele roșii sunt printre cele mai râvnite, alături de acadeaua roz. Jocul ca la aparate Sweet Bonanza este dezvoltat de compania Pragmatic Play, care le-a făcut fanilor o surpriză cu acest titlu.

Subway Surfers – Lansat în 2012 de Kiloo și SYBO Games, Subway Surfers este în continuare unul dintre cele mai descărcate jocuri. S-a ajuns la aproape 3 miliarde de download-uri, ceea ce face din Subway Surfers unul dintre cele mai populare titluri existente. Jocul este disponibil pe mai multe platforme, precum iOS, Android, Mac OS, Microsoft Windows, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8 și Kindle. De asemenea, succesul ridicat al jocului a dus și la apariția unui desen animat. Și acest joc este destul de simplu, trebuie să controlezi caracterul principal în timp ce se fuge și trebuie să te ferești de obstacole. Pe măsură ce avansezi în joc poți obține monede, chei secrete, încălțări noi, magneți și multe alte detalii foarte interesante.

8 Ball Pool – A trecut mai bine de un deceniu de la lansarea acestui joc, însă 8 Ball Pool își merită cu prisosință locul în topul celor mai populare jocuri. Devenit popular în special faptului că e disponibil și pe Facebook, 8 Ball Pool a fost dezvoltat de cei de la Miniclip și pe alte platforme mobile. În plus, este un joc destul de interactiv, iar biliardul a fost dintotdeauna un joc care a atras oameni din întreaga lume. De asemenea, în lume s-au făcut inclusiv turnee special pentru acest joc.

Despicable Me: Minion Rush – Inspirat din cel de-al doilea film al seriei Despicable Me, acest joc dezvoltat de compania Gameloft se apropie de 1 miliard de descărcări și este foarte popular printre tineri. În joc controlezi un Minion, care trebuie să îi învingă pe Vector, El Macho și alți adversari. Despicable Me: Minion Rush este disponibil pe Android, iOS, Windows Phone și Windows 8. Este un joc care a prins foarte bine la tineri în mod deosebit, mai ales că și filmul Despicable Me 2 a avut un mare succes, cu 2 nominalizări la Premiile Oscar.